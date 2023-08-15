Парад Віслострадою на Свято Війська Польського. Що показало Міноборони?

Чотирнадцять танків Abrams проїхали Варшавою на параді з нагоди Свята Війська Польського. Це всі, що ми отримали на даний момент. У повітрі ми побачили єдиний гелікоптер AW101 та обидва літаки FA-50, якими диспонують Військово-повітряні сили Польщі. Поряд з ними був представлений гелікоптер AW149 - Міністерство національної оборони замовило його рік тому, але у Варшаві залишився екземпляр виробника. Також ми побачили одразу всі отримані системи залпового вогню HIMARS і половину танків K2 і вертольотів Black Hawk.

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Кульмінаційна урочистість в рамках відзначення Свята Війська Польського, до 103-ї річниці Варшавської битви 1920 року, відбулася у вівторок по обіді на Віслостраді. Після виступу президента Анджея Дуди приблизно за чверть до 15:00 розпочався піший парад. Після цього в небі з'явилися гелікоптери, а потім і літаки. Після 15:00 Віслострадою рушили машини.

Раніше парад у Варшаві з нагоди Свята Війська Польського відбувся у 2018 році, наступного року ми мали парад у Катовіце. Пізніше таких заходів не організовували - спочатку через пандемію, а минулого року - через вторгнення Росії в Україну.

На варшавському параді ми побачили озброєння та військову техніку, яка давно перебуває на озброєнні Збройних сил і обчислюється десятками або й сотнями екземплярів. Була й така техніка, літаки та вертольоти, які ми тільки почали отримувати і зараз їх декілька. Ми також бачили приклад військової техніки, яку ми замовляли, але ще не отримали, однак вона вона була на параді.

FA-50 - "останній крок перед передачею" армії

Контракти на навчально-бойовий літак FA-50 Міноборони уклало у липні та вересні 2022 року. Як і з іншими озброєннями Південної Кореї, замовлення було розбито на етапи. У першому було закуплено 12 машин такої конфігурації, яку продукували на заводі в Сеулі на замовлення уряду. Оскільки модифікації не вимагали - це прискорило поставку. Контракт передбачає, що 12 літаків будуть у Польщі у другій половині 2023 року, а решта елементів контракту - до кінця 2025 року. Ця частина контракту оцінювалася приблизно в 705 мільйонів доларів.

Далі ми маємо отримати 36 літаків у зміненій комплектації, які отримали назву FA-50PL. Тут контракт оцінюється в 2,3 мільярда доларів, а поставки заплановані на 2025-2028 роки.

Przygotowania do obchodów Święta Wojska Polskiego a nadchodzące wybory TVN24

У Польщі вже є два FA-50. Вони прилетіли в першій половині липня, але не самі, а розібрані на запчастини і завантажені в більший транспортний літак. На початку серпня глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак повідомив, що випробування цих машин успішно завершилися і це "останній крок перед передачею нового бойового літака FA-50 Збройним силам Польщі". Він додав, що польоти в повітряному просторі Польщі виконували як польські, так і корейські пілоти.

У вівторок обидва FA-50, які знаходяться в Польщі, пролетіли над Варшавою. Під час параду їх очолював винищувач МіГ-29.

Samoloty odrzutowe na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego: nowe FA-50 z Korei Południowej, polskie F-16 i MiG-29 oraz Eurofighter Typhoon z Włoch TVN24

AW101 - єдиний поставлений з чотирьох замовлених

У повітряній частині параду взяв участь і єдиний у військах вертоліт AW101. Лише минулого тижня машина прилетіла до Польщі з Великої Британії, де її виготовили на фабриці концерну Leonardo.

У квітні 2019 року Міністерство національної оборони замовило чотири таких вертольоти для морської авіації за контрактом на 1,65 мільярда злотих. Вони призначені для боротьби з підводними човнами, а також можуть проводити пошуково-рятувальні операції.

10 серпня міністр оборони Маріуш Блащак повідомив, що виробнику надіслано запрошення до переговорів щодо поставки ще 22 багатоцільових вертольотів AW101. Цього разу машини передадуть Сухопутним військам і, можливо, Повітряним силам.

Śmigłowce AW101 (na pierwszym planie) i AW149 nad Warszawą podczas defilady lotniczej TVN24

AW149 - замовлений, але не доставлений, та попри це присутній на параді

Ті, хто спостерігав за повітряним парадом у вівторок, могли помітити, що в тому ж складі, в якому летів AW101, був ще один літак цього ж виробника - AW149. У липні 2022 року Міноборони замовило для Сухопутних військ 32 таких багатоцільових вертольоти. Контракт становив 8,2 мільярда злотих і передбачав поставки в 2023-2029 роках.

