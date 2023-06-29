Обіцянка: "Нехай хоч з Марсу завозять, аби дешево".  Чому ми досі купуємо російський LPG? 

29 czerwca 2023, 20:13
Autor:
red.
Źródło:
Konkret24, TVN24.pl, PAP
Morawiecki: do końca roku rezygnujemy z gazu LPG z Rosji
Morawiecki: do końca roku rezygnujemy z gazu LPG z Rosji
wideo 2/27
Morawiecki: do końca roku rezygnujemy z gazu LPG z Rosji

У квітні 2022 року прем'єр-міністр Матеуш Моравецький і віце-прем'єр Яцек Сасін оголосили, що до кінця року припинять імпорт російського LPG. Однак імпорт цього палива не скорочується, а зростає, а Польща є його найбільшим імпортером в ЄС.

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14 квітня 2022 року прем'єр-міністр Матеуш Моравецький розповів про план Польщі відмовитися від імпорту вуглеводнів з Росії.  Він стверджував, що серед європейських країн, які використовують нафту, газ і вугілля, саме Польща представила найрадикальніший план відмови від цієї сировини.  "Зріджений газ, газ, який використовують понад три мільйони користувачів автомобілів, а також для опалення будинків, також підпадає під ті ж обмеження, скорочення та ембарго, які ми запропонували з радикальним відходом від вуглеводнів", - сказав шеф уряду. 

Як у випадку з [природним] газом, до кінця року ми відмовляємося від LNG (зріджений природний газ - ред.), так і тут ми також відмовляємося від LPG (зріджена суміш вуглеводневих газів - ред.).  Ми готуємо інфраструктуру та напрямки імпорту, щоб імпорту з Росії не було. 

-

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр

14 квітня 2022 р 

Наведена вище цитата є відповіддю на запитання Вероніки Король, журналістки Polsat News, яка запитала, чому напередодні Сейм відхилив поправку Сенату до закону про спеціальні рішення для протидії підтримці агресії проти України та захисту національного безпеки.  Поправка передбачала введення заборони на імпорт російського LPG. 

Сасін про відхід від імпорту російського LPG: "до кінця року відійдемо" 

13 квітня, ще до відхилення поправки, позицію уряду представив у Сеймі тодішній віце-прем’єр-міністр і міністр державного майна Яцек Сасін. "Хоча ми за санкції, ми вважаємо цю поправку поганою і шкідливою поправкою", - сказав він. Міністр, зокрема, підкреслив, що якби його ухвалили зараз, то 3,5 мільйона поляків - оскільки є дуже багато автомобілів, що працюють на газі - були б позбавлені можливості заправлятися цим набагато дешевшим ніж бензин паливом. 

Сасін визнав, що вітчизняне виробництво покриває лише близько 20 відсотків споживання в Польщі, а 65 відсотків LPG імпортується з Росії. При цьому він зазначив, що "ми інтенсивно нарощуємо виробничі потужності, але на це потрібно кілька місяців". "Ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше вилучити цю російську складову з імпорту", - додав він. Віце-прем'єр заявив, що Польща "до кінця року" відмовиться від імпорту енергоресурсів з Росії, в тому числі LPG. 

Всупереч заявам прем’єр-міністра Моравецького та віце-прем’єр-міністра Яцека Сасіна, останні наявні дані доводять, що Польща все ще імпортує російський LPG. У 2022 році вона була найбільшим імпортером цього газу в Євросоюзі. 

Статус обіцянки: НЕ ВИКОНАНА 

У 2022 році Польща стала найбільшим імпортером російського зрідженого газу в Євросоюзі 

Зріджений нафтохімічний газ (англ. liquefied petroleum gas, LPG; через його популярність як автомобільного палива, його також називають автогазом) - це суміш газів пропану та бутану, що зберігається під тиском у рідкому вигляді. Його отримують як побічний продукт при очищенні сирої нафти та з родовищ природного газу. Згідно з аналізом Forum Energii, у 2022 році Польща була найбільшим імпортером LPG з Росії в усьому Європейському Союзі. "З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року приблизно 3 мільярди злотих пішло з Польщі за російський LPG. У середньому ми витрачали на LPG 280 мільйонів злотих на місяць, і його закупівлі не скоротилися після російського вторгнення, фактично вони зросли і тривають безперервно (станом на березень 2023 р.). Подібне явище спостерігається також у країнах Балтії", - вказали фахівці Forum Energii. 

