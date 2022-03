Обмін гривні на злоті. Центральний банк оприлюднив дані

czytaj dalej

W kolejnych dniach nie odpoczniemy od gwałtownej pogody. Najpierw niż Katharina sprowadzi do nas opady ciężkiego śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura o poranku lokalnie spadnie nawet do -10 stopni. Później stery przejmą kolejne wiry niżowe, zaciągając do nas porywisty, sztormowy wiatr. Opady nie ustaną.