Ще в березні Агентство озброєнь повідомляло, що триває остаточне складання перших двох AW149 для Польщі, а поставка очікується в другій половині цього року. Проте все свідчить про те, що цей процес ще не завершено. До Польщі натомість прибула інша машина цього типу з цивільною реєстрацією. Вона була показана на минулорічному ярмарку зброї в Кельце, а спотери фотографували її принаймні з 2015 року. Вік саме цього вертольота вказує на те, що він не буде частиною польського контракту, і він брав участь у параді як заміна замовлених машин. Незважаючи на це, було чітко видно, що присутній у Варшаві AW149 був розмальований біло-червоними шаховими клітинами, наче він належить армії.

Formacja śmigłowców AW101, AW149 i W-3 Sokół na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego TVN24

Black Hawks - наразі в GROM

У повітряній частині параду також брали участь гелікоптери S-70i Black Hawk - вироблена в Мельці експортна версія американського гвинтокрила UH-60M. У січні 2019 року Міністерство національної оборони замовило чотири екземпляри для військового підрозділу GROM за 683 мільйони злотих. Вертольоти були поставлені в грудні того ж року, але ціною за швидку поставку стала базова комплектація машин. Лише в армії їх мали модернізувати спеціальним обладнанням, якого дуже багато, якщо машина, як у цьому випадку, потрапляє до спецпризначенців.

У грудні 2021 року Міністерство національної оборони замовило ще чотири Black Hawk, також для GROM, цього разу за 666 мільйонів злотих. Графік поставки не такий терміновий - два гелікоптери в 2023 році і ще два в 2024 році.

Нарешті 21 липня міністерство оголосило про початок процедури закупівлі чергової партії С-70i Black Hawk, цього разу для Сухопутних військ. Однак не уточнюється, про скільки машин йшлося на переговорах.

У будь-якому випадку, зараз у військових є чотири Black Hawk за контрактом 2019 року. У параді брали участь два, тобто половина наявних.

Śmigłowce na defiladzie: amerykańskie Apache i polskie Black Hawk i Mi-17 TVN24

Танки Abrams зі США

Спускаємося з неба на землю. Одне з останніх придбань Міністерства національної оборони Польщі - танк Abrams виробництва США. У квітні 2022 року за 4,7 мільярда доларів США (приблизно 19 мільярдів злотих) Міністерство національної оборони замовило 250 таких машин у новітній версії M1A2 SEPv3. Поставки заплановані на 2024-26 роки.

У січні 2023 року міністерство підписало ще один контракт на Abrams - цього разу на 116 машин у старшій версії M1A1, виведених на склади Корпусу морської піхоти США. Вони мали швидко заповнити прогалину по радянських танках, які ми передали Україні у великій, хоча офіційно невідомій кількості, щоб їй було чим воювати з Росією.

В рамках того другого контракту поставки почалися цього року. Наприкінці червня в Щецині пришвартувалося судно, яке привезло перші 14 танків. Вони потрапили до 1-ї Варшавської бронетанкової бригади в дільниці Весола. Звідти всі й поїхали на парад.

Згідно з заявами, зробленими в червні, чергова партія танків Abrams (42 танки) повинна бути доставлена ​​в Весолу на рубежі серпня і вересня, а наступна партія (60 танків) - до кінця року.

Wszystkie czołgi M1A1 Abrams, jakie wojsko ma, pokazano na defiladzie. Przed nimi zmodernizowane Leopardy 2PL TVN24

Танки К2 з Південної Кореї

Контракти на південнокорейські танки K2 були підписані міністерством у липні та серпні 2022 року. Вони передбачали поставку 180 машин, вироблених в Азії, на суму 3,37 мільярда доларів США (приблизно 13,5 мільярда злотих). Потім з 2026 року в Польщі має бути запущено виробництво танків у новій версії K2PL.

Нова польська модифікація південнокорейського танка поки залишається в планах. Натомість фактом є поставка чергових партій K2, яка почалася в грудні 2022 року. Всього до червня на кораблях прибуло 28 машин. На цьому поки все, подальші поставки заплановані на 2024 і 2025 роки.