Згідно з даними Євростату, у 2022 році до Польщі поставлено 1 мільйон 281 тисячу тонн російського LPG. Це найбільший показник серед країн Європейського Союзу. Другою стала Фінляндія, яка імпортувала 197 тисяч тонн цього газу, що більш ніж у шість разів менший обсяг. Значні обсяги російського зрідженого газу імпортовано також до Латвії - 191 тисячу тонн. 

У 2020 році Польща імпортувала 1 мільйон 430 тисчс тонн російського LPG, а у 2021 році - 1 мільйон 301 тисячу тонн. Графік із місячними даними щодо імпорту російського газу до Польщі демонструє явне зниження імпорту після російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. У травні 2022 року ввезено 70,9 тисяч тонн - найнижчий показник за 13 років. Проте з червня 2022 року місячний імпорт російського LPG знову почав зростати. У березні 2023 року було ввезено 147,1 тисячі тонн газу - найбільше з жовтня 2019 року. 

За весь перший квартал 2023 року до Польщі було ввезено 377,2 тисячі тонн цього палива з Росії. У першому кварталі 2022 року - 361,2 тисячі тонн. 

Прем'єр-міністр: Польща суворо дотримується і ретельно виконує всі санкції 

6 червня журналіст TVN24 Ян Пьотровський запитав прем’єр-міністра про обіцянку припинити імпорт зрідженого газу до Польщі. Проте вичерпної відповіді він не отримав.   

- Жодних санкцій щодо LPG на сьогодні немає. Польща суворо і скрупульозно дотримується всіх санкцій, - заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Він коротко згадав про водіїв, які використовують LPG як паливо. 

Premier Mateusz Morawiecki o zwiększeniu dostaw rosyjskiej ropy przez czeską spółkę Orlenu Unipetrol i zakupie LPG
Premier Mateusz Morawiecki o zwiększeniu dostaw rosyjskiej ropy przez czeską spółkę Orlenu Unipetrol i zakupie LPGTVN24

"Сьогодні це дуже чутлива тема, тому що в Польщі багато установок і транспортних засобів живляться таким чином, і тут ми повинні бути дуже обережними", - сказав журналістам 26 червня міністр розвитку і технологій Вальдемар Буда. Буда відреагував на вимоги опозиційних депутатів, які просувають законопроект про заборону імпорту російського зрідженого газу. "Ми не згодні з "Громадянською платформою" та опозицією, яка хоче сьогодні позбавити доступу до газу багатьох-багатьох учасників дорожнього руху, власників автомобілів. Ми тут підемо розумним шляхом", - запевнив Буда. 

16 червня ми звернулися до Канцелярії голови Ради міністрів щодо позиції з цього приводу. Там скерували нас до Міністерства державного майна, яке, своєю чергою, порадило звернутися до Міністерства клімату та довкілля (відповідь міністерства надійшла після публікації тексту - публікуємо її нижче). Однак раніше про це в ЗМІ вже говорила міністр клімату та навколишнього середовища Анна Москва. Як і прем'єр, вона також акцентувала увагу на питанні санкцій. "Якщо будуть санкції ЄС щодо зрідженого нафтового газу (LPG), ми готові до цього економічно і фінансово", - запевнила вона 13 квітня в ефірі Радіо Плюс. Вона зазначила, що державні компанії не імпортують російський LPG, а роблять це винятково приватні структури. "Ці великі споживачі (...) заявляли торік, що проведуть повну дерусифікацію. І це сталося", - сказала міністр. "Ми готові до цих санкцій", - додала вона. 

Вона запевнила, що якщо б з'яявилися санкції ЄС щодо цього зрідженого газу, то Польща до цього готова економічно та фінансово. "Ми знаємо, що йдеться про автомобілі, про окремі домогосподарства, де немає газових мереж", - сказала міністр, додавши, що "в польських портах все більше зрідженого газу перевантажується з інших країн, переважно країн ЄС".  

