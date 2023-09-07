Нове державне свято. Перші святкування за кілька днів
Все ближче Національний День Польських Дітей Війни. Нове державне свято відзначатимуть вперше після ухвалення парламентом відповідного закону наприкінці липня 2023 року.
10 вересня відзначатимуть Національний День Польських Дітей Війни. Закон про встановлення нового свята опубліковано у "Журналі законів" 7 серпня цього року. Приписи набули чинності через 14 днів з дня опублікування.
Як можна прочитати в законі, нове свято встановлено "на вшанування Польських Дітей Війни, які, незважаючи на травму, яку вони пережили внаслідок гекатомби Другої світової війни, злочинних дій німецьких і радянських окупантів, змогли підняти нашу спільну Вітчизну з попелу і на доказ поваги і вдячності за їх зусилля".
Національний День Польських Дітей Війни 10 вересня
В обґрунтуванні автори законопроекту пояснили, що дата 10 вересня пов'язана з масовими арештами дітей у великопольському містечку Мосіна, здійснених у 1943 році німецькою окупаційною владою.
"Так звана Мосінська справа (нім. Sache Moschin) була своєрідним продовженням арештів, що відбулися після захоплення та страти членів "Союзу помсти" познанського округу ZWZ-AK, згрупованого навколо доктора Францішка Віташека. Акція включала арешти німецькою таємною державною поліцією (гестапо) кількох сотень польських жителів Мосіни та околиць за звинуваченням у діяльності, спрямованій проти Третього Рейху", - роз'яснили в обґрунтуванні закону.
"Арешти відбулися в 1943 році, а їх апогей припав на 9 вересня того ж року. 10 вересня 1943 року були заарештовані діти кількох десятків заарештованих напередодні людей. Принаймні 43 з них тоді були ув'язнені як так-звані Terroristenkinder у німецькому концтаборі для дітей-поляків у Лодзі (Polen-Jugendverwahrlager Litzmannstadt), де вони стали співв'язнями дітей з інших регіонів окупованої Польщі, включаючи Сілезію, Замостя, Центральну Польщу (Лодзь, Варшава) або Малопольщу (Краків)", - йдеться в обґрунтуванні.
Інформації, яка б свідчила, що 10 вересня буде вихідним днем, в законі немає.
Źródło: TVN24 Biznes
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