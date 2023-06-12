"Одразу після радості виник сумнів, чи не станеться все так, як зараз і є"

12 czerwca 2023, 10:28
Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24
Skrzypczyk-Ostaszewicz o programie szczepień przeciwko HPV: zabrakło edukacji
Skrzypczyk-Ostaszewicz o programie szczepień przeciwko HPV: zabrakło edukacjiTVN24
wideo 2/5
TVN24Skrzypczyk-Ostaszewicz o programie szczepień przeciwko HPV: zabrakło edukacji

З восьмисот тисяч дітей, яких стосується програма вакцинації проти HPV, протягом першого тижня були щеплені трохи більше п'яти тисяч. - Чому саме так? Я вважаю, що не вистачало просвіти, і не такої, яка має відбутися зараз, тому що зараз трохи пізно, а такої, яка мала бути кілька місяців чи років тому, - сказала на TVN24 доктор Анна Скшипчик-Осташевич з клініки онкології. Військово-медичного інституту.

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З 1 червня діє безкоштовна програма вакцинації дітей 12-13 років від HPV (вірусу людської папіломи - ред.). За тиждень у Польщі вакцинували понад 5,1 тисячі дівчаток і хлопчиків, - повідомив у четвер міністр охорони здоров'я Адам Нєдзєльский. Він додав, що зареєстровано на щеплення понад 11 тисяч дітей. Програма може охопити вісімсот тисяч дітей.

Скшипчик-Осташевич: забракло просвіти

Про програму вакцинації проти HPV та кількість щеплених дітей у "Один на один" на TVN24 розповіла доктор Анна Скшипчик-Осташевич з онкологічної клініки Військово-медичного інституту.

- Я дуже зраділа, коли прийшли ці щеплення, але відразу після цієї радості виник сумнів, чи не буде все так, як зараз. Чому це так? Важко сказати однозначно. Я вважаю, що не вистачало просвіти, і не такої, яка мала б відбуватися зараз, тому що вже трохи пізно, а такої, яка мала бути кілька місяців або років тому, - сказала вона.

Як приклад країни, де високий рівень вакцинації проти HPV, вона навела Бельгію.

- Можливо, варто брати приклад з інших країн, які вже багато років роблять щеплення. (...) Бельгійці вирішили це, запровадивши щеплення в школах. На початку року батьків дітей інформують про те, що щеплення відбувається, і якщо батьки не згодні, вони повинні подати письмову заяву про те, що вони беруть на себе відповідальність за те, що дитина не буде захищена від ракових захворювань, - сказала вона.

Skrzypczyk-Ostaszewicz: należałoby wziąć przykład z innych krajów, które szczepią od wielu lat
Skrzypczyk-Ostaszewicz: należałoby wziąć przykład z innych krajów, które szczepią od wielu lat

3800 випадків захворювання на рік, більше половини з них закінчилися летально

– По-перше, рак шийки матки, і, мабуть, більшість із нас це так асоціює, але не тільки. Це вірус, що передається статевим шляхом, і рак, який він викликає, це рак статевого члена, заднього проходу, вульви, піхви, рак голови та шиї, - пояснила доктор Скшипчик-Осташевич.

Вона повідомила, що "у 2020 році в Польщі було 3800 випадків раку шийки матки, більше половини з них, на жаль, закінчилися смертю".

Скшипчик-Осташевич сказала, що в країнах, де рівень вакцинації проти HPV високий, "рівень раку шийки матки знизився більш ніж на 80 відсотків".

- У нас є дані з Великої Британії, що це зниження становить до 90 відсотків, - додала вона.

Скшипчик-Осташевич: хотіла б, щоб пацієнти мали кращий доступ до лікарів

Скшипчик-Осташевич також прокоментувала повідомлення про створення національної онкологічної мережі, яка покращить лікування раку в Польщі.

- Я маю непереборне відчуття утопічності цього проекту. Звичайно, наміри дуже благородні. Створення кращого догляду за пацієнтами, ідеальний доступ для всіх пацієнтів до всіх послуг, незалежно від місця їх проживання. Я б хотіла, щоб так і було, - сказала вона.

Ruszyła rejestracja na szczepienia dzieci przeciwko HPV. Obejmie w sumie osiemset tysięcy nastolatków
Ruszyła rejestracja na szczepienia dzieci przeciwko HPV. Obejmie w sumie osiemset tysięcy nastolatkówMarzanna Zielińska/Fakty TVN

Медик додала, що сама "бажала б пацієнтам кращого доступу до лікарів".   

- Нас, онкологів, просто не вистачає. І, на жаль, ця спеціалізація не дуже популярна. Хотілося б, щоб молодих лікарів заохочували обирати саме цю спеціальність, - підкреслила вона. 

Zaślepka materiału TVN24GO
Dr n. med. Anna Skrzypczyk-Ostaszewicz w "Jeden na jeden"
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: tvn24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

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