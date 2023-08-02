"Незрозуміло, якою зараз є угода між Кремлем і Пригожиним"

2 sierpnia 2023, 13:37
Autor:
akw/adso
Źródło:
PAP
Ambasador USA przy ONZ: każdy atak Grupy Wagnera będzie odbierany jako atak ze strony Rosji 
Ambasador USA przy ONZ: każdy atak Grupy Wagnera będzie odbierany jako atak ze strony Rosji Fakty TVN
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Fakty TVNAmbasador USA przy ONZ: każdy atak Grupy Wagnera będzie odbierany jako atak ze strony Rosji 

- Найманців з так званої групи Вагнера на території Білорусі використовують і будуть використовувати для гібридного тиску на Україну, Польщу та Литву, - зазначила Анна Марія Динер, аналітикиня Польського Інституту міжнародних справ (PISM). Нині чисельність вагнерівців у Білорусі оцінюється приблизно в п'ять тисяч. Динер відзначила, що в такій ситуації важливо "правильно комунікувати з власним суспільством, союзниками по НАТО і потенційними противниками".

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За даними української прикордонної служби, наразі в Білорусі перебувають понад п'ять тисяч вагнерівців. Вони були дислоковані переважно в польовому таборі, створеному під Осиповичами біля містечка Цель, що на Могильовщині. Однак, як каже Динер, не можна виключати, що їх розмістять і в інших, менших об'єктах, і їх кількість збільшиться. У різних джерелах була інформація, що туди їх могли відправити 8 тисяч, були заяви і про кільканадцять тисяч.

За даними британської військової розвідки з 30 липня, у таборі поблизу Осиповичів знаходиться близько 300 наметів і 200 автомобілів. Важкої техніки там немає.

Зазначається, що з окремих донесень випливає, що більшість помічених транспортних засобів - це вантажівки та мікроавтобуси, з невеликою кількістю бойових броньованих машин. "Залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою, яку використовувала група Вагнера в Україні, і існує реальна ймовірність того, що вони були змушені повернути її російським військовим", - йдеться в заяві Міністерства оборони Великої Британії.

>> Ambasador USA przy ONZ: każdy atak Grupy Wagnera będzie odbierany jako atak ze strony Rosji

Ambasador USA przy ONZ: każdy atak Grupy Wagnera będzie odbierany jako atak ze strony Rosji 
Ambasador USA przy ONZ: każdy atak Grupy Wagnera będzie odbierany jako atak ze strony Rosji Fakty TVN

Анна Марія Динер з Польського інституту міжнародних справ в інтерв’ю Польському пресовому агентству зазначила, що "зараз говорять про п’ять тисяч, але треба враховувати, що їх може бути більше".

- Незалежно від того, якою буде точна кількість, присутність цього формування найманців на території Білорусі буде використовуватися для тиску на Україну, Польщу, країни Балтії і, ширше, країни НАТО, - сказала вона.

- Те, що ми вже бачимо, - це інформаційна "гра" з боку білоруської влади, наприклад, вислови Олександра Лукашенка, що "вони хочуть поїхати на екскурсію до Жешува". Наявність цих формувань дозволяє Мінську і Москві погрожувати гібридними діями, чинити психологічний тиск і викликати страх, - пояснила Динер.

Важлива "правильна комунікація"

Про гібридне використання вагнерівців у Білорусі експерти в Польщі та Україні говорять в першу чергу. На початку липня білоруський пропагандист Аляксєй Дзєрмант заявив: "Захід боїться ядерної зброї і Вагнера. Якщо у нас є такі інструменти в руках, нехай бояться".

Тому, як підкреслила Динер, у випадку з Групою Вагнера, окрім моніторингу ситуації та оцінки загроз, а також реагування на них, вкрай важливо "правильно комунікувати з власним суспільством, союзниками по НАТО та потенційними противниками".

- Якщо уявити, підкреслю, гіпотетичний, але найчорніший сценарій, то це формування або його частина може бути використана для провокацій чи якихось диверсійних дій на кордоні з Україною, а також з Польщею чи Литвою, - сказала Динер.

Grupa Wagnera na BiałorusiReuters

"Ніхто не знає, які домовленості були на початку і які вони зараз"

Польська та литовська влада попереджає, що вагнерівців можуть використовувати для діяльності, пов’язаної з проникненням нелегальних мігрантів на територію Євросоюзу або навіть, видаючи себе за них. Зараз військове керівництво Білорусі представляє вагнерівців як тренерів різних силових структур Білорусі - від армії, через територіальну оборону, до внутрішніх військ.

- На мій погляд, ця діяльність має на меті виправдати їхню присутність у Білорусі, перш за все перед суспільством. Лукашенку доводиться проковтнути жабу, яку він приготував собі разом з Путіним, затамувавши бунт Євгена Пригожина. Ніхто не знає, якими були домовленості на початку і якими вони є зараз, але цілком можливо, що деякі речі, наприклад кількість найманців, могли змінитися, що потенційно є проблемою для Лукашенка, - зазначила Динер.

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Turyści Putina. Czym jest Grupa Wagnera
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Після вагнерівського бунту "незрозуміло, якою є нинішня домовленість між Кремлем і Пригожиним"

Група Вагнера - структура, яку експерти вже назвали "гібридним найманським формуванням". Це не приватна армія, тому що вона фінансувалася Кремлем (як визнав сам Путін) і діяла як його неформальна військова частина з 2014 року. Створювали її під крилом російської військової розвідки. Вагнерівці були присутні в Україні під час анексії Криму та діяли на Донбасі у 2014 році.

Пізніше найманці Пригожина діяли переважно на "передових рубежах" - у Сирії, в Африці. Як розповів сам очільник найманців, коли почалася повномасштабна війна в Україні, його формування "покликали на допомогу" - нібито через те, що регулярна армія не справлялася.

Хоча Група Вагнера діяла під неофіційним патронатом Кремля, формально, з огляду на російські закони, вона не є легальною. Нещодавно Путін заявив, що цього утворення "не існує". І справді, з юридичної точки зору, це так, оскільки закон не допускає існування приватних армій, а найманство в Росії (теоретично) карається позбавленням волі.

Grupa WagneraPAP

Незважаючи на це, Пригожину дозволили не тільки створити власну армію, а й вербувати в'язнів для війни в Україні. Армія постачала йому спорядження та боєприпаси, а на злочини вагнерівців дивилися крізь пальці.

Ситуація змінилася, коли Пригожин, який також володів чималою медіа-імперією і користувався підтримкою не малої частини радикально

налаштованого провоєнного середовища Росії, почав критикувати міністерство оборони та висловлювати свої політичні амбіції.

Конфлікт призвів до "бунту", в якому вагнерівці на чолі з Пригожиним де-факто захопили Ростов-на-Дону і рушили на Москву, зупинившись приблизно за 200 кілометрів від столиці, згідно з офіційними заявами з Мінська та Москви - через посередницьке втручання Лукашенка. Однією з ключових домовленостей було переміщення частини вагнерівців до Білорусі.

- Незрозуміло, якою зараз є угода між Кремлем і Пригожиним. Ми не знаємо, якою була і є роль Олександра Лукашенка. Але я б не повірила, що Пригожин не має зв'язку з Кремлем. І можна уявити, гіпотетично, що вагнерівці можуть здійснювати якісь дії на території Білорусі чи з неї навіть без згоди та відома Лукашенка. Таким чином Москва має додатковий інструмент контролю, - пояснила аналітикиня PISM.

Також Білорусь може стати "перевалочною базою" вагнерівців для подальших операцій у сірій зоні Африки та Близького Сходу. Це вигідні угоди, для яких у Кремля немає кращих виконавців, ніж навчені бійці, які, однак, не є частиною регулярної армії.

- Відомо, що Пригожин зареєстрував компанію в Білорусі, завдяки чому тепер може вести там бізнес, здійснювати фінансові перекази. Не виключено, що білоруська влада теж захоче відрізати шматок цього пирога, тим більше, що "експерти" режиму підказують, що вагнерівці могли б, наприклад, "захистити білоруські проекти в Африці", - підсумувала Динер.

Zaślepka materiału TVN24GO
Wagnerowcy. Najemnicy Putina
Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akw/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Ukraina
Jewgienij Prigożyn
Białoruś
Grupa Wagnera
Rosja
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Źródło:
TVN24 Biznes

Jeronimo Martins Polska, właścicielowi sieci Biedronka, grozi kara w wysokości nawet 10 procent obrotu. To efekt zarzutów postawionych spółce przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasza Chróstnego. Poprzez skomplikowane warunki, sposób ich przedstawiania i niepełne komunikaty o zasadach promocji spółka mogła naruszać zbiorowe interesy konsumentów - ocenił UOKiK. Biuro prasowe sieci Biedronka w komentarzu przesłanym TVN24 Biznes zapewniło, że firma jest zdeterminowana, by każdorazowo zapewnić klientom "kompleksową informację dotyczącą obowiązujących ofert". Dodano, że trwa analiza postanowienia UOKiK.

Właścicielowi Biedronki grozi wysoka kara. Prezes UOKiK stawia zarzuty, jest komentarz sieci

Właścicielowi Biedronki grozi wysoka kara. Prezes UOKiK stawia zarzuty, jest komentarz sieci

2 sierpnia 2023, 9:37
Aktualizacja: 2 sierpnia 2023, 10:26
Autor:
mb/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Jason Gerald Shenk, 45-latek z Georgii, jest poszukiwany przez tamtejszą prokuraturę w związku z podejrzeniem wyłudzenia ponad 32 milionów dolarów. Mężczyzna miał podawać się za misjonarza, zbierającego datki w celu szerzenia literatury chrześcijańskiej w Chińskiej Republice Ludowej. Zdaniem śledczych pieniądze wydał m.in. na zakup złota, diamentów, akcji i nieruchomości. 

Miał wyłudzić 32 miliony dolarów na "dystrybucję Biblii". Fałszywy misjonarz poszukiwany

Miał wyłudzić 32 miliony dolarów na "dystrybucję Biblii". Fałszywy misjonarz poszukiwany

2 sierpnia 2023, 13:10
Autor:
jdw//az
Źródło:
justice.gov, NBC News

Ahmed Hachani został premierem Tunezji po tym, jak prezydent Kais Saied niespodziewanie zdymisjonował w nocy z wtorku na środę Najlę Bouden. Była szefowa rządu była pierwszą kobietą na tym stanowisku w historii tego kraju.

Premier Tunezji Najla Bouden zdymisjonowana. Jest następca

Premier Tunezji Najla Bouden zdymisjonowana. Jest następca

2 sierpnia 2023, 12:19
Autor:
pp//rzw
Źródło:
PAP

Przed nami Pol'and'Rock Festival. Wydarzenie będzie odbywać się na lotnisku Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Jak wynika z prognozy pogody przygotowanej przez naszego synoptyka Daniela Kowalczyka, uczestnicy festiwalu powinni być przygotowani na chwile z intensywnymi opadami i silnymi porywami wiatru.

Prognoza pogody na Pol'and'Rock Festival 2023. Chwilami będzie mocno padało i wiało

Prognoza pogody na Pol'and'Rock Festival 2023. Chwilami będzie mocno padało i wiało

2 sierpnia 2023, 11:54
Autor:
kw
Źródło:
tvnmeteo.pl

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował, że wpłynęło do niego zgłoszenie od sieci sklepów Decathlon o zabawce do pływania dla dzieci, która może być dla nich groźna. Przedsiębiorca prosi o zaprzestanie korzystania z niego i zwrot produktu.

