"Остерігайтеся селфі з Барбі!"  Міністерство цифризації застерігає від небезпечних додатків 

3 sierpnia 2023, 9:58
Autor:
red.
Źródło:
Facebook - Ministerstwo Cyfryzacji, tvn24.pl
"Barbie" trafia do kin
"Barbie" trafia do kin
TVN24
TVN24"Barbie" trafia do kin

"Здавалося б, невинна забава насправді є операцією масового збору даних інтернет-користувачів, - повідомляє Мінцифри, застерігаючи від використання двох додатків, які дозволяють "перевтілитися в Барбі чи Кена".  Додатки barbieselfie.ai і bairbie.me, на думку міністерства, є "великою загрозою для наших даних". 

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Попередження з'явилося на сторінці Міністерства цифризації у Facebook у понеділок. У ньому відомство застерігає від двох додатків для смартфонів - barbieselfie.ai і bairbie.me, - які після селфі показують, як би ми виглядали як ляльки Барбі чи Кен. "Остерігайтеся селфі з Барбі, - попереджає міністерство, - ця, здавалося б, невинна гра насправді є операцією масового збору даних користувачів Інтернету". 

Міністерство цифризації попереджає про "барбіманію" 

Мінцифри повідомляє, що обидва додатки "несуть велику загрозу нашим даним". Приймаючи політику конфіденційності сервісу barbieselfie.ai, ми надаємо доступ до камери свого смартфона, історії платежів, історії місцеположень GPS, реєстраційних даних, точних технічних даних смартфона, даних про залучення користувачів у соціальні мережі, інформації про взаємодію з іншими послугами або дані опитувань і конкурсів - перераховують у відомстві. 

У свою чергу додаток bairbie.me не відповідає вимогам Загального регламенту Європейського парламенту та Ради (ЄС) про захист персональних даних (RODO), а тому невідомо, яку інформацію він збирає. і для чого вона буде використана. "Будьмо обережні з тим, на що натискаємо, і будьмо безпечні в Інтернеті", - закликали у Мінцифри.

 Фільм "Барбі" і "барбіманія" 

Обидва небезпечні додатки намагаються скористатися успіхом нового фільму про найвідомішу ляльку в світі. "Барбіманія" з'явилася після прем'єри фільму "Барбі" з Марго Роббі в головній ролі, який вийшов на екрани кінотеатрів 21 липня і відразу підкорив серця глядачів. 

Заява Mattel

 Виробник ляльки Барбі, Mattel офіційно послався на повідомлення Мінцифри. «У зв’язку з попередженням Мінцифри від 31 липня 2023 року щодо сайтів bairbie.me та barbieselfie.ai Mattel, власник бренду Barbie, заявляє, що Mattel та бренд Barbie не є власниками веб-сайти bairbie.me і barbieselfie.ai". 

Autor:red.

Źródło: Facebook - Ministerstwo Cyfryzacji, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Facebook

Barbie
ministerstwo cyfryzacji
Internet
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