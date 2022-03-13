TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Номер PESEL для українців. Міністр назвав дату

13 marca 2022, 11:20

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Źródło:
tvn24
Szefernaker o wnioskach o numer PESEL dla uchodźców z Ukrainy
TVN24Szefernaker o wnioskach o numer PESEL dla uchodźców z Ukrainy

Цієї середи, 16 березня, стартує процес прийому заяв про надання номеру PESEL для громадян України. – Система готова, але ми маємо її протестувати, а комуни мають підготуватися до впровадження закону, – сказав заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Павел Шефернакер. При цьому він закликав не блокувати офіси в перші дні. – Ви отримаєте повну підтримку, пов’язану з охороною здоров’я та соціальною підтримкою, з дня перетину кордону, але ми просимо, аби не всі йшли в офіси в перші дні, – зазначив заступник глави МВС та Адміністрації.

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

У суботу Сейм ухвалив із змінами закон про допомогу громадянам України. Того ж дня його підписав президент Анджей Дуда. Закон передбачає, що біженці з України зможуть подати заявку на отримання номера PESEL. Під час суботньої прес-конференції, серед іншого, обговорювали деталі деяких рішень заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Павел Шефернакер і Януш Цєшинський, державний секретар канцелярії прем'єр-міністра, уповноважений уряду з питань кібербезпеки.

Заява на отримання номеру PESEL

– У наступну середу, 16 березня, розпочнеться ця реєстрація, яку проводять муніципалітети. Система готова, але ми маємо її протестувати, а муніципалітети мають підготуватися до впровадження закону. Це природно. Ми даємо собі понеділок і вівторок як державна адміністрація, уряд та місцева влада для реалізації цих рішень, - пояснив Павел Шефернакер.

Віце-міністр також закликав, аби «не всі українці, які хочуть отримати номер PESEL, йшли до офісів першого ж дня». – Ви отримаєте повну підтримку, пов’язану з охороною здоров’я, соціальним супроводом з дня перетину кордону, але ми просимо, щоб не всі заходили в офіси першого чи другого дня. Ми не повинні заблокувати функціонування адміністрації, - сказав заступник глави МВС.

Зразок заяви оприлюднять у Бюлетені публічної інформації міністра, відповідального за комп’ютеризацію. До заяви необхідно буде додати фотографію та зняти відбитки пальців. Остання вимога не стосується дітей до 12 років.

Януш Цешинський зазначив, що фото можна буде зробити в офісах.

- Фотографувати можна в офісі, таке завдання поставив уряд. З представниками органів місцевого самоврядування ми домовилися, скільки будемо платити за цю послугу, - повідомив держсекретар у канцелярії прем'єр-міністра.

Крім того, для полегшення доступу до державних послуг через Інтернет передбачено, що водночас із присвоєнням номера PESEL громадяни України зможуть отримати довірений профіль.

Біженці з України отримають паперове підтвердження про присвоєння номера PESEL та дані доступу до довіреного профілю.

. – Ми хочемо, щоб фізичний документ зараз був мобільним, але ми все ще працюємо над рішенням як впровадити фізичний носій, – повідомив Цєшинський.

Źródło: tvn24

Źródło zdjęcia głównego: ПАП/Радек Пєтрушка

Pozostałe wiadomości

Atak Rosji na Ukrainę trwa już osiemnastą dobę. Według ukraińskich władz najbardziej palącym problemem jest obecnie rosyjskie oblężenie Mariupola. Rosjanie ostrzelali w niedzielę międzynarodowe centrum sił pokojowych w okolicach Jaworowa w obwodzie lwowskim. Miejsce to znajduje się około 29 kilometrów od granicy z Polską. Władze Iwano-Frankiwska przekazały z kolei, że celem rosyjskiego ataku w tym mieście było lokalne lotnisko. Władze Kijowa poinformowały o zakończeniu godziny policyjnej. Jest zapas wszystkich niezbędnych produktów, działa transport publiczny i sklepy - dodano. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

Atak Rosji na Ukrainę. Ukraińskie władze: oblężenie Mariupola najbardziej palącym problemem

