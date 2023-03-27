Орландо Блум в Україні.  "Мені пощастило почути дитячий сміх"

27 marca 2023, 14:42
Autor:
momo
Źródło:
TVN24
Orlando Bloom w Ukrainie. Odwiedził dzieci w ośrodku Spilno
Orlando Bloom w Ukrainie. Odwiedził dzieci w ośrodku Spilno
Instagram/orlandobloom
Instagram/orlandobloomОрландо Блум в Україні. Він відвідав дітей у Спільному центрі

Британський актор і посол доброї волі ЮНІСЕФ Орландо Блум прибув у неділю в охоплену війною Україну.  Зірка зустрілася з дітьми у центрі "Спільно", який дбає, аби малюки змогли хоч на деякий час повернутися до нормального дитинства.  Блум також поспілкувався з президентом Володимиром Зеленським.  Про свій візит актор повідомив у соцмережах.

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"Я приїхав в Україну. Вперше був тут у 2016 році і ніколи б не припустив, що колись всю країну охопить війна. Але сьогодні мені пощастило почути, як діти сміються у центрі "Спільно", який діє за підтримки ЮНІСЕФ. Це безпечний, теплтй простір для дітей, де вони можуть бавитися і навчатися, і місце, де вони можуть отримати психологічну підтримку", - написав Орландо Блум у дописі, опублікованому в Instagram у неділю.

Актор зазначив, що українською мовою "Спільно" означає "разом".  "Тут понад 180 таких центрів. Той, який я відвідав сьогодні, побудований в глибині метро задля  безпеки дітей. Батьки можуть залишати своїх дітей тут на кілька годин щодня і дати їм відчуття нормальності - тут вони можуть грати в ігри. Центр оснащений великою кількістю приладдя для мистецтва та рукоділля, які дозволяють дітям виражати себе творчо, подалі від тягаря зростання в зоні бойових дій. Дітям в Україні потрібно повернути дитинство", - заявив Блум.

Зустріч із президентом Зеленським

Блум підкреслював, що війна руйнує дитинство.  "Тисячі шкіл в Україні були пошкоджені або повністю зруйновані. Майже 2,7 мільйона українських учнів були змушені навчатися дистанційно або гібридно. Близько 1,5 мільйона українських хлопчиків і дівчаток знаходяться під загрозою депресії, панічних станів та інших психологічних проблем", - написав актор. в наступній публікації в Instagram.

"Ми всі знаємо, до чого призвела ця агресія і наскільки повномасштабними повинні бути міжнародні зусилля, щоб її зупинити та відбудувати Україну після війни", - зазначив британець.

Під час візиту в Україну Орландо Блум зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.  За його словами, під час розмови йшлося про проекти гуманітарної допомоги, а також питання відбудови країни з урахуванням інтересів наймолодших її мешканців.  "ЮНІСЕФ і наші команди працюватимуть у кількох напрямках, щоб наблизити (українців) до перемоги та повернути українських дітей у щасливе дитинство», — написав актор та посол ЮНІСЕФ.

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Autor:momo

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Instagram/orlandobloom

Ukraina
Wojna w Ukrainie
dziecko
Wołodymyr Zełenski
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Strażacy ochotnicy z Żarnowa koło Opoczna (województwo łódzkie) uratowali małego psa, który w wyniku wypadku został zakleszczony w zderzaku samochodu. Druhowie uwolnili czworonoga przy pomocy nożyc hydraulicznych. Policjanci, którzy pracowali na miejscu, poszukują właściciela kundelka.

Niecodzienna interwencja strażaków. Pies wbiegł pod samochód i zakleszczył się w zderzaku

Niecodzienna interwencja strażaków. Pies wbiegł pod samochód i zakleszczył się w zderzaku

27 marca 2023, 14:13
Autor:
pk/tok
Źródło:
tvn24.pl

To jest element wojny informacyjno-strategicznej. Władimir Putin uprawia bardzo jasną grę z Zachodem, grożąc bronią nuklearną w każdym momencie, kiedy jego starania napotykają na opór - powiedziała w TVN24 Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, była ambasador RP w Moskwie. W jej ocenie w tym momencie broń nuklearna jest stosowana przez Rosję jako "broń narracyjna". Szymon Szynkowski vel Sęk, minister do spraw europejskich, podkreślił, że "nie możemy się wystraszyć", bo zapowiedź Putina ma na celu wywołanie "efektu mrożącego".

