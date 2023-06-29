Обіцянка: "Нехай хоч з Марсу завозять, аби дешево".  Чому ми досі купуємо російський LPG? 

У квітні 2022 року прем'єр-міністр Матеуш Моравецький і віце-прем'єр Яцек Сасін оголосили, що до кінця року припинять імпорт російського LPG. Однак імпорт цього палива не скорочується, а зростає, а Польща є його найбільшим імпортером в ЄС.

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14 квітня 2022 року прем'єр-міністр Матеуш Моравецький розповів про план Польщі відмовитися від імпорту вуглеводнів з Росії. Він стверджував, що серед європейських країн, які використовують нафту, газ і вугілля, саме Польща представила найрадикальніший план відмови від цієї сировини. "Зріджений газ, газ, який використовують понад три мільйони користувачів автомобілів, а також для опалення будинків, також підпадає під ті ж обмеження, скорочення та ембарго, які ми запропонували з радикальним відходом від вуглеводнів", - сказав шеф уряду.

Як у випадку з [природним] газом, до кінця року ми відмовляємося від LNG (зріджений природний газ - ред.), так і тут ми також відмовляємося від LPG (зріджена суміш вуглеводневих газів - ред.). Ми готуємо інфраструктуру та напрямки імпорту, щоб імпорту з Росії не було.

Наведена вище цитата є відповіддю на запитання Вероніки Король, журналістки Polsat News, яка запитала, чому напередодні Сейм відхилив поправку Сенату до закону про спеціальні рішення для протидії підтримці агресії проти України та захисту національного безпеки. Поправка передбачала введення заборони на імпорт російського LPG.

Сасін про відхід від імпорту російського LPG: "до кінця року відійдемо"

13 квітня, ще до відхилення поправки, позицію уряду представив у Сеймі тодішній віце-прем’єр-міністр і міністр державного майна Яцек Сасін. "Хоча ми за санкції, ми вважаємо цю поправку поганою і шкідливою поправкою", - сказав він. Міністр, зокрема, підкреслив, що якби його ухвалили зараз, то 3,5 мільйона поляків - оскільки є дуже багато автомобілів, що працюють на газі - були б позбавлені можливості заправлятися цим набагато дешевшим ніж бензин паливом.

Сасін визнав, що вітчизняне виробництво покриває лише близько 20 відсотків споживання в Польщі, а 65 відсотків LPG імпортується з Росії. При цьому він зазначив, що "ми інтенсивно нарощуємо виробничі потужності, але на це потрібно кілька місяців". "Ми працюємо над тим, щоб якнайшвидше вилучити цю російську складову з імпорту", - додав він. Віце-прем'єр заявив, що Польща "до кінця року" відмовиться від імпорту енергоресурсів з Росії, в тому числі LPG.

Всупереч заявам прем’єр-міністра Моравецького та віце-прем’єр-міністра Яцека Сасіна, останні наявні дані доводять, що Польща все ще імпортує російський LPG. У 2022 році вона була найбільшим імпортером цього газу в Євросоюзі.

Статус обіцянки: НЕ ВИКОНАНА

У 2022 році Польща стала найбільшим імпортером російського зрідженого газу в Євросоюзі

Зріджений нафтохімічний газ (англ. liquefied petroleum gas, LPG; через його популярність як автомобільного палива, його також називають автогазом) - це суміш газів пропану та бутану, що зберігається під тиском у рідкому вигляді. Його отримують як побічний продукт при очищенні сирої нафти та з родовищ природного газу. Згідно з аналізом Forum Energii, у 2022 році Польща була найбільшим імпортером LPG з Росії в усьому Європейському Союзі. "З моменту вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року приблизно 3 мільярди злотих пішло з Польщі за російський LPG. У середньому ми витрачали на LPG 280 мільйонів злотих на місяць, і його закупівлі не скоротилися після російського вторгнення, фактично вони зросли і тривають безперервно (станом на березень 2023 р.). Подібне явище спостерігається також у країнах Балтії", - вказали фахівці Forum Energii.

Згідно з даними Євростату, у 2022 році до Польщі поставлено 1 мільйон 281 тисячу тонн російського LPG. Це найбільший показник серед країн Європейського Союзу. Другою стала Фінляндія, яка імпортувала 197 тисяч тонн цього газу, що більш ніж у шість разів менший обсяг. Значні обсяги російського зрідженого газу імпортовано також до Латвії - 191 тисячу тонн.

