TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Обмін гривні на злоті в кількох десятках відділень PKO BP. Список філій

24 marca 2022, 20:55

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі
Короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до ПольщіCentralny Ośrodek Informatyki
wideo 2/5
Centralny Ośrodek InformatykiКороткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі

У PKO BP повідомили, що з п’ятниці, 25 березня, обмін гривні на польські злотий стане можливим у 52 вибраних відділеннях банку, більшість із яких розташовані у Варшаві. Для здійснення операції вам знадобиться українське ID-картка або паспорт.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

Є ліміт. Одна особа зможе обміняти до 10 000 грн, що еквівалентно близько 1400 злотих. Обмін поширюється лише на банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1000 грн.

Конвертація буде здійснена за курсом, встановленим Національним банком України, і перерахований до Національного банку Польщі, а потім до PKO Bank Polski. Як зазначається, для полегшення обслуговування великої кількості людей за короткий час курс гривні буде округлено до цілих копійок.

Банк не стягує комісію за транзакції та не застосовує спреди.

Найбільший банк Польщі повідомляє, що не виходить з України

Важливо, що ця опція буде доступна лише людям старше 18 років. «Документом, що дозволяє здійснити операцію, є українська ID-карта, видана після 2016 року, у пластиковому варіанті – внутрішній паспорт або закордонний паспорт України», – пояснили в PKO BP.

Виведення буде можливе двома способами. Гроші будуть доступні як готівкою, так і банківським переказом.

На першому етапі обмін гривні буде можливий у 52 відділеннях PKO BP. У банку повідомили, що «планується запустити послугу ще в 48 відділеннях». У кожному з цих відділень будуть спеціальні, додаткові посади, співробітники яких займатимуться лише обміном гривні, що, як наголошувалося, «повинно забезпечити безперебійне обслуговування нормального клієнтського трафіку».

ПЕРЕЛІК ВІДДІЛЕНЬ, В ЯКИХ МОЖНА ЗДІЙСНИТИ ОБМІН УКРАЇНСЬКИХ ГРИВЕНЬ (UAH) НА ПОЛЬСЬКІ ЗЛОТІ (PLN) 

Згідно з інформацією на сайті банку, PKO BP має 975 відділень по всій Польщі.

PKO BP, ВаршаваMateusz Szymanski / Shutterstock

Допомога Україні – співпраця між НБР та ПКО ВР

У банку повідомили, що програма обміну гривні є результатом співпраці Національного банку Польщі та Національного банку України. «PKO Bank Polski займатиметься операцією з купівлі гривні, яку потім викупить НБП», - пояснили.

Центральний банк Польщі повідомив у вівторок, що Національний банк України викупить у Національного банку Польщі готівкою до 10 млрд грн. Враховуючи ліміт на одноразовий обмін, це означатиме, що програмою скористаються близько 1 млн. осіб.

Обмін гривні на злоті. Нацбанк Польщі оприлюднив ліміт

Івона Дуда, президент правління PKO BP, зазначила, що «обмін гривні, яку привезли біженці, став актуальною проблемою, яку потрібно вирішити».

«У співпраці з Національним банком Польщі наш банк пропонує рішення, яке допоможе біженцям та полегшить їхнє перебування в Польщі. Це ще один, дуже важливий елемент підтримки українців, якого поки що бракувало на ринку. Відділення PKO Bank Polski стане місцем, де громадяни України зможуть легко обміняти українську валюту. Запуск валютної програми є для них справжньою підмогою в цей непростий час", - сказала Дуда, - цитується в прес-релізі.

Прикордонна служба повідомила, що з 24 лютого ц.р. З України до Польщі прибуло 2,175 млн осіб. За цей період з Польщі в Україну виїхало 285 тис. осіб.

Допомога на польському кордоні для українців

У зв’язку з нападом на Україну та злочинами проти мирного населення багато країн і підприємств по всьому світу ввели економічні та політичні санкції проти Росії та Білорусі.

Прямий ефір TVN24 - дивитися на TVN24 GO:

Zaślepka materiału TVN24GO

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Ukraina
Pomoc dla Ukrainy
Pozostałe wiadomości

Prezydent Francji Emmanuel Macron na konferencji prasowej po czwartkowym szczycie NATO w Brukseli powiedział o dostarczeniu Ukrainie broni defensywnej, ale "nie samolotów czy czołgów". Jak stwierdził, dostarczenie tego sprzętu jest "granicą, której nie należy przekraczać, aby nie stać się współuczestnikiem wojny". - Grozi nam kryzys żywnościowy - oznajmił również Macron. Czwartek jest 29. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę.

Macron o dostarczeniu broni Ukrainie i "granicy, której nie należy przekraczać". Prezydent Francji ostrzegł przed kryzysem żywnościowym

Świat

Macron o dostarczeniu broni Ukrainie i "granicy, której nie należy przekraczać". Prezydent Francji ostrzegł przed kryzysem żywnościowym

24 marca 2022, 20:23

Świat

Autor:
tas/kab
Źródło:
PAP

Polina Kowaliowa została objęta brytyjskimi sankcjami. Mieszkająca w Londynie 26-latka jest przybraną córką Siergieja Ławrowa: rosyjskiego ministra spraw zagranicznych, jednego z najbliższych ludzi Władimira Putina. Luksusowe życie Poliny opisała rosyjska dziennikarka śledcza Maria Konstantinowna Piewczich.

Polina Kowaliowa, pasierbica Siergieja Ławrowa, objęta brytyjskimi sankcjami

Świat

Polina Kowaliowa, pasierbica Siergieja Ławrowa, objęta brytyjskimi sankcjami

24 marca 2022, 20:52

Świat

Autor:
akw/kab
Źródło:
tvn24.pl

Obniżenie stawki PIT, likwidacja tak zwanej ulgi dla klasy średniej oraz przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia dla rodziców samodzielnie wychowujących dziecko. To tylko niektóre propozycje zmian w podatkach przygotowane przez Ministerstwo Finansów. Projekt ustawy w tej sprawie w czwartek trafił do konsultacji i uzgodnień. Zmiany mają wejść w życie od 1 lipca 2022 roku. Poniżej przedstawiamy szczegóły rządowej propozycji.

Duże zmiany w podatkach. Wszystko, co trzeba wiedzieć

Pieniądze

Duże zmiany w podatkach. Wszystko, co trzeba wiedzieć

24 marca 2022, 18:55

Pieniądze

Autor:
mb/dap
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Do tej pory w podatkowej części Polskiego Ładu wprowadzono 852 zmiany. Dziś premier zapowiedział kolejne, minimum 50. Co oznacza, że w stosunku do rozwiązań obowiązujących od stycznia będzie 900 poprawek - stwierdził w "Faktach po Faktach" w TVN24 profesor Marian Noga. Jak ocenił, zapowiedziana przez premiera nowelizacja będzie korzystna dla podatników, oznacza jednak także "duży bałagan".

Ekonomista o zmianach w podatkach. "Będzie duży bałagan"

Z kraju

Ekonomista o zmianach w podatkach. "Będzie duży bałagan"

24 marca 2022, 20:38

Z kraju

Autor:
/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Prezydent USA Joe Biden mówił na konferencji po nadzwyczajnym szczycie NATO o pomocy dla uchodźców z Ukrainy, sankcjach związanych z rosyjską inwazją, odpowiedzi na ewentualne użycie broni masowego rażenia przez agresora, a także przyszłości gospodarczej Chin i konsekwencjach wsparcia Rosji przez ten kraj. Odniósł się także do kwestii przynależności Rosji do grupy G20.

