Орландо Блум в Україні.  "Мені пощастило почути дитячий сміх"

Британський актор і посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум прибув у неділю в охоплену війною Україну. Зірка зустрілася з дітьми у центрі "Спільно", який дбає, аби малюки змогли хоч на деякий час повернутися до нормального дитинства. Блум також поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським. Про свій візит актор повідомив у соцмережах.

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"Я приїхав в Україну. Вперше був тут у 2016 році і ніколи б не припустив, що колись всю країну охопить війна. Але сьогодні мені пощастило почути, як діти сміються у центрі "Спільно", який діє за підтримки ЮНІСЕФ. Це безпечний, теплтй простір для дітей, де вони можуть бавитися і навчатися, і місце, де вони можуть отримати психологічну підтримку", - написав Орландо Блум у дописі, опублікованому в Instagram у неділю.

Актор зазначив, що українською мовою "Спільно" означає "разом". "Тут понад 180 таких центрів. Той, який я відвідав сьогодні, побудований в глибині метро задля безпеки дітей. Батьки можуть залишати своїх дітей тут на кілька годин щодня і дати їм відчуття нормальності - тут вони можуть грати в ігри. Центр оснащений великою кількістю приладдя для мистецтва та рукоділля, які дозволяють дітям виражати себе творчо, подалі від тягаря зростання в зоні бойових дій. Дітям в Україні потрібно повернути дитинство", - заявив Блум.

Зустріч із президентом Зеленським

Блум підкреслював, що війна руйнує дитинство. "Тисячі шкіл в Україні були пошкоджені або повністю зруйновані. Майже 2,7 мільйона українських учнів були змушені навчатися дистанційно або гібридно. Близько 1,5 мільйона українських хлопчиків і дівчаток знаходяться під загрозою депресії, панічних станів та інших психологічних проблем", - написав актор. в наступній публікації в Instagram.

"Ми всі знаємо, до чого призвела ця агресія і наскільки повномасштабними повинні бути міжнародні зусилля, щоб її зупинити та відбудувати Україну після війни", - зазначив британець.

Під час візиту в Україну Орландо Блум зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, під час розмови йшлося про проекти гуманітарної допомоги, а також питання відбудови країни з урахуванням інтересів наймолодших її мешканців. "ЮНІСЕФ і наші команди працюватимуть у кількох напрямках, щоб наблизити (українців) до перемоги та повернути українських дітей у щасливе дитинство», — написав актор та посол ЮНІСЕФ.

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Autor:momo

Źródło: TVN24