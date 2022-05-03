Одна із станцій метро в Києві може отримати назву «Варшавська»

Розпочався другий етап вибору нових назв п’яти станцій метро в Києві. Щодо кожної з них подано п’ять пропозицій, за які кияни можуть проголосувати в інтернеті до 9 травня. Серед пропозицій з’явилася «Варшавська».

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Отримати нові назви мають п’ять станцій метро: «Дружби народів», «Площа Льва Толстого», «Берестейська», «Мінська» і «Героїв Дніпра».

Серед варіантів нових найменувань, які були відібрані з найпопулярніших пропозицій, опинилися «Європейська», «Єдності України», «Героїв Маріуполя», «Героїв України», «Василя Стуса», «Степана Бандери», «Лесі Українки», «Ліни Костенко», «Івана Франка», «Маріупольська» та «Бучанська!». Назва «Варшавська» також є у списку пропонованих змін для станцій «Мінська» та «Берестейська».

Кияни можуть проголосувати за нові назви в Інтернеті. Результати будуть представлені Київраді.

З початку вторгнення перейменовано майже 300 об’єктів

Серед імен, про які повідомлялося раніше, але які не потрапили до короткого списку п’яти пропозицій для кожної станції, були, зокрема, «Червоної Калини», «Байрактарська», «Чорнобаївська», «Майстра Йоди» чи «Паляниця» – інформує портал «Громадське».

Як нагадує «Громадське», з початку вторгнення Росії в Україну в Києві перейменовано 279 об’єктів, зокрема вулиці, проспекти та дороги, назви яких були пов’язані з Росією та Білоруссю.

Autor:Ред.