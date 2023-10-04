Остерігайтеся нового шахрайства у Facebook 

4 października 2023, 17:35
Autor:
JW/ams
Źródło:
PAP
CBŚP rozbiło gang prowadzący fikcyjne sklepy internetowe. Oskarżeni oszukali 5,5 tys. osób
CBŚP rozbiło gang prowadzący fikcyjne sklepy internetowe. Oskarżeni oszukali 5,5 tys. osób
KWP Gdańsk
KWP GdańskCBŚP rozbiło gang prowadzący fikcyjne sklepy internetowe. Oskarżeni oszukali 5,5 tys. osób

Науково-навчальна комп'ютерна мережа (NASK) повідомила в середу про кампанію, в якій шахраї намагаються заволодіти рекламними акаунтами компаній у Facebook. 

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NASK застерігає від шахраїв, які намагаються заволодіти рекламними акаунтами компаній у Facebook. 

"Це новий варіант вже відомої фішингової кампанії. Цього разу шахраї атакують людей, які проводять рекламні кампанії у Facebook. Надіслані повідомлення містять інформацію про порушення стандартів спільноти, а також інформацію про необхідність вжити заходів у межах 24 години під загрозою блокування облікового запису", - повідомили в NASK. 

Шахрайство у Facebook. Що відбувається, якщо натиснути на посилання?

Експе пояснила, що натискання на посилання, яке міститься в повідомленні, спрямовує потенційну жертву на фішинговий веб-сайт, розроблений як панель входу на порталі. «Варто зазначити, що окрім логіна та пароля, шахраї також викрадають другий компонент аутентифікації, необхідний для входу», — зазначили в NASK. 

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Autor:JW/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

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Z najnowszego sondażu partyjnego Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 wynika, że największe poparcie ma Prawo i Sprawiedliwość - 34 procent, co przełożyłoby się na 188 mandatów w Sejmie. Jednak trzy ugrupowania opozycyjne, które zajęły kolejne miejsca - Koalicja Obywatelska, Nowa Lewica oraz Trzecia Droga - dysponowałyby łącznie 244 mandatami, czyli miałyby sejmową większość. Różnica między wynikami PiS-u a KO zmniejszyła się względem wrześniowego sondażu. Największy wzrost poparcia odnotowała Nowa Lewica.

Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24: opozycja z sejmową większością 

Sondaż dla "Faktów" TVN i TVN24: opozycja z sejmową większością 

4 października 2023, 16:04
Autor:
mjz/ft
Źródło:
TVN24

W Wenecji we Włoszech doszło do tragicznego wypadku autokaru, w wyniku którego 21 osób zginęło, a 15 jest rannych. Agencja Reuters udostępniła w środę nagranie, na którym widać moment upadku autokaru z wiaduktu z wysokości dziesięciu metrów. Pojazd spadł na tory kolejowe, potem się zapalił. W Wenecji ogłoszono żałobę.

Wypadek autokaru w Wenecji. Nagranie z monitoringu

Wypadek autokaru w Wenecji. Nagranie z monitoringu

4 października 2023, 17:00
Autor:
ek
Źródło:
PAP, Reuters

Siły rosyjskie, które odpierają kontrofensywę Ukraińców w obwodzie zaporoskim, wprowadziły taktykę tak zwanej elastycznej obrony - informuje amerykański dziennik "New York Times". Polega ona na kontrolowanym odwrocie z niektórych terenów, a następnie przeprowadzaniu kontrataków.

"NYT" o nowej taktyce Rosjan na ukraińskim froncie

"NYT" o nowej taktyce Rosjan na ukraińskim froncie

4 października 2023, 17:02
Autor:
tas/dap
Źródło:
PAP, New York Times

Rada Polityki Pieniężnej podjęła decyzję o obniżeniu stóp procentowych o 25 punktów bazowych. Główna stopa referencyjna spadnie do 5,75 procent. - RPP nie wypełnia mandatu, mamy wciąż bardzo wysoką inflację, wyższą od stopy referencyjnej banku centralnego. A mimo to stopa referencyjna jest obniżana - wskazał na antenie TVN24 Marcin Zieliński, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. Z kolei Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan stwierdził, że "część RPP potwierdziła, że bierze czynny udział w kampanii wyborczej, a obecna obniżka jest prezentem dla wyborców przed wyborami parlamentarnymi".

"Rajd Świętego Mikołaja" na stopach procentowych. Ekonomiści o decyzji RPP

"Rajd Świętego Mikołaja" na stopach procentowych. Ekonomiści o decyzji RPP

4 października 2023, 16:57
Autor:
JW/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

W środę po południu obserwujemy umacnianie się złotego. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała się na obniżenie stóp procentowych NBP o 25 punktów bazowych.