"З початку вторгнення Росії в Україну Польща закликає до наймасштабніших санкцій щодо імпорту вуглеводнів з Росії в Європейському Союзі, щоб відрізати росіян від доходів, які використовуються для фінансування війни в Україні", - написав заступник міністра клімату та навколишнього середовища Пьотр Дзядзьо у травні у відповідь на запит Вітольда Зембачинського, депутата від "Громадянської коаліції". Він додав, що позиція Польщі включає ембарго на LPG. Дзядзьо також зазначив, що запровадженню європейських санкцій за імпорт LPG з Росії має передувати перехідний період щонайменше в один рік. Причиною він назвав "специфіку використання LPG" і необхідність "забезпечити польський ринок". Заступник міністра клімату та довкілля також відзначив, що одностороннє запровадження санкцій Польщею не мало б сенсу, зокрема, через ризик підвищення цін. 

LPG термінали?  Але як з них транспортувати LPG в глиб країни? 

Бартош Квятковський вважає, що консультації також дали уряду привід для роздумів щодо ідеї одностороннього запровадження санкцій. Існував ризик того, що масово потрапить до Польщі російський LPG, куплений у західного посередника, на якого санкції не поширюватимуться.   

- Уряд, ймовірно, оцінив такий сценарій як несприятливий і небезпечний з погляду зростання цін, - каже Квятковський. Експерт також наголошує на досвіді одностороннього запровадження урядом санкцій щодо російського вугілля. Це вплинуло на стабільність цін на опалювальне вугілля на ринку та його доступність. Це також виявило слабкість транспортних шляхів. 

- У середині зими більше 50 відсотків усіх поїздів, що відправлялися з портів Триміста (агломерації Гданськ-Сопот-Гдиня - ред.), перевозили вугілля, - зазначає Квятковський. Потужність морських терміналів перевищує один мільйон тонн на рік, що становить понад 40 відсотків річної потреби в LPG. Та тільки залізниця не пускала газові потяги.   

- Траплялося, що зріджений газ, завантажений на потяги з газовозів, що йшли із заходу, чекав дозволу їхати колією кілька днів, перешкоджаючи розвантаженню наступних суден, - каже Квятковський. 

"Вітчизняні морські термінали не були б у стані задовольнити нашу потребу в імпорті в короткостроковій перспективі", - відзначає Мацєй Занєвич. Він також вказує, що нам доведеться покладатися на більше імпорту із Заходу, що означає вищі транспортні витрати та складнішу логістику. "Більшість наших перевантажувальних терміналів розташовані на сході [країни]. Історично склалося так, що імпортувати LPG з Росії було вигідно, для цього напрямку була створена інфраструктура", - зазначає він. Експерт підкреслює, що деякі компанії самі припинили імпорт російського LPG. "Інші підраховують дивіденди від торгівлі з агресором. А ми, заправляючись зрідженим газом через його нижчу ніж бензину вартість, підключаємося до цієї схеми", - прокоментував Мацєй Занєвич. 

- Звичайно, можна розмірковувати, чи було б ефективніше проштовхувати санкції на рівні Євросоюзу. Я також цілком розумію емоційну вимогу з квітня 2022 року - не фінансувати російське вторгнення з доходів від торгівлі вуглеводнями, - коментує Бартош Квятковський. За його словами, бажаних ефектів можна досягти лише спільними діями в рамках ЄС. 

Оновлення за 28 червня 2023 року 

28 червня, після публікації статті, ми отримали відповідь з Міністерства клімату та екології.  Вона відтворює інформацію з цитованої вище відповіді заступника міністра Пьотра Дзядзьо на депутатський запит. Відомство зазначає, що Польща від початку вторгнення Росії в Україну просуває в Євросоюзі запровадження повного ембарго на LPG. За оцінками польського уряду одностороннє запровадження санкцій не дало б результату, оскільки LPG могли б ввезти з інших країн ЄС. Міністерство також пише про "загрозу підвищення цін" для польських споживачів.  "Польський ринок зрідженого газу поступово стає незалежним від поставок зрідженого газу з Росії", - відзначають у міністерстві та запевняють, що постійно відстежують ситуацію на ринку та перебувають у контакті як з організаціями, що об’єднують імпортерів і трейдерів зрідженого газу, так і з представниками споживачів LPG. "Ми отримуємо сигнали, які підтверджують, що можливе запровадження санкцій ЄС щодо зрідженого газу має бути здійснене з відповідним перехідним періодом", - зазначають у відомстві. 

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Як був створений цикл "Обіцянки мінус" 

Команда Konkret24 зібрала та перевірила обіцянки табору Об’єднаних правих, які залишаються нереалізованими наприкінці другого терміну їх правління. Ми почали шукати обіцянки з початку 2015 року - саме тоді, разом із президентською кампанією Анджея Дуди, що набирала обертів, розпочався похід правих у владу. Ми переглянули обіцянки двох президентських кампаній, двох парламентських, виборів до місцевих органів влади та виборів до Європарламенту - адже саме перед виборами політики зазвичай багато обіцяють. Ми перевірили, чи були здійснені в міжвиборчий період публічні заяви влади. Так утворилася колекція десятків обіцянок, які "Об’єднані праві" давали впродовж останніх років, але "не довезли". Наступні частини циклу ми будемо публікувати на сайті Konkret24.tvn24.pl та на головному сайті Tvn24.pl. 

Список відкритий - ми й надалі перевіряємо виступи президента, політиків ПіС, "Суверенної Польщі" та Республіканської партії. Ми заохочуємо читачів зв’язуватися з нами та надсилати пропозиції для перевірки. Це можна зробити як через форму на сайті, так і електронною поштою konkret24@tvn.pl

Autor:red.

Źródło: Konkret24, TVN24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Mateusz Morawiecki
Jacek Sasin
LPG
Wojna w Ukrainie
Sankcje
Rosja
import z Rosji
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TVN24

W rosyjskim mieście Niżny Nowogród, położonym około 380 km na wschód od Moskwy, wybuchł duży pożar - poinformowały kanały na Telegramie. Mieszkańcy miasta, nad którym pojawił się ogromny słup czarnego dymu, twierdzili, że wcześniej słyszeli wybuchy.

Pożar w Niżnym Nowogrodzie. Media: mieszkańcy słyszeli wybuchy

Pożar w Niżnym Nowogrodzie. Media: mieszkańcy słyszeli wybuchy

29 czerwca 2023, 15:13
Autor:
tas
Źródło:
TASS, tvn24
Setka zdjęć porno, w tym nagie dzieci. Sprawa kuratorium prawomocnie umorzona

Setka zdjęć porno, w tym nagie dzieci. Sprawa kuratorium prawomocnie umorzona

29 czerwca 2023, 16:19
Iga
Dzieciuchowicz
Autor:
Iga
Dzieciuchowicz
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Rodziny osób, których nagrobki pochłonęło zapadlisko na cmentarzu w Trzebini (woj. małopolskie), będą w sądzie walczyć o odszkodowania za utracone pomniki. Chcą też zadośćuczynienia za to, że nie mogą odwiedzać grobów bliskich. Zapadlisko na cmentarzu powstało we wrześniu ubiegłego roku.

Zapadlisko na cmentarzu w Trzebini. Rodziny zmarłych idą do sądu

Zapadlisko na cmentarzu w Trzebini. Rodziny zmarłych idą do sądu

29 czerwca 2023, 15:56
Autor:
ms
Źródło:
TVN24, PAP

Lada moment rusza program Bezpieczny Kredyt 2 procent, czyli kolejna forma programu rządowego mającego ułatwić nabycie własnego mieszkania. Jak poinformował w czwartek na konferencji prasowej minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, "program jest gotowy do uruchomienia od 3 lipca". Dodał, że na razie w programie są dwa największe banki: PKO BP i Pekao SA, a pięć kolejnych finalizuje zawarcie umowy z BGK. My zapytaliśmy banki o szczegóły, kiedy planują włączenie Bezpiecznego Kredytu 2 procent do swoich ofert.

Od poniedziałku rusza Bezpieczny Kredyt 2 procent. Które banki będą go udzielać?

Od poniedziałku rusza Bezpieczny Kredyt 2 procent. Które banki będą go udzielać?

29 czerwca 2023, 15:21
Autor:
JW/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Nikt z mieszkańców kilku państw, m.in. Syrii, Iraku i Iranu, nie otrzymał w 2022 roku polskiej wizy pracowniczej - twierdzi PiS na konferencji prasowej i w mediach społecznościowych. Dane Ministerstwa Spraw Zagranicznych mówią co innego.

PiS: z tych ośmiu krajów muzułmańskich nikt nie dostał polskiej wizy pracowniczej. MSZ: nieprawda

PiS: z tych ośmiu krajów muzułmańskich nikt nie dostał polskiej wizy pracowniczej. MSZ: nieprawda

29 czerwca 2023, 14:10
Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

Symfonia pozyskała kolejnego inwestora specjalizującego się w branży oprogramowania, czyli Accel-KKR - podała firma. Szczegóły finansowe dotyczące tej transakcji są poufne.

