"Не читати - абсурдно". Це буде особлива ніч у столичних бібліотеках

czytaj dalej

Donald Tusk mówił na spotkaniu w Przemyślu, że Jarosław Kaczyński "abdykował, chowa się i właściwie jesteśmy świadkami zmiany szefostwa w PiS-ie, bo tak to wygląda". Lider Platformy Obywatelskiej odniósł się w ten sposób do tego, że prezes rządzącej partii nie zamierza wziąć udziału w poniedziałkowej debacie w telewizji rządowej. Tusk odniósł się także między innymi do afery wizowej, lekarskiej klauzuli sumienia oraz roli, jaką Przemyśl odegrał w pomocy uchodźcom po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.