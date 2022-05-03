Ненсі Пелосі: щедрість і приклад, які поляки показують цілому світу, має історичне значення

Голова Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі відзначила, що Україні потрібно надати "повну гуманітарну, безпекову та економічну підтримку". На її думку «ми не повинні себе обмежувати». Пелосі також подякувала за допомогу, яку поляки надають біженцям.

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Голова Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі, яка перебуває з візитом у Варшаві, у понеділок зустрілася з президентом Анджеєм Дудою. Пізніше в інтерв’ю журналістам вона подякувала «усьому польському народу та польському уряду за їх великодушність, щедрість і підтримку демократії».

– Ми прибули великою делегацією, говорили про гуманітарну допомогу, допомогу у сфері безпеки та економічну підтримку регіону, – сказала вона.

Пелосі: щедрість і приклад, які поляки показують цілому світу, має історичне значення

Відповідаючи на запитання, чи підтримують США позицію Польщі щодо необхідності посилення санкцій проти Росії, вона нагадала, що «цього тижня в Конгресі США ми ухвалили акт, підтриманий головою комітету із закордонних справ, про заморожування активів а потім використання цих активів для відбудови України». На її думку, Євросоюз «безперечно» має поводитися так само.

Ненсі Пелосі відзначила, що Україні потрібно надати "повну гуманітарну, безпекову та економічну підтримку".

- Ми не повинні обмежувати себе через загрозу, яку вони (росіяни, - прим. ред.) становлять, - додала вона.

Говорила також про підтримку, яку наша країна надає Україні.

– Я сказала президенту, що щедрість і приклад, який поляки показують всьому світу – це не лише особиста справа, це справа історична, – заявила вона.

Бжезінський: «Людиною року» мають бути Зеленський і молода людина з Польщі

Посол США в Польщі Марк Бжезінський подякував американській делегації за візит. «Наша сьогоднішня зустріч була чудовою», – сказав він.

Дипломат нагадав, що щороку тижневик «Тайм» присвоює звання «Людина року».

– Цього року то маю бути дві особи. З одного боку, це має бути український боєць, президент (Володимир) Зеленський, який є головним борцем в Україні, а з іншого – молода людина з Польщі, яка відображає щедрість, відкритість і любов польського народу до постраждалих. Жертв, які тікають до свого сусіда, - сказав Бжезінський.

– Сподіваюся, так і станеться, що «Людиною року» стануть ці двоє людей, – додав посол.

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl