Новий вид відпусток, звільнення від роботи "через непереборну силу". Міністр пояснює

12 stycznia 2023, 15:09
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Dorabianie do świadczenia pielęgnacyjnego? Maląg: temat bardzo trudny, pracujemy nad rozwiązaniami
Dorabianie do świadczenia pielęgnacyjnego? Maląg: temat bardzo trudny, pracujemy nad rozwiązaniamiTVN24
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TVN24Dorabianie do świadczenia pielęgnacyjnego? Maląg: temat bardzo trudny, pracujemy nad rozwiązaniami

Трудовий кодекс збираються вдосконалити. Схвалений в уряді проект передбачає, серед іншого, запровадження нової відпустки для догляду та продовження відпустки по догляду за дитиною.

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- Мета - забезпечити батькам з маленькими дітьми більшу професійну стабільність. Нові правила, безумовно, полегшують поєднання роботи та сімейного життя, - сказала Марлена Малонґ, міністр сім’ї та соціальної політики.

У вівторок уряд схвалив проект змін до Трудового кодексу, які мають на меті імплементацію двох директив ЄС.  Йдеться про Директиву про прозорі та передбачувані умови праці в Європейському Союзі та так звану "батьківську" директиву.

Тепер із законопроектом працюватиме Сейм. Нові рішення набудуть чинності через 21 день після опублікування у "Віснику законів".

Подовжена відпустка по догляду за дитиною

Проект включає, серед іншого:  запровадження додаткових 9 тижнів відпустки по догляду за дитиною для другого з батьків.  

- Таким чином ми хочемо спонукати татусів брати активну участь у вихованні дітей із самого раннього етапу їх розвитку.  Важливо, щоб діти відчували підтримку обох батьків і будували з ними міцні стосунки, - наголосила в інтерв’ю Польському пресовому агентству голова Міністерства праці та соціальної політики Марлена Малонґ.  На її думку, це "ще один крок до більшої рівності жінок і чоловіків на ринку праці".

Також проект передбачає зміни розміру пільги.  

- Ключовою зміною є тривалість відпустки по догляду за дитиною. В даний час вона може тривати до 32 тижнів у разі народження однієї дитини або до 34 тижнів у разі народження кількох дітей.  Після вже згаданого продовження відпустки по догляду за дитиною на 9 тижнів, вона становитиме відповідно 41 і 43 тижні, - пояснила Малонґ.

Очільниця Міністерства  праці та соціальної політики зазначила, що також матимуть право на більшу загальну відпустку по догляду за дитиною батьки важкохворих дітей, які охоплені програмою "За життя".  

- Для них загальна тривалість відпустки по догляду за дитиною збільшиться аж на 24 тижні і становитиме 65 і 67 тижнів відповідно, - зазначила вона.

Виплата декретних по-новому

Міністр сім’ї також розповіла про запропоновані зміни у виплаті допомоги по вагітності та пологах.  

- Сьогодні той з батьків, який вирішує піти у відпустку по догляду за дитиною безпосередньо після відпустки по вагітності та пологах, тобто подає так звану довгу заяву, отримує 80 відсотків базової виплати за період відпустки по вагітності та пологах та відпустки по догляду за дитиною. Проектом змін передбачено  можливість подати заяву на виплату допомоги в середньому розмірі за весь період цих відпусток та підвищення зазначеної бази виплати до рівня 81,5 відсотка, - пояснила Марлена Малонґ.

Окрім того будуть зміни щодо батьківської відпустки.  

- Зараз це два тижні, і це не зміниться, але час використання цієї відпустки буде скорочено з 24 до 12 місяців. Завдяки цьому тато буде присутній у житті дитини з перших місяців, що важливо для міцного зв’язку між батьком і дитиною, - підкреслила Малонґ.

Нова відпустка по догляду

Міністр сім’ї зазначила, що проект має на меті зробити більш гнучкою організацію робочого часу батьків.  

- Це означає, серед іншого, більшу можливість дистанційної роботи, використання не фіксованого робочого часу або індивідуального графіку роботи.  Якщо працівник, який доглядає за дитиною віком до 8 років, звернеться за одним із цих рішень і його заяву не задовольнять, роботодавець повинен буде обґрунтувати причини своєї відмови, - пояснила очільниця Мінпраці та соціальної політики.

Батьки також мають бути захищені у разі раптової хвороби їхньої дитини. Запропоновано у календарному році 5 днів неоплачуваної відпустки по догляду, яка надаватиметься за бажанням працівника.  