Joe Biden po obradach NATO o pomocy dla uchodźców, Rosji w G20 i gospodarczej przyszłości Chin

Świat

Joe Biden po obradach NATO o pomocy dla uchodźców, Rosji w G20 i gospodarczej przyszłości Chin

24 marca 2022, 19:24

Świat

Autor:
akr/kab
Źródło:
TVN24, Reuters

To już 29. dzień inwazji Rosji na Ukrainę - mija miesiąc odkąd siły Władimira Putina uderzyły w Ukrainę. Władze oblężonego Mariupola błagają o pomoc i przekazują, że mieszkańcy umierają z głodu. Wcześniej ukraiński Sztab Generalny Sił Zbrojnych podał, że kierownictwo wojskowe Rosji przerzuca żołnierzy i uzbrojenie na Białoruś oraz okupowany Półwysep Krymski. Według Ukraińców, celem ma być przygotowanie, a następnie przeprowadzenie operacji okrążenia Kijowa. W Brukseli - z udziałem prezydenta USA Joe Bidena - odbyły się spotkania liderów NATO i G7. Trwa szczyt Unii Europejskiej. W tvn24.pl relacjonujemy sytuację na Ukrainie.

Władze oblężonego Mariupola: coraz więcej śmierci z głodu

Świat

Władze oblężonego Mariupola: coraz więcej śmierci z głodu

24 marca 2022, 5:34
Aktualizacja: 24 marca 2022, 21:08

Świat

Aktualizacja:
Autor:
mjz,
pp,
akw
Źródło:
tvn24.pl

W Białym Domu powołano specjalny zespół przygotowujący scenariusze odpowiedzi na rosyjskie ataki bronią masowego rażenia na terytorium NATO i innych krajów - twierdzi "New York Times". Według dziennika grupa miała powstać kilka dni po rozpoczęciu inwazji. Zdaniem dziennika urzędnicy rozważają też, jaki jest próg przystąpienia USA do walk.

"New York Times": Biały Dom powołał grupę przygotowującą odpowiedź na atak bronią masowego rażenia

Świat

"New York Times": Biały Dom powołał grupę przygotowującą odpowiedź na atak bronią masowego rażenia

24 marca 2022, 18:01

Świat

Autor:
mjz\mtom
Źródło:
PAP, New York Times

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zaapelował do państw G7 o zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Stwierdził, że dostawy broni dla Ukrainy, które pozwolą zatrzymać wojnę, są w interesie Zachodu. Zełenski uczestniczył w obradującym w czwartek w Brukseli szczycie G7 przez łącze wideo.

Wołodymyr Zełenski apeluje do państw G7 o silniejsze sankcje wobec Rosji i dostawy broni dla Ukrainy

Świat

Wołodymyr Zełenski apeluje do państw G7 o silniejsze sankcje wobec Rosji i dostawy broni dla Ukrainy

24 marca 2022, 20:22

Świat

Autor:
mjz,
tas/adso
Źródło:
PAP

To ma być kolejne uderzenie w Rosję po jej ataku na Ukrainę. Podczas czwartkowego nadzwyczajnego szczytu w Brukseli państwa G7 postanowiły, że ograniczą bankowi centralnemu Rosji możliwość przeprowadzania transakcji w złocie - podaje Associated Press. Poprzednie sankcje nałożone na ten bank nie utrudniały Moskwie korzystania z rezerw złota.

Państwa G7 ograniczą bankowi centralnemu Rosji transakcje złotem

Ze świata

Państwa G7 ograniczą bankowi centralnemu Rosji transakcje złotem

24 marca 2022, 16:48

Ze świata

Autor:
mb
Źródło:
PAP, Reuters

DVB-T2/HEVC to nowy standard nadawania darmowej naziemnej telewizji cyfrowej. W poniedziałek 28 marca rusza pierwszy etap jego uruchamiania w Polsce - poinformował w czwartek Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Na początek obejmie około 250 gmin z południowo-zachodniej części kraju.

Nowy standard nadawania cyfrowej telewizji naziemnej. Zmiany od poniedziałku

Z kraju

Nowy standard nadawania cyfrowej telewizji naziemnej. Zmiany od poniedziałku

24 marca 2022, 17:44

Z kraju

Autor:
/dap
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Rząd zaproponował zmiany w podatkach, które mogą kosztować budżet państwa 15 miliardów złotych rocznie. Tak wynika z szacunków Ministerstwa Finansów. - To, co do zasady, jest ruch w dobrym kierunku, bo podatki są prostsze i niższe, ale pytanie, skąd rząd weźmie 15 miliardów złotych - zwracał uwagę na antenie TVN24 Sławomir Dudek, główny ekonomista Forum Obywatelskiego Rozwoju. Zdaniem Macieja Wituckiego, prezydenta Konfederacji Lewiatan, dzisiaj jest potrzebna poważna debata o stanie budżetu i przyszłych wydatkach.

Polski Ład "wyrzucony do kosza". Ekonomiści o kosztach rządowej propozycji

Z kraju

Polski Ład "wyrzucony do kosza". Ekonomiści o kosztach rządowej propozycji

24 marca 2022, 14:01

Z kraju

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Stawka podatku PIT ma zostać obniżona z 17 do 12 procent, co ma zrekompensować likwidację tak zwanej ulgi dla klasy średniej. Rząd w czwartek przedstawił propozycje zmian podatkowych. W ocenie Małgorzaty Samborskiej, doradczyni podatkowej z Grant Thornton, największą korzyść w stosunku do aktualnie obowiązujących zasad osiągną osoby, których dochody zbliżają się lub przekraczają próg 120 000 złotych.

Rząd chce zmian w podatkach. Kto ma zyskać?

Pieniądze

Rząd chce zmian w podatkach. Kto ma zyskać?

24 marca 2022, 11:58

Pieniądze

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Maseczki obowiązkowe już tylko w podmiotach leczniczych - czyli szpitalach i przychodniach. W pozostałych miejscach zakrywanie ust i nosa będzie jedynie "rekomendowane". Resort zdrowia poinformował w czwartek o zmianach w podejściu do wirusa, który zmienił świat. Zebraliśmy najważniejsze pytania i ministerialne odpowiedzi.

Pożegnanie z maseczkami i kwarantanną. Najważniejsze pytania i odpowiedzi

Polska

Pożegnanie z maseczkami i kwarantanną. Najważniejsze pytania i odpowiedzi

24 marca 2022, 12:09

Polska

Autor:
bż/gp
Źródło:
TVN24

Zmiany w koronawirusowych restrykcjach komentowała w "Faktach po Faktach" doktor nauk medycznych Grażyna Cholewińska-Szymańska. - Ja bym chciała, abyśmy nadal zachowali ogromną czujność i rozsądek zdrowotny. Sami indywidualnie, niezależnie od zaleceń i obostrzeń - powiedziała. Wskazywała, że "nie można mówić o końcu pandemii" COVID-19.

Specjalistka: Trzeba sobie uświadomić, że koronawirus nadal z nami jest. Cały czas ludzie umierają na COVID-19

Polska

Specjalistka: Trzeba sobie uświadomić, że koronawirus nadal z nami jest. Cały czas ludzie umierają na COVID-19

24 marca 2022, 20:32

Polska

Autor:
akr
Źródło:
TVN24

Prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie, w którym mówił, że "rosyjska agresja doprowadziła do największego kryzysu światowego bezpieczeństwa od zakończenia II wojny światowej". Stwierdził, że "potrzebne jest jeszcze większe zaangażowanie Sojuszu w naszym regionie". Podkreślił, że czwartkowy szczyt "to kolejny krok wzmacniający wschodnią flankę NATO". Jak dodał, "bezpieczna Polska i Europa potrzebują więcej Ameryki".

Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. Szczyt NATO, wsparcie wschodniej flanki i podziękowania dla Polaków pomagających uchodźcom

Świat

Orędzie prezydenta Andrzeja Dudy. Szczyt NATO, wsparcie wschodniej flanki i podziękowania dla Polaków pomagających uchodźcom

24 marca 2022, 20:06

Świat

Autor:
mjz/kab
Źródło:
TVN24

Sejm zajął się pięcioma projektami ustaw zakładającymi między innymi likwidację albo przekształcenie Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Propozycje legislacyjne w tej sprawie złożyli prezydent, PiS, Solidarna Polska, KO wspólnie z Lewicą i Lewica osobno. Ostatecznie posłowie zdecydowali, że do dalszych prac w sejmowej komisji skierowane zostaną projekty prezydenta, PiS i Solidarnej Polski. Pozostałe dwa projekty zostały odrzucone w pierwszym czytaniu.

Sejm zajął się pięcioma projektami w sprawie zmian dotyczących między innymi Izby Dyscyplinarnej

Polska

Sejm zajął się pięcioma projektami w sprawie zmian dotyczących między innymi Izby Dyscyplinarnej

24 marca 2022, 19:00

Polska

Autor:
mjz/kab
Źródło:
TVN24, PAP

Sejm przyjął w czwartek przez aklamację uchwałę "w sprawie uwolnienia bezprawnie zatrzymanych liderów Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta". W dokumencie napisano, że izba "solidaryzuje się z prześladowanymi przez białoruski reżim rodakami, domaga się natychmiastowego ich uwolnienia i poszanowania praw polskiej mniejszości narodowej".

Uchwała w sprawie uwolnienia Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta przyjęta przez Sejm

Polska

Uchwała w sprawie uwolnienia Andżeliki Borys i Andrzeja Poczobuta przyjęta przez Sejm

24 marca 2022, 17:56

Polska

Autor:
akr/kab
Źródło:
TVN24, PAP

Obrońca praw człowieka i szef międzynarodowej grupy praw człowieka Agora Paweł Czikow poinformował w czwartek, że 12 funkcjonariuszy rosyjskiej jednostki sił specjalnych OMON z Kraju Krasnodarskiego odmówiło wyjazdu do Ukrainy i udziału w wojnie. Po wyrzuceniu ze służby zwrócili się do sądu - przekazał na kanale Telegram znany prawnik.  

Rosyjski prawnik: 12 funkcjonariuszy OMON wyrzuconych ze służby. Odmówili wyjazdu do Ukrainy

Świat

Rosyjski prawnik: 12 funkcjonariuszy OMON wyrzuconych ze służby. Odmówili wyjazdu do Ukrainy

24 marca 2022, 18:11

Świat

Autor:
tas/kab
Źródło:
tvn24.pl

Pracują w branży IT, a w wolnych chwilach przeprowadzają cyberataki na rosyjskie firmy, banki i rządowe instytucje. Już ponad 311 tysięcy programistów dołączyło do grupy "IT Army of Ukraine". "Chcemy, żeby Rosja gospodarczo wróciła do epoki kamienia. I jesteśmy w naszych działaniach całkiem dobrzy", mówi jeden z "wirtualnych żołnierzy".

Trzysta tysięcy programistów wstąpiło do IT Army of Ukraine. Jak walczą "wirtualni żołnierze"?

Świat

Trzysta tysięcy programistów wstąpiło do IT Army of Ukraine. Jak walczą "wirtualni żołnierze"?

24 marca 2022, 15:19

Świat

Autor:
aa//az
Źródło:
CNBC

Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk poinformowała o pierwszej wymianie jeńców z Rosją na zasadzie "jeden za jednego". "W zamian za dziesięciu schwytanych okupantów wyciągnęliśmy dziesięciu naszych żołnierzy" - przekazała urzędniczka we wpisie na Facebooku. Poinformowała, że wymiany dokonano na podstawie rozkazu prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

Pierwsza wymiana jeńców na zasadzie "jeden za jednego"

Świat

Pierwsza wymiana jeńców na zasadzie "jeden za jednego"

24 marca 2022, 17:06

Świat

Autor:
tas
Źródło:
tvn24.pl, Radio Swoboda

W związku z inwazją Rosji na Ukrainę w kwaterze głównej NATO w Brukseli odbywa się nadzwyczajne spotkanie szefów państw i rządów Sojuszu. - Będziemy zapewniać dalsze wsparcie dla Ukrainy. Będziemy nadal nakładać bezprecedensowe koszty na Rosję - zapowiedział sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg po rozmowach. Joe Biden podkreślił, że sojusznicy są zjednoczeni "w obronie demokracji i z narodem ukraińskim".

Stoltenberg: stoimy ramię w ramię z ludźmi Ukrainy. Sekretarz NATO wspomniał o Białorusi i Chinach

Świat

Stoltenberg: stoimy ramię w ramię z ludźmi Ukrainy. Sekretarz NATO wspomniał o Białorusi i Chinach

24 marca 2022, 8:53
Aktualizacja: 24 marca 2022, 14:46

Świat

Aktualizacja:
Autor:
js,
akw/kg
Źródło:
TVN24, PAP

Najważniejszym tematem szczytu NATO było to, jakie jeszcze środki Sojusz Północnoatlantycki może i powinien podjąć, by zakończyć agresję Rosji na Ukrainę - przekazał prezydent Andrzej Duda. Dodał, że na spotkaniu światowych przywódców "nie został podniesiony ani jeden głos sprzeciwiający się zwiększeniu obecności" sił NATO na wschodniej flance Sojuszu.

Prezydent Andrzej Duda po szczycie NATO: nie było głosu sprzeciwu wobec zwiększenia obecności na wschodniej flance

Świat

Prezydent Andrzej Duda po szczycie NATO: nie było głosu sprzeciwu wobec zwiększenia obecności na wschodniej flance

24 marca 2022, 17:19

Świat

Autor:
akr/kab
Źródło:
TVN24, PAP
Terror i wyniszczenie, czyli co teraz będą robić Rosjanie w Ukrainie

Premium

Terror i wyniszczenie, czyli co teraz będą robić Rosjanie w Ukrainie

24 marca 2022, 14:57
Rafał
Lesiecki

Premium

Autor:
Rafał
Lesiecki
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Ałła Pugaczowa, jedna z najbardziej znanych rosyjskich piosenkarek, wraz ze swoim piątym mężem, znanym artystą estradowym Maksimem Gałkinem, wyjechała do Izraela - informuje izraelski dziennik "Haarec". Według gazety wyjazd pary z Rosji spowodowany jest inwazją Rosji na Ukrainę.

"Haarec": Ałła Pugaczowa, gwiazda rosyjskiej estrady, wyjechała do Izraela

Świat

"Haarec": Ałła Pugaczowa, gwiazda rosyjskiej estrady, wyjechała do Izraela

24 marca 2022, 16:16

Świat

Autor:
mjz\mtom
Źródło:
PAP

Ukraińskie weteranki i wolontariusze pomagają podczas wojny w Ukrainie. Dostarczają leki do szpitali, przygotowują jedzenie, które dają wojsku i ludziom ukrywającym się w schronach. Robią też dużo koktajli Mołotowa. - Nie chcieliśmy ich tutaj, ale ciepło ich przywitamy - mówi Teresa, pokazując jedną z butelek. Pracę weteranek nagrał ruch Kinodopomoga.

Robią koktajle Mołotowa, dostarczają leki i gotują dla żołnierzy. Nagrali dzień ukraińskich weteranek

Świat

Robią koktajle Mołotowa, dostarczają leki i gotują dla żołnierzy. Nagrali dzień ukraińskich weteranek

24 marca 2022, 12:33

Świat

Autor:
MAK/gp
Źródło:
TVN24

To miasto nie istnieje, wszystko jest ruiną. I gdzieś tam wciąż chowają się ludzie - tak o Mariupolu mówi 22-letnia Anastazja Greczkina, której - 17 marca - udało się ewakuować z ogarniętego wojną miasta na południu Ukrainy. Za nią dramatyczne tygodnie spędzone w Mariupolu, na który Rosjanie kilka razy dziennie zrzucają bomby. To kolejna z cyklu rozmów Arlety Zalewskiej "Ukraina walczy - cywile".

"Ukraina walczy - cywile". Anastazja Greczkina. Uciekła z bombardowanego Mariupola

Świat

"Ukraina walczy - cywile". Anastazja Greczkina. Uciekła z bombardowanego Mariupola

23 marca 2022, 21:25

Świat

Autor:
Arleta
Zalewska/ tam
Źródło:
TVN24

Od weekendu w Polsce zacznie pojawiać się więcej chmur. Jeżeli popada, to słabo i tylko w niektórych regionach kraju. W prognozie na najbliższych pięć dni dni widać też ochłodzenie. Chwilami będzie mocno wiać.

