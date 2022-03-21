Пані Тетяна перетнула кордон і зникла. Щасливий кінець пошуку

Пошуки зниклої пані Тетяни з України завершилися щасливо. 28 лютого 71-річна жінка перетнула польський кордон у Медиці (Підкарпатське воєводство). Вона подорожувала з чоловіком, але з української сторони пару роз’єднали. Зустрітися на польському боці їм вже не вдалося. Де знаходиться жінка вдалося з’ясувати після більш ніж трьох тижнів пошуків.

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

Пані Тетяна, як і кілька мільйонів громадян України, втекла з батьківщини від російської навали. На четвертий день війни (28 лютого) 71-річна жінка перетнула кордон у Медиці. Відтоді родина не мала з нею жодного зв’язку. Підкарпатська поліція шукали зниклу, але тривалий час їхні дії не давали очікуваного ефекту.

Кілька днів тому офіцери опублікували фото з камер спостереження, на яких видно жінку. І ось тоді стався прорив.

У вівторок (22 березня) поліція повідомила, що місцезнаходження жінки в Польщі вдалося встановити. Поліцейські також подякували всім, хто приєднався до пошуків.

«Жінка в безпеці на новому місці, про неї дбають. З огляду на її благополуччя та з особистих причин детальної інформації з цього приводу не надаємо», – повідомили у підкарпатській поліції.

Autor:red.

Źródło: TVN24