"Не читати - абсурдно". Це буде особлива ніч у столичних бібліотеках

6 października 2023, 19:02
Autor:
Ред.
Źródło:
tvnwarszawa.pl
Polacy coraz chętniej korzystają z bibliotek publicznych. Zwracają uwagę na kwestię finansową
Polacy coraz chętniej korzystają z bibliotek publicznych. Zwracają uwagę na kwestię finansowąMaciej Słomczyński/Fakty po Południu TVN24
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Maciej Słomczyński/Fakty po Południu TVN24Polacy coraz chętniej korzystają z bibliotek publicznych. Zwracają uwagę na kwestię finansową

У суботу відбудеться "Ніч бібліотек". Гасло дев'ятої загальнонаціональної кампанії: 'Не читати - абсурдно". Лише у Варшаві близько 50 бібліотек підготували атракції для всієї родини.

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Ніч бібліотек - одна з найбільших читацьких подій у Польщі. У незвичний спосіб заохочує використання ресурсів бібліотек як найближчих закладів культури з пропозиціями для людей будь-якого віку.

Урочисте відкриття 9-ої "Ночі бібліотек" вперше відбудеться у шкільній бібліотеці - у ІІ загальноосвітньому ліцеї імені Стефана Баторія у Варшаві. Воно розпочнеться о 18:00 та транслюватиметься онлайн на сторінці "Ніч бібліотек" у Facebook. Заплановано, зокрема, спільне читання вірша Віслави Шимборської "Нечитання" з випускницею школи - актрисою Ванессою Александер, а також імпровізована вистава "Хто читає, той править" у виконанні Impro Quartet.

"Ніч бібліотек"

З програмою варто ознайомитися заздалегідь

У міських бібліотеках відбуватиметься багато надихаючих подій - зустрічі з авторами, літературні та мистецькі заняття для найменших, настільні та польові ігри, прогулянки, фотозона, відвідування складів, майстер-класи з коміксів, читання казок вголос, сусідський обмін рослинами та книжками, кінопокази та театральні вистави, а також концерти та виставки.

Подробиці можна знайти на сайті з картою "Ночі бібліотек" та на сайті bibliotekiwarszawy.pl, який є базою даних про районні бібліотеки. Деякі місця потребують бронювання, тому варто ознайомитися з програмою заздалегідь.

Ніч бібліотек супроводжується акцією "Поділися книжками", яка заохосує читачів приносити до бібліотек нові видання, класику, підручники та інші популярні книжки.

Фундація «Центр громадянської освіти», ініціатор і головний організатор акції, популяризує підтримку літератури, а також здатність місцевої громади та бібліотек заохочувати якомога більше людей користуватися їхніми ресурсами.

Близько п’яти мільйонів книг у бібліотечній мережі міста

Бібліотечна мережа Варшави нараховує 18 районних бібліотек і понад 200 різних типів філій, що диспонують близько 5 мільйонами книг. У столичних бібліотеках можна знайти нові видання, як у паперовій, так і в електронній версіях, аудіокниги та фільми.

Бібліотеки стали локальними культурними центрами – окрім надання своїх фондів, вони організовують авторські та поетичні зустрічі, музичні вечори, кінопокази, тематичні майстер-класи, активно працюють у соціальних мережах.

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Autor:Ред.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: sxc.hu | EmZed

Polska
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