Парад Віслострадою на Свято Війська Польського. Що показало Міноборони?

15 sierpnia 2023, 21:36
Autor:
Rafał
Lesiecki
Źródło:
tvn24.pl
Pojazdy przejeżdżające przez Powiśle
Pojazdy przejeżdżające przez PowiśleTVN24
wideo 2/20
TVN24Pojazdy przejeżdżające przez Powiśle

Чотирнадцять танків Abrams проїхали Варшавою на параді з нагоди Свята Війська Польського. Це всі, що ми отримали на даний момент. У повітрі ми побачили єдиний гелікоптер AW101 та обидва літаки FA-50, якими диспонують Військово-повітряні сили Польщі. Поряд з ними був представлений гелікоптер AW149 - Міністерство національної оборони замовило його рік тому, але у Варшаві залишився екземпляр виробника. Також ми побачили одразу всі отримані системи залпового вогню HIMARS і половину танків K2 і вертольотів Black Hawk.

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Кульмінаційна урочистість в рамках відзначення Свята Війська Польського, до 103-ї річниці Варшавської битви 1920 року, відбулася у вівторок по обіді на Віслостраді. Після виступу президента Анджея Дуди приблизно за чверть до 15:00 розпочався піший парад. Після цього в небі з'явилися гелікоптери, а потім і літаки. Після 15:00 Віслострадою рушили машини.

Раніше парад у Варшаві з нагоди Свята Війська Польського відбувся у 2018 році, наступного року ми мали парад у Катовіце. Пізніше таких заходів не організовували - спочатку через пандемію, а минулого року - через вторгнення Росії в Україну.

На варшавському параді ми побачили озброєння та військову техніку, яка давно перебуває на озброєнні Збройних сил і обчислюється десятками або й сотнями екземплярів. Була й така техніка, літаки та вертольоти, які ми тільки почали отримувати і зараз їх декілька. Ми також бачили приклад військової техніки, яку ми замовляли, але ще не отримали, однак вона вона була на параді.

FA-50 - "останній крок перед передачею" армії

Контракти на навчально-бойовий літак FA-50 Міноборони уклало у липні та вересні 2022 року. Як і з іншими озброєннями Південної Кореї, замовлення було розбито на етапи. У першому було закуплено 12 машин такої конфігурації, яку продукували на заводі в Сеулі на замовлення уряду. Оскільки модифікації не вимагали - це прискорило поставку. Контракт передбачає, що 12 літаків будуть у Польщі у другій половині 2023 року, а решта елементів контракту - до кінця 2025 року. Ця частина контракту оцінювалася приблизно в 705 мільйонів доларів.

Далі ми маємо отримати 36 літаків у зміненій комплектації, які отримали назву FA-50PL. Тут контракт оцінюється в 2,3 мільярда доларів, а поставки заплановані на 2025-2028 роки.

Przygotowania do obchodów Święta Wojska Polskiego a nadchodzące wybory
Przygotowania do obchodów Święta Wojska Polskiego a nadchodzące wybory TVN24

У Польщі вже є два FA-50. Вони прилетіли в першій половині липня, але не самі, а розібрані на запчастини і завантажені в більший транспортний літак. На початку серпня глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак повідомив, що випробування цих машин успішно завершилися і це "останній крок перед передачею нового бойового літака FA-50 Збройним силам Польщі". Він додав, що польоти в повітряному просторі Польщі виконували як польські, так і корейські пілоти.

У вівторок обидва FA-50, які знаходяться в Польщі, пролетіли над Варшавою. Під час параду їх очолював винищувач МіГ-29.

Samoloty odrzutowe na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego: nowe FA-50 z Korei Południowej, polskie F-16 i MiG-29 oraz Eurofighter Typhoon z Włoch
Samoloty odrzutowe na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego: nowe FA-50 z Korei Południowej, polskie F-16 i MiG-29 oraz Eurofighter Typhoon z WłochTVN24

AW101 - єдиний поставлений з чотирьох замовлених

У повітряній частині параду взяв участь і єдиний у військах вертоліт AW101. Лише минулого тижня машина прилетіла до Польщі з Великої Британії, де її виготовили на фабриці концерну Leonardo.

У квітні 2019 року Міністерство національної оборони замовило чотири таких вертольоти для морської авіації за контрактом на 1,65 мільярда злотих. Вони призначені для боротьби з підводними човнами, а також можуть проводити пошуково-рятувальні операції.

10 серпня міністр оборони Маріуш Блащак повідомив, що виробнику надіслано запрошення до переговорів щодо поставки ще 22 багатоцільових вертольотів AW101. Цього разу машини передадуть Сухопутним військам і, можливо, Повітряним силам.

Śmigłowce AW101 (na pierwszym planie) i AW149 nad Warszawą podczas defilady lotniczejTVN24

AW149 - замовлений, але не доставлений, та попри це присутній на параді

Ті, хто спостерігав за повітряним парадом у вівторок, могли помітити, що в тому ж складі, в якому летів AW101, був ще один літак цього ж виробника - AW149. У липні 2022 року Міноборони замовило для Сухопутних військ 32 таких багатоцільових вертольоти. Контракт становив 8,2 мільярда злотих і передбачав поставки в 2023-2029 роках.

Ще в березні Агентство озброєнь повідомляло, що триває остаточне складання перших двох AW149 для Польщі, а поставка очікується в другій половині цього року. Проте все свідчить про те, що цей процес ще не завершено. До Польщі натомість прибула інша машина цього типу з цивільною реєстрацією. Вона була показана на минулорічному ярмарку зброї в Кельце, а спотери фотографували її принаймні з 2015 року. Вік саме цього вертольота вказує на те, що він не буде частиною польського контракту, і він брав участь у параді як заміна замовлених машин. Незважаючи на це, було чітко видно, що присутній у Варшаві AW149 був розмальований біло-червоними шаховими клітинами, наче він належить армії.

Formacja śmigłowców AW101, AW149 i W-3 Sokół na defiladzie z okazji Święta Wojska Polskiego
Formacja śmigłowców AW101, AW149 i W-3 Sokół na defiladzie z okazji Święta Wojska PolskiegoTVN24

Black Hawks - наразі в GROM

У повітряній частині параду також брали участь гелікоптери S-70i Black Hawk - вироблена в Мельці експортна версія американського гвинтокрила UH-60M. У січні 2019 року Міністерство національної оборони замовило чотири екземпляри для військового підрозділу GROM за 683 мільйони злотих. Вертольоти були поставлені в грудні того ж року, але ціною за швидку поставку стала базова комплектація машин. Лише в армії їх мали модернізувати спеціальним обладнанням, якого дуже багато, якщо машина, як у цьому випадку, потрапляє до спецпризначенців.

У грудні 2021 року Міністерство національної оборони замовило ще чотири Black Hawk, також для GROM, цього разу за 666 мільйонів злотих. Графік поставки не такий терміновий - два гелікоптери в 2023 році і ще два в 2024 році.

Нарешті 21 липня міністерство оголосило про початок процедури закупівлі чергової партії С-70i Black Hawk, цього разу для Сухопутних військ. Однак не уточнюється, про скільки машин йшлося на переговорах.

У будь-якому випадку, зараз у військових є чотири Black Hawk за контрактом 2019 року. У параді брали участь два, тобто половина наявних.

Śmigłowce na defiladzie: amerykańskie Apache i polskie Black Hawk i Mi-17
Śmigłowce na defiladzie: amerykańskie Apache i polskie Black Hawk i Mi-17TVN24

Танки Abrams зі США

Спускаємося з неба на землю. Одне з останніх придбань Міністерства національної оборони Польщі - танк Abrams виробництва США. У квітні 2022 року за 4,7 мільярда доларів США (приблизно 19 мільярдів злотих) Міністерство національної оборони замовило 250 таких машин у новітній версії M1A2 SEPv3. Поставки заплановані на 2024-26 роки.

У січні 2023 року міністерство підписало ще один контракт на Abrams - цього разу на 116 машин у старшій версії M1A1, виведених на склади Корпусу морської піхоти США. Вони мали швидко заповнити прогалину по радянських танках, які ми передали Україні у великій, хоча офіційно невідомій кількості, щоб їй було чим воювати з Росією.

В рамках того другого контракту поставки почалися цього року. Наприкінці червня в Щецині пришвартувалося судно, яке привезло перші 14 танків. Вони потрапили до 1-ї Варшавської бронетанкової бригади в дільниці Весола. Звідти всі й поїхали на парад.

Згідно з заявами, зробленими в червні, чергова партія танків Abrams (42 танки) повинна бути доставлена ​​в Весолу на рубежі серпня і вересня, а наступна партія (60 танків) - до кінця року.

Wszystkie czołgi M1A1 Abrams, jakie wojsko ma, pokazano na defiladzie. Przed nimi zmodernizowane Leopardy 2PL
Wszystkie czołgi M1A1 Abrams, jakie wojsko ma, pokazano na defiladzie. Przed nimi zmodernizowane Leopardy 2PLTVN24

Танки К2 з Південної Кореї

Контракти на південнокорейські танки K2 були підписані міністерством у липні та серпні 2022 року. Вони передбачали поставку 180 машин, вироблених в Азії, на суму 3,37 мільярда доларів США (приблизно 13,5 мільярда злотих). Потім з 2026 року в Польщі має бути запущено виробництво танків у новій версії K2PL.

Нова польська модифікація південнокорейського танка поки залишається в планах. Натомість фактом є поставка чергових партій K2, яка почалася в грудні 2022 року. Всього до червня на кораблях прибуло 28 машин. На цьому поки все, подальші поставки заплановані на 2024 і 2025 роки.

Усі поставлені K2 потрапили до 20-ї механізованої бригади в Бартошицях, а саме до танкового батальйону в Моронгу (Вармінсько-Мазурське воєводство). Бійці цього підрозділу проїхали Віслострадою у складі роти, тобто 14 танків. Це половина того, що ми маємо зараз.

Czołgi K2 i samobieżne haubice K9, czyli produkty południowokoreańskiej zbrojeniówki na defiladzie
Czołgi K2 i samobieżne haubice K9, czyli produkty południowokoreańskiej zbrojeniówki na defiladzie

Танки Leopard 2 після модернізації

Танк Leopard 2 - конструкція, відома в польській армії давно і нині - після поставок в Україну пострадянських Т-72 та їх польської модифікації PT-91 Twardy - чи не найчисельніша в Війську Польському. Загалом у першому та другому десятиліттях 21 століття ми двома траншами придбали зі складів Бундесверу близько 250 таких машин. Новинкою для широкого загалу став дебют на параді різновиду Leopard 2PL. Ця модернізована версія була створена силами польської оборонної промисловості у співпраці з німецькими виробниками. Роботи йдуть з відчутним запізненням, але з травня 2020 року модернізовані агрегати відправляють у війська. Наприкінці минулого року поставлено 45 танків. Ми бачили їх 14, тобто цілу роту, на Віслостраді.

У параді також взяли участь Leopard 2 у версії A5 - вісім із понад сотні наявних. Однак найстарішої версії A4 не було. Саме роту "Леопардів" у такому варіанті ми обіцяли передати Україні на початку року.

Ракетні установки HIMARS

У 2019 році Міноборони замовило у США самохідні реактивні системи залпового вогню M142 HIMARS. Контракт коштував 414 мільйонів доларів США (приблизно 1,7 мільярда злотих) і включав 20 пускових установок (18 для бойової частини та дві для тренувань), а також, серед іншого, боєприпаси, запчастини та навчання.

W Warszawie były wszystkie wyrzutnie rakietowe HIMARS, jakie obecnie posiada Wojsko PolskieRadek Pietruszka/PAP

У свою чергу минулого року Міноборони висловило готовність закупити аж 486 HIMARS, у тому числі 18 на американських шасі та 468 лише пускових установок для встановлення на вантажівки Jelcz. У лютому Державний департамент США погодився продати їх за ціною до 10 мільярдів доларів. Зараз тривають переговори щодо цього контракту.

Наразі перші пускові установки, замовлені у 2019 році, прибули до Польщі. У травні ми отримали сім штук двома партіями. Шість із них, укомплектованих вояками 1-ї Мазурської артилерійської бригади, ми бачили під час параду на Віслостраді, сьомий стояв біля почесної трибуни.

Defilada na Wisłostradzie: Rosomaki z nową, bezzałogową wieżą, wyrzutnie rakietowe HIMARS i zestawy obrony powietrznej Patriot
Defilada na Wisłostradzie: Rosomaki z nową, bezzałogową wieżą, wyrzutnie rakietowe HIMARS i zestawy obrony powietrznej PatriotTVN24
System mobilnych wyrzutni HIMARSPAP/Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński

Самохідні гаубиці К9

155-міліметрові самохідні гаубиці K9A1, як і танки K2, є розробкою південнокорейської оборонної промисловості та результатом угод, підписаних у липні та серпні 2022 року. Вони передбачали поділ контракту на етапи. У першому ми замовили 212 одиниць зброї на 2,4 мільярда доларів США (приблизно 9,6 мільярда злотих) з розкладом поставок до 2026 року. Після цього модернізована версія K9PL буде вироблятися в Польщі.

На даний момент перший етап знаходиться в стадії реалізації. Поставки з Південної Кореї почалися в грудні 2022 року і, як нещодавно підрахував редактор тижневика "Політика" Марек Свєрчинський, у Польщі вже є 48 екземплярів. У параді на Віслостраді брали участь 14 гаубиць K9.

Польські "Краби"

На параді у Варшаві ми також побачили вісім самохідних гармат-гаубиць Krab, озброєних, як і K9, 155-міліметровими гарматами. Яка це частина всіх "Крабів" у Війську Польському, до кінця не відомо. Після російського вторгнення ми передали "Краби" Україні. Точної цифри Міноборони не повідомляє. За неперевіреною неофіційною інформацією - до 72 штук.

Між тим у 2016 році Міністерство національної оборони замовило у підприємства Huta Stalowa Wola 96 "Крабів" за 4,6 мільярда злотих із терміном поставки до 2024 року (у 2020 році закупили ще дві установки - для навчального центру). Однак після вторгнення Росії в Україну Міністерство національної оборони замовило ще 48 крабів на 3,8 мільярда злотих. Поставки заплановані на 2025-27 роки.

Czołgi Leopard 2A5 i samobieżne haubice Krab podczas defilady z okazji Święta Wojska Polskiego
Czołgi Leopard 2A5 i samobieżne haubice Krab podczas defilady z okazji Święta Wojska PolskiegoTVN24

"Патріот", тобто "Вісла"

На параді глядачі вперше побачили елементи системи протиповітряної оборони, включно з протиракетним комплексом "Патріот", який військові отримали наприкінці 2022 року завдяки підписаному у березні 2018 року контракту. Сума контракту склала 4,75 мільярда доларів США (приблизно 19 мільярдів злотих), що робить його найбільшою угодою з закупівлі зброї в історії Польщі. За ці гроші Міністерство національної оборони замовило дві батареї Patriot у програмі під кодовою назвою "Вісла".

Зараз на столі переговорів друге, втричі більше замовлення на "Патріоти" із США. У червні американці спочатку оцінили їх у 15 мільярдів доларів. Відомо, що остаточна ціна буде нижчою, але на скільки - невідомо, адже переговори ще тривають.

Wyrzutnia systemu Patriot na zgrupowaniu defiladowym w WesołejRafał Lesiecki / tvn24.pl

Союзники на святкуванні

У параді з нагоди Свята Війська Польського також взяли участь вояки союзних сил - американці, британці, хорвати, румуни та італійці. Уздовж Віслостради їхали американські танки Abrams (ті, що в останній версії ми замовляли і чекаємо на доставку), бойові машини піхоти Bradley, самохідні гаубиці Paladin, британські розвідувальні машини, румунські самохідні артилерійські установки Gepard і хорватські Panzerhaubitze 2000.

