Нове державне свято. Перші святкування за кілька днів

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa od 561 dni. Rosja chce wzmocnić swoje siły na odcinkach zaporoskim i chersońskim, dlatego przerzuca tam jednostki z zaanektowanego Krymu - poinformowała rzeczniczka dowództwa operacyjnego Południe Natalia Humeniuk. Nawiązując do trwających regionalnych "pseudowyborów" na okupowanych terenach, Humeniuk stwierdziła, że Rosjanie chcą zebrać informacje o miejscowych mężczyznach w wieku poborowym, wciągnąć ich do tak zwanej obrony terytorialnej, a później włączyć do okupacyjnych wojsk, odpierających ukraińską kontrofensywę. W tvn24.pl relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z i wokół Ukrainy.