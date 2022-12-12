Новий портал для іноземців у Польщі

"Модуль розгляду справ" (Moduł Obsługi Spraw), доступний за адресою mos.cudzoziemcy.gov.pl - це новий інтернет-сервіс, запущений Управлінням у справах іноземців. Портал дозволяє, серед іншого, відправити заявку на отримання посвідки на проживання, заповнити форми в інтуїтивно зрозумілому інтерфейсі, правильно підготувати документи та отримати інформацію про міграційні процедури. Веб-сайт доступний сімома мовами.

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Завдяки новому порталу іноземці можуть заповнити он-лайн анкети для отримання дозволу на тимчасове чи постійне проживання та надіслати їх до відповідного воєводи. Після подання заяви в "Модулі розгляду справ", її тепер необхідно роздрукувати, підписати та пред’явити паперову версію під час особистого візиту до воєводського управління. Проте в майбутньому портал надасть повну можливість подачі заявки в електронному вигляді.

Під час заповнення електронного формуляру заяви в "Модулі розгляду справ", там, де це можливо, іноземець може вибрати зміст з випадаючих віконець. Щоб правильно заповнити заявку, можна скористатися контекстною довідкою, перекладеною на іноземні мови, і захистом від залишення порожніх полів при заповненні заявки. Ці рішення спрямовані на підвищення ефективності процесу оформлення посвідки на проживання вже на етапі подачі заяви.

Крім того, у розділі "Ознайомитися з інформацією" іноземець може перевірити, які є можливості перебування в його індивідуальній ситуації (відповівши на допоміжні запитання, що спрямовують його до потрібної інформації), а також ознайомитися з пакетом інформації про порядок регулювання питань в’їзду, перебування та виїзду з території Польщі.

Розділ "Уникайте помилок" містить базу найбільш поширених запитань, контрольні списки процедур, інформацію про найпоширеніші помилки, які допускають на різних етапах провадження, навчальні відео та публікації Управління у справах іноземців та інших установ.

Портал mos.cudzoziemcy.gov.pl доступний у семи мовних версіях: польській, англійській, українській, російській, французькій, в’єтнамській та арабській.

Увага! Якщо іноземець раніше подав заяву і вже чекає на дозвіл на проживання, йому не потрібно подавати нову заяву через модуль управління справами.

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Autor:red.

Źródło: mos.cudzoziemcy.gov.pl