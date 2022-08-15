«Ночі стануть кошмаром для росіян». Потрібне рішення Заходу

Командор-поручние запасу Максиміліан Дура в ефірі TVN24 говорив про війну в Україні, яка триває вже понад 5 місяців, і про те, що може змінити її хід. - Починається зимовий період, коли ніч довша за день. І це дуже важливо. Дії як української, так і російської сторони будуть обмежені у нічний час, – сказав він і підкреслив, що Захід може відіграти тут важливу роль у зміцненні переваги України.

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Командор Максиміліан Дура в ефірі TVN24 розповів про фактори, які можуть «змінити ситуацію» на фронті.

– Перше - це високоточні боєприпаси, які дозволяють відрізати росіян від постачання. Але ж треба їх якось витіснити. А складається така ситуація, коли починається зимовий період, тобто період, коли ніч довша за день. І це дуже важливо. І українська, і російська сторони обмежені у діях вночі. Це недолік цих військ, тому що вони не мають ні ноктовізорів, ні тепловізорів у потрібній кількості,- зазначив командор-поручник запасу.

– Якби й хотілося якось цьому зарадити, то у росіян немає шансів, бо у них немає технологій. З іншого боку, Захід може відразу передати українській армії велику кількість приладів теплового та нічного бачення, і тоді українська армія буде витісняти росіян вночі, тому що тільки українці зможуть діяти вночі, - пояснив гість TVN24.

Україна, на думку офіцера, має «кращі баражуючі боєприпаси» (ударні дрони - прим.ред.) та «кращі високоточні боєприпаси великої дальності».

– Можливо, незабаром Захід це зрозуміє, зважиться і надасть величезну кількість тепловізорів і приладів нічного бачення, щоб українська армія могла діяти і вночі. Тоді у росіян будуть проблеми, ніч стане для росіян кошмаром, - додав він.

- Можливості для дій є. Єдине, що потрібно зробити, це налякати росіян, щоб вони не робили того, що чинять на окупованій території, - підсумував він.

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Autor:red.

Źródło: TVN24