Wada konstrukcyjna w kółkach do pływania dla najmłodszych. "Ryzyko wywrócenia się"

Wada konstrukcyjna w kółkach do pływania dla najmłodszych. "Ryzyko wywrócenia się"

2 sierpnia 2023, 12:01
Autor:
JW/ams
Źródło:
TVN24 Biznes

Strażacy z wielkopolski uratowali trzy psy, które weszły do rury melioracyjnej i nie mogły się wydostać. Akcja trwała sześć godzin i była trudna, bo padał ulewny deszcz. W działaniach ratujących czworonogi wykorzystano między innymi sprzęt używany do poszukiwania ludzi pod gruzami.

Psy utknęły w rurze melioracyjnej, wyciągali je przez sześć godzin

Psy utknęły w rurze melioracyjnej, wyciągali je przez sześć godzin

2 sierpnia 2023, 11:55
Autor:
pk/tam
Źródło:
tvn24.pl, PAP

Uzbrojeni napastnicy wtargnęli do luksusowego zakładu jubilerskiego Piaget w centrum Paryża i ukradli biżuterię o wartości nawet 15 milionów euro. Trwają poszukiwania trojga sprawców - dwóch mężczyzn i kobiety.

Napad na słynnego jubilera w Paryżu, skradziono łup warty nawet 15 mln euro

Napad na słynnego jubilera w Paryżu, skradziono łup warty nawet 15 mln euro

2 sierpnia 2023, 9:46
Autor:
pb//mm
Źródło:
Reuters, Guardian, BFMTV

Rozpoczynają się drogowe prace na styku osiedli Solec, Śródmieście Północne i Ujazdów. Czwartego sierpnia drogowcy zaczną remont ulicy Pięknej, a jej zamknięcie wykorzystają budowniczowie wiaduktów Trasy Łazienkowskiej. Odbudują oni wtedy wjazd z ulicy Myśliwieckiej na rondo Sedlaczka.

Ulica Piękna zyska nowy asfalt, prace przy wiaduktach Trasy Łazienkowskiej

Ulica Piękna zyska nowy asfalt, prace przy wiaduktach Trasy Łazienkowskiej

2 sierpnia 2023, 12:25
Autor:
mg
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Piosenkarka Lizzo została pozwana przez trzy swoje byłe tancerki. Zarzucają one artystce oraz liderce jej zespołu tanecznego m.in. molestowanie seksualne oraz dyskryminację ze względu na rasę i religię.

Byłe tancerki pozywają Lizzo. Zarzucają jej molestowanie i dyskryminację

Byłe tancerki pozywają Lizzo. Zarzucają jej molestowanie i dyskryminację

2 sierpnia 2023, 13:15
Autor:
pb//mm
Źródło:
CNN, New York Times

Sanepid na swojej stronie internetowej codziennie informuje o tym, w jakich kąpieliskach woda nie nadaje się do kąpieli ze względu na zakwit sinic. Z danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego przekazanych w środę wynika, że - podobnie jak w poprzednich dniach - wszystkie kąpieliska nad Bałtykiem są wolne od sinic, a kąpiel tam jest dozwolona.

Sinice w Bałtyku. Najnowsze informacje od sanepidu

Sinice w Bałtyku. Najnowsze informacje od sanepidu

24 lipca 2023, 10:02
Aktualizacja: 2 sierpnia 2023, 12:30
Aktualizacja:
Autor:
ng,
eŁKa/tok,
tam
Źródło:
TVN24

W środę, 2 sierpnia, na Stadionie Narodowym zagra Depeche Mode. Fani mogą wchodzić na PGE Narodowy od godziny 17. Wjazd na Saską Kępę dla pojazdów indywidualnych będzie czasowo ograniczony. Częściej będzie kursowała komunikacja miejska, zarówno przed, jak i po koncercie.

Depeche Mode zagra na Narodowym. Jak dojechać i wrócić z koncertu?

Depeche Mode zagra na Narodowym. Jak dojechać i wrócić z koncertu?

2 sierpnia 2023, 10:44
Autor:
mg
Źródło:
PAP, infoulice.um.warszawa.pl