У повітрі були американці на багатоцільових літаках F-35 і вертольотах AH-64 Apache. У Міністерстві національної оборони наголошують, що обидва типи "незабаром" з’являться у Війську Польському. Однак у випадку з F-35, контракт на які ми підписали на початку 2020 року, ми ще чекаємо на поставки, і перші екземпляри, які ми маємо отримати у 2024 році, спочатку залишаться на території США, де вони будуть використані для навчання. Перша поставка до Польщі запланована на 2026 рік.

Sojusznicy na defiladzie. Żołnierze z USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji i ich sprzęt
Sojusznicy na defiladzie. Żołnierze z USA, Wielkiej Brytanii, Rumunii i Chorwacji i ich sprzętTVN24

Що стосується AH-64, контракту досі немає, міністр Блащак нещодавно заявив, що очікує, що цього тижня Державний департамент США попросить згоди Конгресу на цю операцію.

Гостями повітряного параду також були багатоцільові літаки Eurofighter Typoon з Італії.

Польські новинки

Також на параді можна було побачити чотири екземпляри нової бойової машини піхоти-амфібії "Борсук". Це продукціїя консорціуму вітчизняної промисловості на чолі з Huta Stalowa Wola. Цьогорічний парад - дебютний для цієї машини. Зараз вона знаходиться на стадії експлуатаційних випробувань у військах.

Наприкінці лютого Міністерство національної оборони підписало контракт - поки що рамковий - на поставку армії 1400 машин на базі "Борсука". Це понад 1000 бойових машин піхоти, решта - спеціалізовані версії: розвідувальні, командні, медичної евакуації, технічного забезпечення та радіоактивної розвідки. Треба ще дочекатися виконавчих договорів, які передбачають закупівлю конкретної кількості примірників за фіксованою ціною та з доставкою в конкретний термін.

Nowy pływający bojowy wóz piechoty Borsuk na defiladzie w WarszawieMON

Добре відомі в армії колісні транспортери "Росомак" з'явилися на параді в різних модифікаціях. Новинкою стала версія з дистанційно керованою вежею ZSSW-30 (яка також була на озброєнні "Борсука"). Це також справа рук вітчизняної збройної промисловості, цього разу лідером є приватна WB Group. У липні 2022 року Міністерство національної оборони замовило 70 таких веж для "Росомака" за 1,7 мільярда злотих. Очікується, що поставки триватимуть до 2027 року. Башта поєднує в собі 30-мм гармату, пускову установку протитанкових керованих ракет SPIKE-LR і 7,62-мм кулемет.

Kołowe Transportery Opancerzone Rosomak z nowymi, bezzałogowymi wieżami ZSSW-30 na defiladzie z okazji Święta Wojska PolskiegoPAP/Radek Pietruszka

А піхотинці? Як і в минулі роки, парад відкривали військові з великим біло-червоним прапором. За ними йшли Представницька рота Війська Польського, роти окремих видів збройних сил, родів військ і служб, військові університети та окремі бригади. Марширували прапороносці кількох десятків польських військових частин та іноземних частин. Як і щороку, були вершники з ескадрону кавалерії Війська Польського, але вперше в параді взяли участь поводирі зі службовими собаками.

Przewodnicy z psami służbowymi wzięli udział w defiladzieTVN24
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Autor:Rafał Lesiecki

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Radek Pietruszka/PAP

Wojsko Polskie
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Źródło:
Reuters, CNN

Fala upałów nawiedziła Polskę. Jak poinformował we wtorek po godzinie 16 Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, padł tegoroczny rekord temperatury dotyczący danych ze stacji synoptycznych. Stało się to w Legionowie. W prawie całej Polsce słupki termometrów powędrowały powyżej 30 stopni. W ostatnich dekadach dzień 15 sierpnia bywał o wiele chłodniejszy.

