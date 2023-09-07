Нове державне свято. Перші святкування за кілька днів

7 września 2023, 19:26
Autor:
Ред.
Źródło:
TVN24 Biznes
27.12.2021 | Po raz pierwszy był obchodzony Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego
27.12.2021 | Po raz pierwszy był obchodzony Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania WielkopolskiegoFakty TVN
wideo 2/7
Fakty TVN

Все ближче Національний День Польських Дітей Війни. Нове державне свято відзначатимуть вперше після ухвалення парламентом відповідного закону наприкінці липня 2023 року.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

10 вересня відзначатимуть Національний День Польських Дітей Війни. Закон про встановлення нового свята опубліковано у "Журналі законів" 7 серпня цього року. Приписи набули чинності через 14 днів з дня опублікування.

Як можна прочитати в законі, нове свято встановлено "на вшанування Польських Дітей Війни, які, незважаючи на травму, яку вони пережили внаслідок гекатомби Другої світової війни, злочинних дій німецьких і радянських окупантів, змогли підняти нашу спільну Вітчизну з попелу і на доказ поваги і вдячності за їх зусилля".

Національний День Польських Дітей Війни 10 вересня

В обґрунтуванні автори законопроекту пояснили, що дата 10 вересня пов'язана з масовими арештами дітей у великопольському містечку Мосіна, здійснених у 1943 році німецькою окупаційною владою.

"Так звана Мосінська справа (нім. Sache Moschin) була своєрідним продовженням арештів, що відбулися після захоплення та страти членів "Союзу помсти" познанського округу ZWZ-AK, згрупованого навколо доктора Францішка Віташека. Акція включала арешти німецькою таємною державною поліцією (гестапо) кількох сотень польських жителів Мосіни та околиць за звинуваченням у діяльності, спрямованій проти Третього Рейху", - роз'яснили в обґрунтуванні закону.

"Арешти відбулися в 1943 році, а їх апогей припав на 9 вересня того ж року. 10 вересня 1943 року були заарештовані діти кількох десятків заарештованих напередодні людей. Принаймні 43 з них тоді були ув'язнені як так-звані Terroristenkinder у німецькому концтаборі для дітей-поляків у Лодзі (Polen-Jugendverwahrlager Litzmannstadt), де вони стали співв'язнями дітей з інших регіонів окупованої Польщі, включаючи Сілезію, Замостя, Центральну Польщу (Лодзь, Варшава) або Малопольщу (Краків)", - йдеться в обґрунтуванні.

Інформації, яка б свідчила, що 10 вересня буде вихідним днем, в законі немає.

Zaślepka materiału TVN24GO
TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Polska
Pozostałe wiadomości

Liczba ofiar śmiertelnych powodzi w środkowej Grecji wzrosła do czterech. Ponad sześć osób uznaje się za zaginione - podały w czwartek władze kraju. Wielu ludzi zostało uwięzionych w swoich zalanych domach, przed wysoką wodą uciekali na dachy. Trzy wioski są odcięte od świata.

Miejscowości odcięte od świata w Grecji, ludzie uciekali na dachy

Miejscowości odcięte od świata w Grecji, ludzie uciekali na dachy

7 września 2023, 18:07
Autor:
ps
Źródło:
Reuters, PAP

Comiesięczne świadczenie pieniężne dla działaczy opozycji antykomunistycznej od 1 września wzrosło niemal trzykrotnie. Zwrócił na to uwagę w informacji wysłanej na Kontakt 24 jeden z beneficjentów. - "Emerytury są niskie. Ten dodatek jest potrzebny. Szkoda tylko, że teraz o tym pomyśleli, żeby kupić nasze głosy"  - napisał.

Świadczenie wzrosło niemal trzykrotnie. "Takie cuda przedwyborcze"

Świadczenie wzrosło niemal trzykrotnie. "Takie cuda przedwyborcze"

7 września 2023, 18:21
Autor:
jr/ak/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Przed Sądem Rejonowym w Olsztynie zapadł nieprawomocny wyrok 11 lat pozbawienia wolności wobec Zbigniewa G., oskarżonego o spowodowanie wypadku, w którym zginęło rodzeństwo - kobieta w wieku 23 lat i jej 25-letni brat. Z ustaleń śledczych wynika, że mężczyzna jechał ze średnią prędkością 174 kilometrów na godzinę.

