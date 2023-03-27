Обов'язки при купівлі або продажу автомобіля.  Штрафи можуть сягати тисяч злотих

Продаючи або купуючи автомобіль у когось, ми повинні пам'ятати про кілька зобов'язань, що випливають з правил. Тим більше, що якщо ми їх не виконаємо, то можуть бути серйозні фінансові наслідки.

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Перше, про що потрібно пам'ятати, це те, що згадані зобов'язання виникають як при продажу автомобіля, так і при його даруванні. Тому ми будемо використовувати поняття збуту, яке охоплює обидва ці випадки.

Зобов'язання перед податковою

По-перше, якщо автомобіль купуємо у приватної особи, яка не займається підприємницькою діяльністю в цій сфері (продажу автомобільної техніки), необхідно повідомити про це податкову. Тому що, відповідно до положень Закону про податок на цивільно-правові операції (PCC), в цьому випадку має місце збагачення, з якого необхідно сплатити податок. Звітуватися до податкової потрібно з документом продажу та заповненою декларацією PCC-3.

Пам’ятайте: придбання нового або вживаного автомобіля у підприємця (наприклад, у магазині комісійної техніки), як правило, є об’єктом оподаткування ПДВ, тому застосування закону PCC у таких ситуаціях виключається. Загалом можна сказати, що обов’язок сплати PCC не поширюється на товари, придбані за рахунком-фактурою (ПДВ і ПДВ-маржа).

У разі купівлі автомобіля ми маємо 14 днів з моменту укладення договору, щоб подати цю декларацію до податкової. Варто не запізнюватися, тому що штраф може бути великим. Мінімальна величина - 10%. поточнох мінімальної заробітної плати. Але посадовець може стягнути й більший штраф - до двадцяти мінімальних розмірів оплати праці. З 1 січня 2023 року сума становитиме 69 800 злотих, а з 1 липня, коли відбудеться друге підвищення мінімальної заробітної плати, вона становитиме рівно 72 000 злотих.

Податок, нарахований від ринкової вартості

У сплаті PCC є ще одна заковика. Він розраховується на основі ринкової вартості, а не фактичної ціни продажу. Це означає, що при ціні, нижчій від ринкової, податкова накаже нам вирівняти суму податку та ще й нарахує відсотки.

– Податок слід нараховувати за ставкою 2 відсотки від ринкової вартості предмета продажу. Якщо вартість предмета купівлі-продажу, зазначена покупцем (платником податку), буде відрізнятися від ринкової вартості, виникне ризик звернення податкового органу до платника податків щодо її визначення, збільшення або зменшення у строк не менше 14 днів. від дати доставки запиту, надаючи водночас вартість відповідно до власної, попередньої оцінки, - пояснює Якуб Овчарек, менеджер і юрисконсульт з податкової консалтингової компанії Filipiak Babicz Tax.

Як він додає, у ситуації, коли платник податків не відповідатиме на запити податкової або й надалі визначатиме вартість автомобіля в суму, що не відповідає ринковій ціні, податкова це зробить сама.

- Вона визначить ціну з урахуванням висновку експерта або оцінки знавця, запропонованого платником податків. Якщо податковий орган призначає експертизу, а визначена з урахуванням його висновку вартість відрізняється більш ніж на 33 відсотки від вартості, наданої платником податків, витрати на висновок несе платник податків, - пояснює Овчарек.

У декого може виникнути спокуса не повідомляти про операцію до податкової. Але якщо податкова дізнається про угоду, наприклад під час податкової перевірки, то ставка податку становитиме аж 20%. ринкової вартості об'єкта продажу.

- Несвоєчасне подання декларації PCC-3 може призвести до накладення на платника податків великого штрафу. Єдиний спосіб уникнути штрафу за несплату податку на цивільно-правові операції та неподання декларації PCC-3 - так зване "активний жаль". Однак цей варіант можна використовувати лише в тому випадку, якщо кримінально-фіскальне провадження ще не відкрито, - резюмує юрисконсульт.

Обов'язки перед відділом комунікації

Зміна власника автомобіля також є адміністративним обов’язком як для продавця, так і для покупця. Про таку трансакцію слід повідомити у відділ зв’язку міського управління, повітового старости або, у випадку Варшави - до районної управи. Вони передають дані до національної бази даних CEPIK. Тут термін довший - 30 днів, а штраф нижчий, ніж у разі неповідомлення податкової служби: від 200 до 1000 злотих.

Щоб повідомити про збут транспортного засобу, необхідно подати письмове повідомлення. Воно повинне містити такі дані:

- VIN-номер автомобіля,

- поточний реєстраційний номер транспортного засобу,

- марка та модель транспортного засобу,

- ім'я та прізвище, номер PESEL та юридична адреса продавця,

- ім'я та прізвище, номер PESEL та юридична адреса покупця,

- фото або скан документа, що підтверджує продаж транспортного засобу (договір купівлі-продажу або договір дарування, оригінал варто мати при собі).

При зверненні в офіс також знадобиться дійсний документ, що посвідчує особу. Це може бути ID-картка, паспорт або водійські права. Особа, яка не є громадянином Польщі, також повинна буде пред’явити свою карту перебування.

Вищезазначена процедура застосовується, якщо повідомляємо про продаж під час візиту до офісу. У той же час варто пам’ятати, що це також можна зробити онлайн, якщо у вас є Довірений профіль.

За допомогою простої форми, яка доступна у вкладці "Водії та транспортні засоби", потрібно увести всі вищезазначені дані. Після заповнення заявки ви отримаєте повідомлення (офіційне підтвердження подання) від офісу на вхідну скриньку ePUAP.

Продаж автомобіля та зобов'язання перед страховиком

Ще одна установа, яку ми повинні повідомити про продаж автомобіля, це страхова компанія. У цьому випадку це обов’язок лише продавця, який має на це 14 днів.

Якщо він цього не зробить, страховик після закінчення терміну дії попереднього полісу оформить новий і матиме право вимагати сплати внеску. Це пов’язано з тим, що обов’язковий поліс OC продовжується автоматично - якщо автовласник сплатив попередній повністю, не розірвав його чи не повідомив про продаж автомобіля.

Згідно з положеннями, до моменту повідомлення страховика про зміну власника автомобіля продавець несе "солідарну відповідальність" з покупцем за сплату страхового внеску з дати продажу до дати повідомлення страховика.

Може навіть дійти до того, що страховик звернеться до суду з позовом про сплату простроченого внеску, оскільки не знав про продаж і надавав послугу страхування.

"Нехтування своїми обов'язками може мати неприємні наслідки"

- Типова ситуація, якою є зміна власника автотранспорту, тягне за собою зобов’язання. Це дуже важливо, оскільки ці зобов’язання безпосередньо випливають із закону, і їх нехтування може мати для нас неприємні наслідки у вигляді фінансових зобов’язань. На порядку денному стоять суми, що сягають тисяч злотих, - наголошує Даміан Зьомбер з Фонду гарантування страхування.

- Відтак є одна порада. Давайте перевіряти, хто, що і кому має звітувати, якщо ми є суб’єктом діяльності, в результаті якої змінюється власник транспортного засобу, - додає він.

За даними Фонду гарантування страхування, найпоширенішою причиною відсутності страхування цивільної відповідальності власників автотранспорту є випадки, коли поліс продавця закінчився, а покупець вчасно не уклав новий договір страхування. Щороку фонд фіксує близько 330 тисяч випадків перебування транспортних засобів протягом певного періоду року без дійсного страхування цивільної відповідальності.

Переміщення таким автомобілем наражає його користувача на ризик величезних боргів. Сума сплати за відсутність страхування відповідальності - це один ризик, але у випадку пошкодження, заподіяного незастрахованим транспортним засобом, йому доведеться покрити витрати на компенсацію з власної кишені.

Наприкінці 2022 року Фонд гарантування страхування провадив понад 18 тисяч справ, коли незастраховані злочинці заборгували майже 340 мільйонів злотих. Середня сума боргу такого зловмисника становить близько 20 000 злотих. злотий. Варто порівняти її із середньою ціною поліса страхування автоцивільної відповідальності, яка становить близько 500-600 злотих.

Autor:red.