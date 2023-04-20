Один день відпустки, п'ять вихідних

20 kwietnia 2023, 20:12
Autor:
red.
Dość wolnej amerykanki z polską pracą zdalną
Dość wolnej amerykanki z polską pracą zdalną
TVN24
TVN24Dość wolnej amerykanki z polską pracą zdalną

Маївка у 2023 році розпочнеться 29 квітня.  Це можливість довше відпочивати, особливо для частини учнів, які можуть розраховувати навіть на 10 днів додаткових вихідних через випускні іспити.  Але працівники також можуть цим скористатися. Перевіримо, коли саме краще взяти відпустку найближчим часом.

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Цього року День праці, який відзначається 1 травня, припадає на понеділок.  2 травня у нас День прапора, який не є вихідним, а 3 травня ми не виходимо на роботу через День Конституції 3 травня.  Це означає, що 2 травня достатньо взяти один день відпустки, щоб тішитися п’ятьма вихідними (29 і 30 квітня, 1-3 травня).

На жаль, це єдина можливість цього місяця.  Наступного разу це можна зробити  у червні.  Тоді варто взяти день відпустки  у п’ятницю, 9 червня, після свята Божого Тіла, щоб мати можливість відпочити 4 дні без перерви.

Право працівника на відпустку

Але що, якщо хтось хоче працювати?  Чи може роботодавець наказати вам піти у відпустку 2 травня?  Відповідно до положень Кодексу Праці відпустка має бути щорічною, безперервною та оплачуваною.  Роботодавець надає його за бажанням працівника та згідно з графіком на відповідний рік.

Останнім часом роботодавці часто заохочують працівників брати відпустку в такі дні, як 2 травня, коли вони мають право на вихідні в наступні дні.  Однак майте на увазі, що це можуть бути лише заохочення.  Роботодавець не має права змусити нас взяти вихідний.

Маївка для учнів у 2023. 10 вихідних через випускні іспити

Як правило, директори шкіл вирішують, що 2 травня є днем ​​вільним від занять, тож учні матимуть подовжені вихідні майже автоматично.

Більше того, учні старших класів можуть розраховувати на додаткові вихідні через матуральні іспити, які цього року розпочнуться 4 травня, а також відбуватимуться 5 та 8 травня.  Щоб старші учні могли спокійно писати випускні іспити, їх у ці дні звільняють від занять.  Враховуючи травневі вихідні, у нас всього 10 днів – з 29 квітня по 8 травня.

Autor:red.

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

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