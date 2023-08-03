Нусрат Гані у Варшаві: Україна хоче відбудовуватися вже зараз

3 sierpnia 2023, 16:11
Autor:
red.
Źródło:
TVN24 BiS
Brytyjska minister w Warszawie podpisała list intencyjny ws. pomocy w odbudowie Ukrainy
Brytyjska minister w Warszawie podpisała list intencyjny ws. pomocy w odbudowie Ukrainy
TVN24 BiS
TVN24 BiSBrytyjska minister w Warszawie podpisała list intencyjny ws. pomocy w odbudowie Ukrainy

Відбудова України від воєнних руйнувань є нашими спільними європейськими зусиллями. Про те, як це має виглядати на практиці, у програмі "День у світі" на TVN24 BiS розповіла міністр британського департаменту бізнесу та торгівлі Нусрат Гані, яка відвідала Варшаву.

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"Залучення приватного сектора є ключовим для відновлення України. Міністр Нусрат Гані очолила сьогодні делегацію британських компаній до Варшави, щоб допомогти реалізувати важливі інфраструктурні проекти в Україні", - повідомило в середу Посольство Великої Британії у Варшаві.

Міністр у британському департаменті бізнесу та торгівлі повідомив у програмі "День у світі" на TVN24 BiS, що в середу було підписано лист про наміри між урядом Великої Британії та урядом України.

- Ідея полягає в тому, щоб надати Україні можливості для розвитку потенціалу, щоб допомогти українському уряду підписати контракти на відновлення критичної інфраструктури, - пояснила Нусрат Гані.

- Часто, коли ми говоримо про підтримку цієї країни, ми говоримо про фінансові ресурси. Але Україна вже зараз хоче відбудовуватися, і це, власне, те, що ми пропонуємо, - додала вона.

Гані: Польща фантастично працює для українців

Нусрат Гані пояснилп, що британці хочуть забезпечити Україну технічними знаннями, надіслати своїх технологічних експертів, а також дати можливість компаніям контактувати.

- Сьогодні ці контакти зміцнилася. Підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно, але ми хотіли, щоб наші стосунки були хорошими та розвивалися, - підкреслила вона.

Вона нагадала про конференцію щодо відбудови України, яка відбулася в Лондоні.

На запитання про роль Польщі в плані відновлення нашого сусіда вона відповіла: "Польща фантастично працює для українців. Я сподіваюся приїжджати сюди знову і знову, щоб переконатися, що наша робота з відновлення тут відбувається".

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Autor:red.

Źródło: TVN24 BiS

Źródło zdjęcia głównego: Kirsty Wigglesworth/WPA Pool/Getty Images

Ukraina
Wielka Brytania
Wojna w Ukrainie
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