Złoty odetchnął po decyzji RPP

Złoty odetchnął po decyzji RPP

4 października 2023, 15:37
Autor:
/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Stopy procentowe w dół. Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała się obniżyć stopy procentowe NBP o 25 punktów bazowych - przekazano w środowym komunikacie. Stopa referencyjna spadnie do poziomu 5,75 procent.

Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych

Jest decyzja RPP w sprawie stóp procentowych

4 października 2023, 15:16
Autor:
JW/ToL
Źródło:
TVN24 Biznes

Brytyjskie służby zostaną poddane kontroli w związku ze śmiercią 10-letniej Sary. Sprawdzone mają być agencje, które miały do czynienia z rodziną dziewczynki. Ciało dziewczynki odnaleziono w sierpniu w jej domu. Zarzuty w sprawie postawiono jej ojcu, macosze i wujowi.

Śmierć 10-letniej Sary. Policja i państwowe agencje pod lupą

Śmierć 10-letniej Sary. Policja i państwowe agencje pod lupą

4 października 2023, 17:35
Autor:
pb//am
Źródło:
standard.co.uk, BBC

W moim kręgu nie było eksperta, polityka bardziej zaangażowanego w promowanie podniesienia wieku emerytalnego niż premier Mateusz Morawiecki - powiedział w środę w Zgierzu lider Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Jak stwierdził, "premier Morawiecki ma pełne prawo czuć się autorem podniesienia wieku, czy współautorem, podniesienia wieku emerytalnego w Polsce".

Tusk w Zgierzu: premier Morawiecki ma pełne prawo czuć się autorem podniesienia wieku emerytalnego w Polsce

Tusk w Zgierzu: premier Morawiecki ma pełne prawo czuć się autorem podniesienia wieku emerytalnego w Polsce

4 października 2023, 15:13
Aktualizacja: 4 października 2023, 17:21
Aktualizacja:
Autor:
momo/ft
Źródło:
TVN24

Sąd wyda wyrok w sprawie kierowcy autobusu miejskiego, który zimą ubiegłego roku potrącił pieszą na przejściu. Seniorka zmarła.

Miała zielone światło na przejściu, zginęła. Kierowca autobusu miejskiego stanie przed sądem

Miała zielone światło na przejściu, zginęła. Kierowca autobusu miejskiego stanie przed sądem

4 października 2023, 10:25
Autor:
kz
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Rosyjskie niezależne kanały na Telegramie poinformowały o wypadku drogowym w okupowanej części obwodu donieckiego w Ukrainie, gdzie samobieżny zestaw przeciwlotniczy Strieła-10 zderzył się z pociągiem towarowym. Ukraiński portal Defense Express przypomniał, że do "kuriozalnych wypadków" z udziałem rosyjskiego sprzętu wojskowego dochodziło wielokrotnie.

Media: Rosjanie tracą cenny sprzęt w wyniku "kuriozalnych" wypadków drogowych

Media: Rosjanie tracą cenny sprzęt w wyniku "kuriozalnych" wypadków drogowych

4 października 2023, 16:20
Autor:
tas/dap
Źródło:
Defence Express, ASTRA

Trwa identyfikacja ofiar tragicznego wypadku autobusu w Wenecji, na ten moment znana jest tożsamość tylko 7 z 21 zmarłych. 18 osób jest rannych, 8 przebywa na oddziałach intensywnej terapii. Włoskie media opisują relacje świadków zdarzenia. "Słyszeliśmy krzyki, ludzie uwięzieni między kawałkami blachy wołali o pomoc" - opowiadają dziennikarzowi "Corriere della Sera" dwaj mężczyźni, migranci, którzy spontanicznie dołączyli do akcji ratunkowej. W sieci pojawiło się nagranie z momentu, w którym pojazd spada z wiaduktu na ziemię.

"Płakała, kiedy ją wyciągałem. Prosiła: pomóż mojej córce"

"Płakała, kiedy ją wyciągałem. Prosiła: pomóż mojej córce"

4 października 2023, 15:55
Autor:
ww/dap
Źródło:
tvn24.pl, Corriere della Sera, La Repubblica

Sąd Rejonowy w Łukowie (Lubelskie) skazał na siedem miesięcy pozbawienia wolności Paulinę S., która zażądała od właścicielki jednej z restauracji tysiąca złotych i zagroziła, że jeśli nie dostanie pieniędzy, ogłosi w internecie, iż w jedzeniu, które zamówiła w lokalu, były żywe larwy owadów. Okazało się, że to nieprawda, fałszywy był też rzekomy dowód zakupu.  

Twierdziła, że w jedzeniu są żywe larwy owadów. Chciała pieniędzy od restauracji za milczenie. Usłyszała wyrok

Twierdziła, że w jedzeniu są żywe larwy owadów. Chciała pieniędzy od restauracji za milczenie. Usłyszała wyrok

4 października 2023, 15:38
Autor:
tm/tok
Źródło:
tvn24.pl

Chodziło o systemowe ocieplanie wizerunku Pawła Kukiza. Chodziło o to, żeby go pokazać w rządowej telewizji w charakterze człowieka, który niesie pomoc - mówił poseł Koalicji Obywatelskiej Witold Zembaczyński, który w środę upublicznił wpłaty, jakie od instytucji państwowych miała otrzymywać fundacja, z którą związany jest Kukiz. - Fundacja Kukiza "Potrafisz Polsko!" została uczyniona przez rząd PiS kurierem do Ukrainy - dodał. Poseł mówił również o swym wniosku do prokuratury o zbadanie działalności fundacji.

Poseł KO o dotacjach dla Fundacji "Potrafisz Polsko!": chodziło o systemowe ocieplanie wizerunku Pawła Kukiza

Poseł KO o dotacjach dla Fundacji "Potrafisz Polsko!": chodziło o systemowe ocieplanie wizerunku Pawła Kukiza

4 października 2023, 14:21
Autor:
ads/ft
Źródło:
TVN24

Do Prokuratury Rejonowej w Stalowej Woli (woj. podkarpackie) zgłosiła się kobieta, która podejrzewa, że szczątki, znalezione w lutym podczas wyburzania budynku na terenie Elektrowni Stalowa Wola, mogą należeć do jej ojca. Od kobiety pobrano materiał biologiczny, który zostanie porównany z tym wyodrębnionym ze szczątków.

Z sufitu spadły szczątki. Do prokuratury zgłosiła się kobieta, która szuka ojca

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4 października 2023, 12:22
Autor:
ms/tok
Źródło:
tvn24.pl

Podejrzany o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1 Sebastian M. został w środę zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Jak poinformował minister koordynator służb specjalnych Mariusz Kamiński, w zatrzymaniu 32-latka lokalną policję wspierała Specjalna Grupa Poszukiwawcza powołana przez Komendanta Głównego Policji. Sebastian M. wcześniej był w Niemczech, skąd poleciał do Turcji, a następnie do ZEA, gdzie wpadł w ręce policji.

Szef MSWiA: Sebastian M. zatrzymany na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich

Szef MSWiA: Sebastian M. zatrzymany na terenie Zjednoczonych Emiratów Arabskich

4 października 2023, 11:07
Autor:
bp,
bż/tok
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Aleksandra Popławska zachęcała do udziału w wyborach parlamentarnych w ramach kampanii "Nie śpij, bo cię przegłosują". Pod jej postem ukazał się wulgarny komentarz piłkarza KSWS Victoria Kaliska. Dziś klub opublikował oświadczenie, w którym przeprosił aktorkę i poinformował o zawieszeniu zawodnika, "stanowczo sprzeciwiając się jakimkolwiek przejawom agresji i przemocy".

Aleksandra Popławska zachęcała do udziału w wyborach, piłkarz wulgarnie to skomentował. Jest reakcja klubu

Aleksandra Popławska zachęcała do udziału w wyborach, piłkarz wulgarnie to skomentował. Jest reakcja klubu

4 października 2023, 12:26
Autor:
wac//az
Źródło:
aleksandrapoplawska/Instagram, KSWS Victoria Kaliska/Facebook

Mateusz Morawiecki wprawdzie przepisał nieruchomości na żonę, ale to on egzekwował długi od najemców, którym wynajmowała lokale - informuje w środę "Gazeta Wyborcza". Dziennik potwierdził to w rozmowie z jednym z najemców. - Nie wiedziałem, że szef banku potrafi tak dręczyć, męczyć, wypisywać tasiemcowe SMS-y, dopominając się o pieniądze - mówił "GW" Jan Rzeżuchowski.

Jak Morawiecki miał egzekwować długi od najemców. "Nie wiedziałem, że szef banku potrafi tak dręczyć"

Jak Morawiecki miał egzekwować długi od najemców. "Nie wiedziałem, że szef banku potrafi tak dręczyć"

4 października 2023, 10:22
Autor:
pp//mm
Źródło:
"Gazeta Wyborcza", tvn24.pl

Najważniejszy w tym reportażu jest mechanizm, jak to działa, jak są zawłaszczane spółki, jak ci ludzie muszą się opłacać - mówił w TVN24 Dariusz Kubik z "Czarno na białym", współautor materiału "Do spółki z PiS. Dla dobra partii". Dziennikarze dotarli do dwóch byłych szefów spółek Skarbu Państwa i wieloletnich działaczy PiS. - Udało nam się, można powiedzieć, przełamać zmowę milczenia - powiedział Grzegorz Łakomski z tvn24.pl.

