Олена Зеленська у Варшаві: Наближається зима. Росія хоче нас нею заморозити

5 października 2022, 22:54
Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Zełenska: byliście pierwsi, którzy zrozumieli, że ta wojna jest nie tylko przeciwko Ukrainie
Zełenska: byliście pierwsi, którzy zrozumieli, że ta wojna jest nie tylko przeciwko UkrainieTVN24
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TVN24Zełenska: byliście pierwsi, którzy zrozumieli, że ta wojna jest nie tylko przeciwko Ukrainie

Не може бути так, щоб ракети, які б'ють по будівлях ставали аргументом. Не може бути так, щоб ядерний шантаж став нашим повсякденним життям, - заявила перша леді України Олена Зеленська на Варшавському безпековому форумі.

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У вівторок розпочалася дводенна конференція Warsaw Security Forum, щорічна подія, на яку збираються політики та експерти з безпеки.

Під час переговорів і дискусій слово взяла перша леді України Олена Зеленська. - Я дуже щаслива, що можу бути сьогодні на польській землі, і я рада, що особисто маю можливість подякувати Польщі за все, що ви зробили для нас, від першого дня, від початку повномасштабної війни, вторгнення Росії в Україну, - сказала вона.

- Ви перші зрозуміли, що ця війна - війна не тільки проти України. Сьогодні це вже було сказано і це потрібно казати, тому що це війна проти базових людських цінностей, таких як право на свободу, дім, країну, мову. Ви зрозуміли, що Україна захищає не тільки себе, але й світ від того, що несе з собою Росія, - зазначила вона.

Зеленська нагадала, що кілька днів тому Росія вбила всю родину ракетним ударом посеред Дніпра, міста у центрально-східній Україні, далеко від лінії фронту.

- В одну мить загинули бабуся, мама і двоє дітей, - розповіла вона про трагедію родини, з якої вижив лише пес. Його фото, на якому зображено чотирилапого на руїнах будівлі, облетіло світові ЗМІ. - Наступного дня ракета вбила 25 людей у ​​Запоріжжі. Ці люди були в машинах, в одній загинула трирічна дитина, також загинули батьки, - продовжувала Зеленська і підсумувала, що "Росія воює не з солдатами, вона воює з мирним населенням".

- Ми вже казали, що зима наближається. Росія хоче заморозити нас цієї зими. Біля мого рідного Кривого Рогу є велика електростанція, росіяни весь час стріляють по ній, бо хочуть, щоб її вивели з експлуатації і весь регіон замерз. Нещодавно постраждали 14 працівників. Це були люди, які чекали службовий транспорт під час зміни. Зараз вони в лікарні, - сказала вона.

Ołena ZełenskaTVN24

Перша леді ще раз подякувала за допомогу, надану біженцям з України. - За кожну дитину, яку помістили у безпечне місце - дякую, - сказала вона, подякувавши також польському президентському подружжю, уряду, парламенту та польським громадянам "за величезну підтримку".

- Ми знаємо, що ця допомога - велике випробування як для вас, так і для вашої економіки. Ми знаємо, що агресор воює з нами ракетами, але проти вас він веде економічну війну. Це гібридна війна світового масштабу, і ви зайняли безкомпромісну позицію, засновану на принципах, зазначила вона. - Я хотіла би закликати всіх присутніх тут не боятися займати добру, правильну позицію, яку займає Польща. Це війна за цінності, - додала вона.

Ołena Zełenska i Agata Kornhauser-Dudatwitter.com/ZelenskaUA

Дружина президента України підкреслила, що не повинно бути так, щоб "Росія створила прецедент того, що агресія стала новою мовою вирішення світових проблем". - Не може бути так, щоб ракети, які б'ють по будівлях, ставали, фактично, аргументом. Не пови, щоб ядерний шантаж став нашим повсякденним життям, заявила вона.

Ołena Zełenska na Warsaw Security Forum. Całe przemówienie
Ołena Zełenska na Warsaw Security Forum. Całe przemówienieTVN24
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Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Ołena Zełenska
Ukraina
Warszawa
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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