Олаф Шольц висловився щодо Patriot для Польщі

30 listopada 2022, 22:26
Autor:
red.
Źródło:
PAP, tvn24.pl
Morawiecki: bardzo się cieszę, że inny kraj zaproponował swoją broń przeciwlotniczą i antyrakietową
Morawiecki: bardzo się cieszę, że inny kraj zaproponował swoją broń przeciwlotniczą i antyrakietową TVN24
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TVN24Morawiecki: bardzo się cieszę, że inny kraj zaproponował swoją broń przeciwlotniczą i antyrakietową

Триває обговорення пропозиції Берліна передати Польщі німецькі системи ППО Patriot. Німецька сторона вже заявила, що питання їх передачі Україні потребуватиме обговорення на форумі союзників по НАТО. У вівторок канцлер Олаф Шольц запевнив, що пропозиція все ще на столі. Раніше того ж дня прем’єр-міністр Матеуш Моравецький зізнався, що "якщо можна просити про це наших німецьких партнерів, я справді дуже підтримав би розміщення цих "Патріотів" у західній частині України". З цього приводу також висловився представник Пентагону.

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У вівторок Олаф Шольц, слова якого цитує агентство Reuters, заявив у Берліні, що Німеччина не відмовилася від пропозиції щодо надання Польщі "Патріотів", і пропозиція для польського уряду все ще залишається на столі.

Міністр оборони Крістін Ламбрехт також запевнила в актуальності пропозиції у вівторок в інтерв’ю "Frankfurter Allgemeine Zeitung".

Олаф ШольцPAP/EPA/CHRISTIAN MARQUARDT / POOL

"Польща особливо вразлива - це стало зрозуміло під час трагічної ракетної атаки з двома загиблими. Для мене було і є важливим підтримувати Польщу як доброго сусіда і близького союзника в ці важкі часи. Звідси ця пропозиція - спостереження та протиповітряна оборона за допомогою Eurofighter і Patriot" - сказала Ламбрехт. "Ми залишаємо в силі свою пропозицію", - запевнила вона.

"Чи є пропозиція такою, що німецькі 'Патріоти' з німецькими екіпажами розміщуються на польській землі?" - допитувалися "Frankfurter Allgemeine Zeitung". "Саме така пропозиція", - відповіла міністр оборони Німеччини.

Речник Пентагону: ми не плануємо доставляти "Патріоти" в Україну

На цю тему також висловився речник Пентагону генерал Патрік Райдер. Серед іншого, його запитали, чи розглядають США можливість поставки "Патріотів" в Україну самостійно чи за погодженням із союзниками. 

- Якщо мова про будь-якого типу батареї Patriot із США, то наразі ми не плануємо їх доставляти в Україну. Але ми все ще ведемо переговори, і якщо у нас буде що оголосити, - ми повідомимо вам, - відповів він.

Pentagon: nie mamy planów rozmieszczenia systemów Patriot w Ukrainie
Pentagon: nie mamy planów rozmieszczenia systemów Patriot w Ukrainie

Райдер додав, що якщо інша країна зважиться на такий крок, то це буде її суверенне рішення. "Що стосується НАТО, я припускаю, що це буде частиною перемовин в Альянсі", - сказав він. Водночас генерал зазначив, що передача будь-якої передової системи протиповітряної оборони потребує значної підготовки та забезпечення її відповідною логістикою.

Моравецький: я був би за те, щоб "Патріоти" потрапили в Україну

Під час вівторкової прес-конференції Матеуша Моравецького запитали, чи прийме Польща на свою територію німецькі комплекси Patriot, якщо Німеччина не вирішить передати їх Україні, і чи має намір наша країна передати Україні наші замовлені Польщею комплекти Patriot, які ми отримаємо в найближчі місяці.

Говорячи про замовлені Польщею системи Patriot, глава уряду відповів, що ні і додав, що наші комплекси, які незабаром мають бути доставлені до Польщі, "безумовно, служитимуть для захисту польського неба". - До нас тільки перші батареї надходять. Німеччина чи інші наші союзники вже їх мають. І, чесно кажучи, сьогодні під загрозою скоріше польське небо, а не німецьке, - відзначив він.

Матеуша МоравецькогоTVN24

- У нас також є ті "Патріоти", які були розміщені навколо Ясьонки, навколо гуманітарно-транспортного вузла в південно-східній частині Польщі, і там ці "Патріоти" використовуються для захисту тих транспортних ліній, - сказав прем'єр, зазначивши, що це не "наші 'Патріоти', а комплекси, встановлені нашими американськими союзниками".

