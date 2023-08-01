Невідомі інгредієнти, підроблене м'ясо. Інспектори з якості перевіряли заклади з продажу кебабів

1 sierpnia 2023, 13:16
Autor:
Ред.
Źródło:
"Fakty" TVN
Nieznane składniki, podrobione mięso. Inspektorzy jakości skontrolowali lokale sprzedające kebaby
Nieznane składniki, podrobione mięso. Inspektorzy jakości skontrolowali lokale sprzedające kebabyMaciej Mazur/Fakty TVN
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Maciej Mazur/Fakty TVNNieznane składniki, podrobione mięso. Inspektorzy jakości skontrolowali lokale sprzedające kebaby

Це не традиційна польська страва, але кебаб підкорив серця та піднебіння поляків. Можливо через співвідношення ціни та якості, хоча якість може бути сумнівною. Перевірки кебабів виявили низку порушень, особливо щодо м’яса, яке подають.

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Теоретично рецепт успіху кебабу дуже простий.

- Три слова: чистота, свіже м'ясо, свіжі овочі та якісний продукт. Якщо у вас є хороший продукт, це завжди чудово, - каже Амр Абдельхаді з бару Only Kebab у Щецині.

Як виглядає на прпктиці продаж фастфуду в Польщі перевірили державні інспектори з якості. Вони заходили з неоголошеними перевірками. Зі 109 відвіданих барів вони виявили порушення у 89. У більш ніж половині страв вони стосувалися найважливішого.

- У кебабах з бараниною не виявлено баранини. У кебабах з іншим вказаним типом м’яса - наприклад, ягнятиною, виявлено інші види м’яса, – повідомляє Пшемислав Жодкєвич, головний інспектор якості сільськогосподарської та харчової продукції.

Sanepid skontrolował nadmorskie lodziarnie. Wyniki są niepokojące
Sanepid skontrolował nadmorskie lodziarnie. Wyniki są niepokojące Dominika Ziółkowska/Fakty TVN

Мало соусу і без капусти

Спостереження інспекторів підтверджують і експерти галузі.

- Кажуть, що баранина, а це не баранина. А ми завжди говоримо, що у нас є - у нас є яловичина, у нас є курятина, - каже Амр Абдельхаді.

Якщо кілограм баранини коштує 50 злотих, то як чвертькілограмовий кебаб з неї може коштувати 15 злотих? Підрахунок не сходиться. Турецький кебаб готується на вугільному мангалі. Склад самої страви також трохи відрізняється від варіанту з місцевих будок. Хасім Сарієрліоглу з турецького ресторану Lezzet у Варшаві пояснює, що в страві мало соусу і немає капусти.

- Справжній кебс - це добре тісто, хороше м’ясо всередині, натерте часниковою пастою, можливо, кунжутною, і лише помідори, мариновані огірки та цибуля, - додає Томаш Якубяк, кухар, член журі програми Masterchef Junior на TVN.

Ми почали з того, що рецепт успіху кебаба дуже простий. Можливо в нас забагато комбінують?

- Ця палітра дуже широка, і два із підданих контролю кебабів виявилися зі свинини, - каже Пшемислав Жодкєвич.

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Autor:Ред.

Źródło: "Fakty" TVN

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Polska
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Autor:
as,ps/dd
Źródło:
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kris/ToL
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TVN24 Biznes, PAP

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