IMGW: padł tegoroczny rekord temperatury. Sprawdź, gdzie jest najgoręcej

IMGW: padł tegoroczny rekord temperatury. Sprawdź, gdzie jest najgoręcej

15 sierpnia 2023, 16:01
Aktualizacja: 15 sierpnia 2023, 16:55
Autor:
anw//rzw
Źródło:
tvnmeteo.pl, IMGW

Pogoda na jutro, czyli na środę 16.08. W nocy w części kraju pojawią się przelotne opady deszczu i burze. W dzień również zagrzmi. Termometry pokażą maksymalnie 34 stopnie Celsjusza. Aura przeważnie niekorzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Pogoda na jutro - środa, 16.08. Nocą będzie się błyskać, w dzień temperatura sięgnie 34 stopni

Pogoda na jutro - środa, 16.08. Nocą będzie się błyskać, w dzień temperatura sięgnie 34 stopni

15 sierpnia 2023, 19:26
Autor:
anw
Źródło:
tvnmeteo.pl

IMGW wydał alarmy pierwszego i drugiego stopnia. Synoptycy ostrzegają przed upałem, który może zagrażać zdrowiu lub życiu. W części kraju mogą pojawić się burze z gradem. Sprawdź, gdzie aura będzie groźna.

Niemal cała Polska pomarańczowa od alarmów. Uwaga na spiekotę i burze z gradem

Niemal cała Polska pomarańczowa od alarmów. Uwaga na spiekotę i burze z gradem

15 sierpnia 2023, 6:26
Aktualizacja: 15 sierpnia 2023, 18:30
Aktualizacja:
Autor:
kw,ps,anw//rzw
Źródło:
IMGW, PAP, tvnmeteo.pl

Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego po kilka razy dziennie są wzywani do osób użądlonych przez osy. MOPR apeluje do żeglarzy i wypoczywających nad wodą, by uważali na te owady, i radzi, jakimi sposobami można się przed nimi chronić.

Uwaga na osy. Ratownicy apelują do urlopowiczów

Uwaga na osy. Ratownicy apelują do urlopowiczów

15 sierpnia 2023, 15:25
Autor:
ps//rzw
Źródło:
PAP, IMGW, tvnmeteo.pl

Zmiana barwy nóg na ciemniejszą, przypominającą fiolet, może być długotrwałym objawem przejścia COVID-19 - uważają brytyjscy naukowcy. Zjawisko to nazywa się akrocyjanozą, czyli sinicą kończyn. Towarzyszyć mu może uczucie ciężkości w nogach, swędzenie, czasem również wysypka.

Naukowcy o nietypowym długotrwałym objawie COVID-19. Widać go na nogach

Naukowcy o nietypowym długotrwałym objawie COVID-19. Widać go na nogach

15 sierpnia 2023, 15:42
Autor:
kgo//am
Źródło:
"The Lancet", tvn24.pl

W amerykańskiej Karolinie Północnej 39-letni kierowca potrącił 17-latka, który wraz z rodzicami szedł poboczem drogi. Gdy próbował wezwać pomoc, został zastrzelony przez ojca chłopaka, informują media. Nastolatka i kierowcy nie udało się uratować, ojciec śmiertelnie potrąconego usłyszał już zarzuty.

Media: kierowca, który śmiertelnie potrącił 17-latka, został zastrzelony przez jego ojca

Media: kierowca, który śmiertelnie potrącił 17-latka, został zastrzelony przez jego ojca

15 sierpnia 2023, 15:58
Autor:
kgo//am
Źródło:
NBC News, "Newsweek", WRAL

Naszym celem jest takie uzbrojenie polskiej armii i stworzenie takiego systemu obrony, żeby nikt nigdy nie odważył się nas zaatakować, żeby polski żołnierz nie musiał walczyć - mówił na defiladzie w Święto Wojska Polskiego prezydent Andrzej Duda.

Prezydent: Bezpieczeństwo Polski jest bezcenne. Nie stać nas dzisiaj na bezczynność

Prezydent: Bezpieczeństwo Polski jest bezcenne. Nie stać nas dzisiaj na bezczynność

15 sierpnia 2023, 14:53
Autor:
ads,js
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Chciałbym powiedzieć narodowi polskiemu, że Amerykanie i NATO rozważali każdy scenariusz wydarzeń. Nie chcemy walczyć, ale jesteśmy na to gotowi - mówił TVN24 amerykański ambasador w Polsce, dodając, że ma przesłanie do wspólnych, potencjalnych wrogów: jeżeli zdecydują się na atak, to staną oko w oko z żołnierzami i sprzętem, który pojawił się tego dnia na defiladzie, a więc czołgami Abrams i myśliwcami F-35. O polsko-amerykańskiej współpracy, bezpieczeństwie, wojnie w Ukrainie, jedności NATO i wartościach demokratycznych w dniu Święta Wojska Polskiego z Markiem Brzezinskim rozmawiał Michał Sznajder.  