У 2020 році Польща імпортувала 1 мільйон 430 тисчс тонн російського LPG, а у 2021 році - 1 мільйон 301 тисячу тонн. Графік із місячними даними щодо імпорту російського газу до Польщі демонструє явне зниження імпорту після російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року. У травні 2022 року ввезено 70,9 тисяч тонн - найнижчий показник за 13 років. Проте з червня 2022 року місячний імпорт російського LPG знову почав зростати. У березні 2023 року було ввезено 147,1 тисячі тонн газу - найбільше з жовтня 2019 року.

За весь перший квартал 2023 року до Польщі було ввезено 377,2 тисячі тонн цього палива з Росії. У першому кварталі 2022 року - 361,2 тисячі тонн.

Прем'єр-міністр: Польща суворо дотримується і ретельно виконує всі санкції

6 червня журналіст TVN24 Ян Пьотровський запитав прем’єр-міністра про обіцянку припинити імпорт зрідженого газу до Польщі. Проте вичерпної відповіді він не отримав.

- Жодних санкцій щодо LPG на сьогодні немає. Польща суворо і скрупульозно дотримується всіх санкцій, - заявив прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Він коротко згадав про водіїв, які використовують LPG як паливо.

Premier Mateusz Morawiecki o zwiększeniu dostaw rosyjskiej ropy przez czeską spółkę Orlenu Unipetrol i zakupie LPG TVN24

"Сьогодні це дуже чутлива тема, тому що в Польщі багато установок і транспортних засобів живляться таким чином, і тут ми повинні бути дуже обережними", - сказав журналістам 26 червня міністр розвитку і технологій Вальдемар Буда. Буда відреагував на вимоги опозиційних депутатів, які просувають законопроект про заборону імпорту російського зрідженого газу. "Ми не згодні з "Громадянською платформою" та опозицією, яка хоче сьогодні позбавити доступу до газу багатьох-багатьох учасників дорожнього руху, власників автомобілів. Ми тут підемо розумним шляхом", - запевнив Буда.

16 червня ми звернулися до Канцелярії голови Ради міністрів щодо позиції з цього приводу. Там скерували нас до Міністерства державного майна, яке, своєю чергою, порадило звернутися до Міністерства клімату та довкілля (відповідь міністерства надійшла після публікації тексту - публікуємо її нижче). Однак раніше про це в ЗМІ вже говорила міністр клімату та навколишнього середовища Анна Москва. Як і прем'єр, вона також акцентувала увагу на питанні санкцій. "Якщо будуть санкції ЄС щодо зрідженого нафтового газу (LPG), ми готові до цього економічно і фінансово", - запевнила вона 13 квітня в ефірі Радіо Плюс. Вона зазначила, що державні компанії не імпортують російський LPG, а роблять це винятково приватні структури. "Ці великі споживачі (...) заявляли торік, що проведуть повну дерусифікацію. І це сталося", - сказала міністр. "Ми готові до цих санкцій", - додала вона.

Вона запевнила, що якщо б з'яявилися санкції ЄС щодо цього зрідженого газу, то Польща до цього готова економічно та фінансово. "Ми знаємо, що йдеться про автомобілі, про окремі домогосподарства, де немає газових мереж", - сказала міністр, додавши, що "в польських портах все більше зрідженого газу перевантажується з інших країн, переважно країн ЄС".

"З початку вторгнення Росії в Україну Польща закликає до наймасштабніших санкцій щодо імпорту вуглеводнів з Росії в Європейському Союзі, щоб відрізати росіян від доходів, які використовуються для фінансування війни в Україні", - написав заступник міністра клімату та навколишнього середовища Пьотр Дзядзьо у травні у відповідь на запит Вітольда Зембачинського, депутата від "Громадянської коаліції". Він додав, що позиція Польщі включає ембарго на LPG. Дзядзьо також зазначив, що запровадженню європейських санкцій за імпорт LPG з Росії має передувати перехідний період щонайменше в один рік. Причиною він назвав "специфіку використання LPG" і необхідність "забезпечити польський ринок". Заступник міністра клімату та довкілля також відзначив, що одностороннє запровадження санкцій Польщею не мало б сенсу, зокрема, через ризик підвищення цін.

LPG термінали? Але як з них транспортувати LPG в глиб країни?

Бартош Квятковський вважає, що консультації також дали уряду привід для роздумів щодо ідеї одностороннього запровадження санкцій. Існував ризик того, що масово потрапить до Польщі російський LPG, куплений у західного посередника, на якого санкції не поширюватимуться.