Świat

Atak Rosji na Ukrainę. Ukraińskie władze: oblężenie Mariupola najbardziej palącym problemem

13 marca 2022, 5:12
Aktualizacja: 13 marca 2022, 12:20

Świat

Aktualizacja:
Autor:
mjz//now
Źródło:
TVN24

Trwa osiemnasty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W nocy z soboty na niedzielę wojska agresora przeprowadziły atak rakietowy na Międzynarodowe Centrum Sił Pokojowych i Bezpieczeństwa w Jaworowie w obwodzie lwowskim, niedaleko granicy z Polską - poinformowały miejscowe władze. W ataku zginęło 35 osób, a 134 zostały ranne - poinformował szef obwodu lwowskiego.

Rosyjski atak na Jaworów, przy granicy z Polską. Ostrzelano Centrum Sił Pokojowych i Bezpieczeństwa

Świat

Rosyjski atak na Jaworów, przy granicy z Polską. Ostrzelano Centrum Sił Pokojowych i Bezpieczeństwa

13 marca 2022, 8:03

Świat

Autor:
momo//now
Źródło:
PAP, tvn24.pl, Reuters

Trwa osiemnasta doba rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Sytuację militarną analizował w TVN24 były dowódca Wojsk Lądowych generał Waldemar Skrzypczak. - Armia rosyjska przeszła w całym pasie natarcia do obrony. Aktywność przejawia szczególnie w rejonie Kijowa, gdzie od północy i wschodu próbuje wdzierać się do miasta kolumnami uderzeniowymi - mówił generał. Ocenił, że obrońcy stolicy skutecznie odpierają rosyjskie ataki.

Mapa rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Generał Waldemar Skrzypczak: Rosjanie przeszli w całym pasie natarcia do obrony

Świat

Mapa rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Generał Waldemar Skrzypczak: Rosjanie przeszli w całym pasie natarcia do obrony

13 marca 2022, 11:05

Świat

Autor:
momo//rzw
Źródło:
TVN24

Trwa atak Rosji na Ukrainę. Mer Iwano-Frankiwska Rusłan Marcinkiw poinformował w mediach społecznościowych, że Rosjanie zbombardowali miejskie lotnisko. - Dzisiaj dokonano trzeciego ataku na lotnisko. Infrastruktura jest niemal zniszczona - powiedział w nagraniu zamieszczonym na Facebooku. To kolejny niedzielny atak sił rosyjskich na obszary zachodniej Ukrainy. 

Atak Rosji na Ukrainę. Rosjanie ostrzelali lotnisko w Iwano-Frankiwsku

Świat

Atak Rosji na Ukrainę. Rosjanie ostrzelali lotnisko w Iwano-Frankiwsku

13 marca 2022, 10:17

Świat

Autor:
ft//now
Źródło:
PAP

Rosyjska agresja na Ukrainę zmusiła setki tysięcy ludzi do opuszczenia swoich domów. Wśród nich znalazła się historyczka doktor Olena Krawczenko. O swojej ucieczce ze zniszczonego Charkowa opowiedziała na antenie TVN24. - Zabrałam dokumenty, zabrałam córkę, zabrałam psa - mówiła. Przyznała, że w Polsce czuje się bezpiecznie, ale ma koszmary. - Śni mi się wojna - wyznała.

Uciekła ze zniszczonego Charkowa do Polski. Krawczenko: Straszne sny tutaj mam. Śni mi się wojna

Świat

Uciekła ze zniszczonego Charkowa do Polski. Krawczenko: Straszne sny tutaj mam. Śni mi się wojna

13 marca 2022, 9:32

Świat

Autor:
momo//now
Źródło:
TVN24
Pauza generalna. "To nie jest czas, byśmy swoją duszę oddawali sztuce pochodzącej z kraju, który stał się agresorem"

Premium

Pauza generalna. "To nie jest czas, byśmy swoją duszę oddawali sztuce pochodzącej z kraju, który stał się agresorem"

13 marca 2022, 10:50
Aleksander
Przybylski

Premium

Autor:
Aleksander
Przybylski
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Trwa inwazja na Ukrainę. W obwodzie donieckim Rosjanie przeprowadzili nalot, w wyniku którego został uszkodzony pociąg ewakuacyjny - przekazał szef władz obwodowych Paweł Kyryłenko. Poinformował, że zginęła jedna osoba i jedna została ranna. Przekazał również, że rosyjscy agresorzy zaatakowali sanatorium dziecięce Perła Donbasu oraz klasztor w Swiatohirsku, gdzie schroniło się około tysiąca osób. 