Mark Brzezinski o sile sojuszu polsko-amerykańskiego: nasza przyjaźń jest głębsza niż kiedykolwiek wcześniej

Mark Brzezinski o sile sojuszu polsko-amerykańskiego: nasza przyjaźń jest głębsza niż kiedykolwiek wcześniej

15 sierpnia 2023, 17:42
Autor:
Michał
Sznajder
Źródło:
Fakty po Południu TVN24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył Polsce życzenia z okazji Święta Wojska Polskiego. "Solidarność zawsze zwycięża i zawsze będziemy z wami wolni – zarówno Ukraina, jak i Polska – dopóki będziemy razem ramię w ramię" - oświadczył w mediach społecznościowych.

Wołodymyr Zełenski w Święto Wojska Polskiego: solidarność zawsze zwycięża

Wołodymyr Zełenski w Święto Wojska Polskiego: solidarność zawsze zwycięża

15 sierpnia 2023, 20:10
Autor:
js/adso
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Z okazji święta Wojska Polskiego w Warszawie odbędzie się we wtorek defilada wojskowa. Lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że "w kuluarach sejmowych krążą od pewnego czasu informacje, że minister Mariusz Błaszczak pięknie robi dzisiaj defiladę, bo ma być to dla niego defilada pożegnalna". - Antoni Macierewicz ma zostać kolejnym ministrem obrony narodowej - dodał. Zaznaczył, że "na to nie ma naszej zgody, przede wszystkim nie ma na to zgody żołnierza polskiego, polskich oficerów". 

Kosiniak-Kamysz o informacjach "z kuluarów sejmowych": to ma być pożegnalna defilada Błaszczaka

Kosiniak-Kamysz o informacjach "z kuluarów sejmowych": to ma być pożegnalna defilada Błaszczaka

15 sierpnia 2023, 11:34
Autor:
ft
/ prpb
Źródło:
TVN24, PAP

Obywatel Białorusi, na podstawie dokumentu "World Passport", planował dostać się do Taby w Egipcie. Jego plany pokrzyżowali na lotnisku w Pyrzowicach (woj. śląskie) strażnicy graniczni. Mężczyzna usłyszał zarzuty i został zobowiązany do opuszczenia terytorium Polski.

Na lotnisku pokazał "World Passport". Chciał lecieć do Egiptu

Na lotnisku pokazał "World Passport". Chciał lecieć do Egiptu

15 sierpnia 2023, 15:16
Autor:
ng/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Do 35 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wybuchu i pożaru na stacji paliw w Machaczkale na południu Rosji – poinformowała we wtorek agencja AP, powołując się na rosyjskie źródła. Wśród zabitych jest dwoje dzieci. Według rosyjskiego ministerstwa zdrowia w eksplozji rannych zostało 115 osób.

Pożar i wybuch na stacji benzynowej w Machaczkale. Wzrosła liczba ofiar, wśród zabitych dzieci

Pożar i wybuch na stacji benzynowej w Machaczkale. Wzrosła liczba ofiar, wśród zabitych dzieci

15 sierpnia 2023, 5:52
Aktualizacja: 15 sierpnia 2023, 20:37
Aktualizacja:
Autor:
pp,
js
/ prpb,
adso
Źródło:
PAP, Reuters

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 538 dni. Ukraińskie ministerstwo energetyki w dzisiejszym raporcie dziennym podało, że wyłączyło główną linię elektryczną zaopatrującą Czarnobylską Elektrownię Atomową z powodu jej uszkodzenia. Według ministerstwa uszkodzenie wykryto na Białorusi. Resort zapewnił, że poziom wody niezbędnej do chłodzenia elektrowni jest wystarczająco wysoki. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ukraińcy wyłączyli główną linię elektryczną do elektrowni w Czarnobylu. Resort: uszkodzenie na Białorusi

Ukraińcy wyłączyli główną linię elektryczną do elektrowni w Czarnobylu. Resort: uszkodzenie na Białorusi

15 sierpnia 2023, 5:21
Aktualizacja: 15 sierpnia 2023, 19:31
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl

Rosyjski bank centralny podniósł we wtorek główną stopę procentową o 350 punktów bazowych do 12 procent - podaje agencja informacyjna Reutera. Decyzję podjęto na nadzwyczajnym posiedzeniu.

Gwałtowna podwyżka stóp procentowych. Rosjanie chcą ratować rubla

Gwałtowna podwyżka stóp procentowych. Rosjanie chcą ratować rubla

15 sierpnia 2023, 10:22
Autor:
mp/ams
Źródło:
Reuters

Wszystko wskazuje na to, że 15 października będziemy głosować nie tylko w wyborach do Sejmu i Senatu, ale również w referendum w sprawie relokacji migrantów. Jeśli do tego dojdzie, po raz pierwszy w historii III RP referendum odbędzie się jednocześnie z wyborami parlamentarnymi. Wyjaśniamy, na co wyborcy powinni zwrócić szczególną uwagę.

Wybory wraz z referendum. Co trzeba wiedzieć, by dobrze zagłosować

Wybory wraz z referendum. Co trzeba wiedzieć, by dobrze zagłosować

10 sierpnia 2023, 13:49
Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24
Dziewczyna na piłkarskim boisku. Nikt już nie pisze, że "futbolistki nie żałowały fryzur"

Dziewczyna na piłkarskim boisku. Nikt już nie pisze, że "futbolistki nie żałowały fryzur"

15 sierpnia 2023, 9:57
Rafał
Kazimierczak
Autor:
Rafał
Kazimierczak
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Prawo i Sprawiedliwość zapłaciło za in vitro, mimo że wcale tego nie chciało. Samorząd w Łodzi zdecydował o przeznaczeniu pieniędzy za odwołany wynajem Atlas Areny na leczenie niepłodności.

Pieniądze od PiS trafiły do łódzkiego programu dofinansowania metody in vitro

Pieniądze od PiS trafiły do łódzkiego programu dofinansowania metody in vitro

15 sierpnia 2023, 18:10
Autor:
Marta
Balukiewicz
Źródło:
Fakty po Południu TVN24

W środę, 16 sierpnia, przypada 80. rocznica wybuchu powstanie w getcie białostockim. Główne uroczystości odbędą się na Placu Mordechaja Tenenbauma, gdzie miasto odnowiło ogrodzenie cmentarza gettowego oraz stojący nieopodal pomnik. W chodniku obok kamienicy przy ulicy Dąbrowskiego 20 zamontowane zostaną tabliczki upamiętniające rodzinę Samuela Pisara, ojczyma Antony'ego Blinkena, sekretarza stanu USA. 

80. rocznica powstania w getcie białostockim. Uhonorują rodzinę Samuela Pisara, ojczyma sekretarza stanu USA 

80. rocznica powstania w getcie białostockim. Uhonorują rodzinę Samuela Pisara, ojczyma sekretarza stanu USA 

15 sierpnia 2023, 15:13
Autor:
tm/
tam
Źródło:
tvn24.pl

Chcemy w Sopocie zaproponować troszkę inną wersję piosenek, które ludzie znają - tak występ Lady Pank na Top of the Top Sopot Festival 2023 zapowiada wokalista zespołu Janusz Panasewicz. Na antenie TVN24 zdradził, że podczas wydarzenia grupa zagra utwory "powszechnie znane".

Top of the Top Sopot Festival 2023. Janusz Panasewicz zapowiada występ Lady Pank

Top of the Top Sopot Festival 2023. Janusz Panasewicz zapowiada występ Lady Pank

15 sierpnia 2023, 12:55
Autor:
bp/
tam
Źródło:
TVN24