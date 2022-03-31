Обмін гривні на злоті. Центральний банк оприлюднив дані

Понад 13 тисяч осіб протягом трьох днів обміняли гривні на злоті - повідомляє у прес-релізі Національний банк Польщі. Окрім центрального банку, в акції також бере участь PKO Bank Polski.

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У четвер Narodowy Bank Polski повідомив у своїй заяві, що обмін гривні для біженців з України, що здійснюється через PKO Bank Polski за угодою з Національним банком України, відбувається у цілій Польщі.

Обмін гривень на злоті - дані

«Протягом трьох днів гривню обміняли понад 13 тисяч громадян України. Курс обміну, встановлений для цієї операції Національним банком України, зараз становить 0,14 злотих за гривню. НБ Польщі придбану в українців гривню продасть українському Нацбанку за тим же курсом», – йдеться у звіті центрального банку.

Як раніше повідомляв PKO BP, у межах ліміту можна кілька разів відвідати відділення банку та здійснити обмін – однак загалом сума не повинна перевищувати десять тисяч гривень. Важлива деталь: обміну підлягають тільки банкноти номіналом 100, 200, 500 і 1000 грн.

У Нацбанку Польщі нагадали, що жоден з банків-учасників операції не бере комісії за обмін гривні на злоті.

Autor:mart

Źródło: PAP