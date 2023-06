"Одразу після радості виник сумнів, чи не станеться все так, як зараз і є"

czytaj dalej

W 2022 roku wzrosła liczba odmów przyłączenia do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa w stosunku do 2021 roku - poinformował Urząd Regulacji Energetyki. Dodano, że jednocześnie w ubiegłym roku liczba gospodarstw domowych podłączonych do sieci PSG zwiększyła się o ponad 236 tysięcy.