Jechał z prędkością 174 km/h i spowodował wypadek, w którym zginęło rodzeństwo. Usłyszał wyrok

Jechał z prędkością 174 km/h i spowodował wypadek, w którym zginęło rodzeństwo. Usłyszał wyrok

7 września 2023, 16:29
Autor:
tm/tok
Źródło:
PAP, TVN24

Dwaj mężczyźni naprawiali koło koparko-ładowarki. W trakcie pompowania opony doszło do wybuchu. 41-latek zmarł, 45-latek został przetransportowany do szpitala. Na miejscu tragedii są prokurator i inspektor pracy.

Wybuch w trakcie pompowania opony maszyny budowlanej. Nie żyje 41-letni mężczyzna

Wybuch w trakcie pompowania opony maszyny budowlanej. Nie żyje 41-letni mężczyzna

7 września 2023, 16:09
Autor:
mag/tok
Źródło:
tvn24.pl

W czwartek po południu polska waluta traci na wartości wobec euro, franka szwajcarskiego i dolara amerykańskiego. Osłabienie gwałtownie przyspieszyło w trakcie konferencji prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego.

Gwałtowne osłabienie złotego podczas konferencji prezesa NBP

Gwałtowne osłabienie złotego podczas konferencji prezesa NBP

7 września 2023, 15:44
Autor:
/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

To mogło skończyć się tragicznie. W miejscowości Jabłoń (woj. lubelskie) kierowca auta osobowego potrącił na przejściu 17-latka. Ten wyszedł zza stojącego przed pasami busa. Wszystko zostało zarejestrowane przez kamerę w samochodzie. Policja opublikowała nagranie ku przestrodze.

17-latek wyszedł zza busa i nie rozejrzał się. Został potrącony. Nagranie

17-latek wyszedł zza busa i nie rozejrzał się. Został potrącony. Nagranie

7 września 2023, 13:22
Autor:
tm
Źródło:
tvn24.pl

Program "Dobry posiłek", czyli poprawa jakości jedzenia w szpitalach, to jedna z ogłoszonych właśnie obietnic wyborczych Prawa i Sprawiedliwości na ewentualną trzecią kadencję. Tylko że przez osiem lat rządów Zjednoczonej Prawicy problem był już dobrze znany, alarmowały w tej sprawie państwowe instytucje i Rzecznik Praw Obywatelskich - a oczekiwanych zmian legislacyjnych rząd dotychczas nie wprowadził.

"Dobry posiłek" w szpitalach w trzeciej kadencji PiS? Przez dwie tego nie zrobił, choć problem znał

"Dobry posiłek" w szpitalach w trzeciej kadencji PiS? Przez dwie tego nie zrobił, choć problem znał

7 września 2023, 17:52
Autor:
Gabriela
Sieczkowska,
Jan
Kunert
Źródło:
Konkret24

Do Ziemi zbliża się kometa C/2023 P1 Nishimura. W przyszłym tygodniu ciało niebieskie przeleci niedaleko naszej planety, by zniknąć później z naszego nieba na ponad 400 lat - a być może na zawsze. Jak ją obserwować? Sprawdź.

Zielona kometa we wrześniu na niebie. Kiedy i jak ją obserwować?

Zielona kometa we wrześniu na niebie. Kiedy i jak ją obserwować?

7 września 2023, 16:41
Autor:
as/dd
Źródło:
phys.org, AP, The Sky Live, NASA SSD

Ich łupem padały maszynki do golenia i końcówki do szczoteczek elektrycznych. - Para została przyłapana przez pracownika ochrony sklepu na kradzieży. Jak się później okazało, kilka dni wcześniej również "zapomnieli" zapłacić za zakupy w tym sklepie - przekazała rzeczniczka legionowskiej policji komisarz Justyna Stopińska.

"Zapomnieli zapłacić", kilka dni później zrobili kolejne "zakupy" w tym samym sklepie

"Zapomnieli zapłacić", kilka dni później zrobili kolejne "zakupy" w tym samym sklepie

7 września 2023, 17:26
Autor:
katke/gp
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Temperatura w ciągu kolejnych dni będzie rosnąć. Weekend zapowiada się gorący, a w części kraju zrobi się wręcz upalnie. Termometry będą pokazywać 30 stopni Celsjusza, a nawet przekraczać tę wartość także w następnym tygodniu. Czekają nas słoneczne dni.

