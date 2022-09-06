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Останні дні програми обміну гривні на злотий

6 września 2022, 18:38

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
ams
Źródło:
PAP
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У п'ятницю, 9 вересня, завершується програма обміну гривні на злотий. Вона виконала свою мету, забезпечивши біженцям з України доступ до власних коштіа. Валюти обміняли на 690 млн. гривень - повідомив у понеділок Національний банк Польщі. Курс встановили на рівні 0,14 злотих за гривню.

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Національний банк Польщі за погодженням з Національним банком України оголосив у понеділок, що обмін української гривні (UAH) на польські злоті для потреб громадян України, які прибувають на територію Польської Республіки добігає кінця.

Програма обміну гривні на злотий

«Останнім тижнем закупівлі організаційними підрозділами PKO Bank Polski буде тиждень з 5 по 9 вересня 2022 року», - йдеться в повідомленні НБП.

«Програма, започаткована в результаті співпраці Національного банку Польщі з Національним банком України та за оперативного залучення філій PKO Bank Polski», виконала поставлені перед нею цілі, забезпечивши біженцям з України доступ до власних коштів - зазначили в НБП.

В повідомленні додано, що наразі в 100 відділеннях банку проведено понад 97 тисяч  валютообмінних операцій на загальну суму 690 млн. грн., які обміняли на 96,6 млн. злотих.

З 25 березня 2022 року розпочато обмін української гривні (UAH) на польські злоті для потреб громадян України, які прибувають на територію Польської Республіки. Загальний ліміт вартості скуплених у відділеннях PKO Bank Polski купюр встановлено на рівні 10 млрд. грн., а курс купівлі - 0,11 злотого за гривню, - повідомляв НБП у березні цього року.  

Autor:ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

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