- Це рішення також поширюватиметься на працевлаштованих осіб, які доглядають за іншим членом сім’ї - матір'ю/батьком чи чоловіком/дружиною – який потребує опіки.  У чинному правовому порядку такої можливості не існує, - зазначила Малонг.

- Більш того, буде заборонено здійснювати будь-яку підготовку до оголошення про припинення та припинення трудових відносин під час вагітності, під час відпустки по вагітності та пологах та інших відпусток, пов’язаних з виконанням батьківських обов’язків.  Це комплексний захист батьків, зокрема жінок, - наголосила міністр.

Заява про зміну виду договору

Крім того, згідно з проектом змін до Кодексу про працю, "працівник, який має стаж роботи не менше 6 місяців, зможе один раз на календарний рік подати до роботодавця заяву в паперовій або електронній формі про зміну виду трудового договору на трудовий договір на невизначений строк або на більш передбачувані та безпечні умови праці, у тому числі про зміну виду роботи або про переведення на повний робочий день.

- Це не поширюватиметься на працівника, прийнятого за трудовим договором на випробувальний термін.  Будуть також додаткові перерви на роботі для працівників, які працюють більше дев'яти годин на день, - зазначила Марлена Малонґ.

Відповідно до проекту, працівник матиме право на: другу перерву тривалістю не менше 15 хвилин, що зараховується до робочого часу, якщо щоденний час роботи працівника перевищує 9 годин, а також третю перерву тривалістю не менше 15 хвилин, що зараховується до робочого часу, якщо тривалість щоденної роботи працівника перевищує 16 годин.

"То також буде новація"

Пропоновані рішення також передбачають запровадження можливості "звільнення від роботи через обставини непереборної сили".

- Це теж буде новація, наразі такої норми немає.  Звільнення від виконання роботи буде надано у разі невідкладних сімейних справ, викликаних випадковою подією.  За час цього звільнення вам повинні заплатити половину заробітної плати.  Протягом календарного року працівник зможе скористатися такою пільгою протягом 2 днів або 16 годин, - пояснила міністр сім’ї та соціальної політики.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Praca
Marlena Maląg
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Takiego mrozu nie było od lat. Temperatura może spaść do -65 stopni

Takiego mrozu nie było od lat. Temperatura może spaść do -65 stopni

11 stycznia 2023, 21:20
Autor:
ps/dd
Źródło:
Reuters, tvnmeteo.pl

Koszyk zakupowy był średnio o 40 złotych droższy (18 procent) w grudniu 2022 roku niż przed rokiem - dowiadujemy się z danych ASM Sales Force Agency. Agencja podała, że cena wzrosła w przypadku wszystkich z 10 analizowanych kategorii produktów. Według wyliczeń największą podwyżkę w ujęciu miesięcznym odnotowano w sieci Lidl, a w ujęciu rocznym w sieci Carrefour.

Drogi koszyk zakupowy. W których sieciach handlowych ceny wzrosły najbardziej?

Drogi koszyk zakupowy. W których sieciach handlowych ceny wzrosły najbardziej?

12 stycznia 2023, 9:50
Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP

Zwycięzcami organizowanego od 25 lat Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2023 są dwie szkoły ponadpodstawowe z Warszawy: XIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica oraz Technikum Mechatroniczne nr 1 w Zespole Szkół Licealnych i Technicznych nr 1. Oprócz zestawienia głównego miesięcznik przedstawił również cztery inne rankingi.

Najlepsze licea i technika 2023. Opublikowano najnowszy ranking "Perspektyw"

Najlepsze licea i technika 2023. Opublikowano najnowszy ranking "Perspektyw"

12 stycznia 2023, 7:26
Autor:
jw//az
Źródło:
"Perspektywy"

Czwartek jest 323. dniem inwazji zbrojnej Rosji na Ukrainę. Przedstawiciele ukraińskiej armii poinformowali o zestrzeleniu na wschodzie kraju rosyjskiego samolotu szturmowego Su-25, a na południu - drona Orłan-10. Media podały z kolei, że w obwodzie chersońskim ukraińscy żołnierze przejęli rosyjski czołg T-90S przeznaczony na eksport. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z i wokół Ukrainy.