Прем'єр-міністр нагадав, що в суботу він був у Києві, де спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Він зазначив, що зараз захист українського неба є принциповою справою для України.

- Тому, якщо можна просити про це наших німецьких партнерів, я б справді дуже підтримав розміщення цих "Патріотів" у західній частині України, бо тоді вони захищатимуть і шматочок нашого неба на сході Польщі, і перш за все вони будуть боронити від масованих варварських нападів Росії всю Західну Україну, - заявив він.

System PatriotMARTIN DIVISEK/PAP/EPA

Моравецький: в оборонній політиці немає однозначної відповіді

На запитання, чи прийме Польща на своій території системи Patriot так, як пропонує німецька сторона, чи ні, прем'єр-міністр відповів, що знає, що багато хто хотів би однозначної відповіді "так" чи "ні".  – Але політика, оборонна політика – це набагато складніший комплекс питань. Сьогодні ми в такому моменті, коли я дуже радий, що ще одна країна запропонувала свою протиповітряну і протиракетну зброю, - визнав Моравецький

На зауваження, що він сам сказав, що ми ще не маємо своїх комплексів Patriot і чекаємо на них, і ми можемо їх мати зараз, а також на повторне запитання, чи прийме Польща набори Patriot з Німеччини, якщо ця країна їх не передасть Україні, голова уряду запитав: - Чи ви пам'ятаєте випадок у Пшеводові, коли українські ракети, випущені з території під Львовом, випадково впали на територію Польщі і вбили наших громадян?

- А отже захист цієї частини України найкраще слугуватиме захисту також польського неба, захисту польських громадян, а водночас сприятиме безпеці тих, хто бореться за нашу безпеку, - додав він.

Шрот: Польща не повинна повністю відмовлятися від цих ракет

Про справу у вівторок також говорив голова канцелярії президента Павел Шрот. Серед іншого його запитали, чи були консультації між президентом Дудою та міністром Блащаком щодо пропозиції Німеччини передати Польщі системи Patriot. - Такі консультації відбуваються регулярно, можна сказати циклічно. Вчора, звичайно, теж була така зустріч, панове теж про це говорили, – відповів він.

System rakietowy Patriot PAP

Він зазначив, що президент дотримується позиції, що експертиза військових фахівців свідчить ґ, що розміщення систем Patriot в Україні, поблизу польського кордону, позитивно вплине на безпеку польського неба. - Якщо ж з різних політичних причин таке розміщення неможливе, наприклад, через позицію Німеччини, то Польща не повинна повністю відмовлятися від цих ракет, а прийняти їх на своїй території, - сказав він.

На запитання, чи не почувається президент залишеним осторонь переговорів про прийняття німецьких "Патріотів", Шрот відповів, що "наразі немає абсолютно жодних підстав так говорити".

Подоляк: жодні слова не скажуть більше, ніж конкретні дії

Радник Президента України Михайло Подоляк, торкаючись питання протиповітряної оборони України, зазначив, що "жодні красиві слова не скажуть більше, ніж конкретні дії".

"Передання Україні (систем) Patriot, (літаків) F-16 або танків "Леопард" - це не лише ППО, винищувач чи танк. Це також важливий акт підтримки нації, яка готується пережити найважчу зиму в історії та платить найвищу ціну за безпеку Європи, - написав він.

Справа німецьких "Патріотів" для Польщі

20 листопада міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт запропонувала надати Польщі підтримку, зокрема, системами ППО Patriot. Днем пізніше глава Міністерства національної оборони Маріуш Блащак заявив, що із задоволенням прийняв цю пропозицію.

23 листопада Блащак повідомив, що звернувся до німецької сторони з проханням передати Україні запропоновані Польщі батареї Patriot. Днем пізніше міністр оборони Німеччини заявив, що "Патріоти", запропоновані Польщі, є частиною інтегрованої протиповітряної оборони НАТО, а це означає, що вони будуть розміщені на території НАТО. Вона додала, що будь-яке їх використання за межами території НАТО вимагатиме попереднього обговорення з НАТО та союзниками.

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Autor:red.

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/CHRISTIAN MARQUARDT / POOL

Tagi:
Rosja
Niemcy
Olaf Scholz
Mateusz Morawiecki
Wojna w Ukrainie
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