Ciepło nie ustanie. Nadciąga żar znad Afryki

Ciepło nie ustanie. Nadciąga żar znad Afryki

7 września 2023, 15:29
Autor:
ps/dd
Źródło:
tvnmeteo.pl

Nadleśnictwo Wejherowo planuje w Juracie na Półwyspie Helskim inwestycję, pod którą do wycinki miałby pójść las - ustalił dziennikarz tvn24.pl Tomasz Słomczyński. Politycy obozu rządzącego twierdzą, że o sprawie nie wiedzą, były minister rolnictwa przekonuje, że "drzewa nie są niczym wyjątkowym", a obecny wiceminister pozdrawia leśników i mówi o Donaldzie Tusku. - To traktowanie państwa jak prywatnego folwarku, rodzina na swoim - komentuje posłanka Koalicji Obywatelskiej Hanna Gill-Piątek.

Leśnicy chcą wyciąć las i planują inwestycję. Komentarze po naszym śledztwie

Leśnicy chcą wyciąć las i planują inwestycję. Komentarze po naszym śledztwie

7 września 2023, 16:06
Autor:
bp/tok
Źródło:
TVN24

Armia rosyjska formuje "pięść uderzeniową" na odcinku kupiańskim, przygotowując się do szturmu - powiedział w Radiu Swoboda rzecznik Wschodniej Grupy Sił Zbrojnych Ukrainy Ilja Jewłasz. Według ukraińskich dowódców, sytuacja w pobliżu Kupiańska jest "bardzo trudna".

Ukraińska armia: Rosjanie formują "pięść uderzeniową", szykują się do szturmu  

Ukraińska armia: Rosjanie formują "pięść uderzeniową", szykują się do szturmu  

7 września 2023, 18:12
Autor:
tas
/ prpb
Źródło:
Radio Swoboda, slovoidilo.ua, PAP

Raków Częstochowa, najlepsza w Polsce drużyna piłki nożnej, nie może grać na swoim stadionie, bo jest za mały. - Wesprzemy przebudowę tego stadionu do takiego poziomu, aby mógł służyć klubowi także w ligach europejskich - powiedział premier Mateusz Morawiecki, obiecując co najmniej 40 milionów złotych z budżetu państwa. Ale miasto musi wystartować w konkursie.

Premier obiecał 40 milionów na rozbudowę stadionu. Ministerstwo poleciło miastu wystartować w konkursie

Premier obiecał 40 milionów na rozbudowę stadionu. Ministerstwo poleciło miastu wystartować w konkursie

7 września 2023, 14:42
Autor:
mag/tok
Źródło:
TVN24

Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego i kandydatka PiS na posłankę w zachodniej Małopolsce, zabroniła dyrektorowi Teatru Słowackiego w Krakowie zagrać w "Dziadach". Krzysztof Głuchowski chciał zastąpić Jana Peszka z powodu "braku terminów" aktora wcielającego się dotąd w postać Senatora. Gibas odmówiła, uzasadniając decyzję między innymi naprawą kanalizacji w teatrze. Głuchowski zapowiada, że zagra w spektaklach pomimo odmowy. - Ta kuriozalna uchwała łamie wszystkie możliwe prawa człowieka - ocenia.

Dyrektor teatru chciał zagrać w "Dziadach". Kandydatka PiS mu zabroniła

Dyrektor teatru chciał zagrać w "Dziadach". Kandydatka PiS mu zabroniła

7 września 2023, 12:50
Autor:
bp/tok
Źródło:
"Fakty" TVN, tvn24.pl

Agnieszka Holland wydała oświadczenie w sprawie "obraźliwego postu Zbigniewa Ziobry". "Stawianie mnie w jednym szeregu z propagandystami III Rzeszy jest tak nikczemne, że pozostawia zero przestrzeni na jakąkolwiek polemikę" - czytamy w piśmie, opublikowanym przez pełnomocniczkę prawną reżyserki Sylwię Gregorczyk-Abram.

Agnieszka Holland o wpisie Zbigniewa Ziobry: przed taką nikczemnością mam zamiar bronić się na drodze prawnej

Agnieszka Holland o wpisie Zbigniewa Ziobry: przed taką nikczemnością mam zamiar bronić się na drodze prawnej

7 września 2023, 10:46
Autor:
tmw
Źródło:
tvn24.pl

Do brata zaginionej przed 28 latami Ani Jałowiczor z Simoradza zgłosił się mężczyzna, który wskazał nowy trop. - Policjanci przekopali wskazane miejsce. Kiedyś były tam pola i łąki, dzisiaj rosną samosiejki. Dlatego nie można było użyć georadaru. Znaleziono kilkadziesiąt drobnych kostek - przekazuje brat zaginionej, pan Dominik. Śledczy badają kości. Dotarli też do wskazanych przez informatora osób.

Ania zaginęła 28 lat temu. Policja sprawdziła nowy trop. "Znaleziono kilkadziesiąt drobnych kostek"

Ania zaginęła 28 lat temu. Policja sprawdziła nowy trop. "Znaleziono kilkadziesiąt drobnych kostek"

7 września 2023, 11:40
Autor:
mag/tok
Źródło:
tvn24.pl

68 procent Polaków ograniczyło swoje wydatki w związku z drożyzną i wysokimi cenami - wynika z sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Takich działań nie podjęło 31 procent z nas. 

Drożyzna a wydatki Polaków. Jak zmieniły się nasze zwyczajowe zakupowe

Drożyzna a wydatki Polaków. Jak zmieniły się nasze zwyczajowe zakupowe

7 września 2023, 12:55
Autor:
JW/ams
Źródło:
TVN24

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 561 dni. Rosja chce wzmocnić swoje siły na odcinkach zaporoskim i chersońskim, dlatego przerzuca tam jednostki z zaanektowanego Krymu - poinformowała rzeczniczka dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk. Nawiązując do trwających regionalnych "pseudowyborów" na okupowanych terenach, Humeniuk stwierdziła, że Rosjanie chcą zebrać informacje o miejscowych mężczyznach w wieku poborowym, wciągnąć ich do tak zwanej obrony terytorialnej, a później włączyć do okupacyjnych wojsk, odpierających ukraińską kontrofensywę. W tvn24.pl relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z i wokół Ukrainy. 

Ukraińska armia: Rosjanie przerzucają wojsko z Krymu 

Ukraińska armia: Rosjanie przerzucają wojsko z Krymu 

7 września 2023, 5:19
Aktualizacja: 7 września 2023, 18:03
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl, PAP, Reuters

Złożyłem na ręce marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego oświadczenie o rezygnacji z immunitetu senatorskiego - poinformował Krzysztof Brejza. Jego żona Dorota Brejza poinformowała, że zawiadomi prokuraturę "o fakcie popełnienia przestępstwa" w związku z treścią "wniosku, który Prokurator Generalny skierował do Marszałka Senatu".

Krzysztof Brejza zrezygnował z immunitetu senatorskiego

Krzysztof Brejza zrezygnował z immunitetu senatorskiego

7 września 2023, 11:40
Autor:
ads//mm
Źródło:
TVN24

46 procent badanych źle ocenia start Roberta Bąkiewicza z listy Prawa i Sprawiedliwości - wynika z sondażu Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24. Odmiennego zdania było 13 procent osób. Bąkiewicz to były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości, ma wystartować z ostatniego miejsca listy PiS w okręgu radomskim.

Robert Bąkiewicz na liście wyborczej PiS. Blisko połowa Polaków ocenia to źle

Robert Bąkiewicz na liście wyborczej PiS. Blisko połowa Polaków ocenia to źle

7 września 2023, 9:31
Autor:
ads//mm
Źródło:
TVN24

Sąd Okręgowy w Katowicach orzekł, że słowa posłanki Magdaleny Biejat o "brunatnej Konfederacji" nie są kłamliwe. "Przedstawiciele Konfederacji w swoich wystąpieniach publicznych i działalności internetowej prezentowali treści, które mogą nosić znamiona antysemityzmu" - stwierdzono w orzeczeniu. Posłanka Partii Razem została pozwana w trybie wyborczym przez kandydata Konfederacji Grzegorza Płaczka, który poczuł się dotknięty słowami o "brunatnej Konfederacji" i stwierdzeniem, że działacze z jego partii opowiadają się za bezkarnym biciem dzieci. 

Sąd: słowa o "brunatnej Konfederacji" nie są kłamliwe. Treści partii mogą nosić znamiona antysemityzmu

Sąd: słowa o "brunatnej Konfederacji" nie są kłamliwe. Treści partii mogą nosić znamiona antysemityzmu

7 września 2023, 13:01
Autor:
ek//mm,
prpb
Źródło:
TVN24

W najnowszym sondażu partyjnym Kantar dla "Faktów" TVN i TVN24 Prawo i Sprawiedliwość znalazło się na czele z poparciem na poziomie 37 procent. 31 procent ankietowanych deklaruje, że zagłosowałoby na Koalicję Obywatelską. Na trzecim miejscu znalazła się Konfederacja z poparciem na poziomie 9 procent. Według badania do Sejmu dostałyby się także Trzecia Droga oraz Lewica.

