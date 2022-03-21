TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Пані Тетяна перетнула кордон і зникла. Щасливий кінець пошуку

21 marca 2022, 12:09
Aktualizacja: 22 marca 2022, 12:55

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Zastępczyni RPO: nie mogą być dwie granice, z Ukrainą i Białorusią, traktowane tak różnie
Zastępczyni RPO: nie mogą być dwie granice, z Ukrainą i Białorusią, traktowane tak różnieTVN24
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Uchodźcy z Ukrainy w Polsce

Пошуки зниклої пані Тетяни з України завершилися щасливо. 28 лютого 71-річна жінка перетнула польський кордон у Медиці (Підкарпатське воєводство). Вона подорожувала з чоловіком, але з української сторони пару роз’єднали. Зустрітися на польському боці їм вже не вдалося. Де знаходиться жінка вдалося з’ясувати після більш ніж трьох тижнів пошуків.

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Пані Тетяна, як і кілька мільйонів громадян України, втекла з батьківщини від російської навали. На четвертий день війни (28 лютого) 71-річна жінка перетнула кордон у Медиці. Відтоді родина не мала з нею жодного зв’язку. Підкарпатська поліція шукали зниклу, але тривалий час їхні дії не давали очікуваного ефекту.

Кілька днів тому офіцери опублікували фото з камер спостереження, на яких видно жінку. І ось тоді стався прорив.

У вівторок (22 березня) поліція повідомила, що місцезнаходження жінки в Польщі вдалося встановити. Поліцейські також подякували всім, хто приєднався до пошуків.

«Жінка в безпеці на новому місці, про неї дбають. З огляду на її благополуччя та з особистих причин детальної інформації з цього приводу не надаємо», – повідомили у підкарпатській поліції.

Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Ukraina
Polska
Rosja
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Autor:
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Świat

Autor:
momo\mtom
Źródło:
BBC, PAP

Irańskiemu kierowcy Fardinowi Kazemiemu kilka lat temu zepsuła się w Polsce ciężarówka. Wtedy dzięki otrzymanej pomocy udało mu się kupić nową i wrócić do domu. Teraz przyjechał do naszego kraju, by razem z Polakami nieść pomoc Ukrainie. Wyruszył z transportem karmy dla zwierząt, która trafi do schronisk w atakowanym przez Rosję kraju. - Fardin powiedział, że my pomogliśmy jemu, on chce pomóc tutaj i że nie ma w ogóle dyskusji. Przyjeżdża i jedzie - mówił TVN24 organizator akcji Piotr Sebastian Nejman.

Fardin Kazemi razem Polakami niesie pomoc Ukrainie. "Zadzwonił do mnie, że on też jedzie"

Polska

Fardin Kazemi razem Polakami niesie pomoc Ukrainie. "Zadzwonił do mnie, że on też jedzie"

21 marca 2022, 21:49

Polska

Autor:
akr/kg
Źródło:
tvn24.pl, 40ton.net

Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy pomocy. Fundusze i dary rzeczowe zbierają zarówno organizacje polskie, jak i zagraniczne. Organizowana jest także pomoc medyczna, prawna, opiekuńcza. Część inicjatyw skierowana jest na pomoc ukraińskim dzieciom. Polacy nie zapominają o zwierzętach przybywających wraz z uciekinierami z Ukrainy. Sprawdź, jak możesz pomóc.

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

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Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

26 lutego 2022, 8:15

Najnowsze

Autor:
asty,
wini,
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Центральний осередок інформаційних технологій підготував короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі від війни, спричиненої вторгненням Росії в Україну, - повідомив держсекретар в Офісі прем’єр-міністра Януш Цєшинський. З відео можна дізнатися, як налаштувати Довірений Профіль і використовувати програму mObywatel.

Короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі

TVN24 po ukraińsku

Короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі

21 marca 2022, 11:07

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

На будинок на сході України, в якому жила 42-річна Ольга впали бомби. Жінка вижила, але в її нозі застряг осколок. У такому стані, лише із зашитою раною, вона втекла з країни, на яку напала Росія, до Польщі. Була небезпека втратити ногу, але допомогли лікарі зі Щеціна, куди добралася українка.

Втекла з Харкова з осколком у нозі. Їй загрожувала ампутація, але щецінські лікарі ногу врятували

TVN24 po ukraińsku

Втекла з Харкова з осколком у нозі. Їй загрожувала ампутація, але щецінські лікарі ногу врятували

20 marca 2022, 19:30

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polska Akcja Humanitarna.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Rozpoczęto przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zakupu dekodera do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej w nowym standardzie - podała Poczta Polska. Dokumenty dotyczące wsparcia w wysokości 100 złotych można składać do 31 grudnia 2022 roku.

Dofinansowanie na zakup dekodera. Ruszyło przyjmowanie wniosków

Z kraju

Dofinansowanie na zakup dekodera. Ruszyło przyjmowanie wniosków

21 marca 2022, 21:52

Z kraju

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP

Zmiana czasu zimowego na letni ma miejsce w ostatnią niedzielę marca. Wtedy to przestawiamy wskazówki zegarów z 2.00 na 3.00. Tego dnia będziemy spali o godzinę krócej. W 2022 roku zmiana na czas letni przypada na 27 marca. 

Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawiamy zegarki?

Z kraju

Zmiana czasu na letni. Kiedy przestawiamy zegarki?

19 marca 2022, 8:21

Z kraju

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes