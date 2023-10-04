Остерігайтеся нового шахрайства у Facebook 

Науково-навчальна комп'ютерна мережа (NASK) повідомила в середу про кампанію, в якій шахраї намагаються заволодіти рекламними акаунтами компаній у Facebook.

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NASK застерігає від шахраїв, які намагаються заволодіти рекламними акаунтами компаній у Facebook.

"Це новий варіант вже відомої фішингової кампанії. Цього разу шахраї атакують людей, які проводять рекламні кампанії у Facebook. Надіслані повідомлення містять інформацію про порушення стандартів спільноти, а також інформацію про необхідність вжити заходів у межах 24 години під загрозою блокування облікового запису", - повідомили в NASK.

Шахрайство у Facebook. Що відбувається, якщо натиснути на посилання?

Експе пояснила, що натискання на посилання, яке міститься в повідомленні, спрямовує потенційну жертву на фішинговий веб-сайт, розроблений як панель входу на порталі. «Варто зазначити, що окрім логіна та пароля, шахраї також викрадають другий компонент аутентифікації, необхідний для входу», — зазначили в NASK.

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Autor:JW/ams

Źródło: PAP