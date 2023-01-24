Німеччина отримала польський запит щодо "Леопардів". Прем'єр-міністр: сподіваюся на швидку відповідь

24 stycznia 2023, 18:19
Autor:
ads/kg
Źródło:
tvn24.pl
Premier: mam nadzieję, że odpowiedź od Niemców w sprawie Leopardów przyjdzie szybko
Premier: mam nadzieję, że odpowiedź od Niemców w sprawie Leopardów przyjdzie szybkoTVN24
wideo 2/6
TVN24Premier: mam nadzieję, że odpowiedź od Niemców w sprawie Leopardów przyjdzie szybko

Німеччина отримала наш запит на згоду на передачу Україні танків Leopard 2, - повідомив міністр національної оборони Маріуш Блащак. Це підтвердив речник німецького уряду. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький висловив сподівання на швидку відповідь німецької сторони.

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Минулої п'ятниці на засіданні контактної групи з оборонної підтримки України на базі Рамштайн представники 50 країн обговорили можливості військової допомоги. Під час зустрічі учасникам не вдалося домовитися про постачання в Україну танків "Леопард". США та інші союзники розраховували, що Німеччина, як виробнику цих бойових машин, сама постачатиме Україні танки та дозволить це робити іншим країнам.

Пізніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна не чинитиме перешкод, якщо Польща надішле Україні свої танки Leopard 2 німецького виробництва.

Блащак: Німеччина вже отримала наш запит з цього приводу

У вівторок вранці міністр національної оборони Маріуш Блащак повідомив, що "Німеччина вже отримала наш запит про згоду на передачу Україні танків Leopard 2".

Він закликав уряд у Берліні "приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2". 

- Це наша спільна справа, тому що йдеться про безпеку всієї Європи!, - наголосив Блащак.

Речник німецького уряду підтвердив, що лист надійшов, і запевнив: "Ми опрацюємо його з належною ретельністю".

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький на прес-конференції висловив надію, що відповідь Німеччини буде "швидкою", і дорікнув Берліна тим, що "наразі Німеччина зволікає, ухиляється та діє у спосіб, який важко зрозуміти".

На його думку, схоже, що Німеччина не хоче більшою мірою допомагати Україні.  

- Що це означає? Це означає страх, якийсь незрозумілий острах чи віру в те, що повернення до нормальних відносин з Росією все ж можливе? Варто поставити кілька таких запитань, тому що насправді ця коаліція держав, які хочуть допомогти Україні дати відсіч варварській російській агресії, має розширюватися, - наголосив він.

Моравецький також повідомив, що Польща звернеться до Євросоюзу з проханням відшкодувати витрати, пов'язані з передачею "Леопардів" Україні.  

- Це буде чергова перевірка доброї волі Євросоюзу. Євросоюз повинен компенсувати нам ці витрати, і я сподіваюся, що так і буде", - сказав він.

Premier o Leopardach dla Ukrainy: wystąpimy o zwrot kosztów do Unii Europejskiej
Premier o Leopardach dla Ukrainy: wystąpimy o zwrot kosztów do Unii EuropejskiejTVN24

Прем'єр: якщо Німеччина не погодиться, ми створимо "меншу коаліцію"

Наприкінці минулого тижня прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що у разі відмови Німеччини передати Україні танки Leopard 2, Польща створить "меншу коаліцію" країн, готових пожертвувати частину своїх сучасних танків. "Україна та Європа виграють цю війну - з Німеччиною чи без неї", - сказав він.

Танк "Леопард 2"

Leopard 2 - основний бойовий танк виробництва німецького концерну Krauss-Maffei Wegmann. Його перші версії надійшли на озброєння німецької армії в 1979-1980 роках. З того часу були створені нові модифікації. Зараз Leopard 2 використовують багато європейських країн, зокрема Німеччина, Польща, Туреччина, Іспанія, Греція, Данія та Норвегія, а також країни, що не входять до НАТО - Швеція, Фінляндія, Австрія та Швейцарія.

Czołg Leopard 2PAP - Adam Ziemienowicz
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Autor:ads/kg

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: 10bkpanc.wp.mil.pl

Ukraina
Wojna w Ukrainie
Mateusz Morawiecki
Niemcy
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PAP

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Autor:
Krzysztof
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Autor:
js
/ prpb
Źródło:
PAP, tvn24.pl

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Autor:
ks
Źródło:
PAP

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Autor:
bż/
tam
Źródło:
tvn24.pl

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Autor:
Justyna
Kobus,
wac//am
Źródło:
tvn24.pl

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Autor:
Tomasz
Słomczyński
Źródło:
tvn24.pl

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Autor:
kgo//am
Źródło:
KWCH-DT, ksn.com

Afganistan zmaga się z potężnym mrozem. W ciągu ostatnich dwóch tygodni zmarły co najmniej 124 osoby - wynika z informacji podawanych przez talibskich urzędników, na których powołuje się BBC.

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24 stycznia 2023, 15:55
Autor:
dd
Źródło:
BBC, CNN, Reuters, tvnmeteo.pl

Oscary 2023. "IO" w reżyserii Jerzego Skolimowskiego otrzymał nominację do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Polski kandydat ma bardzo mocną konkurencję, w tym entuzjastycznie przyjęty niemiecki dramat wojenny "Na Zachodzie bez zmian". Który film otrzyma statuetkę Oscara, dowiemy się w nocy z 12 na 13 marca 2023, gdy odbędzie się oscarowa gala.

Oscary 2023. "IO" w reżyserii Jerzego Skolimowskiego z nominacją do Oscara

Oscary 2023. "IO" w reżyserii Jerzego Skolimowskiego z nominacją do Oscara

24 stycznia 2023, 14:45
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona / prpb
Źródło:
tvn24.pl

Oscary 2023. Amerykańska Akademia Filmowa ogłosiła we wtorek listę nominowanych do jubileuszowej 95. edycji Oscarów. Wśród nominowanych znalazł się film "IO" Jerzego Skolimowskiego. Najwięcej - 11 - nominacji zdobył film Dana Kwana i Daniela Scheinerta "Wszystko wszędzie naraz".

Oscary 2023. Nominacje

Oscary 2023. Nominacje

24 stycznia 2023, 15:11
Autor:
Tomasz-Marcin
Wrona
Źródło:
tvn24.pl

Czy Niemcy militarnie pomagają Ukrainie najwięcej ze wszystkich krajów UE? - to pytanie przewija się w dyskusjach polityków i ekspertów. Publicznie dostępne dane nie dostarczają dokładnej odpowiedzi. Nie wiadomo bowiem, ile z zadeklarowanej pomocy wojskowej Ukraina już dostała.

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Pomoc militarna Niemiec dla Ukrainy. Co wiemy, a czego nie

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Autor:
Michał
Istel
Źródło:
Konkret24

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Wołodymyr Zełenski: ważne, aby Białoruś nie utraciła niepodległości i nie dołączyła do tej haniebnej wojny

Wołodymyr Zełenski: ważne, aby Białoruś nie utraciła niepodległości i nie dołączyła do tej haniebnej wojny

24 stycznia 2023, 5:21
Aktualizacja: 24 stycznia 2023, 17:32
Aktualizacja:
Autor:
red.
Źródło:
tvn24.pl

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"FT": sprawa Leopardów podważa zaufanie do niemieckiego sektora zbrojeniowego

"FT": sprawa Leopardów podważa zaufanie do niemieckiego sektora zbrojeniowego

24 stycznia 2023, 13:47
Autor:
ks
/ prpb
Źródło:
PAP

Krakowscy policjanci szukają trzech osób, podejrzewanych o pobicie kontrolera biletów komunikacji miejskiej w Krakowie. Do ataku, między innymi przy użyciu kuli ortopedycznej, doszło w listopadzie na przystanku "Politechnika". Sprawcy wciąż nie zostali wykryci, dlatego funkcjonariusze publikują nagranie i proszą o pomoc w rozpoznaniu mężczyzn.

Sprawdzał bilety, został pobity kulą ortopedyczną. Policja szuka sprawców

Sprawdzał bilety, został pobity kulą ortopedyczną. Policja szuka sprawców

24 stycznia 2023, 15:30
Autor:
bp/
tam
Źródło:
KMP Kraków

Warszawski IPN prowadzi śledztwo w sprawie ukrywania akt paszportowych prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego. Akta te powinny zostać przekazane do zasobów Instytutu Pamięci Narodowej i mogą zawierać wnioski oraz pozwolenia bezpieki na wyjazd z kraju.

Szukają akt Jarosława Kaczyńskiego z zasobów IPN. Dotyczą informacji o wyjazdach zagranicznych

Szukają akt Jarosława Kaczyńskiego z zasobów IPN. Dotyczą informacji o wyjazdach zagranicznych

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Autor:
eŁKa/tok
Źródło:
TVN24/Gazeta Wyborcza

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Szusował na nich w Alpach, by przygotować tamtejsze przysmaki. Robert Makłowicz na aukcję wystawił narty

Szusował na nich w Alpach, by przygotować tamtejsze przysmaki. Robert Makłowicz na aukcję wystawił narty

24 stycznia 2023, 9:14
Autor:
ads\mtom
Źródło:
TVN24

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Bez sprzętu od WOŚP ten oddział by nie istniał. "Pomaga nam na każdym etapie"

Bez sprzętu od WOŚP ten oddział by nie istniał. "Pomaga nam na każdym etapie"

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Autor:
FC/tok
Źródło:
TVN 24 Poznań

Zostań prezydentem miasta na jeden dzień, jako pierwszy oficjalnie podaj piłkę na nowym stadionie albo przejedź się pojazdem wodociągów - te i inne oferty na aukcje - w ramach 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - wystawiło miasto Sosnowiec (woj. śląskie). - Po licytacji ustalimy z osobą, która wygra, co chciałaby w danym dniu robić. Zobaczy, jak wygląda od kuchni zarządzanie miastem - deklaruje Arkadiusz Chęciński, prezydent Sosnowca.

Zostań prezydentem miasta, kopnij pierwszą piłkę na nowym stadionie. Sosnowiec gra z WOŚP

Zostań prezydentem miasta, kopnij pierwszą piłkę na nowym stadionie. Sosnowiec gra z WOŚP

24 stycznia 2023, 12:51
Autor:
tam
Źródło:
TVN24

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy coraz bliżej. Ruszyły aukcje internetowe, w których można wylicytować niezwykłe przedmioty oraz doświadczenia. Do akcji po raz kolejny dołączyły gwiazdy TVN Warner Bros. Discovery.

WOŚP 2023. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

WOŚP 2023. Aukcje gwiazd TVN Warner Bros. Discovery

5 stycznia 2023, 13:58
Aktualizacja: 23 stycznia 2023, 15:03
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tmw/kg
Źródło:
tvn24.pl

Drugi odcinek serialu "The Last of Us" tylko pierwszego dnia przyciągnął przed ekrany ponad 5,7 milionów widzów. Tym samym osiągnął rekordowy w historii HBO wzrost oglądalności względem premierowego epizodu wynoszący aż 22 procent. Popularność serialu dostępnego na HBO Max przyczyniła się także do nagłego wzrostu sprzedaży gry The Last of Us Part I.

Serial "The Last of Us" z kolejnym rekordem. Największy wzrost oglądalności w historii HBO

Serial "The Last of Us" z kolejnym rekordem. Największy wzrost oglądalności w historii HBO

24 stycznia 2023, 12:25
Autor:
jdw//mm
Źródło:
Variety, gamesindustry.biz, tvn24.pl

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24 stycznia 2023, 12:51
Autor:
jr/dap
Źródło:
TVN24 Biznes

Premier Morawiecki opublikował wykres, który ma udowadniać, że za rządów PO-PSL upadało więcej firm niż za czasów Zjednoczonej Prawicy. Dane są prawdziwe - ale to nie one obrazują rzeczywistą sytuację polskich przedsiębiorstw. "Radzę spojrzeć w inne źródła albo nawet na tę samą stronę, tylko troszkę dalej" – podpowiada prof. Witold Orłowski.

Morawiecki pokazał "dobijanie polskich firm" za Tuska. A czego nie pokazał?

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Autor:
Krzysztof
Jabłonowski
Źródło:
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Dociskanie kolanem do ściany mniejszych ugrupowań opozycyjnych, by już teraz, zaraz, natychmiast, w sobotę, a najlepiej w piątek zadeklarowały, że tak, owszem, chcą, razem, wspólnie, pod koalicyjnym sztandarem ruszać do wyborów jest taktyką tyleż zrozumiałą, co mało skuteczną. A jeśli towarzyszy temu zgiełk generowany przez fanów w mediach społecznościowych, a w tym zgiełku mnóstwo jest obelg, kąśliwości i odsądzania od czci i wiary, to opozycja, miast prezentować się jako zgodna i zmierzająca do powyborczej współpracy, zaczyna jawić się wielu jako skłócona i skupiona na własnych gierkach czereda megalomanów.

Zjednoczone-podzielone stany opozycji

Zjednoczone-podzielone stany opozycji

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