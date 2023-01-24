Німеччина отримала польський запит щодо "Леопардів". Прем'єр-міністр: сподіваюся на швидку відповідь

Німеччина отримала наш запит на згоду на передачу Україні танків Leopard 2, - повідомив міністр національної оборони Маріуш Блащак. Це підтвердив речник німецького уряду. Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький висловив сподівання на швидку відповідь німецької сторони.

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Минулої п'ятниці на засіданні контактної групи з оборонної підтримки України на базі Рамштайн представники 50 країн обговорили можливості військової допомоги. Під час зустрічі учасникам не вдалося домовитися про постачання в Україну танків "Леопард". США та інші союзники розраховували, що Німеччина, як виробнику цих бойових машин, сама постачатиме Україні танки та дозволить це робити іншим країнам.

Пізніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що її країна не чинитиме перешкод, якщо Польща надішле Україні свої танки Leopard 2 німецького виробництва.

Блащак: Німеччина вже отримала наш запит з цього приводу

У вівторок вранці міністр національної оборони Маріуш Блащак повідомив, що "Німеччина вже отримала наш запит про згоду на передачу Україні танків Leopard 2".

Він закликав уряд у Берліні "приєднатися до коаліції країн, які підтримують Україну танками Leopard 2".

- Це наша спільна справа, тому що йдеться про безпеку всієї Європи!, - наголосив Блащак.

Речник німецького уряду підтвердив, що лист надійшов, і запевнив: "Ми опрацюємо його з належною ретельністю".

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький на прес-конференції висловив надію, що відповідь Німеччини буде "швидкою", і дорікнув Берліна тим, що "наразі Німеччина зволікає, ухиляється та діє у спосіб, який важко зрозуміти".

На його думку, схоже, що Німеччина не хоче більшою мірою допомагати Україні.

- Що це означає? Це означає страх, якийсь незрозумілий острах чи віру в те, що повернення до нормальних відносин з Росією все ж можливе? Варто поставити кілька таких запитань, тому що насправді ця коаліція держав, які хочуть допомогти Україні дати відсіч варварській російській агресії, має розширюватися, - наголосив він.

Моравецький також повідомив, що Польща звернеться до Євросоюзу з проханням відшкодувати витрати, пов'язані з передачею "Леопардів" Україні.

- Це буде чергова перевірка доброї волі Євросоюзу. Євросоюз повинен компенсувати нам ці витрати, і я сподіваюся, що так і буде", - сказав він.

Premier o Leopardach dla Ukrainy: wystąpimy o zwrot kosztów do Unii Europejskiej TVN24

Прем'єр: якщо Німеччина не погодиться, ми створимо "меншу коаліцію"

Наприкінці минулого тижня прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив, що у разі відмови Німеччини передати Україні танки Leopard 2, Польща створить "меншу коаліцію" країн, готових пожертвувати частину своїх сучасних танків. "Україна та Європа виграють цю війну - з Німеччиною чи без неї", - сказав він.

Танк "Леопард 2"

Leopard 2 - основний бойовий танк виробництва німецького концерну Krauss-Maffei Wegmann. Його перші версії надійшли на озброєння німецької армії в 1979-1980 роках. З того часу були створені нові модифікації. Зараз Leopard 2 використовують багато європейських країн, зокрема Німеччина, Польща, Туреччина, Іспанія, Греція, Данія та Норвегія, а також країни, що не входять до НАТО - Швеція, Фінляндія, Австрія та Швейцарія.

Czołg Leopard 2 PAP - Adam Ziemienowicz

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Autor:ads/kg

Źródło: tvn24.pl