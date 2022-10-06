Олена Зеленська в "Dzień Dobry TVN": Польська допомога вражає. Перебуваючи тут, я увесь час дякую

- Найгірше те, що діти рідко бачать тата, вони майже весь час зі мною. Але я впевнена, що ця розлука лише зміцнить наші стосунки, - сказала перша леді України Олена Зеленська в інтерв’ю "Dzień Dobry TVN". Вона також підкреслила, що почувається в Польщі "чудово".

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Перша леді України Олена Зеленська дала інтерв'ю "Dzień Dobry TVN".

- Зараз час випробувань. Не тільки для нашої родини. Майже половина сімей у нас розділені, як і наша. Ми бачимось дуже рідко. Найгірше, що діти рідко бачать тата, вони майже весь час зі мною. Але я впевнена, що ця розлука тільки зміцнить наші стосунки, - сказала вона.

Додала, що впевнена, що вони з чоловіком "підходять одне одному".

- Нам пощастило. Мені пощастило, що він є у мене, і я сподіваюся, що він щасливий зі мною, - сказала вона.

- Я багато років працювала у студії під його керівництвом. Зараз також можна сказати, що я працюю під його керівництвом. І я з ним обговорюю всю свою діяльність. Іноді мені легше, тому що ми дивимося в одному напрямку. Кажуть, що ідеальна пара не та, яка дивиться одне на одного, а та, яка дивиться в один бік, - зазначила вона.

Олена Зеленська "Dzień Dobry TVN"

На її думку, "це просто доля".

- Я не вважаю нас ідеальною парою, тому що ми іноді можемо посваритися, але не надовго. Сподіваюся, все буде добре. Найголовніше, щоб ми перемогли, – підкреслила Зеленська.

Zełenska dla "Dzień Dobry TVN": Połowa rodzin jest rozdzielona tak jak nasza. Ale to tylko wzmocni nasze relacje Dzień Dobry TVN

Зеленська: польська допомога вражаюча

Перша леді України також заявила, що почувається в Польщі "чудово".

- Перебуваючи тут, я увесь час дякую. Навіть якщо дивитись на суху статистику, польська допомога вражає. Ви в цій справі поруч зі США та Великою Британією, хоча можливості країн важко порівнювати. Ви зробили тут щось дивовижне, - сказала вона.

- Ми бачили перші дні та місяці, коли поляки відчинили нам двері. Я дуже ціную вашу підтримку та цю щиру допомогу. Я впевнена, що наші люди, наші біженці вдячні, - додала Зеленська.

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Autor:Ред.

Źródło: "Dzień Dobry TVN"