Нове державне свято. Перші святкування за кілька днів

Все ближче Національний День Польських Дітей Війни. Нове державне свято відзначатимуть вперше після ухвалення парламентом відповідного закону наприкінці липня 2023 року.

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10 вересня відзначатимуть Національний День Польських Дітей Війни. Закон про встановлення нового свята опубліковано у "Журналі законів" 7 серпня цього року. Приписи набули чинності через 14 днів з дня опублікування.

Як можна прочитати в законі, нове свято встановлено "на вшанування Польських Дітей Війни, які, незважаючи на травму, яку вони пережили внаслідок гекатомби Другої світової війни, злочинних дій німецьких і радянських окупантів, змогли підняти нашу спільну Вітчизну з попелу і на доказ поваги і вдячності за їх зусилля".

Національний День Польських Дітей Війни 10 вересня

В обґрунтуванні автори законопроекту пояснили, що дата 10 вересня пов'язана з масовими арештами дітей у великопольському містечку Мосіна, здійснених у 1943 році німецькою окупаційною владою.

"Так звана Мосінська справа (нім. Sache Moschin) була своєрідним продовженням арештів, що відбулися після захоплення та страти членів "Союзу помсти" познанського округу ZWZ-AK, згрупованого навколо доктора Францішка Віташека. Акція включала арешти німецькою таємною державною поліцією (гестапо) кількох сотень польських жителів Мосіни та околиць за звинуваченням у діяльності, спрямованій проти Третього Рейху", - роз'яснили в обґрунтуванні закону.

"Арешти відбулися в 1943 році, а їх апогей припав на 9 вересня того ж року. 10 вересня 1943 року були заарештовані діти кількох десятків заарештованих напередодні людей. Принаймні 43 з них тоді були ув'язнені як так-звані Terroristenkinder у німецькому концтаборі для дітей-поляків у Лодзі (Polen-Jugendverwahrlager Litzmannstadt), де вони стали співв'язнями дітей з інших регіонів окупованої Польщі, включаючи Сілезію, Замостя, Центральну Польщу (Лодзь, Варшава) або Малопольщу (Краків)", - йдеться в обґрунтуванні.

Інформації, яка б свідчила, що 10 вересня буде вихідним днем, в законі немає.

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Autor:Ред.

Źródło: TVN24 Biznes