Inwazja na Ukrainę. Trafiony odłamkami pociąg ewakuacyjny, ostrzelane sanatorium dziecięce i klasztor

Świat

Inwazja na Ukrainę. Trafiony odłamkami pociąg ewakuacyjny, ostrzelane sanatorium dziecięce i klasztor

13 marca 2022, 9:55

Świat

Autor:
ft//now
Źródło:
PAP

W białoruskich miastach Homel, Mozyrz i Narowla szpitale są pełne rannych rosyjskich żołnierzy, a kostnice - ich ciał - przekazała w nocy z soboty na niedzielę agencja Ukrinform, która powołała się na Radio Swoboda.

Radio Swoboda: szpitale na południu Białorusi są pełne rannych rosyjskich żołnierzy, a kostnice ciał

Najnowsze

Radio Swoboda: szpitale na południu Białorusi są pełne rannych rosyjskich żołnierzy, a kostnice ciał

13 marca 2022, 10:23

Najnowsze

Autor:
MAK//rzw
Źródło:
PAP
Super-Ołena, żona super-Zełenskiego

Premium

Super-Ołena, żona super-Zełenskiego

13 marca 2022, 6:37
Anna
Zaleska

Premium

Autor:
Anna
Zaleska
Źródło:
tvn24.pl
Premium

Niektóre amerykańskie fundusze hedgingowe otrzymały polecenie zamrożenia aktywów należących do rosyjskiego biznesmena Romana Abramowicza po tym, jak Wielka Brytania nałożyła na niego sankcje - podała gazeta "Wall Street Journal".

Abramowicz z "zamrożonymi aktywami"

Ze świata

Abramowicz z "zamrożonymi aktywami"

13 marca 2022, 9:47

Ze świata

Autor:
mb
Źródło:
Reuters

Prezydent Andrzej Duda udzielił wywiadu brytyjskiej stacji BBC. Wyraził opinię, że prezydent Rosji Władimir Putin w obecnej sytuacji może być skłonny do wszystkiego, nawet do użycia broni chemicznej. - Wszyscy mają nadzieję, że nie odważy się tego zrobić. Ale jeśli użyje broni masowego rażenia, to będzie to zmiana całej sytuacji - ocenił Duda.

Prezydent Duda w BBC: Putin politycznie przegrał tę wojnę, a militarnie nie jest w stanie jej wygrać

Świat

Prezydent Duda w BBC: Putin politycznie przegrał tę wojnę, a militarnie nie jest w stanie jej wygrać

13 marca 2022, 11:32

Świat

Autor:
momo//now
Źródło:
PAP, BBC

Ceny paliw na stacjach w ostatnich dniach zmieniają się nawet kilkukrotnie w ciągu doby. Przekonał się o tym jeden z kierowców z Warszawy. W jego przypadku cena zmieniła się w trakcie tankowania, ale mimo iż zdążył nalać paliwa po niższej cenie, to ostatecznie zapłacił wyższy rachunek. - Sytuacja kuriozalna - ocenił Krzysztof Oracz. Materiał z programu "Raport" w TVN Turbo.

Zmiana cen paliw w trakcie tankowania. "Sytuacja kuriozalna"

Moto

Zmiana cen paliw w trakcie tankowania. "Sytuacja kuriozalna"

13 marca 2022, 11:22

Moto

Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN Turbo

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w niedzielę o 7580 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem. Podano, że w tej liczbie odnotowano 812 ponownych zakażeń. Zmarło 10 osób chorujących na COVID-19.

Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Polska

Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

13 marca 2022, 10:38

Polska

Autor:
ft,
momo
//now
Źródło:
tvn24.pl

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w miejscowości Wola Łącka. Zderzyły się dwa samochody osobowe. Zginęli kierowcy obu aut w wieku 19 i 20 lat. Dwie osoby zostały ranne.

Czołowe zderzenie pod Płockiem. Nie żyją dwaj młodzi kierowcy

Ulice

Czołowe zderzenie pod Płockiem. Nie żyją dwaj młodzi kierowcy

13 marca 2022, 9:22

Ulice

Autor:
dg
Źródło:
tvnwarszawa.pl

W leżącym w północnej części Iraku mieście Irbil, będącym stolicą Kurdyjskiego Okręgu Autonomicznego, doszło w sobotę do ataku rakietowego. Kierownictwo brygady antyterrorystycznej przekazało, że na miasto spadło łącznie 12 pocisków. Do ataku przyznała się w niedzielę irańska Gwardia Rewolucyjna - donosi agencja Reutera. Według strony irańskiej celem ostrzałów były izraelskie "centra strategiczne".

Atak rakietowy na Irbil w irackim Kurdystanie. Iran wziął odpowiedzialność

Świat

Atak rakietowy na Irbil w irackim Kurdystanie. Iran wziął odpowiedzialność

13 marca 2022, 7:56
Aktualizacja: 13 marca 2022, 12:52

Świat

Aktualizacja:
Autor:
mjz,
momo//now,rzw
Źródło:
PAP, Reuters

Trwa osiemnasta doba inwazji Rosji na Ukrainę. W nocy z soboty na niedzielę w Kijowie rozległ się alarm przeciwlotniczy. Władze stolicy Ukrainy wezwały mieszkańców do natychmiastowego udania się do schronów. Nad ranem rosyjskie wojska przeprowadziły atak rakietowy na międzynarodowe centrum sił pokojowych i bezpieczeństwa w okolicach Jaworowa w obwodzie lwowskim. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin.

Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Świat

Atak Rosji na Ukrainę. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

13 marca 2022, 5:25
Aktualizacja: 13 marca 2022, 7:04

Świat

Aktualizacja:
Autor:
mjz//now
Źródło:
PAP, Reuters, Interfax-Ukraina

Nagranie z kamery monitoringu pokazuje moment bombardowania osiedla mieszkalnego w Mikołajowie na południu Ukrainy.

Ukraina, Mikołajów. Bombardowanie osiedla mieszkalnego, nagranie z monitoringu

Świat

Ukraina, Mikołajów. Bombardowanie osiedla mieszkalnego, nagranie z monitoringu

12 marca 2022, 21:32

Świat

Autor:
ads/pm
Źródło:
Reuters

W "Faktach po Faktach" o obrazach wojny i dramacie Ukraińców, o tym, jak to wygląda z bliska opowiedzieli dziennikarze "Faktów" TVN i TVN24, którzy wrócili z Ukrainy: reporter Wojciech Bojanowski, operator Kamil Struzik, a także producent projektów specjalnych TVN24 Marcin Piankowski.

Reporterzy TVN i TVN24 wrócili z Ukrainy. "Zadaniowość trochę ratuje, ale nie jest tak, że to nie zostaje w głowie. Zostaje"

Polska

Reporterzy TVN i TVN24 wrócili z Ukrainy. "Zadaniowość trochę ratuje, ale nie jest tak, że to nie zostaje w głowie. Zostaje"

12 marca 2022, 20:47

Polska

Autor:
akw/pm
Źródło:
TVN24

Trwa osiemnasta doba inwazji Rosji na Ukrainę. Obecność generałów tak blisko frontu sugeruje, że sytuacja militarna dla Rosji nie jest dobra - ocenił Edward Stringer, brytyjski marszałek lotnictwa. - Jeśli straciliśmy trzech generałów, a twierdzimy, że straciliśmy tylko około 500 żołnierzy, to coś tu się nie zgadza - mówił.

