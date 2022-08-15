TVN24 | TVN24 po ukraińsku

«Ночі стануть кошмаром для росіян». Потрібне рішення Заходу

15 sierpnia 2022, 17:47

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Dura: Zachód może błyskawicznie przekazać dużą ilość termowizorów armii ukraińskiej i wtedy będzie ona wypychała Rosjan w nocy
TVN24, ReutersDura: Zachód może błyskawicznie przekazać dużą ilość termowizorów armii ukraińskiej i wtedy będzie ona wypychała Rosjan w nocy

Командор-поручние запасу Максиміліан Дура в ефірі TVN24 говорив про війну в Україні, яка триває вже понад 5 місяців, і про те, що може змінити її хід. - Починається зимовий період, коли ніч довша за день. І це дуже важливо. Дії як української, так і російської сторони будуть обмежені у нічний час, – сказав він і підкреслив, що Захід може відіграти тут важливу роль у зміцненні переваги України.

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Командор Максиміліан Дура в ефірі TVN24 розповів про фактори, які можуть «змінити ситуацію» на фронті. 

– Перше - це високоточні боєприпаси, які дозволяють відрізати росіян від постачання. Але ж треба їх якось витіснити. А складається така ситуація, коли починається зимовий період, тобто період, коли ніч довша за день. І це дуже важливо. І українська, і російська сторони обмежені у діях вночі. Це недолік цих військ, тому що вони не мають ні ноктовізорів, ні тепловізорів у потрібній кількості,- зазначив командор-поручник запасу.

– Якби й хотілося якось цьому зарадити, то у росіян немає шансів, бо у них немає технологій. З іншого боку, Захід може відразу передати українській армії велику кількість приладів теплового та нічного бачення, і тоді українська армія буде витісняти росіян вночі, тому що тільки українці зможуть діяти вночі, - пояснив гість TVN24.

Україна, на думку офіцера, має «кращі баражуючі боєприпаси» (ударні дрони - прим.ред.) та «кращі високоточні боєприпаси великої дальності». 

– Можливо, незабаром Захід це зрозуміє, зважиться і надасть величезну кількість тепловізорів і приладів нічного бачення, щоб українська армія могла діяти і вночі. Тоді у росіян будуть проблеми, ніч стане для росіян кошмаром, - додав він.

- Можливості для дій є. Єдине, що потрібно зробити, це налякати росіян, щоб вони не робили того, що чинять на окупованій території, - підсумував він.

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Autor:red.

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: MARKIIAN LYSEIKO/EPA/PAP

Tagi:
Ukraina
Rosja
Wojna w Ukrainie
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Źródło:
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Źródło:
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Znaleźli kulę, która okazała się XIX-wieczną kapsułą czasu. Otworzyli ją, dołożyli współczesne rzeczy i umieścili w tym samym miejscu

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mjz,
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adso
Źródło:
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Katastrofa ekologiczna na Odrze była tematem dyskusji ekspertów specjalnego wydania "Rozmów o końcu świata" w TVN24. Krzysztof Smolnicki, geohydrolog, przedstawiciel koalicji "Czas na Odrę", stwierdził, że "ewidentnie państwo zawiodło". - To jest koniec Odry, jaką znaliśmy. W zasadzie będziemy borykali się z tym lata, mówimy tutaj o dziesiątkach lat - mówiła doktor Alicja Pawelec, specjalistka do spraw ochrony wód. Profesor Zbigniew Karaczun z SGGW stwierdził, że Odra "została zamordowana", a geograf i meteorolog Michał Brennek mówił, że to "absolutne fiasko państwowego systemu ochrony przyrody".

Zatruta Odra. Debata ekspertów w specjalnym wydaniu "Rozmów o końcu świata"

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Źródło:
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mjz/adso
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