Операція була неможлива, бо навколо падали бомби. 16-річною Наталією з Одеси опікувалися лікарі в Лодзі

Одеситка Наталія, яка страждає від тяжкої хвороби серця, була змушена втекти з країни, зруйнованої війною, і якнайшвидше зробити операцію з заміни легеневого клапана. В У країні, під нападом Росії, це було неможливо. Підліток з мамою приїхали до Лодзі. Сьогодні, завдяки польським лікарям, вона може не лише нормально ходити (що раніше було проблемою), а й функціонувати, як будь-яка здорова людина.

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За своє шістнадцятирічне життя Наталія перенесла вже п’ять складних операцій на серці. Вже після початку російського вторгнення в її країну з'явилися проблеми з легеневим клапаном: дівчина швидко втрачала сили; пройти кілька метрів було для неї випробуванням. Наталя повинна була якнайшвидше пройти операцію, але організувати її в реаліях війни не вдалося. На щастя, лікар, який лікує підлітка, знає медиків із науково-дослідного Інституту - Центру Здоров'я Матері Польки в Лодзі. Завдяки цьому вдалося швидко допомогти дівчині в Польщі.

Наталія у супроводі матері виїхала з рідної Одеси потягом. – Коли ми виїжджали з міста, були ракетні обстріли. Вибухали фрагменти інфраструктури. Слава Богу, не було ні вибухів у мікрорайонах, ні в будинках, – розповідає мама підлітка Світлана.

Неінвазивний метод

Пацієнтку госпіталізовано до лікарні в Лодзі 4 квітня. Оглянувши Наталію, польські лікарі заявили, що дівчині не потрібно, як планували українські медики, відкривати грудну клітку. Замість цього була проведена набагато менш інвазивна процедура: новий клапан був введений через стегнову артерію.

– Лікування остаточне, порок серця видалений. Пацієнтка може радіти життю, як будь-яка здорова людина. Звісно, її стан треба контролювати, – каже професор Томаш Мозура з кардіологічної клініки в «Матері-Польці».

Лікар пояснює, що процедура, яку пройшла 16-річна одеситка на Заході, досить поширена, а в Україні її поки немає.

– Наталя – перша дитина - біженець, яку прооперували в цьому відділенні, – додає д-р. Мачей Молль з кардіологічної клініки.

Операція в Україні була неможлива TVN24 Łódź

Нове життя

Представники лодзинської лікарні організували квартиру для матері та доньки.

– Ми залишимося ще трохи в Польщі, але як тільки ситуація трохи заспокоїться, повернемося в Україну, – каже Світлана Малятова, мама Наталії.

Уточнила, що батько Наталії та її брати й сестри залишилися в Одесі.

– У Польщі з нами сталося багато хорошого. Щиро дякую всім, хто допоміг мені. Я можу нормально ходити, що раніше не було помітно, і навіть бігати. Дуже дякую, це як нове життя для мене, – каже Наталія.

У Польщі вона - вперше, але дівчина має польське коріння: її дід був солдатом Війська Польського. В Одесі він познайомився зі своєю майбутньою дружиною.

Лікарі з Лодзі: порок серця видалений TVN24 Łódź

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З початку війни в Інституті «Центру Здоров’я Матері - Польки» у Лодзі пройшли лікування 150 пацієнтів з України.

Autor:Ред.

Źródło: TVN24