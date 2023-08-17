Нова редакція "Шанхайського списку". Дев'ять польських університетів у рейтингу 

До опублікованого у вівторок так званого "Шанхайського списку" - рейтингу 1000 найкращих університетів світу - цього року увійшли 9 польських освітніх закладів. Рейтинг щорічно готується Шанхайським університетом Цзяо Тун.

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Список Academic Ranking of World Universities очолюють американські університети: Гарвард, Стенфорд і Массачусетський технологічний інститут. Четверте і сьоме місце займають британські Кембридж і Оксфорд. До першої двадцятки найкращих, крім американських і британських університетів, увійшли лише французький Університет Париж-Сакле та швейцарський ETH Zurich.

Серед азіатських університетів першість здобув Університет Ціньхуа, а в топ-100 вперше потрапили два китайських університети: Центральний Південний університет і Нанкінський університет.

Польські університети в "Шанхайському списку"

Серед польських університетів найвищі оцінки отримали Ягеллонський і Варшавський університети, але вони лише в п’ятій сотні найкращих закладів світу (діапазон 401-500). Окрім них, до цьогорічного ТОП-1000 увійшли також Медичний університет Вроцлава та краківська Гірничо-металургійна Академія (діапазон 801-900).

Uniwersytet Warszawski (zdjęcie ilustracyjne) Shutterstock

За ними, в останній сотні рейтингу, Університет Адама Міцкевича, Ґданська Політехніка і Варшавська Політехніка, Університет Миколая Коперніка та Медичний університет Варшави.

Принципи відбору вишів до списку

Рейтинг готує Shanghai Ranking Consultancy при університеті Цзяо Тун. Він базується на критеріях, які включають кількість випускників і співробітників, які отримали Нобелівські премії та медалі Філдса з математики. Враховується кількість статей і робіт, включених до обраних індексів цитування (Science Citation Index - Expanded and Social Sciences Citation Index).

Сам же Шанхайський університет Цзяо Тун у цьогорічному рейтингу посів 46 місце.

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Autor:red.

Źródło: PAP