Awanse i posady w zamian za wpłaty na kampanię wyborczą PiS. "Udało nam się przełamać zmowę milczenia"

Awanse i posady w zamian za wpłaty na kampanię wyborczą PiS. "Udało nam się przełamać zmowę milczenia"

4 października 2023, 9:52
Autor:
js//mm
Źródło:
TVN24

Według ministrów rządu PiS policja za czasów koalicji PO-PSL była brutalna wobec demonstrantów, ograniczała wolność zgromadzeń. Na dowód podają przykład pobicia uczestnika Marszu Niepodległości w 2011 roku. Natomiast przez ostatnie osiem lat "nigdy się tak nie zachowywała" i "każdy może maszerować po naszej stolicy". Przypominamy najgłośniejsze i najbrutalniejsze policyjne interwencje na ulicznych protestach za rządów PiS.

Gliński: policja za naszych czasów nigdy się tak nie zachowywała. A jak się zachowywała?

Gliński: policja za naszych czasów nigdy się tak nie zachowywała. A jak się zachowywała?

4 października 2023, 14:35
Autor:
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24
Mieli swój system, typowali zwycięzców. Do czasu. Jaką szansę na literackiego Nobla ma Polak?

Mieli swój system, typowali zwycięzców. Do czasu. Jaką szansę na literackiego Nobla ma Polak?

4 października 2023, 5:42
Natalia
Szostak
Autor:
Natalia
Szostak
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Moungi G. Bawendi, Louis E. Brus oraz Aleksiej Jekimow zostali laureatami Nagrody Nobla 2023 w dziedzinie chemii. Nagrodę przyznano za odkrycie i syntezę kropek kwantowych, najmniejszych cząstek w nanotechnologii.

Przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii

Przyznano Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii

4 października 2023, 11:58
Autor:
pp//mm
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Warner Bros. Discovery i The Walt Disney Company to laureaci tegorocznej edycji nagród PIKE "Tytanowe Oko" w kategorii "Wydarzenie roku". Uznano za nie obchody stulecia powstania obydwu firm medialnych.

Warner Bros. Discovery i The Walt Disney Company laureatami nagród PIKE "Tytanowe Oko"

Warner Bros. Discovery i The Walt Disney Company laureatami nagród PIKE "Tytanowe Oko"

4 października 2023, 7:57
Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes

Dotkliwa drożyzna, starzenie się społeczeństwa, pogłębiające się podziały polityczne - to trzy największe wyzwania dla Polski, na które wskazały badania opisane w raporcie "Technologia w służbie społeczeństwu", którego prezentacja odbyła się podczas inauguracji 5. Digital Festival. Opracowanie zawiera także "najbardziej kompleksowe w Polsce" badania nastawienia Polek i Polaków do sztucznej inteligencji.

Digital Festival 2023. Polki i Polacy o sztucznej inteligencji i najważniejszych wyzwaniach dla kraju

Digital Festival 2023. Polki i Polacy o sztucznej inteligencji i najważniejszych wyzwaniach dla kraju

3 października 2023, 14:31
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl

Stacja informacyjna TVN24, należąca do globalnego koncernu medialnego Warner Bros. Discovery, była najpopularniejszą stacją informacyjną we wrześniu 2023 roku w grupie ogólnej - wynika z danych Nielsen TV Audience Measurement. "Fakty" TVN pozostają natomiast najchętniej oglądanym programem informacyjnym. Pozycję lidera wśród portali stacji informacyjnych utrzymał tvn24.pl, który ponadto miał znakomity wynik w całej kategorii "Informacje i Publicystyka", wyprzedzając w niej między innymi WP i Interię.

Bardzo dobre wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

Bardzo dobre wyniki TVN24, "Faktów" TVN i tvn24.pl. Dziękujemy widzom i czytelnikom!

2 października 2023, 15:08
Autor:
/ToL,
dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Trzeci sezon serialu "Skazana 3" zadebiutuje w Playerze 10 listopada. Będzie miał siedem odcinków. Do obsady dołączyli m.in. Gabriela Muskała, Leszek Lichota, Marek Kalita, Wojciech Kalarus i Monika Obara. Zobaczymy też aktorów znanych z "Pati": Konrada Eleryka i Grażynę Bułkę. 

"Skazana 3". Jest data premiery 

"Skazana 3". Jest data premiery 

4 października 2023, 11:23
Autor:
joan//mro
Źródło:
TVN, cozatydzien.tvn.pl