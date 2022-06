Парад рівності та KyivPride у Варшаві. «Веселковий марш» пройшов столицею, щоб "святкувати різноманітність"

czytaj dalej

Na policyjnej mapie wypadków drogowych punkcik w Skierniewicach miga we wtorek na czerwono. To znak, że w tym miejscu poprzedniej doby doszło do tragedii. Zginęła czternastolatka potrącona przez samochód dostawczy. W poniedziałek doszło do siedmiu innych wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Każdy jest zaznaczony przez funkcjonariuszy, którzy po raz czwarty prowadzą wakacyjną interaktywną mapę. Pod koniec sierpnia jest ona tak najeżona punktami, że staje się nieczytelna.