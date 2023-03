Орландо Блум в Україні.  "Мені пощастило почути дитячий сміх"

czytaj dalej

Od 4,4 tysiąca złotych do 28 tysięcy złotych mogą wynieść dopłaty do pomp ciepła w piątej odsłonie programu "Mój prąd". W przypadku kolektorów ma być to do 3,5 tysiąca złotych - poinformował wiceszef Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Paweł Mirowski. Dodał, że "Mój prąd" 5.0 miałby ruszyć w drugiej połowie kwietnia.