Lider rynku usług księgowych zyskał strategicznego inwestora o globalnym zasięgu

Lider rynku usług księgowych zyskał strategicznego inwestora o globalnym zasięgu

29 czerwca 2023, 18:15
Autor:
red.
Źródło:
TVN24 Biznes

Myśmy złożyli bardzo ciekawą ofertę, która jest procedowana teraz przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA) - powiedział w czwartek minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, dementując doniesienia ze środy o tym, że polski naukowiec Sławosz Uznański poleci w kosmos w misji organizowanej przez ESA. Dodał, że w jego ocenie "ta kwestia rozstrzygnie się w ciągu kilku tygodni".

Drugi Polak w kosmosie? "ESA analizuje ofertę"

Drugi Polak w kosmosie? "ESA analizuje ofertę"

29 czerwca 2023, 15:26
Autor:
as,ps/dd
Źródło:
TVN24, PAP, tvnmeteo.pl

Sąd Okręgowy w Zamościu (woj. lubelskie) uwzględnił zażalenie obrońcy 16-latka podejrzanego o udział w śmiertelnym pobiciu 16-letniego Eryka i zdecydował, że chłopak opuści schronisko dla nieletnich i będzie przebywał na wolności pod nadzorem kuratora.

16-latek podejrzany o udział w śmiertelnym pobiciu na wolności pod nadzorem kuratora

16-latek podejrzany o udział w śmiertelnym pobiciu na wolności pod nadzorem kuratora

29 czerwca 2023, 13:39
Autor:
ms
Źródło:
PAP

Ciało kobiety z ranami kłutymi znaleźli w czwartek przed południem w Oświęcimiu (woj. małopolskie) członkowie jej rodziny. Krótko potem maszynista pociągu poinformował o martwym mężczyźnie przy torach. Policja przekazała, że był mężem ofiary.

Rodzina znalazła ciało kobiety, maszynista - ciało mężczyzny. Nie żyje małżeństwo

Rodzina znalazła ciało kobiety, maszynista - ciało mężczyzny. Nie żyje małżeństwo

29 czerwca 2023, 14:20
Autor:
ms
Źródło:
PAP

Samolot linii Delta Air Lines wylądował w środę bez wysuniętego przedniego podwozia na lotnisku w Charlotte w Karolinie Północnej. W zdarzeniu nikomu nic się nie stało. Jeden z pasażerów stwierdził, że "wszyscy na pokładzie byli spokojni i opanowani".

Samolot lądował bez wysuniętych przednich kół. Pasażerowie nagrali ten moment

Samolot lądował bez wysuniętych przednich kół. Pasażerowie nagrali ten moment

29 czerwca 2023, 13:27
Autor:
pb//am
Źródło:
news.delta.com, CNN

Senacka komisja zwróciła się do biura legislacyjnego, by opracowało projekt ustawy w sprawie nowego dodatku. Chodzi o świadczenie dla małżonków posiadających przynajmniej 50-letni staż małżeński. Jego wysokość miałaby wynosić od pięciu do ośmiu tysięcy złotych.

Nawet osiem tysięcy złotych za długi staż małżeński. Ruszyły prace nad projektem

Nawet osiem tysięcy złotych za długi staż małżeński. Ruszyły prace nad projektem

29 czerwca 2023, 10:58
Autor:
kris/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Najlepszą uczelnią świata pozostaje amerykański Massachusetts Institute of Technology (MIT), wynika z nowej edycji rankingu QS World University Rankings. Tuż za nim uplasowały się dwie uczelnie brytyjskie. Spośród polskich szkół wyższych najlepiej poradził sobie Uniwersytet Warszawski.

Najlepsze uczelnie świata. W nowym rankingu awansuje polski uniwersytet

Najlepsze uczelnie świata. W nowym rankingu awansuje polski uniwersytet

29 czerwca 2023, 11:33
Autor:
pb//am
Źródło:
qs.com, topuniversities.com, uw.edu.pl
Gwałt wojenny? A zaświadczenie pani ma? Tak pomagamy uchodźczyniom z Ukrainy

Gwałt wojenny? A zaświadczenie pani ma? Tak pomagamy uchodźczyniom z Ukrainy

29 czerwca 2023, 9:57
Tomasz
Słomczyński
Autor:
Tomasz
Słomczyński
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Z jednej strony są media wolne i niezależne. Z drugiej są te, które wspierają obóz rządzący, a na których konta z publicznych pieniędzy wpływają ogromne sumy. Władza kontroluje między innymi spółki Skarbu Państwa, rządowe radio i telewizję.