- Уряд, ймовірно, оцінив такий сценарій як несприятливий і небезпечний з погляду зростання цін, - каже Квятковський. Експерт також наголошує на досвіді одностороннього запровадження урядом санкцій щодо російського вугілля. Це вплинуло на стабільність цін на опалювальне вугілля на ринку та його доступність. Це також виявило слабкість транспортних шляхів.

- У середині зими більше 50 відсотків усіх поїздів, що відправлялися з портів Триміста (агломерації Гданськ-Сопот-Гдиня - ред.), перевозили вугілля, - зазначає Квятковський. Потужність морських терміналів перевищує один мільйон тонн на рік, що становить понад 40 відсотків річної потреби в LPG. Та тільки залізниця не пускала газові потяги.

- Траплялося, що зріджений газ, завантажений на потяги з газовозів, що йшли із заходу, чекав дозволу їхати колією кілька днів, перешкоджаючи розвантаженню наступних суден, - каже Квятковський.

"Вітчизняні морські термінали не були б у стані задовольнити нашу потребу в імпорті в короткостроковій перспективі", - відзначає Мацєй Занєвич. Він також вказує, що нам доведеться покладатися на більше імпорту із Заходу, що означає вищі транспортні витрати та складнішу логістику. "Більшість наших перевантажувальних терміналів розташовані на сході [країни]. Історично склалося так, що імпортувати LPG з Росії було вигідно, для цього напрямку була створена інфраструктура", - зазначає він. Експерт підкреслює, що деякі компанії самі припинили імпорт російського LPG. "Інші підраховують дивіденди від торгівлі з агресором. А ми, заправляючись зрідженим газом через його нижчу ніж бензину вартість, підключаємося до цієї схеми", - прокоментував Мацєй Занєвич.

- Звичайно, можна розмірковувати, чи було б ефективніше проштовхувати санкції на рівні Євросоюзу. Я також цілком розумію емоційну вимогу з квітня 2022 року - не фінансувати російське вторгнення з доходів від торгівлі вуглеводнями, - коментує Бартош Квятковський. За його словами, бажаних ефектів можна досягти лише спільними діями в рамках ЄС.

Оновлення за 28 червня 2023 року

28 червня, після публікації статті, ми отримали відповідь з Міністерства клімату та екології. Вона відтворює інформацію з цитованої вище відповіді заступника міністра Пьотра Дзядзьо на депутатський запит. Відомство зазначає, що Польща від початку вторгнення Росії в Україну просуває в Євросоюзі запровадження повного ембарго на LPG. За оцінками польського уряду одностороннє запровадження санкцій не дало б результату, оскільки LPG могли б ввезти з інших країн ЄС. Міністерство також пише про "загрозу підвищення цін" для польських споживачів. "Польський ринок зрідженого газу поступово стає незалежним від поставок зрідженого газу з Росії", - відзначають у міністерстві та запевняють, що постійно відстежують ситуацію на ринку та перебувають у контакті як з організаціями, що об’єднують імпортерів і трейдерів зрідженого газу, так і з представниками споживачів LPG. "Ми отримуємо сигнали, які підтверджують, що можливе запровадження санкцій ЄС щодо зрідженого газу має бути здійснене з відповідним перехідним періодом", - зазначають у відомстві.

23.06.2023 | "Kampania bez kitu": miał być bon mieszkaniowy dla rodzin i singli, ale nie ma Gabriela Sieczkowska mówi o obiecanym przez PiS bonie mieszkaniowym. TVN24

Як був створений цикл "Обіцянки мінус"

Команда Konkret24 зібрала та перевірила обіцянки табору Об’єднаних правих, які залишаються нереалізованими наприкінці другого терміну їх правління. Ми почали шукати обіцянки з початку 2015 року - саме тоді, разом із президентською кампанією Анджея Дуди, що набирала обертів, розпочався похід правих у владу. Ми переглянули обіцянки двох президентських кампаній, двох парламентських, виборів до місцевих органів влади та виборів до Європарламенту - адже саме перед виборами політики зазвичай багато обіцяють. Ми перевірили, чи були здійснені в міжвиборчий період публічні заяви влади. Так утворилася колекція десятків обіцянок, які "Об’єднані праві" давали впродовж останніх років, але "не довезли". Наступні частини циклу ми будемо публікувати на сайті Konkret24.tvn24.pl та на головному сайті Tvn24.pl.

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Autor:red.

Źródło: Konkret24, TVN24.pl, PAP