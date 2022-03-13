Номер PESEL для українців. Міністр назвав дату

Цієї середи, 16 березня, стартує процес прийому заяв про надання номеру PESEL для громадян України. – Система готова, але ми маємо її протестувати, а комуни мають підготуватися до впровадження закону, – сказав заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Павел Шефернакер. При цьому він закликав не блокувати офіси в перші дні. – Ви отримаєте повну підтримку, пов’язану з охороною здоров’я та соціальною підтримкою, з дня перетину кордону, але ми просимо, аби не всі йшли в офіси в перші дні, – зазначив заступник глави МВС та Адміністрації.

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У суботу Сейм ухвалив із змінами закон про допомогу громадянам України. Того ж дня його підписав президент Анджей Дуда. Закон передбачає, що біженці з України зможуть подати заявку на отримання номера PESEL. Під час суботньої прес-конференції, серед іншого, обговорювали деталі деяких рішень заступник міністра внутрішніх справ та адміністрації Павел Шефернакер і Януш Цєшинський, державний секретар канцелярії прем'єр-міністра, уповноважений уряду з питань кібербезпеки.

Заява на отримання номеру PESEL

– У наступну середу, 16 березня, розпочнеться ця реєстрація, яку проводять муніципалітети. Система готова, але ми маємо її протестувати, а муніципалітети мають підготуватися до впровадження закону. Це природно. Ми даємо собі понеділок і вівторок як державна адміністрація, уряд та місцева влада для реалізації цих рішень, - пояснив Павел Шефернакер.

Віце-міністр також закликав, аби «не всі українці, які хочуть отримати номер PESEL, йшли до офісів першого ж дня». – Ви отримаєте повну підтримку, пов’язану з охороною здоров’я, соціальним супроводом з дня перетину кордону, але ми просимо, щоб не всі заходили в офіси першого чи другого дня. Ми не повинні заблокувати функціонування адміністрації, - сказав заступник глави МВС.

Зразок заяви оприлюднять у Бюлетені публічної інформації міністра, відповідального за комп’ютеризацію. До заяви необхідно буде додати фотографію та зняти відбитки пальців. Остання вимога не стосується дітей до 12 років.

Януш Цешинський зазначив, що фото можна буде зробити в офісах.

- Фотографувати можна в офісі, таке завдання поставив уряд. З представниками органів місцевого самоврядування ми домовилися, скільки будемо платити за цю послугу, - повідомив держсекретар у канцелярії прем'єр-міністра.

Крім того, для полегшення доступу до державних послуг через Інтернет передбачено, що водночас із присвоєнням номера PESEL громадяни України зможуть отримати довірений профіль.

Біженці з України отримають паперове підтвердження про присвоєння номера PESEL та дані доступу до довіреного профілю.

. – Ми хочемо, щоб фізичний документ зараз був мобільним, але ми все ще працюємо над рішенням як впровадити фізичний носій, – повідомив Цєшинський.

Źródło: tvn24