"Незрозуміло, якою зараз є угода між Кремлем і Пригожиним"

- Найманців з так званої групи Вагнера на території Білорусі використовують і будуть використовувати для гібридного тиску на Україну, Польщу та Литву, - зазначила Анна Марія Динер, аналітикиня Польського Інституту міжнародних справ (PISM). Нині чисельність вагнерівців у Білорусі оцінюється приблизно в п'ять тисяч. Динер відзначила, що в такій ситуації важливо "правильно комунікувати з власним суспільством, союзниками по НАТО і потенційними противниками".

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За даними української прикордонної служби, наразі в Білорусі перебувають понад п'ять тисяч вагнерівців. Вони були дислоковані переважно в польовому таборі, створеному під Осиповичами біля містечка Цель, що на Могильовщині. Однак, як каже Динер, не можна виключати, що їх розмістять і в інших, менших об'єктах, і їх кількість збільшиться. У різних джерелах була інформація, що туди їх могли відправити 8 тисяч, були заяви і про кільканадцять тисяч.

За даними британської військової розвідки з 30 липня, у таборі поблизу Осиповичів знаходиться близько 300 наметів і 200 автомобілів. Важкої техніки там немає.

Зазначається, що з окремих донесень випливає, що більшість помічених транспортних засобів - це вантажівки та мікроавтобуси, з невеликою кількістю бойових броньованих машин. "Залишається незрозумілим, що сталося з важкою технікою, яку використовувала група Вагнера в Україні, і існує реальна ймовірність того, що вони були змушені повернути її російським військовим", - йдеться в заяві Міністерства оборони Великої Британії.

Ambasador USA przy ONZ: każdy atak Grupy Wagnera będzie odbierany jako atak ze strony Rosji Fakty TVN

Анна Марія Динер з Польського інституту міжнародних справ в інтерв’ю Польському пресовому агентству зазначила, що "зараз говорять про п’ять тисяч, але треба враховувати, що їх може бути більше".

- Незалежно від того, якою буде точна кількість, присутність цього формування найманців на території Білорусі буде використовуватися для тиску на Україну, Польщу, країни Балтії і, ширше, країни НАТО, - сказала вона.

- Те, що ми вже бачимо, - це інформаційна "гра" з боку білоруської влади, наприклад, вислови Олександра Лукашенка, що "вони хочуть поїхати на екскурсію до Жешува". Наявність цих формувань дозволяє Мінську і Москві погрожувати гібридними діями, чинити психологічний тиск і викликати страх, - пояснила Динер.

Важлива "правильна комунікація"

Про гібридне використання вагнерівців у Білорусі експерти в Польщі та Україні говорять в першу чергу. На початку липня білоруський пропагандист Аляксєй Дзєрмант заявив: "Захід боїться ядерної зброї і Вагнера. Якщо у нас є такі інструменти в руках, нехай бояться".

Тому, як підкреслила Динер, у випадку з Групою Вагнера, окрім моніторингу ситуації та оцінки загроз, а також реагування на них, вкрай важливо "правильно комунікувати з власним суспільством, союзниками по НАТО та потенційними противниками".

- Якщо уявити, підкреслю, гіпотетичний, але найчорніший сценарій, то це формування або його частина може бути використана для провокацій чи якихось диверсійних дій на кордоні з Україною, а також з Польщею чи Литвою, - сказала Динер.

Grupa Wagnera na Białorusi Reuters

"Ніхто не знає, які домовленості були на початку і які вони зараз"

Польська та литовська влада попереджає, що вагнерівців можуть використовувати для діяльності, пов’язаної з проникненням нелегальних мігрантів на територію Євросоюзу або навіть, видаючи себе за них. Зараз військове керівництво Білорусі представляє вагнерівців як тренерів різних силових структур Білорусі - від армії, через територіальну оборону, до внутрішніх військ.

- На мій погляд, ця діяльність має на меті виправдати їхню присутність у Білорусі, перш за все перед суспільством. Лукашенку доводиться проковтнути жабу, яку він приготував собі разом з Путіним, затамувавши бунт Євгена Пригожина. Ніхто не знає, якими були домовленості на початку і якими вони є зараз, але цілком можливо, що деякі речі, наприклад кількість найманців, могли змінитися, що потенційно є проблемою для Лукашенка, - зазначила Динер.

Turyści Putina. Czym jest Grupa Wagnera Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Після вагнерівського бунту "незрозуміло, якою є нинішня домовленість між Кремлем і Пригожиним"

Група Вагнера - структура, яку експерти вже назвали "гібридним найманським формуванням". Це не приватна армія, тому що вона фінансувалася Кремлем (як визнав сам Путін) і діяла як його неформальна військова частина з 2014 року. Створювали її під крилом російської військової розвідки. Вагнерівці були присутні в Україні під час анексії Криму та діяли на Донбасі у 2014 році.

Пізніше найманці Пригожина діяли переважно на "передових рубежах" - у Сирії, в Африці. Як розповів сам очільник найманців, коли почалася повномасштабна війна в Україні, його формування "покликали на допомогу" - нібито через те, що регулярна армія не справлялася.

Хоча Група Вагнера діяла під неофіційним патронатом Кремля, формально, з огляду на російські закони, вона не є легальною. Нещодавно Путін заявив, що цього утворення "не існує". І справді, з юридичної точки зору, це так, оскільки закон не допускає існування приватних армій, а найманство в Росії (теоретично) карається позбавленням волі.

Grupa Wagnera PAP

Незважаючи на це, Пригожину дозволили не тільки створити власну армію, а й вербувати в'язнів для війни в Україні. Армія постачала йому спорядження та боєприпаси, а на злочини вагнерівців дивилися крізь пальці.

Ситуація змінилася, коли Пригожин, який також володів чималою медіа-імперією і користувався підтримкою не малої частини радикально

налаштованого провоєнного середовища Росії, почав критикувати міністерство оборони та висловлювати свої політичні амбіції.

Конфлікт призвів до "бунту", в якому вагнерівці на чолі з Пригожиним де-факто захопили Ростов-на-Дону і рушили на Москву, зупинившись приблизно за 200 кілометрів від столиці, згідно з офіційними заявами з Мінська та Москви - через посередницьке втручання Лукашенка. Однією з ключових домовленостей було переміщення частини вагнерівців до Білорусі.

- Незрозуміло, якою зараз є угода між Кремлем і Пригожиним. Ми не знаємо, якою була і є роль Олександра Лукашенка. Але я б не повірила, що Пригожин не має зв'язку з Кремлем. І можна уявити, гіпотетично, що вагнерівці можуть здійснювати якісь дії на території Білорусі чи з неї навіть без згоди та відома Лукашенка. Таким чином Москва має додатковий інструмент контролю, - пояснила аналітикиня PISM.

Також Білорусь може стати "перевалочною базою" вагнерівців для подальших операцій у сірій зоні Африки та Близького Сходу. Це вигідні угоди, для яких у Кремля немає кращих виконавців, ніж навчені бійці, які, однак, не є частиною регулярної армії.

- Відомо, що Пригожин зареєстрував компанію в Білорусі, завдяки чому тепер може вести там бізнес, здійснювати фінансові перекази. Не виключено, що білоруська влада теж захоче відрізати шматок цього пирога, тим більше, що "експерти" режиму підказують, що вагнерівці могли б, наприклад, "захистити білоруські проекти в Африці", - підсумувала Динер.

Wagnerowcy. Najemnicy Putina Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akw/adso

Źródło: PAP