Najnowszy sondaż partyjny dla "Faktów" TVN i TVN24

Najnowszy sondaż partyjny dla "Faktów" TVN i TVN24

6 września 2023, 17:35
Źródło:
TVN24

Bardzo się cieszę, że ten największy festiwal społeczny w Europie udał się po raz kolejny, w trudnych okolicznościach, bo w samym środku kampanii wyborczej - powiedział w czwartek wiceszef PO, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski, podsumowując Campus Polska Przyszłości. - Wybiegamy w przyszłość i tego od nas młodzi ludzie oczekują - mówił.

Rafał Trzaskowski podsumował Campus Polska Przyszłości. "Wolna, otwarta, demokratyczna debata po raz kolejny triumfowała"

Rafał Trzaskowski podsumował Campus Polska Przyszłości. "Wolna, otwarta, demokratyczna debata po raz kolejny triumfowała"

7 września 2023, 15:57
Autor:
ads,js
Źródło:
TVN24

Czteroletnie bliźnięta z Florydy weszły na noc do drewnianej skrzyni na zabawki. Rankiem rodzina znalazła dzieci, gdy już nie oddychały, nie udało się ich uratować. Wszystko wskazuje na to, że czterolatki niechcący zamknęły pokrywę skrzyni i podczas snu zabrakło im tlenu.

Czteroletnie bliźnięta spędziły noc w skrzyni na zabawki. Rano nie żyły

Czteroletnie bliźnięta spędziły noc w skrzyni na zabawki. Rano nie żyły

7 września 2023, 12:29
Autor:
kgo//az
Źródło:
"Independent"

Danelo Cavalcante, morderca skazany na dożywocie, zbiegł z więzienia hrabstwa Chester 31 sierpnia. Udostępnione w środę nagranie z monitoringu pokazuje, w jaki sposób udało mu się uciec. 34-latek wykorzystał do tego wąski korytarz, wspinając się po jego dwóch przeciwległych ścianach. W maju tego roku w podobny sposób placówkę opuścił inny więzień, podaje BBC.  

Policja gorączkowo poszukuje zbiega. Nagranie pokazuje, w jaki sposób skazany zabójca dostał się na dach więzienia

Policja gorączkowo poszukuje zbiega. Nagranie pokazuje, w jaki sposób skazany zabójca dostał się na dach więzienia

7 września 2023, 9:43
Autor:
jdw//am
Źródło:
BBC, TVN24.pl
Leśnicy już nie chcą lasu w Juracie. Bracia Obajtkowie: to nie nasz interes

Leśnicy już nie chcą lasu w Juracie. Bracia Obajtkowie: to nie nasz interes

7 września 2023, 7:26
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Inflacja za wrzesień będzie wynosiła prawdopodobnie nieco powyżej 8,5 procent. A to oznacza, że w dniu dzisiejszym inflacja jest jednocyfrowa. Tak więc dotrzymane zostały warunki dotyczące obniżek stóp - stwierdził podczas czwartkowej konferencji prasowej prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński.

Prezes NBP: dzisiaj mamy radosny dzień

Prezes NBP: dzisiaj mamy radosny dzień

7 września 2023, 15:17
Autor:
jr
Źródło:
TVN24 Biznes

Rusza 48. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Toronto - ostatnie z tegorocznych pięciu najważniejszych tego typu wydarzeń na świecie. W tym roku w programie znalazło się pięć polskich produkcji bądź koprodukcji, a dwukrotnie nominowany do Oscara autor zdjęć Łukasz Żal wyróżniony zostanie prestiżową nagrodą Variety Artisan Award. Natomiast debiutująca w roli reżyserki filmu dokumentalnego Kasia Smutniak zaprezentuje "Mur", w którym przygląda się kryzysowi humanitarnemu na granicy polsko-białoruskiej.

Festiwal w Toronto 2023. To tu wskazywani są oscarowi faworyci. Silna polska reprezentacja

Festiwal w Toronto 2023. To tu wskazywani są oscarowi faworyci. Silna polska reprezentacja

7 września 2023, 16:29
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl