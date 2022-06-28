Парад рівності та KyivPride у Варшаві. «Веселковий марш» пройшов столицею, щоб "святкувати різноманітність"

Вулицями Варшави пройшов Парад рівності. Цього року він мав унікальну форму варшасько-київського маршу, бо поєднався з українським KyivPride. Подолання кількох кілометрів маршруту зробили приємнішим десятки музичних майданчиків. - Тут можна побачити цілі сім’ї, геї та лесбійки приходять зі своїми батьками, братами та сестрами, - казав ЛГБТ-активіст і правник Крістіан Лєгєрський. Він додав, що зараз парад є "родинним святом". В акції взяли участь й міжнародні гості, зокрема комісар ЄС з питань рівності Хелена Даллі.

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У суботу у Варшаві відбувся Парад рівності. Його учасники вирушили близько 14:00 з-під Палацу культури і науки, але ще за кілька годин до цього на площі Дефіляд з’явилося Містечко Рівності. Там можна було отримати консультацію, розповісти про становище осіб ЛГБТ+ у невеликих містах і селах, а також пройти тест на союзника ЛГБТ+.

Цьогорічний парад був особливим. Він поєднався з українським KyivPride, оскільки марш рівності в Києві не можна було провести через війну в Україні.

На прес-конференції, що передувала заходу, Ленні Емсон з KyivPride повідомив, що в ній візьмуть участь близько 300 людей з українських організацій, які підтримують ЛГБТ+. Він підкреслив, що українці вдячні полякам за те, що стали співорганізаторами маршу.

- Не буде прав осіб ЛГБТ, якщо не буде вільної України, - сказав Емсон. Він додав, що боляче, що вони не можуть марширувати в Києві, оскільки закон, через нинішню ситуацію в Україні, яка бореться з російським вторгненням, не дозволяє марширувати. В свою чергу Пауліна Пєхна-Вєнцкєвич із Фонду «Волонтерство рівності» казала, що сьогодні ми всі солідарні з українцями. На її думку можливість спільно з KyivPride організувати марш рівності «це честь».

Parada Równości na ulicach Warszawy Parada Równości w Warszawie | TVN24 Parada Równości na ulicach Warszawy | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl Parada Równości na ulicach Warszawy | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl Parada Równości na ulicach Warszawy | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl Parada Równości na ulicach Warszawy | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl Parada Równości na ulicach Warszawy | Tomasz Zieliński/tvnwarszawa.pl

Тшасковський: існує величезна більшість польок і поляків, які є відкритими та толерантними

Перед тими хто зібрався під Палацом культури і науки виступив президент Варшави Рафал Тшасковський, який узяв цей захід під власний патронат.

- Парад буде незвичайним, тому що з нами піде Марш рівності з Києва. Ми вітаємо наших друзів з Києва, - сказав він.

- Я дуже тішуся, що ми зможемо йти разом, перш за все, аби засвідчити, що є величезна більшість польок і поляків, які є відкритими, толерантними, європейськими, - додав Тшасковський. Він повідомив, що на заході, серед інших, були присутні представники посольств та єврокомісар з питань рівності Хелена Даллі. Виступаючи зі сцени, політикиня ЄС сказала, що рада бути на параді, і додала, що «ніхто не в безпеці, поки всі не в безпеці». Вона оцінила, що кожна держава-член ЄС повинна мати закон проти злочинів на ґрунті ненависті та проти мови ненависті.

«Якщо я порівнюю Парад рівності з тим, 20-річної давності, зміни вражають»

На параді, серед інших, був присутній ЛГБТ-активіст і юрист Крістіан Лєгєрський, який поспілкувався з репортером TVN24 Пьотрем Боровським.

- Якщо я порівнюю Парад рівності з тим, 20-річної давності, зміни вражають. Тут можна побачити цілі сім’ї, приходять геї та лесбійки з батьками, братами та сестрами, - сказав він, - Сьогодні я з мамою, сестрою, сусідкою, - додав він, зазначивши, що нині парад - це «свято для усієї родини».

Інші учасники параду рівності також охоче розповіли про те, чому вони вирішили прийти і про що хочуть заявити.

Пані Сандра розповіла, що ходить на паради вже майже 15 років.

- Я бісексуальна людина, отже я - частина спільноти, відтак приходжу зі своїми подругами святкувати різноманітність у моєму місті, - пояснила вона.

- Наша роль - не допустити створення соціальної порожнечі. (...) Якщо ми припинимо виходити на вулиці, перестанемо вимагати своїх прав, уряд швидко заповнить цю порожнечу своїми законами та обмеженнями. І ми закінчимо як Білорусь, як Росія, як Туреччина, - сказав один із учасників маршу в інтерв’ю репортеру TVN24 Міхалу Голембіовському.

Парад рівності у Варшаві цього року як варшавсько-київський марш

Парад рівності – це щорічне свято свободи, відкритості та солідарності. У ньому беруть участь спільнота ЛГБТ+, а також усі, хто цінує рівне ставлення та повагу до різноманітності. Організатором заходу є Фонд «Волонтерство рівності». Патронат над парадом взяв президент столиці Рафал Тшасковський.

Зазвичай парад організовують у червні, тобто в Місяць Гордості - Pride Month. Це час солідарності з людьми ЛГБТ+. Марші рівності відбуваються в багатьох країнах світу і все частіше в польських містах.

«Багато з нас підтримує українську спільноту ЛГБТК+ - з перших днів цієї жорстокої війни. Ми не зупиняємося. Для нас, на Параді рівності, спільнота означає захищати інших. Спільнота означає створення простору для голосів, які не чутно. Спільнота означає крокувати, плече до плеча задля безпеки і свободи тих, кого її позбавили», - написано в описі суботнього заходу. Також з’явилися представники організацій, які борються за права ЛГБТ+ в Україні.

Цьогорічний варшавсько-київський марш розпочався о 14:00 з Містечка Рівності на площі Дефіляд. Учасники пройшлися вулицею Маршалковською, площею Конституції та вулицею Варинського. Потім вони дійшли до станції метро «Політехніка», повернули на Алеї Армії Людової, а потім на Алеї Незалежності. Вирушивши в бік вулиці Свєнтокшиської, вони повернулися на площу Дефілад. Учасників супроводжували 30 барвистих музичних майданчиків.

Маршрут становив близько чотирьох кілометрів. У зв’язку з подією водіям та пасажирам громадського транспорту довелося врахувати ускладнення руху.

Autor:red.

Źródło: TVN24