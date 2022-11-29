Опитування для українців "чи хочуть вони протекторату Польщі?". Міністерство закордонних справ: це фальшивка

29 listopada 2022, 19:37
Autor:
Michał
Istel,
Krzysztof
Jabłonowski,
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24
Cała rozmowa Arlety Zalewskiej z Aleksandrem. "Ukraina walczy. Cywile"
Cała rozmowa Arlety Zalewskiej z Aleksandrem. "Ukraina walczy. Cywile"TVN24
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TVN24Cała rozmowa Arlety Zalewskiej z Aleksandrem. "Ukraina walczy. Cywile"

Посольство Польщі в Києві нібито підготувало опитування для українців, "чи хочуть вони стати частиною Польщі", - таке повідомлення поширюється в соцмережах. Це фейкові новини, які відповідають тезам російської пропаганди.

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"На прохання посольства Польщі в Києві консульства в Луцьку та Львові розсилають українцям анкети, в яких акуратно запитують, чи хочуть вони "протекторату" Польщі", - написав 24 листопада один із інтернет-користувачів у Twitter. Як, нібито, доказ він опублікував фотографію якогось листа українською мовою з назвою посольства Польщі в Києві. Подібні записи з таким фото надсилали - у Twitter і Telegram - й інші користувачі Інтернету, переважно 27 листопада.

Пости з фотографіями фальшивого листа з посольстваTelegram/Twitter

Фальшивий лист, фальшива анкета

Показаний документ містить дату 15 листопада 2022 року та реєстраційний номер AMB.KIJÓW-WP.236.3.2022/65. Лист був завірений печаткою польського посольства в Києві. Підпис автора прикриває великий палець того, хто цей лист тримає. Видно лише літери "Бар" (посол Польщі в Києві - Бартош Ціхоцький). Нижче подаємо повний текст листа (збережено оригінальний правопис).

FAŁSZ

"Шановний Славоміре Місяку, шановна Елізо Дзвонкевич (імена та прізвища Генеральних консулів Польської Республіки в Луцьку та Львові - прим. ред.). У зв’язку із загостренням кризових подій в Україні прошу провести низку заходів, спрямованих на моніторинг громадської думки мешканців Львівської та Волинської областей України. Заходи пропонується реалізовувати згідно з раніше розробленим планом за підтримки громадських організацій "Фундація польсько-української співпраці PAUCI" та Спілки поляків "Orzeł Biały". Результати опитування необхідно надіслати до Посольства Польської Республіки не пізніше 21 листопада 2022 року".

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Фальшивий лист польського посольства, розісланий у соцмережах

У цитованому вище твіті від 24 листопада є також відео, на якому, окрім документа, можна побачити друкування анкет з логотипом Товариства поляків "Orzeł Biały' та Фундації польсько-української співпраці PAUCI. Ми прочитали зміст однієї з анкет, складеної українською мовою.

FAŁSZ

1. Фундація польсько-української співпраці PAUCI просить вас взяти участь в анонімному опитуванні. Просимо поставити + або V на видному місці біля відповіді, яка найкраще відповідає Вашій думці/погляду.  національність:  поляк  українець  Інше 2. Чи розраховуєте Ви на збільшення допомоги Україні з боку Польщі? 3. (Видно нечітко - питання, ймовірно, про "допущення можливості польського протекторату над Волинською областю")

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Фальшива анкета польсько-української організації

МЗС: "Це абсолютно не відповідає дійсності"

Офіс прес-секретаря Міністерства закордонних справ у понеділок, 28 листопада, повідомив Konkret24, що інформація в дописах є неправдивою. "Повідомляємо, що описане повністю не відповідає дійсності", - йдеться у відповіді МЗС. Речник міністерства Лукаш Ясіна також опублікував спростування у Twitter. "Записи щодо підготовки до референдуму про приєднання західних областей України до Польщі є дезінформацією та черговою спробою розпалити суперечки між Польщею та Україною", - написав він і додав, що фотографія, яка мала підтвердити ці тези, - фальшивка, а представлений на ній документ - підроблений.

"Такий лист не надсилався з посольства ПР в Києві, посольство Польщі в Києві не замовляло такого роду дослідження, - підтвердили нам у посольстві Польської Республіки в Києві.

На наше питання відповіли також з електронної поштової скриньки Спілки Поляків "Orzeł Biały". "Показаний у публікації лист до нас не надходив. Вважаю, що це фейк. Пересилаю Вашого листа до Консульства ПР у Львові", - звучить відповідь (не підписана).

Як створили фальшивку - невідомо. На профілі посольства Польщі в Києві ми знайшли лист від 2019 року зі схожим реєстраційним записом AMB.KIJÓW-WP.236.3.2019/59. Про те, що документ, який зараз надсилають інтернет-користувачі, є фальшивим, свідчать стилістичні та пунктуаційні помилки, як-от звертання "Шановний Славоміре Місяку, Шановна Елізо Дзвонкевич", яке не вживають в офіційному листуванні.

Російські сліди

У Telegram ми знайшли пости російською мовою, зміст яких схожий на цитовані твіти. 24 листопада в профілі ukraina.ru в Telegram з’явився пост, опублікований раніше за перший з тих, що польською мовою. Звучав так: "Як ви думаєте, що польські дипломати роблять в Україні? Правильно - вони намагаються дотиснути західні регіони України. Ось цікаві документи від польського посольства в Києві до консульств у Луцьку та Львові. А чому їх суть? За наподяганням посольства Польщі в Києві консульства в Луцьку та Львові розсилають українцям анкети, в яких чітко запитують, чи хочуть вони "протекторату' Польщі".

Запис у Telegram російською мовою з фотографією фальшивого листа з посольства Польщі в КиєвіTelegram

Повідомлення про нібито плани захоплення території України Польщею збігається з відомими тезами російської пропаганди. У вересні 2022 року в Konkret24 ми писали про розіслані в мережі фотографії бюлетенів про "вихід Львівської області зі складу України та приєднання її до Республіки Польща". Картки були фальшиві, теза про референдум теж. У листопаді ми розповідали про прокремлівське повідомлення, поширене польським Інтернетом, про те, що підготовлено проект асоціації Польщі зі Львівською областю. Наратив, створений на російськомовних акаунтах у Telegram.

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Autor:Michał Istel, Krzysztof Jabłonowski, Jan Kunert

Źródło: Konkret24

Źródło zdjęcia głównego: Google Maps/Twitter

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