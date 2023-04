Оголошено попередню дату скасування стану епідемічної загрози в Польщі

czytaj dalej

Sejm przyjął 14 kwietnia ustawę o powołaniu komisji do spraw zbadania rosyjskich wpływów na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski. - To jest hybryda karno-administracyjno-inkwizycyjna. Możliwość stosowania środka karnego przez organ administracyjny. Cofamy się w średniowiecze - mówił w "Faktach po Faktach" Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny. - Ta komisja ma nic nie ustalić. Ona jest powołana tylko i wyłącznie w jednym celu. Pierwsze zaproszenie, czy pierwsze wezwanie do tej komisji będzie dotyczyło Donalda Tuska - stwierdził poseł Tomasz Trela z Nowej Lewicy.