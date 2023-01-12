Новий вид відпусток, звільнення від роботи "через непереборну силу". Міністр пояснює

Трудовий кодекс збираються вдосконалити. Схвалений в уряді проект передбачає, серед іншого, запровадження нової відпустки для догляду та продовження відпустки по догляду за дитиною.

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- Мета - забезпечити батькам з маленькими дітьми більшу професійну стабільність. Нові правила, безумовно, полегшують поєднання роботи та сімейного життя, - сказала Марлена Малонґ, міністр сім’ї та соціальної політики.

У вівторок уряд схвалив проект змін до Трудового кодексу, які мають на меті імплементацію двох директив ЄС. Йдеться про Директиву про прозорі та передбачувані умови праці в Європейському Союзі та так звану "батьківську" директиву.

Тепер із законопроектом працюватиме Сейм. Нові рішення набудуть чинності через 21 день після опублікування у "Віснику законів".

Подовжена відпустка по догляду за дитиною

Проект включає, серед іншого: запровадження додаткових 9 тижнів відпустки по догляду за дитиною для другого з батьків.

- Таким чином ми хочемо спонукати татусів брати активну участь у вихованні дітей із самого раннього етапу їх розвитку. Важливо, щоб діти відчували підтримку обох батьків і будували з ними міцні стосунки, - наголосила в інтерв’ю Польському пресовому агентству голова Міністерства праці та соціальної політики Марлена Малонґ. На її думку, це "ще один крок до більшої рівності жінок і чоловіків на ринку праці".

Також проект передбачає зміни розміру пільги.

- Ключовою зміною є тривалість відпустки по догляду за дитиною. В даний час вона може тривати до 32 тижнів у разі народження однієї дитини або до 34 тижнів у разі народження кількох дітей. Після вже згаданого продовження відпустки по догляду за дитиною на 9 тижнів, вона становитиме відповідно 41 і 43 тижні, - пояснила Малонґ.

Очільниця Міністерства праці та соціальної політики зазначила, що також матимуть право на більшу загальну відпустку по догляду за дитиною батьки важкохворих дітей, які охоплені програмою "За життя".

- Для них загальна тривалість відпустки по догляду за дитиною збільшиться аж на 24 тижні і становитиме 65 і 67 тижнів відповідно, - зазначила вона.

Виплата декретних по-новому

Міністр сім’ї також розповіла про запропоновані зміни у виплаті допомоги по вагітності та пологах.

- Сьогодні той з батьків, який вирішує піти у відпустку по догляду за дитиною безпосередньо після відпустки по вагітності та пологах, тобто подає так звану довгу заяву, отримує 80 відсотків базової виплати за період відпустки по вагітності та пологах та відпустки по догляду за дитиною. Проектом змін передбачено можливість подати заяву на виплату допомоги в середньому розмірі за весь період цих відпусток та підвищення зазначеної бази виплати до рівня 81,5 відсотка, - пояснила Марлена Малонґ.

Окрім того будуть зміни щодо батьківської відпустки.

- Зараз це два тижні, і це не зміниться, але час використання цієї відпустки буде скорочено з 24 до 12 місяців. Завдяки цьому тато буде присутній у житті дитини з перших місяців, що важливо для міцного зв’язку між батьком і дитиною, - підкреслила Малонґ.

Нова відпустка по догляду

Міністр сім’ї зазначила, що проект має на меті зробити більш гнучкою організацію робочого часу батьків.

- Це означає, серед іншого, більшу можливість дистанційної роботи, використання не фіксованого робочого часу або індивідуального графіку роботи. Якщо працівник, який доглядає за дитиною віком до 8 років, звернеться за одним із цих рішень і його заяву не задовольнять, роботодавець повинен буде обґрунтувати причини своєї відмови, - пояснила очільниця Мінпраці та соціальної політики.

Батьки також мають бути захищені у разі раптової хвороби їхньої дитини. Запропоновано у календарному році 5 днів неоплачуваної відпустки по догляду, яка надаватиметься за бажанням працівника.

- Це рішення також поширюватиметься на працевлаштованих осіб, які доглядають за іншим членом сім’ї - матір'ю/батьком чи чоловіком/дружиною – який потребує опіки. У чинному правовому порядку такої можливості не існує, - зазначила Малонг.

- Більш того, буде заборонено здійснювати будь-яку підготовку до оголошення про припинення та припинення трудових відносин під час вагітності, під час відпустки по вагітності та пологах та інших відпусток, пов’язаних з виконанням батьківських обов’язків. Це комплексний захист батьків, зокрема жінок, - наголосила міністр.

Заява про зміну виду договору

Крім того, згідно з проектом змін до Кодексу про працю, "працівник, який має стаж роботи не менше 6 місяців, зможе один раз на календарний рік подати до роботодавця заяву в паперовій або електронній формі про зміну виду трудового договору на трудовий договір на невизначений строк або на більш передбачувані та безпечні умови праці, у тому числі про зміну виду роботи або про переведення на повний робочий день.

- Це не поширюватиметься на працівника, прийнятого за трудовим договором на випробувальний термін. Будуть також додаткові перерви на роботі для працівників, які працюють більше дев'яти годин на день, - зазначила Марлена Малонґ.

Відповідно до проекту, працівник матиме право на: другу перерву тривалістю не менше 15 хвилин, що зараховується до робочого часу, якщо щоденний час роботи працівника перевищує 9 годин, а також третю перерву тривалістю не менше 15 хвилин, що зараховується до робочого часу, якщо тривалість щоденної роботи працівника перевищує 16 годин.

"То також буде новація"

Пропоновані рішення також передбачають запровадження можливості "звільнення від роботи через обставини непереборної сили".

- Це теж буде новація, наразі такої норми немає. Звільнення від виконання роботи буде надано у разі невідкладних сімейних справ, викликаних випадковою подією. За час цього звільнення вам повинні заплатити половину заробітної плати. Протягом календарного року працівник зможе скористатися такою пільгою протягом 2 днів або 16 годин, - пояснила міністр сім’ї та соціальної політики.

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Autor:red.

Źródło: PAP