Оголошено попередню дату скасування стану епідемічної загрози в Польщі

Міністр охорони здоров’я Адам Нєдзєльский повідомив у середу в Пілі, що запланована дата скасування стану епідемічної загрози - кінець червня. На його думку, епідемічна ситуація в Польщі покращується, і це стосується як інфекції SARS-CoV-2, так і грипу.

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На прес-конференції в середу в Пілі, під час спроби побити польський рекорд за кількістю донорської крові, глава Міністерства охорони здоров’я Адам Нєдзєльский заявив, що "на даний момент епідемічна ситуація в Польщі систематично покращується".

- Вчора на Раді міністрів ми говорили про скасування стану епідемічної загрози. Попередня, запланована дата зняття цього стану - кінець червня цього року, відтак, враховуючи це, буде підготовлено два розпорядження, - сказав він.

Він пояснив, що в одному з цих розпоряджень "буде вказана конкретна дата скасування стану, яку ми на даний момент передбачаємо 30 червня".

- І друге розпорядження, яке стосується обмежень на даний момент, ймовірно, означатиме скасування деяких обмежень, які діють на даний момент", - пояснив він.

- Ми спробуємо скасувати обов’язковість носіння масок в аптеках, залишивши це в інших медичних закладах, - додав міністр.

Міністр щодо покращення епідемічної ситуації

Говорячи про покращення епідемічної ситуації в Польщі, Нєдзєльський зазначив, що це стосується як інфекцій SARS-CoV-2, так і грипу. Він також підкреслив, що захворюваність на грип останнім часом домінувала і "визначила епідемічну ситуацію в країні".

Він додав, що наразі спостерігається системне зниження кількості заражень.

- За останній тиждень ми бачимо, що щоденна кількість заражень грипом зменшилася з понад 20 тисяч на день до приблизно 15 тисяч, тож, як бачите, що це покращення також є динамічним, — сказав він.

Autor:red.