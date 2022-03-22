Обмін гривні на злоті. Нацбанк Польщі оприлюднив ліміт

З 25 березня кожен дорослий біженець з України зможе купити злотих на суму до 10 тисяч гривень - повідомив Націлнальний банк Польщі. Центральний банк також поінформував, що надав Національному банку України своп-лінію для пари долар-гривня до 1 мільярда доларів.

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Обмін гривні на злотий буде можливий за заокругленим – офіційним курсом, а не тим, що зараз в обмінних пунктах, – йдеться у прес-релізі НБП.

Польський центробанк також повідомив, що у п'ятницю підписав з Національним банком України відповідну угоду.

Угода між НБП та Національним банком України

НБП також повідомив, що враховуючи надзвичайні обставини, пов’язані з агресією Росії проти Україні, які можуть негативно вплинути на стабільність фінансової системи Польщі, центральний банк Польщі в понеділок надав українському Нацбанку своп-лінію долар-гривня. Після переговорів з українською стороною НБП вирішив надати українській стороні своп не в злотих, а в доларах США, - пояснили в прес-релізі ЦБ.

24 лютого - у день нападу Росії на Україну – НБП надав Національному банку України валютний своп на суму до 4 мільярдів злотих. Лінія обміну валютних пар — це угода про взаємний обмін валют між двома центральними банками. На його підставі центральний банк може отримати грошові кошти (ліквідність) в іноземній валюті від центрального банку, що випускає цю валюту.

У понеділок прикордонна служба повідомила, що з 24 лютого до Польщі в’їхало 2,114 мільйона громадян України.

Autor:red.

Źródło: PAP