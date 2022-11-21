Німеччина пропонує Польщі системи Patriot. Шеф Міністерства національної оборони Маріуш Блащак відповідає

21 listopada 2022, 17:44
Autor:
red.
Źródło:
Reuters, PAP, tvn24.pl
Niemcy oferują Polsce systemy Patriot
Niemcy oferują Polsce systemy Patriot
TVN24
TVN24Niemcy oferują Polsce systemy Patriot

- Німеччина запропонувала Польщі системи протиракетної оборони Patriot для зміцнення безпеки польського повітряного простору, - повідомила глава міністерства оборони Німеччини Крістін Ламбрехт. Віце-прем'єр-міністр, голова міністерства національної оборони Маріуш Блащак заявив, що "із задоволенням прийняв пропозицію" глави міністерства оборони Німеччини. Пропозиція Німеччини пов’язана з вибухом у Пшеводові, де, за останніми даними, впала й вибухнула українська зенітна ракета, запущена для перехоплення російських ракет.

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Уряд у Берліні раніше вже демонстрував готовність допомогти у нагляді за повітряним простором над Польщею після вибуху ракети в Пшеводові. Йдеться про посилення так званої системи Air Policing, до якої входять літаки Eurofighter, що належать ВПС Німеччини.

- Ми запропонували Польщі допомогу в забезпеченні безпеки її повітряного простору за допомогою наших винищувачів Eurofighter і систем протиповітряної оборони Patriot. Ми вже (зробили це - ред.) в Словаччині і хочемо продовжити нашу присутність там до кінця 2023 року, а можливо, навіть довше, - заявила міністр оборони Крістін Ламбрехт. інтерв’ю "Rheinische Post" та "General Anzeiger".

Блащак: Я із задоволенням прийняв пропозицію німецького міністра

Про цю пропозицію в понеділок висловився голова Міністерства національної оборони Маріуш Блащак. "Я із задоволенням прийняв пропозицію міністра оборони Німеччини щодо розміщення в нашій країні додаткових ракетних установок Patriot. Під час сьогоднішньої телефонної розмови з німецькою стороною я запропоную, щоб система була розміщена на кордоні з Україною", - заявив він.

Німеччина надішле винищувачі? Міністерство національної оборони повідомляє про переговори

У середу німецький суспільний мовник Deutsche Welle повідомив, що у відповідь на вибух ракети в Пшеводові речник міністерства оборони Німеччини Крістіан Тільс поінформував, що Берлін запропонував Польщі надіслати свої винищувачі Eurofighter для патрулювання повітряного простору.

За інформацією DW, також минулої середи міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт мала поговорити про це з головою Міністерства національної оборони Маріушем Блащаком. "Кількість винищувачів, а також зона, яку вони патрулюватимуть, має бути узгоджена з Польщею", - пише Deutsche Welle.

Тоді TVN24 запитав про це прес-службу Оперативного центру міністра національної оборони. "Міністерство оборони Німеччини ще не виступило з офіційною пропозицією щодо можливості використання німецьких винищувачів Eurofighter для патрулювання неба над Польщею. Про це лише повідомлено аташе з питань оборони Польщі в Берліні. Переговори з цього приводу вестимуть міністерства оборони обох країн", - йдеться у повідомленні відомства.

Система Patriot для протиповітряної оборони

Система Patriot - це американська зенітна система середньої дальності, яку використовують, зокрема, США та Німеччина, а з жовтня цього року також Польща. До кінця 2022 року дві батареї Patriot (16 пускових установок) мають надійти на озброєння польської армії. Крім того, у Польщі дислокуються дві батареї Patriot американських сил, які дислокуються, зокрема, в Жешуві.

Під час холодної війни Західна Німеччина, як флангова країна НАТО, мала у своєму розпорядженні 36 систем Patriot. Нині у збройних силах Німеччини є 12 систем Patriot, дві з яких дислокуються в Словаччині.

Вибух у Пшеводові

Вибух у Пшеводові Люблінського воєводства стався у вівторок, у день, коли російські війська завдали масштабного ракетного удару по Україні. За даними польської влади, ракета, швидше за все, з української ППО, впала на територію зерносушильного закладу в селі Пшеводув, неподалік від кордону з Україною. Стався вибух, внаслідок якого загинуло двоє поляків. Наголошується, що все вказує на те, що ця ситуація сталася внаслідок нещасного випадку.

Autor:red.

Źródło: Reuters, PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Raytheon

Przewodów - wybuch rakiety
Niemcy
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