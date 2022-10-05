Олена Зеленська у Варшаві: Наближається зима. Росія хоче нас нею заморозити
Не може бути так, щоб ракети, які б'ють по будівлях ставали аргументом. Не може бути так, щоб ядерний шантаж став нашим повсякденним життям, - заявила перша леді України Олена Зеленська на Варшавському безпековому форумі.
У вівторок розпочалася дводенна конференція Warsaw Security Forum, щорічна подія, на яку збираються політики та експерти з безпеки.
Під час переговорів і дискусій слово взяла перша леді України Олена Зеленська. - Я дуже щаслива, що можу бути сьогодні на польській землі, і я рада, що особисто маю можливість подякувати Польщі за все, що ви зробили для нас, від першого дня, від початку повномасштабної війни, вторгнення Росії в Україну, - сказала вона.
- Ви перші зрозуміли, що ця війна - війна не тільки проти України. Сьогодні це вже було сказано і це потрібно казати, тому що це війна проти базових людських цінностей, таких як право на свободу, дім, країну, мову. Ви зрозуміли, що Україна захищає не тільки себе, але й світ від того, що несе з собою Росія, - зазначила вона.
Зеленська нагадала, що кілька днів тому Росія вбила всю родину ракетним ударом посеред Дніпра, міста у центрально-східній Україні, далеко від лінії фронту.
- В одну мить загинули бабуся, мама і двоє дітей, - розповіла вона про трагедію родини, з якої вижив лише пес. Його фото, на якому зображено чотирилапого на руїнах будівлі, облетіло світові ЗМІ. - Наступного дня ракета вбила 25 людей у Запоріжжі. Ці люди були в машинах, в одній загинула трирічна дитина, також загинули батьки, - продовжувала Зеленська і підсумувала, що "Росія воює не з солдатами, вона воює з мирним населенням".
- Ми вже казали, що зима наближається. Росія хоче заморозити нас цієї зими. Біля мого рідного Кривого Рогу є велика електростанція, росіяни весь час стріляють по ній, бо хочуть, щоб її вивели з експлуатації і весь регіон замерз. Нещодавно постраждали 14 працівників. Це були люди, які чекали службовий транспорт під час зміни. Зараз вони в лікарні, - сказала вона.
Перша леді ще раз подякувала за допомогу, надану біженцям з України. - За кожну дитину, яку помістили у безпечне місце - дякую, - сказала вона, подякувавши також польському президентському подружжю, уряду, парламенту та польським громадянам "за величезну підтримку".
- Ми знаємо, що ця допомога - велике випробування як для вас, так і для вашої економіки. Ми знаємо, що агресор воює з нами ракетами, але проти вас він веде економічну війну. Це гібридна війна світового масштабу, і ви зайняли безкомпромісну позицію, засновану на принципах, зазначила вона. - Я хотіла би закликати всіх присутніх тут не боятися займати добру, правильну позицію, яку займає Польща. Це війна за цінності, - додала вона.
Дружина президента України підкреслила, що не повинно бути так, щоб "Росія створила прецедент того, що агресія стала новою мовою вирішення світових проблем". - Не може бути так, щоб ракети, які б'ють по будівлях, ставали, фактично, аргументом. Не пови, щоб ядерний шантаж став нашим повсякденним життям, заявила вона.
Źródło: TVN24
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