Ukraińska armia: strąciliśmy rosyjski samolot Su-25 i drona Orłan-10

Ukraińska armia: strąciliśmy rosyjski samolot Su-25 i drona Orłan-10

12 stycznia 2023, 5:23
Aktualizacja: 12 stycznia 2023, 13:15
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
PAP, Reuters, tvn24.pl

Janina Goss ma trafić do rady nadzorczej PKN Orlen. Prywatnie to przyjaciółka prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Jest określana mianem "szarej eminencji PiS". Dziennik "Fakt" poinformował, ile będzie zarabiać na nowym stanowisku.

Przyjaciółka Kaczyńskiego trafi do rady nadzorczej Orlenu. Tyle ma zarabiać

Przyjaciółka Kaczyńskiego trafi do rady nadzorczej Orlenu. Tyle ma zarabiać

12 stycznia 2023, 13:28
Autor:
mp/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Niemiecka modelka Tatjana Patitz zmarła w wieku 56 lat. Chorowała na raka piersi – poinformował magazyn "Vogue". Patitz była jedną z największych modelek przełomu lat 80. i 90. XX wieku.

Zmarła supermodelka Tatjana Patitz. Miała 56 lat

Zmarła supermodelka Tatjana Patitz. Miała 56 lat

12 stycznia 2023, 6:28
Autor:
asty/adso
Źródło:
"The Guardian"

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmierci 64-letniego mężczyzny, którego ciało znaleziono w garażu w miejscowości Lecka na Podkarpaciu. Mężczyznę przygniecionego ciągnikiem znalazł mieszkaniec wioski. Prokurator zdecydował o zabezpieczeniu ciała do badań sekcyjnych.

Makabryczne odkrycie w garażu. Znalazł sąsiada przygniecionego ciągnikiem

Makabryczne odkrycie w garażu. Znalazł sąsiada przygniecionego ciągnikiem

12 stycznia 2023, 9:16
Autor:
ms/tok
Źródło:
tvn24.pl

Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy, jest w Ukrainie. W czwartek w Buczy rozmawiał z reporterem TVN24. - Ukraińcy mówią nam, czego potrzebują. Pomoc będzie bardzo konkretna - zapowiedział.

Trzaskowski w Buczy. "Rozmawialiśmy też o przyszłości, o odbudowie Ukrainy"

Trzaskowski w Buczy. "Rozmawialiśmy też o przyszłości, o odbudowie Ukrainy"

12 stycznia 2023, 14:32
Autor:
ads\mtom
Źródło:
TVN24

Nawet jeśli ze zrozumiałych powodów nie ma już zaufania do obecnych rosyjskich przywódców, rozmowy dyplomatyczne muszą być nadal możliwe - głosi projekt stanowiska SPD, największej z trzech partii koalicji rządzącej w Niemczech, do którego dotarła dpa. Tymczasem, wicekanclerz z ramienia współrządzącej partii Zieloni, Robert Habeck stwierdził w kontekście polskiej obietnicy dostarczenia Ukrainie czołgów Leopard, że "Niemcy nie powinny stać na drodze, gdy inne kraje podejmują decyzje o wsparciu Ukrainy".

Rozdźwięk w niemieckiej koalicji rządzącej. SPD stawia na dyplomatyczne rozwiązanie wojny. Zieloni nie chcą "stawać na drodze" w kwestii dostawy Leopardów

Rozdźwięk w niemieckiej koalicji rządzącej. SPD stawia na dyplomatyczne rozwiązanie wojny. Zieloni nie chcą "stawać na drodze" w kwestii dostawy Leopardów

12 stycznia 2023, 14:16
Autor:
ks\mtom
Źródło:
PAP

Według sześciu sędziów Trybunału Konstytucyjnego, części prawników oraz polityków opozycji Julia Przyłębska nie jest już prezesem trybunału. Ona sama twierdzi inaczej. Analizujemy możliwe scenariusze rozwiązania tego kryzysu.

Prawny pat, bunt i paragraf 22. Czy da się rozwiązać kryzys w Trybunale Konstytucyjnym? Analiza

Prawny pat, bunt i paragraf 22. Czy da się rozwiązać kryzys w Trybunale Konstytucyjnym? Analiza

12 stycznia 2023, 13:10
Autor:
Piotr
Jaźwiński
Źródło:
Konkret24

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Jakub Stelina w liście do Julii Przyłębskiej oświadczył, że jej kadencja jako prezes TK "już wygasła". W swym piśmie zawarł uzasadnienie tej opinii. "Z powyższych powodów uznać należy, że obecnie jest Pani sędzią kierującym pracami Trybunału Konstytucyjnego" - napisał. 

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Jakub Stelina do Julii Przyłębskiej: pani kadencja jako prezes TK już wygasła

Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Jakub Stelina do Julii Przyłębskiej: pani kadencja jako prezes TK już wygasła

12 stycznia 2023, 13:13
Autor:
ft
Źródło:
PAP

W rosyjskim mieście Ufa w Republice Baszkortostanu palił się dwupiętrowy, drewniany dom mieszkalny. Pożar wybuchł przy prawie 40-stopniowym mrozie. Woda z węży strażackich pozostawiła budynek pokryty lodem ze wszystkich stron.

Pożar na prawie 40-stopniowym mrozie. Tak wyglądał dom po ugaszeniu ognia

Pożar na prawie 40-stopniowym mrozie. Tak wyglądał dom po ugaszeniu ognia

12 stycznia 2023, 11:54
Autor:
ps/dd
Źródło:
Reuters, fontanka.ru, tvnmeteo.pl

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba znalazł swoją pierwszą planetę pozasłoneczną. LHS 475 b jest zbliżona wymiarami do Ziemi i krąży bardzo blisko swojej gwiazdy macierzystej w gwiazdozbiorze Oktant. Naukowcy mają nadzieję, że dane zebrane za pomocą teleskopu pomogą nam lepiej poznać odległe, skaliste światy.

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba znalazł gorącą "kuzynkę" Ziemi

Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba znalazł gorącą "kuzynkę" Ziemi

12 stycznia 2023, 14:34
Autor:
as/dd
Źródło:
PAP, NASA

Z udziałem Jurka Owsiaka w szczecińskim szpitalu Zdroje otwarto nową, supernowoczesną pracownię rezonansu magnetycznego. Jej utworzenie było możliwe dzięki wsparciu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zachodniopomorskiego urzędu marszałkowskiego. - Gdyby nie pomoc WOŚP, diagnostyka obrazowa nie miałaby racji bytu - podkreślił dyrektor placówki.

Nowy rezonans magnetyczny w szczecińskim szpitalu. Dzięki wsparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Nowy rezonans magnetyczny w szczecińskim szpitalu. Dzięki wsparciu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

12 stycznia 2023, 13:55
Autor:
eŁKa/tam
Źródło:
TVN24 Pomorze

Rękawice bokserskie mera Kijowa Witalija Kliczki, przekazał na aukcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy prezydent Krakowa Jacek Majchrowski. Były mistrz świata w wadze ciężkiej podarował je władzom stolicy Małopolski w prezencie "za pomoc, jaką krakowianie ofiarowali walczącej Ukrainie".

Prezydent Krakowa przekazał na aukcję WOŚP rękawice bokserskie Witalija Kliczki

Prezydent Krakowa przekazał na aukcję WOŚP rękawice bokserskie Witalija Kliczki

12 stycznia 2023, 13:25
Autor:
bp/
tam
Źródło:
tvn24.pl

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy coraz bliżej. Ruszyły aukcje internetowe, w których można wylicytować niezwykłe przedmioty oraz doświadczenia. Do akcji po raz kolejny dołączyły gwiazdy TVN Warner Bros. Discovery.

WOŚP 2023. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

WOŚP 2023. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

5 stycznia 2023, 13:58
Aktualizacja: 5 stycznia 2023, 18:51
Aktualizacja:
Autor:
tmw/kg
Źródło:
tvn24.pl

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie otworzy najnowszy film w reżyserii Rebekki Miller "She Came To Me". W najnowszym komediodramacie twórczyni między innymi "Angeli" oraz "Własne tempo - trzy portrety" zagrali: Anne Hathaway, Marisa Tomei, Peter Dinklage oraz Joanna Kulig.

Berlinale 2023. "She Came To Me" z Joanną Kulig, Anne Hathaway i Marisą Tomei filmem otwarcia

Berlinale 2023. "She Came To Me" z Joanną Kulig, Anne Hathaway i Marisą Tomei filmem otwarcia

12 stycznia 2023, 14:31
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl

"Na twoim miejscu" w reżyserii Antonia Galdameza przyciąga coraz większą publiczność kinową. Najnowszą produkcję TVN Warner Bros. Discovery, która do dystrybucji trafiła 6 stycznia, zobaczyło już ponad 100 tysięcy widzek i widzów.

"Na twoim miejscu" kinowym hitem. Ponad 100 tysięcy widzów w niecały tydzień

"Na twoim miejscu" kinowym hitem. Ponad 100 tysięcy widzów w niecały tydzień

12 stycznia 2023, 11:45
Autor:
tmw/kg
Źródło:
tvn24.pl