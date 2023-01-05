Організовують різдвяну вечерю у Львові. "Ми будемо обіймати людей, які плачуть"

5 stycznia 2023, 14:59
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24 Kraków
Organizują świąteczny obiad we Lwowie
Organizują świąteczny obiad we Lwowie
TVN24
TVN24Organizują świąteczny obiad we Lwowie

У четвер фундація Wolne Miejsce готує різдвяні страви, а в п’ятницю перевезе їх із Катовіц до Львова. Усе це для того, щоб львів’яни могли прийти у суботу на святковий обід. З міркувань безпеки він відбудеться на площі перед залізничним вокзалом.

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Гостем "Встаєш і знаєш" був Миколай Риковський із Фундації Wolne Miejsce. Різдвяний почастунок вони організовують як для львів’ян, так і для воєнних біженців, які перебувають у місті.

- Бачимо цю важку воєнну ситуацію і хочемо символічно пригостити їх у Львові.  У нас є згода мера. Завтра бригади виїжджають, сьогодні всі страви приготовані. Буде борщ, будуть вареники, будуть тістечка і салати, - перераховує Риковський.

Перед головним вокзалом встановлять стійки-навіси для захисту гостей від дощу та снігу. 

- Це те місце, яке міський голова визначив як єдине безпечне. У разі авіанальоту, а ми, на жаль, повинні це враховувати, нам доведеться ховатися в переходах до перонів, - пояснює гість TVN24.

Як він сам наголошує, це буде не різдвяна вечеря, відома з польської традиції, а різдвяний обід. Суть, зокрема, в тому, щоб не збирати велику кількість людей в одному місці. Тому захід буде тривалим, пригощатимуть з 12 години до вечора.

Вільне місце для померлих

Риковський також звернув увагу на символіку "вільного місця за столом". 

- Це цікаво, тому що вільне місце в Польщі – це для самотніх людей, чужих, вбогих. А в Україні вільне місце символізує небіжчика, який відійшов у вічність. Це дуже актуально, і я думаю, що буде чимало випадків, що ми будемо обіймати людей, які плачуть, - зазначив він.

Волонтери, які поїдуть до Львова "це ті самі люди, які два тижні тому приймали самотніх людей у ​​Польщі".

- По двох тижнях настільки відпочили, що хочуть й далі допомагати. І це виклик, - каже Риковський.

Фундація постійно шукає підтримку. Потрібні, серед іншого, харчі та спальні мішки, а також подарунки - особливо для дітей. Зв'язатися можна через сайт і соціальні мережі. Ви також можете підтримати Фундацію фінансово, додавши в назві переказу "в Україну".

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Kraków

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