Усі поставлені K2 потрапили до 20-ї механізованої бригади в Бартошицях, а саме до танкового батальйону в Моронгу (Вармінсько-Мазурське воєводство). Бійці цього підрозділу проїхали Віслострадою у складі роти, тобто 14 танків. Це половина того, що ми маємо зараз.

Czołgi K2 i samobieżne haubice K9, czyli produkty południowokoreańskiej zbrojeniówki na defiladzie

Танки Leopard 2 після модернізації

Танк Leopard 2 - конструкція, відома в польській армії давно і нині - після поставок в Україну пострадянських Т-72 та їх польської модифікації PT-91 Twardy - чи не найчисельніша в Війську Польському. Загалом у першому та другому десятиліттях 21 століття ми двома траншами придбали зі складів Бундесверу близько 250 таких машин. Новинкою для широкого загалу став дебют на параді різновиду Leopard 2PL. Ця модернізована версія була створена силами польської оборонної промисловості у співпраці з німецькими виробниками. Роботи йдуть з відчутним запізненням, але з травня 2020 року модернізовані агрегати відправляють у війська. Наприкінці минулого року поставлено 45 танків. Ми бачили їх 14, тобто цілу роту, на Віслостраді.

У параді також взяли участь Leopard 2 у версії A5 - вісім із понад сотні наявних. Однак найстарішої версії A4 не було. Саме роту "Леопардів" у такому варіанті ми обіцяли передати Україні на початку року.

Ракетні установки HIMARS

У 2019 році Міноборони замовило у США самохідні реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS. Контракт коштував 414 мільйонів доларів США (приблизно 1,7 мільярда злотих) і включав 20 пускових установок (18 для бойової частини та дві для тренувань), а також, серед іншого, боєприпаси, запчастини та навчання.

W Warszawie były wszystkie wyrzutnie rakietowe HIMARS, jakie obecnie posiada Wojsko Polskie Radek Pietruszka/PAP

У свою чергу минулого року Міноборони висловило готовність закупити аж 486 HIMARS, у тому числі 18 на американських шасі та 468 лише пускових установок для встановлення на вантажівки Jelcz. У лютому Державний департамент США погодився продати їх за ціною до 10 мільярдів доларів. Зараз тривають переговори щодо цього контракту.

Наразі перші пускові установки, замовлені у 2019 році, прибули до Польщі. У травні ми отримали сім штук двома партіями. Шість із них, укомплектованих вояками 1-ї Мазурської артилерійської бригади, ми бачили під час параду на Віслостраді, сьомий стояв біля почесної трибуни.

Defilada na Wisłostradzie: Rosomaki z nową, bezzałogową wieżą, wyrzutnie rakietowe HIMARS i zestawy obrony powietrznej Patriot TVN24

System mobilnych wyrzutni HIMARS PAP/Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński

Самохідні гаубиці К9

155-міліметрові самохідні гаубиці K9A1, як і танки K2, є розробкою південнокорейської оборонної промисловості та результатом угод, підписаних у липні та серпні 2022 року. Вони передбачали поділ контракту на етапи. У першому ми замовили 212 одиниць зброї на 2,4 мільярда доларів США (приблизно 9,6 мільярда злотих) з розкладом поставок до 2026 року. Після цього модернізована версія K9PL буде вироблятися в Польщі.

На даний момент перший етап знаходиться в стадії реалізації. Поставки з Південної Кореї почалися в грудні 2022 року і, як нещодавно підрахував редактор тижневика "Політика" Марек Свєрчинський, у Польщі вже є 48 екземплярів. У параді на Віслостраді брали участь 14 гаубиць K9.

Польські "Краби"

На параді у Варшаві ми також побачили вісім самохідних гармат-гаубиць Krab, озброєних, як і K9, 155-міліметровими гарматами. Яка це частина всіх "Крабів" у Війську Польському, до кінця не відомо. Після російського вторгнення ми передали "Краби" Україні. Точної цифри Міноборони не повідомляє. За неперевіреною неофіційною інформацією - до 72 штук.

Між тим у 2016 році Міністерство національної оборони замовило у підприємства Huta Stalowa Wola 96 "Крабів" за 4,6 мільярда злотих із терміном поставки до 2024 року (у 2020 році закупили ще дві установки - для навчального центру). Однак після вторгнення Росії в Україну Міністерство національної оборони замовило ще 48 крабів на 3,8 мільярда злотих. Поставки заплановані на 2025-27 роки.

Czołgi Leopard 2A5 i samobieżne haubice Krab podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego TVN24

"Патріот", тобто "Вісла"

На параді глядачі вперше побачили елементи системи протиповітряної оборони, включно з протиракетним комплексом "Патріот", який військові отримали наприкінці 2022 року завдяки підписаному у березні 2018 року контракту. Сума контракту склала 4,75 мільярда доларів США (приблизно 19 мільярдів злотих), що робить його найбільшою угодою з закупівлі зброї в історії Польщі. За ці гроші Міністерство національної оборони замовило дві батареї Patriot у програмі під кодовою назвою "Вісла".

Зараз на столі переговорів друге, втричі більше замовлення на "Патріоти" із США. У червні американці спочатку оцінили їх у 15 мільярдів доларів. Відомо, що остаточна ціна буде нижчою, але на скільки - невідомо, адже переговори ще тривають.

Wyrzutnia systemu Patriot na zgrupowaniu defiladowym w Wesołej Rafał Lesiecki / tvn24.pl

Союзники на святкуванні

У параді з нагоди Свята Війська Польського також взяли участь вояки союзних сил - американці, британці, хорвати, румуни та італійці. Уздовж Віслостради їхали американські танки Abrams (ті, що в останній версії ми замовляли і чекаємо на доставку), бойові машини піхоти Bradley, самохідні гаубиці Paladin, британські розвідувальні машини, румунські самохідні артилерійські установки Gepard і хорватські Panzerhaubitze 2000.

У повітрі були американці на багатоцільових літаках F-35 і вертольотах AH-64 Apache. У Міністерстві національної оборони наголошують, що обидва типи "незабаром" з’являться у Війську Польському. Однак у випадку з F-35, контракт на які ми підписали на початку 2020 року, ми ще чекаємо на поставки, і перші екземпляри, які ми маємо отримати у 2024 році, спочатку залишаться на території США, де вони будуть використані для навчання. Перша поставка до Польщі запланована на 2026 рік.

Sojusznicy na defiladzie. Żołnierze z USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji i ich sprzęt TVN24

Що стосується AH-64, контракту досі немає, міністр Блащак нещодавно заявив, що очікує, що цього тижня Державний департамент США попросить згоди Конгресу на цю операцію.

Гостями повітряного параду також були багатоцільові літаки Eurofighter Typoon з Італії.

Польські новинки

Також на параді можна було побачити чотири екземпляри нової бойової машини піхоти-амфібії "Борсук". Це продукціїя консорціуму вітчизняної промисловості на чолі з Huta Stalowa Wola. Цьогорічний парад - дебютний для цієї машини. Зараз вона знаходиться на стадії експлуатаційних випробувань у військах.

Наприкінці лютого Міністерство національної оборони підписало контракт - поки що рамковий - на поставку армії 1400 машин на базі "Борсука". Це понад 1000 бойових машин піхоти, решта - спеціалізовані версії: розвідувальні, командні, медичної евакуації, технічного забезпечення та радіоактивної розвідки. Треба ще дочекатися виконавчих договорів, які передбачають закупівлю конкретної кількості примірників за фіксованою ціною та з доставкою в конкретний термін.

Nowy pływający bojowy wóz piechoty Borsuk na defiladzie w Warszawie MON

Добре відомі в армії колісні транспортери "Росомак" з'явилися на параді в різних модифікаціях. Новинкою стала версія з дистанційно керованою вежею ZSSW-30 (яка також була на озброєнні "Борсука"). Це також справа рук вітчизняної збройної промисловості, цього разу лідером є приватна WB Group. У липні 2022 року Міністерство національної оборони замовило 70 таких веж для "Росомака" за 1,7 мільярда злотих. Очікується, що поставки триватимуть до 2027 року. Башта поєднує в собі 30-мм гармату, пускову установку протитанкових керованих ракет SPIKE-LR і 7,62-мм кулемет.

Kołowe Transportery Opancerzone Rosomak z nowymi, bezzałogowymi wieżami ZSSW-30 na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego PAP/Radek Pietruszka

А піхотинці? Як і в минулі роки, парад відкривали військові з великим біло-червоним прапором. За ними йшли Представницька рота Війська Польського, роти окремих видів збройних сил, родів військ і служб, військові університети та окремі бригади. Марширували прапороносці кількох десятків польських військових частин та іноземних частин. Як і щороку, були вершники з ескадрону кавалерії Війська Польського, але вперше в параді взяли участь поводирі зі службовими собаками.

Przewodnicy z psami służbowymi wzięli udział w defiladzie TVN24

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Autor:Rafał Lesiecki

Źródło: tvn24.pl