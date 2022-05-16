Омбудсмен: сигналів про конкретні випадки торгівлі людьми серед біженців немає

Досі не надходило жодних сигналів про конкретні випадки торгівлі людьми серед біженців з України, які б вимагали втручання Уповноваженого з прав людини, - повідомили у прес-релізі Офісу омбудсмена.

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Минулого тижня Уповноважений з прав людини Марцін Вьонцек ознайомив Уповноважену Верховної Ради України з прав людини Людмилу Денісову зі своїми діями задля мінімізації небезпеки торгівлі людьми, яка загрожує громадянам України, які прибувають до Польщі. «Наразі не надходило жодних сигналів про конкретні випадки торгівлі людьми серед біженців з України, які б вимагали втручання Омбудсмена», – йдеться у повідомленні Офісу Уповноваженого з прав людини.

Марцін Вьонцек запевнив Людмилу Денісову, що про таку небезпеку він знає. Тому з початку російської агресії в Україні працівники його Офісу, відвідуючи прикордонні переходи та пункти прийому біженців, особливу увагу звертали на те, що чинить місцева влада та державні служби аби запобігти торгівлі людьми. «Якщо в пані Омбудсмен є така інформація, Марцін Вьонцек попросив би її надати», – читаємо у прес-релізі.

Вьонцек нагадав, що 4 березня 2022 року він звернувся до воєвод, щоб вони врахували особливе становище жінок і дівчат, які становлять більшість людей, що шукають притулку в Польщі. Він звертав увагу органів влади на їх обов’язок забезпечити захист прав біженок від будь-яких порушень - особливо у формі гендерного насильства, включаючи сексуальне насильство, а також на необхідність доступу жінок і дівчат в пунктах прийому до відповідної юридичної, психологічної та медичної підтримки, особливо – якщо вони зазнали насильства. Він також закликав, аби, допомагаючи, органи влади і волонтери приділяли особливу увагу потенційним ризикам порушення прав і свобод жінок і дівчат, які залишають Україну.

У відповідь Омбудсмен отримав інформацію про те, що його зауваження були оприлюднені, зокрема, на приймальних пунктах та передані до муніципалітетів із висновками про вчинення відповідних дій, зокрема щодо відповідної правової, психологічної та медичної підтримки.

Окрім того, у своїй заяві від 8 квітня 2022 року Уповноважений з прав людини звернув увагу Уповноваженого уряду у справах воєнних біженців з України на необхідність ефективної протидії та переслідування злочину торгівлі людьми, жертвами якого можуть бути жінки та дівчата, які прибувають до Польщі і знаходяться в кризовій ситуації. Марцін Вьонцек наголосив на необхідності підготовки та застосування відповідних рекомендацій в службах Міністерства внутрішніх справ та адміністрації, а також на питанні налагодження співпраці з організаціями, що спеціалізуються на запобіганні торгівлі людьми та наданні підтримки її жертвам.

У свою чергу, заступниця Уповноваженого з прав людини у співпраці з представниками Міжнародної організації з міграції провела навчання з протидії торгівлі людьми для волонтерів, які допомагають біженцям у пунктах прийому.

Вьонцек сподівається, що ці заходи сприятимуть зменшенню ризику торгівлі людьми щодо біженок та біженців. Він запевнив, що проявить максимальну старанність у подальшій діяльності для забезпечення безпеки та підтримки людей, які приїжджають з України до Польщі.

У квітні речниця України з прав людини Людмила Денісова закликала європейські держави протидіяти торгівлі українськими жінками та дітьми, які були змушені покинути країну через військові дії.

«Хвиля військових мігрантів з України в сусідні країни збільшує ризик стати жертвою торгівлі людьми. Особливо вразливими є жінки, діти та люди з інвалідністю. У країнах Європи помічено збільшення кількості випадків сексуальної та трудової експлуатації людей, в тому числі із застосуванням насильства», - наголосила Денісова в Telegram.

«Особливо необхідно посилити прикордонний контроль для захисту дітей, а надто тих, кого ніхто не супроводжує», - зазначила вона.

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Autor:red.

Źródło: tvn24.pl