Brytyjski marszałek lotnictwa: obecność generałów na froncie sugeruje, że sprawy dla Rosji idą źle

Najnowsze

Brytyjski marszałek lotnictwa: obecność generałów na froncie sugeruje, że sprawy dla Rosji idą źle

13 marca 2022, 5:56

Najnowsze

Autor:
MAK//now
Źródło:
PAP
"Spóźnili się na Dziadka Mroza" i teraz grzęzną, ale wciąż są groźni. Co dzieje się poza Kijowem?

Premium

"Spóźnili się na Dziadka Mroza" i teraz grzęzną, ale wciąż są groźni. Co dzieje się poza Kijowem?

12 marca 2022, 18:52
Rafał
Lesiecki

Premium

Autor:
Rafał
Lesiecki
Źródło:
tvn24.pl
Premium

W pobliżu Kijowa doszło do zasadzki i ataku ukraińskich sił na rosyjską kolumnę wojskową. Jeden z czołgów został trafiony pociskiem. Na nagraniu widać zjeżdzające z drogi rosyjskie pojazdy wojskowe oraz uciekających żołnierzy. - Ta sytuacja świadczy o kompletnym braku profesjonalizmu i indolencji wojskowej ze strony Rosjan - ocenił w TVN24 pułkownik Maciej Matysiak.

Zasadzka i atak ukraińskich sił na rosyjską kolumnę wojskową. "Kompletny brak profesjonalizmu"

Świat

Zasadzka i atak ukraińskich sił na rosyjską kolumnę wojskową. "Kompletny brak profesjonalizmu"

12 marca 2022, 9:32

Świat

Autor:
momo/dap
Źródło:
TVN24, Militaryland.net, PAP

Koncert charytatywny, którego celem będzie zebranie jak najwyższej kwoty na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy, odbędzie się 20 marca w Łodzi. Całkowity dochód z wydarzenia zostanie przekazany Polskiej Akcji Humanitarnej, która prowadzi szeroko zakrojone działania pomocowe. Na scenie pojawią się artyści zarówno polscy, jak i ukraińscy.

"Razem z Ukrainą" - koncert charytatywny w Łodzi

Polska

"Razem z Ukrainą" - koncert charytatywny w Łodzi

11 marca 2022, 19:20

Polska

Autor:
red.
Źródło:
TVN

Na spotkaniu Agaty Kornhauser-Dudy z uchodźcami z Ukrainy w Brańszczyku tłumaczem był oskarżony o szpiegostwo na rzecz Rosji Mateusz Piskorski - podała Wirtualna Polska. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szrot pytany o to spotkanie oświadczył, że Kancelaria Prezydenta nie była jego organizatorem. Zapewnił, że KPRP po potwierdzeniu jego tożsamości przekazała sprawę odpowiednim służbom.

"Człowiek oskarżony o szpiegostwo był tłumaczem pierwszej damy". Odpowiedź Kancelarii Prezydenta

Polska

"Człowiek oskarżony o szpiegostwo był tłumaczem pierwszej damy". Odpowiedź Kancelarii Prezydenta

12 marca 2022, 19:11

Polska

Autor:
akw/pm
Źródło:
Wirtualna Polska, PAP

Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy pomocy. Fundusze i dary rzeczowe zbierają zarówno organizacje polskie, jak i zagraniczne. Organizowana jest także pomoc medyczna, prawna, opiekuńcza. Część inicjatyw skierowana jest na pomoc ukraińskim dzieciom. Polacy nie zapominają o zwierzętach przybywających wraz z uciekinierami z Ukrainy. Sprawdź, jak możesz pomóc.

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

Najnowsze

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

26 lutego 2022, 8:15

Najnowsze

Autor:
asty,
wini,
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy weszła w życie. Od najbliższej środy, 16 marca ruszy przyjmowanie wniosków o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy. "Pierwszą osobą której nadano PESEL w nowej procedurze dla gości z Ukrainy została pani Oksana ze Starokonstantynowa" - poinformował Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od środy będzie można również składać wnioski o refinansowanie kosztów pomocy dla uchodźców z Ukrainy.

Oksana ze Starokonstantynowa jako pierwsza ma już numer PESEL. Nowe przepisy dla uchodźców

Z kraju

Oksana ze Starokonstantynowa jako pierwsza ma już numer PESEL. Nowe przepisy dla uchodźców

13 marca 2022, 8:41
Aktualizacja: 13 marca 2022, 11:48

Z kraju

Aktualizacja:
Autor:
mb/ams
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

We Florencji odbyła się wielotysięczna manifestacja antywojenna, w trakcie której połączono się z metropoliami w Europie, w tym z Warszawą, oraz z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. - To nie tylko wojna przeciwko Ukraińcom, ale też przeciwko łączącym nas wartościom Zachodu - mówił. Do uczestników wiecu zwrócił się również w telełączeniu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Tłumy na manifestacji we Florencji, Zełenski i Trzaskowski przemawiali przez telemost

Świat

Tłumy na manifestacji we Florencji, Zełenski i Trzaskowski przemawiali przez telemost

13 marca 2022, 8:28

Świat

Autor:
mjz//now
Źródło:
PAP

Сервіс Player зробить доступними безкоштовно та без реєстрації найкращі мультфільми з українським дубляжем та субтитрами українською мовою. До збірки «Казки по-українськи» увійшли «Дора пізнає світ», «Щенячий патруль» та «Губка Боб Квадратні Штани».

Найкращі казки українською мовою в Player. Безкоштовно і без потреби реєструватися

TVN24 po ukraińsku

Найкращі казки українською мовою в Player. Безкоштовно і без потреби реєструватися

11 marca 2022, 14:13

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред
Źródło:
tvn24.pl

Державна початкова школа за місцем проживання дитини з України прийняти дитину зобов’язана. Інші державні початкові та середні школи зроблять це, якщо є вільні місця. Якщо у обраному закладі місь немає, потрібно звернутися до органу самоврядування (гміни) – там повинні допомогти. Станом на 11 березня до польських шкіл прийняли приблизно 24 тис. дітей, які втекли від війни в Україні.

Як записати дитину з України до польської школи або дитячого садочка?

TVN24 po ukraińsku

Як записати дитину з України до польської школи або дитячого садочка?

12 marca 2022, 13:48

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Justyna
Suchecka,
Ред
Źródło:
tvn24.pl

TVN Grupa Discovery i Polska Akcja Humanitarna podjęły współpracę, aby pomóc uciekającym przed wojną oraz osobom wciąż potrzebującym wsparcia w Ukrainie. Grupa jako patron medialny wspomoże PAH w długofalowym zbieraniu funduszy na kluczowe w perspektywie kolejnych miesięcy działania pomocowe.

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

Polska

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

9 marca 2022, 20:06

Polska

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polska Akcja Humanitarna.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Sobota jest siedemnastym dniem ataku Rosji na Ukrainę. W tym dniu została podjęta kolejna próba ewakuacji mieszkańców z miast zajętych przez wojska rosyjskie. Władze obwodu kijowskiego poinformowały, że sytuacja jest trudna, a siły rosyjskie wciąż atakują na obszarach, gdzie powstały korytarze humanitarne w celu wywiezienia ludzi i dostarczenia pomocy.

14 korytarzy humanitarnych w celu wywiezienia ludzi z okupowanych miast. "Prawie wszystkie zostały uruchomione"

Świat

14 korytarzy humanitarnych w celu wywiezienia ludzi z okupowanych miast. "Prawie wszystkie zostały uruchomione"

12 marca 2022, 15:14

Świat

Autor:
tas//rzw
Źródło:
PAP, tvn24.pl

W porcie w Trieście włoska Gwardia Finansowa zatrzymała jacht rosyjskiego miliardera Andrieja Melniczenki - poinformowało biuro premiera Włoch. Superżaglowiec wart jest 530 milionów euro. Jego zatrzymanie to krok w ramach zamrażania majątku oligarchów z Rosji, objętych sankcjami Unii Europejskiej.

Superżaglowiec rosyjskiego miliardera zatrzymany w Trieście

Ze świata

Superżaglowiec rosyjskiego miliardera zatrzymany w Trieście

12 marca 2022, 9:48

Ze świata

Autor:
FC,
mb/ams
Źródło:
Reuters, PAP