Rydzyk, Sakiewicz, Obajtek, Karnowscy. Tak PiS kontroluje media w Polsce

Rydzyk, Sakiewicz, Obajtek, Karnowscy. Tak PiS kontroluje media w Polsce

29 czerwca 2023, 20:20
Źródło:
Fakty TVN

Znowu jest powód, żeby powiedzieć to głośno. Naszym podstawowym obowiązkiem jest patrzenie na ręce tym, którzy sprawują władzę, oraz dostarczanie wiarygodnych informacji opartych na sprawdzonych źródłach. To fragment deklaracji redaktorek i redaktorów naczelnych kilkudziesięciu redakcji wolnych mediów w Polsce. Po tym, jak władza znów próbuje na wolność redakcji naciskać.

PiS chciało uzyskać wpływy w Onecie i Wirtualnej Polsce. "Każda taka sytuacja musi być nagłośniona"

PiS chciało uzyskać wpływy w Onecie i Wirtualnej Polsce. "Każda taka sytuacja musi być nagłośniona"

28 czerwca 2023, 20:33
Źródło:
Fakty TVN

Będziemy bronić niezależności polskiego dziennikarstwa, a zarządzane przez nas redakcje będą solidarnie i konsekwentnie informować społeczeństwo o każdej próbie wpływania władzy na media - piszą we wspólnej deklaracji redaktorki i redaktorzy naczelni kilkudziesięciu wolnych mediów. Poniżej publikujemy ją w całości.

Deklaracja redaktorek i redaktorów naczelnych w sprawie niezależności mediów

Deklaracja redaktorek i redaktorów naczelnych w sprawie niezależności mediów

28 czerwca 2023, 6:00
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

Chociaż na świat miał przyjść wraz z bratem, Adaś urodził się jako jedynak w 6. miesiącu ciąży. Obarczony licznymi schorzeniami już od 3 lat walczy o zdrowie i sprawność. Czeka go kosztowna operacja, która ma na celu przeniesienie jednego palca w miejsce nieistniejącego kciuka.

Adaś walczy o sprawne dłonie. Potrzebuje kosztownej operacji

Adaś walczy o sprawne dłonie. Potrzebuje kosztownej operacji

29 czerwca 2023, 13:54
Autor:
ng
Źródło:
Fakty TVN, TVN24

Planeta, która "nie powinna istnieć", została odkryta 520 lat świetlnych od Ziemi. Halla krąży w niewielkiej odległości od czerwonego giganta, który powinien już dawno ją pochłonąć i całkowicie spalić. Naukowcy znaleźli jednak potencjalne wyjaśnienia jej istnienia.

Ta planeta oszukała przeznaczenie. Jak uniknęła "ognistej zagłady"?

Ta planeta oszukała przeznaczenie. Jak uniknęła "ognistej zagłady"?

29 czerwca 2023, 11:50
Autor:
as
Źródło:
W. M. Keck Observatory, tvnmeteo.pl

Turecki pisarz, laureat literackiej Nagrody Nobla Orhan Pamuk odebrał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Noblista Orhan Pamuk doktorem honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Noblista Orhan Pamuk doktorem honoris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

29 czerwca 2023, 12:58
Autor:
eŁKa/PKoz
Źródło:
TVN24 Poznań/PAP

Miasto Świnoujście i spółka Gaz-System podpisały porozumienie w sprawie ratunku dla turystyki w okolicach świnoujskiego gazoportu. Po nagłym odcięciu od turystów dużej części Warszewa w kwietniu, przedsiębiorcy mówią, że przyszło to za późno. Największe prywatne muzeum w Polsce – Fort Gerharda – teraz będzie próbował nie zbankrutować hodując pieczarki.

Świnoujście. Chwalą się porozumieniem, a największe polskie prywatne muzeum przerzuca się na pieczarki

Świnoujście. Chwalą się porozumieniem, a największe polskie prywatne muzeum przerzuca się na pieczarki

29 czerwca 2023, 10:54
Autor:
eŁKa/PKoz
Źródło:
TVN24 Szczecin

Jesteś w Warszawie i potrzebujesz skorzystać z toalety? Pomoże w tym stołeczny serwis mapowy, gdzie oznaczono najbliższe czynne ubikacje. Ich lokalizacje można już sprawdzić w aplikacji Warszawa 19115. Docelowo znajdą się tam również te udostępnione przez lokale gastronomiczne.