Idzie zmiana w pogodzie. Sprawdź prognozę na pięć dni

Prognoza

Idzie zmiana w pogodzie. Sprawdź prognozę na pięć dni

24 marca 2022, 15:22

Prognoza

Autor:
ps
Źródło:
tvnmeteo.pl

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych lada dzień zacznie montować nowe tablice ostrzegające przed jazdą pod prąd - wynika z ustaleń Łukasza Wieczorka z programu "Polska i Świat" w TVN24. Duże żółte tablice z napisem "STOP Zły kierunek" mają pojawić się w kilkudziesięciu lokalizacjach, przy autostradowych węzłach, drogach ekspresowych oraz miejscach obsługi podróżnych.

Nowe tablice na polskich drogach. Będą ostrzegały kierowców

Moto

Nowe tablice na polskich drogach. Będą ostrzegały kierowców

24 marca 2022, 15:59

Moto

Autor:
mb/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy pomocy. Fundusze i dary rzeczowe zbierają zarówno organizacje polskie, jak i zagraniczne. Organizowana jest także pomoc medyczna, prawna, opiekuńcza. Część inicjatyw skierowana jest na pomoc ukraińskim dzieciom. Polacy nie zapominają o zwierzętach przybywających wraz z uciekinierami z Ukrainy. Sprawdź, jak możesz pomóc.

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

Najnowsze

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

26 lutego 2022, 8:15

Najnowsze

Autor:
asty,
wini,
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Już ponad dwa miliony Ukraińców przekroczyło granicę z Polską od początku rosyjskiej inwazji. Wielu z nich zostanie w naszym kraju na dłużej. Aby proces aklimatyzacji był łatwiejszy, liczne miasta i instytucje organizują bezpłatne kursy języka polskiego dla uchodźców. Gdzie szukać informacji?

Bezpłatne kursy języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Przydatne linki i adresy

Polska

Bezpłatne kursy języka polskiego dla uchodźców z Ukrainy. Przydatne linki i adresy

24 marca 2022, 15:57

Polska

Autor:
ib,aa//az
Źródło:
tvn24.pl/PAP

Центральний осередок інформаційних технологій підготував короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі від війни, спричиненої вторгненням Росії в Україну, - повідомив держсекретар в Офісі прем’єр-міністра Януш Цєшинський. З відео можна дізнатися, як налаштувати Довірений Профіль і використовувати програму mObywatel.

Короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі

TVN24 po ukraińsku

Короткий фільм про PESEL для людей, які втекли до Польщі

21 marca 2022, 11:07

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Шон Пенн підписав умову з президентом Кракова Яцком Майхровським про допомогу біженцям з України. Актор наголосив на величезній потребі у коштах і подякував полякам за емпатію та гостинність.

Шон Пенн у Кракові. Підписав угоду про допомогу біженцям

TVN24 po ukraińsku

Шон Пенн у Кракові. Підписав угоду про допомогу біженцям

24 marca 2022, 11:42

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Kraków / Wyborcza.pl / PAP

Kwota dotychczas zamrożonych w Polsce rosyjskich aktywów finansowych to 160 mln zł - powiedział w czwartek wiceminister finansów Sebastian Skuza. Dodał, że większość majątków została zablokowana przez banki. Skuza podkreślił, że według niego rosyjskich majątków "nie było wiele".

Polska zamroziła rosyjskie aktywa. Wiceminister podał kwotę

Z kraju

Polska zamroziła rosyjskie aktywa. Wiceminister podał kwotę

24 marca 2022, 13:01

Z kraju

Autor:
/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Inwazja Rosji na Ukrainę trwa. USA ogłosiły w czwartek nałożenie sankcji na 48 rosyjskich firm zbrojeniowych oraz 328 deputowanych Dumy Państwowej. Na liście jest też między innymi German Gref, szef Sberbanku, czyli największego banku Rosji.

Firmy zbrojeniowe, deputowani, szef największego banku. USA nakładają nowe sankcje na Rosję

Ze świata

Firmy zbrojeniowe, deputowani, szef największego banku. USA nakładają nowe sankcje na Rosję

24 marca 2022, 14:38

Ze świata

Autor:
mb
Źródło:
TVN24 Biznes

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polska Akcja Humanitarna.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24