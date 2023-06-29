Орбан ставить під сумнів суверенітет України. "Я очікував би, що прем’єр-міністр Моравецький відмежується від подібних висловлювань"

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що Україна більше не є суверенною державою, оскільки не має ні грошей, ні зброї. - Я очікував би, що прем’єр-міністр Матеуш Моравецький радикально відмежується від подібних висловлювань, - прокоментував це депутат від лівих Кшиштоф Смішек, звертаючи увагу на тісні стосунки між правлячими таборами в Польщі та Угорщині. Януш Ковальський від "Суверенної Польщі" відзначив, що слова угорського лідера про Росію "є абсолютно неприйнятними".

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У понеділок Орбан заявив німецьким газетам Welt і Bild і порталу Politico, що не вважає Володимира Путіна військовим злочинцем і що Україна більше не є суверенною державою, тому що в неї немає ні грошей, ні зброї. "Київ може боротися з Москвою лише тому, що він користується підтримкою Заходу", - сказав угорський прем'єр.

Польські політики прокоментували слова Орбана в контексті його тісних стосунків із правлячим табором у Польщі.

Смішек: цивілізованому лідеру з’являтися поруч з Орбаном - сором

- Для будь-якого цивілізованого лідера країни Євросоюзу соромно не просто з’являтися з Орбаном, а стояти поруч з ним. Моравецький, який все ще рука об руку, з’являється всюди з Орбаном, з (віце-прем’єр-міністром Італії Маттео) Сальвіні, з пані (депутат парламенту Франції, кандидат у президенти Марін) Ле Пен, з іспанською партією VOX, показує, на чиєму він боці, - прокоментував Кшиштоф Смішек, депутат від "Лівиці".

- Я б очікував, що прем’єр-міністр Моравецький радикально відмежується від подібних висловлювань, бо якщо він цього не зробить, то це означатиме, що, з одного боку він створює враження, що ми адвокат і друг України, а з іншого боку - веде справи, укладає політичні угоди з Орбаном, який виявляється другом Путіна, - додав він.

Віктор Орбан і Матеуш Моравецький (червень 2021 року) Łukasz Gągulski/PAP

Клімчак: це скандальні слова

Даріуш Клімчак з Польської народної партії (PSL) заявив, що "сьогодні міністр закордонних справ Польщі має офіційно чи неофіційно запитати угорську сторону, чи Віктор Орбан серйозно сказав, що Путін і Росія не є злочинцями".

- Це скандальні слова, і якщо угорська сторона буде підтримувати позицію Віктора Орбана, я вважаю, що це можна кваліфікувати як розрив певних відносин. Безумовно, сьогодні не можна сказати, що Угорщина є партнером номер один Польщі в Європейському Союзі, - сказав депутат.

Klimczak o słowach Orbana: to są skandaliczne słowa TVN24

Ковальський: абсолютно неприйнятні

Януш Ковальський, депутат від "Суверенної Польщі", визнав, що позиція Орбана йому "дуже не подобається".

- Віктор Орбан - прем'єр-міністр великої країни Євросоюзу, нашого партнера в Євросоюзі, але його заяви про Україну, його заяви про Росію є абсолютно неприйнятними, - сказав він.

На запитання, чи має польська сторона публічно засудити Орбана, Ковальський відповів, що "я перш за все засуджую Німеччину, яка сьогодні блокує, серед іншого, черговий пакет санкцій проти Росії".

- Наприклад, ми хочемо арештувати активи, продати активи всіх цих олігархів. Це основний постулат польського уряду, - сказав він, відповідаючи на запитання, які обмеження блокує Берлін.

Kowalski o słowach Orbana: absolutnie nieakceptowalne TVN24

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24, PAP