Warszawa uruchamia mapę toalet. Najbliższą czynną można znaleźć w aplikacji

Warszawa uruchamia mapę toalet. Najbliższą czynną można znaleźć w aplikacji

29 czerwca 2023, 12:04
Autor:
katke/tam
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Każdy, kto pomaga rosyjskim terrorystom niszczyć życie, zasługuje na najwyższy wymiar kary - oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przywódca potwierdził, że ukraińskie służby aresztowały mężczyznę, który pomógł Rosjanom we wtorkowym ataku rakietowym na Kramatorsk na wschodzie kraju.

Aresztowano osobę, która pomogła Rosjanom w ataku na Kramatorsk. "Zasługuje na najwyższy wymiar kary"

Aresztowano osobę, która pomogła Rosjanom w ataku na Kramatorsk. "Zasługuje na najwyższy wymiar kary"

29 czerwca 2023, 10:01
Autor:
pp/dap
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Użycie przez policjanta broni palnej przeciwko nastolatkowi było nieuzasadnione - podała francuska agencja AFP, powołując się na prokuraturę. Agencja Reuters poinformowała, że funkcjonariusz został objęty dochodzeniem. 17-letni Nahel został zastrzelony we wtorek rano na przedmieściach Paryża, gdy policja zatrzymała go za łamanie przepisów drogowych. 

Nie żyje nastolatek. Media: Użycie broni nieuzasadnione. Policjant objęty dochodzeniem

Nie żyje nastolatek. Media: Użycie broni nieuzasadnione. Policjant objęty dochodzeniem

29 czerwca 2023, 12:58
Autor:
tas/dap
Źródło:
Reuters, PAP

Teksas boryka się z falą upałów. W wielu miejscach zanotowano ekstremalną temperaturę powietrza, w tym w miejscowości Del Rio, gdzie rekord został pobity dla dziesięciu dni z rzędu. Z powodu upału zginęło co najmniej 13 osób, a gorąco rozprzestrzenia się na inne stany.

"Upał, jakiego nie widzieliśmy". Nie żyje 13 osób

"Upał, jakiego nie widzieliśmy". Nie żyje 13 osób

29 czerwca 2023, 14:08
Autor:
as/dd
Źródło:
PAP, CNN, NWS Austin

Zarzut dokonania rozboju, za co grozi do 12 lat więzienia, usłyszał 26-latek, który w Kętach (woj. małopolskie) pobił seniora i ukradł mu portfel z pieniędzmi. Napastnik trafił pod klucz już w godzinę po zajściu.

Pobity senior leżał przy bloku, napastnik ukradł mu portfel i uciekł

Pobity senior leżał przy bloku, napastnik ukradł mu portfel i uciekł

29 czerwca 2023, 13:08
Autor:
ms
Źródło:
PAP

Policjanci z Rawy Mazowieckiej (woj. łódzkie) zatrzymali mężczyznę, który ukradł z jednej z posesji rower. 35-latek w rozmowie z funkcjonariuszami, przyznał się do winy i tłumaczył, że zabrał jednoślad, bo chciał dołączyć do dwóch rowerzystek, które były na przejażdżce. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności.

Ukradł rower, bo poznał dwie rowerzystki i chciał do nich dołączyć

Ukradł rower, bo poznał dwie rowerzystki i chciał do nich dołączyć

29 czerwca 2023, 13:06
Autor:
pk
Źródło:
tvn24.pl

Na ten rok nie ma żadnych limitów środków na "bezpieczne kredyty" - zapewnił w czwartek minister rozwoju Waldemar Buda. Podkreślił, że chodzi o to, by z tych kredytów skorzystały wszystkie osoby, które odroczyły decyzję o zakupie mieszkania. Dodał, że do programu dołączyły "na razie dwa największe banki".

Rządowy program kredytowy bez limitów. Minister wyjaśnia

Rządowy program kredytowy bez limitów. Minister wyjaśnia

29 czerwca 2023, 13:56
Aktualizacja: 29 czerwca 2023, 14:59
Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP