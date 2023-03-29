Олімпійський комітет Польщі прикро вражений рішенням щодо росіян

Польський олімпійський комітет відреагував на рішення Міжнародного олімпійського комітету повернути спортсменів з Росії та Білорусі на старти у змаганнях. Водночас він рішуче виступив проти участі спортсменів із цих країн в Іграх.

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"Польський олімпійський комітет прикро вражений рішенням МОК, яке дозволяє росіянам і білорусам індивідуально брати участь у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором. Спортсмени з цих країн не повинні бути допущені до участі в Іграх", - сказано в заяві.

"Ми вважаємо пропозицію МОК обурливою"

Рішення щодо їх участі в Іграх буде прийнято пізніше.

"ПОК продовжить - разом з іншими країнами та олімпійськими комітетами - переконувати МОК не допускати російських і білоруських спортсменів до участі в Іграх. Їхня участь може викликати розбіжності між країнами, спортсменами і в цілому олімпійському русі", - йдеться в заяві.

"Зі здивуванням та обуренням ми сприйняли заяву Міжнародного олімпійського комітету від 25 січня, в якій були пункти, які відкривають шлях спортсменам Росії та Білорусі для повернення на міжнародні спортивні арени. Враховуючи те, що ситуація на фронті в Україні за рік не змінилася і російські бомби продовжують падати на українські міста, в тому числі на спортивні об'єкти, ми вважаємо пропозицію МОК обурливою", - підкреслено в заяві Спортивних Спілок.

«Тільки завершення мирного процесу та компенсація Україні Росією створить умови для повернення російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань», - зазначили в Олімпійському комітеті Польщі.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP/eurosport.pl