Pełczyńska-Nałęcz: to jest element wojny informacyjno-strategicznej. Putin uprawia bardzo jasną grę z Zachodem

Pełczyńska-Nałęcz: to jest element wojny informacyjno-strategicznej. Putin uprawia bardzo jasną grę z Zachodem

27 marca 2023, 10:20
Autor:
momo/kab
Źródło:
TVN24, PAP

Portal dziennika "Jerusalem Post" podał, że izraelski rząd rozważa możliwość odstąpienia od kontrowersyjnej reformy sądownictwa, przeciwko której protestują tysiące Izraelczyków. Rano przed parlamentem ponownie zebrali się demonstranci, a w ramach protestów wstrzymane zostały odloty z lotniska Ben Guriona. W niedzielę premier Izraela Benjamin Netanjahu zdymisjonował ministra obrony Joawa Galanta, który apelował, by powstrzymać reformę.

Protesty w Izraelu. Minister odwołany, rząd ma rozważać możliwość wstrzymania reformy

Protesty w Izraelu. Minister odwołany, rząd ma rozważać możliwość wstrzymania reformy

27 marca 2023, 6:29
Aktualizacja: 27 marca 2023, 11:28
Aktualizacja:
Autor:
akr,
pp/kg
Źródło:
Reuters, PAP

Departament Stanu USA opublikował coroczny raport dotyczący praw człowieka w Polsce, w którym poruszono między innymi tematy dotyczące mediów i wolności słowa. W dokumencie, w którym przeanalizowano 2022 rok, pozytywnie opisano polską pomoc dla uchodźców z Ukrainy, ale wskazano też na kilka "istotnych problemów" dotyczących praw człowieka.

Raport Departamentu Stanu o mediach i wolności słowa w Polsce

Raport Departamentu Stanu o mediach i wolności słowa w Polsce

27 marca 2023, 8:56
Autor:
ads/kab
Źródło:
PAP

Pamiątkowa tablica upamiętniająca rodzinę Brzezińskich została wmurowana w Szkole Podstawowej numer 1 w Przemyślu. W uroczystości wziął udział Mark Brzezinski, ambasador USA w Polsce. - Mój ojciec byłby dumny z Polski i z przyjaźni polsko-amerykańskiej, która nigdy nie była silniejsza. Jutro byłyby jego 95. urodziny. To wspaniały prezent. Dziękuję - powiedział.

Brzezińscy upamiętnieni w Przemyślu. Ambasador: ojciec byłby dumny z Polski i przyjaźni polsko-amerykańskiej

Brzezińscy upamiętnieni w Przemyślu. Ambasador: ojciec byłby dumny z Polski i przyjaźni polsko-amerykańskiej

27 marca 2023, 10:40
Autor:
ads/kab
Źródło:
TVN24

"Sukcesja" jest brutalną i pozbawioną złudzeń diagnozą rzeczywistości, w której żyjemy. Liczą się tu wyłącznie pieniądze i władza, reszta to kwiatek do kożucha - mówi Tomasz Stawiszyński, filozof i eseista. Jak ocenia, finałowy sezon jest wielkim znakiem zapytania: "nie wiemy, kto pozostanie na placu boju". Czwarty, ostatni sezon "Sukcesji", już od poniedziałku w HBO Max.

Finałowy sezon "Sukcesji" już w HBO Max. "Jest wielkim znakiem zapytania"

Finałowy sezon "Sukcesji" już w HBO Max. "Jest wielkim znakiem zapytania"

27 marca 2023, 13:48
Autor:
pb//mm
Źródło:
PAP, tvn24.pl

TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska nawiązują współpracę partnerską przy projekcie Bazy Ekspertek #nieczekam107lat. Projekt wspiera wyrównywanie głosu kobiet i mężczyzn w mediach, oferując bezpłatny dostęp do ekspertek w ponad 30 branżach. Połączenie sił TVN Warner Bros. Discovery i Ringier Axel Springer Polska ma wzmocnić tempo zmian w zakresie wyrównywania głosu kobiet i mężczyzn w mediach w Polsce. 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

TVN Warner Bros. Discovery partnerem projektu Baza Ekspertek #nieczekam107lat 

2 lutego 2023, 16:56
Autor:
red.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nadal prowadzi z urzędu postępowanie w sprawie ukarania TVN za emisję reportażu Piotra Świerczka "Siła kłamstwa". Stacja wnosiła o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego i zapowiadała przesłanie dodatkowych wyjaśnień. Dziś publikujemy szczegółową odpowiedź na zarzuty Antoniego Macierewicza, w tym dokument NIAR, którego do dziś nie opublikowała podkomisja.

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

Szczegółowa odpowiedź TVN na zarzuty Antoniego Macierewicza w sprawie materiału "Siła kłamstwa". Publikujemy dokumenty, które otrzymał szef KRRiT

1 lutego 2023, 15:11
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl