Обмін гривні на злоті в кількох десятках відділень PKO BP. Список філій

У PKO BP повідомили, що з п’ятниці, 25 березня, обмін гривні на польські злотий стане можливим у 52 вибраних відділеннях банку, більшість із яких розташовані у Варшаві. Для здійснення операції вам знадобиться українське ID-картка або паспорт.

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Є ліміт. Одна особа зможе обміняти до 10 000 грн, що еквівалентно близько 1400 злотих. Обмін поширюється лише на банкноти номіналом 100, 200, 500 та 1000 грн.

Конвертація буде здійснена за курсом, встановленим Національним банком України, і перерахований до Національного банку Польщі, а потім до PKO Bank Polski. Як зазначається, для полегшення обслуговування великої кількості людей за короткий час курс гривні буде округлено до цілих копійок.

Банк не стягує комісію за транзакції та не застосовує спреди.

Важливо, що ця опція буде доступна лише людям старше 18 років. «Документом, що дозволяє здійснити операцію, є українська ID-карта, видана після 2016 року, у пластиковому варіанті – внутрішній паспорт або закордонний паспорт України», – пояснили в PKO BP.

Виведення буде можливе двома способами. Гроші будуть доступні як готівкою, так і банківським переказом.

На першому етапі обмін гривні буде можливий у 52 відділеннях PKO BP. У банку повідомили, що «планується запустити послугу ще в 48 відділеннях». У кожному з цих відділень будуть спеціальні, додаткові посади, співробітники яких займатимуться лише обміном гривні, що, як наголошувалося, «повинно забезпечити безперебійне обслуговування нормального клієнтського трафіку».

Згідно з інформацією на сайті банку, PKO BP має 975 відділень по всій Польщі.

PKO BP, Варшава Mateusz Szymanski / Shutterstock

Допомога Україні – співпраця між НБР та ПКО ВР

У банку повідомили, що програма обміну гривні є результатом співпраці Національного банку Польщі та Національного банку України. «PKO Bank Polski займатиметься операцією з купівлі гривні, яку потім викупить НБП», - пояснили.

Центральний банк Польщі повідомив у вівторок, що Національний банк України викупить у Національного банку Польщі готівкою до 10 млрд грн. Враховуючи ліміт на одноразовий обмін, це означатиме, що програмою скористаються близько 1 млн. осіб.

Івона Дуда, президент правління PKO BP, зазначила, що «обмін гривні, яку привезли біженці, став актуальною проблемою, яку потрібно вирішити».

«У співпраці з Національним банком Польщі наш банк пропонує рішення, яке допоможе біженцям та полегшить їхнє перебування в Польщі. Це ще один, дуже важливий елемент підтримки українців, якого поки що бракувало на ринку. Відділення PKO Bank Polski стане місцем, де громадяни України зможуть легко обміняти українську валюту. Запуск валютної програми є для них справжньою підмогою в цей непростий час", - сказала Дуда, - цитується в прес-релізі.

Прикордонна служба повідомила, що з 24 лютого ц.р. З України до Польщі прибуло 2,175 млн осіб. За цей період з Польщі в Україну виїхало 285 тис. осіб.

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У зв’язку з нападом на Україну та злочинами проти мирного населення багато країн і підприємств по всьому світу ввели економічні та політичні санкції проти Росії та Білорусі.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl