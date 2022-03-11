TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Найкращі казки українською мовою в Player. Безкоштовно і без потреби реєструватися

11 marca 2022, 14:13

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред
Źródło:
tvn24.pl
Najlepsze bajki w języku ukraińskim w Playerze
Najlepsze bajki w języku ukraińskim w PlayerzePlayer.pl
wideo 2/16
Player.plNajlepsze bajki w języku ukraińskim w Playerze

Сервіс Player зробить доступними безкоштовно та без реєстрації найкращі мультфільми з українським дубляжем та субтитрами українською мовою. До збірки «Казки по-українськи» увійшли «Дора пізнає світ», «Щенячий патруль» та «Губка Боб Квадратні Штани».

ukraina ukraina

Українське телебачення в прямому ефірі

Безкоштовно та без реєстрації

Ukraińska telewizja na żywo

Bezpłatnie i bez rejestracji.

1+1 w TVN24 GO
Ukraina 24 w PLAYER

На сайті Player представлена ​​збірка казок з озвученням та субтитрами українською мовою. Це стало можливим завдяки медіа групі Paramount (раніше Viacom CBS), яка абсолютно безкоштовно ділилася продукцією, відомою з каналу Nickelodeon.

До збірки увійшли популярні серед наймолодших глядачів мультиплікаційні серіали: «Дора пізнає світ», «Щенячий патруль», «Губка Боб Квадратні Штани» та «Панда Кунг-фу: Легенди крутості». Доступ до цих казок повністю відкритий, тобто без будь-яких оплат і без необхідності реєструватися на сайті.

Найкращі казки українською мовою в PlayerPlayer.pl

Українські новинні канали в Player і TVN24 GO

Це ще одна ініціатива TVN Group Discovery, адресована людям з України, які в результаті російської агресії опинилися в Польщі. Player безкоштовно і без авторизації надає можливість дивитися найбільший український новинний канал «Україна 24». А на платформі TVN24 GO доступна пряма трансляція українського телеканалу 1+1 - також без входу та безкоштовно.

Для передплатників TVN24 GO підготовлено низку вартих уваги документальних фільмів, завдяки яким можна краще зрозуміти історію Росії та України за останні три десятиліття.

«Привид війни. Драма в Україні» — двосерійний документальний фільм 2021 року, присвячений питанню безпеки України в європейському контексті. «Привид війни...» включає не лише інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським, а й розмови з американськими, російськими та європейськими політиками, журналістами та оглядачами, які допомагають зрозуміти, наскільки важливе майбутнє України для безпеки Європи.

У бібліотеці TVN24 GO також можна знайти двосерійний документальний фільм Еви Еварт «Горбачов. Людина, яка змінила світ». У відвертій розмові Горбачов розповідає про тривалий процес приходу до влади, розмірковує над фундаментальними змінами, які відбулися в країні в результаті реформ. У стрічці також висловлюються відомі політики, давні друзі та вороги головного героя. Фільм отримав престижну нагороду на Всесвітньому фестивалі в Банфі (Канада) і Золотий глобус на Всесвітньому фестивалі в Гамбурзі.

Autor:Ред

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Player.pl

Tagi:
Ukraina
Rosja
Telewizja
dziecko
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
Pozostałe wiadomości

Rosyjska agresja na Ukrainę trwa 16. dobę. Ukraiński wywiad wojskowy twierdzi, że prezydent Rosji Władimir Putin wydał rozkaz przygotowania prowokacji w postaci zamachu terrorystycznego w elektrowni atomowej w Czarnobylu. Agencja Reutera podała z kolei, że Putin dał zielone światło dla dopuszczenia ochotników z Bliskiego Wschodu do walki w Ukrainie. Prezydent Wołodymyr Zełenski opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym oświadczył, że Ukraina osiągnęła punkt zwrotny w wojnie. ONZ przekazało, że posiada wiarygodne informacje dotyczące wykorzystania przez Rosjan bomb kasetowych na Ukrainie w rejonach, gdzie mieszkają ludzie. W tvn24.pl relacjonujemy wydarzenia z Ukrainy i wokół niej.

Atak Rosji na Ukrainę. Ukraiński wywiad: Putin wydał rozkaz przygotowania prowokacji w Czarnobylu

Świat

Atak Rosji na Ukrainę. Ukraiński wywiad: Putin wydał rozkaz przygotowania prowokacji w Czarnobylu

11 marca 2022, 6:45
Aktualizacja: 11 marca 2022, 14:30

Świat

Aktualizacja:
Autor:
mjz,
pp
Źródło:
TVN24

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał w piątek do ukarania Rosji za ostrzał korytarzy humanitarnych. Oświadczył też w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych, że Ukraina osiągnęła strategiczny punkt zwrotny w wojnie.

Wołodymyr Zełenski: Ukraina osiągnęła punkt zwrotny w wojnie

Świat

Wołodymyr Zełenski: Ukraina osiągnęła punkt zwrotny w wojnie

11 marca 2022, 14:32

Świat

Autor:
js/dap
Źródło:
PAP

Czy atak Rosji na Ukrainę i wprowadzone sankcje wpłynęły na styl życia polityków z otoczenia Putina i ich rodzin? Dziennikarze wzięli pod lupę 26-letnią Polinę, pasierbicę Siergieja Ławrowa, ministra spraw zagranicznych Rosji.

Apartament w Londynie, studia na prestiżowej uczelni, kolekcja luksusowych aut - tak żyje 26-letnia pasierbica Ławrowa

Świat

Apartament w Londynie, studia na prestiżowej uczelni, kolekcja luksusowych aut - tak żyje 26-letnia pasierbica Ławrowa

11 marca 2022, 15:04

Świat

Autor:
mag//az
Źródło:
TVN24

Ich mężowie, synowie oraz bracia pojechali na Ukrainę i stracili z nimi kontakt. Rosjanie dzwonią na ukraińską infolinię, by dowiedzieć się, co dzieje się z ich bliskimi. Część nagrań opublikowała telewizja CNN.

Nie wiedzą, co się dzieje z ich bliskimi, Rosjanie dzwonią na ukraińską infolinię. "Proszę, zrozumcie, że ich zmusili"

Świat

Nie wiedzą, co się dzieje z ich bliskimi, Rosjanie dzwonią na ukraińską infolinię. "Proszę, zrozumcie, że ich zmusili"

11 marca 2022, 13:48

Świat

Autor:
MAK/gp
Źródło:
CNN/TVN24

Rosyjska inwazja na Ukrainę trwa 16. dobę. Radio Wolna Europa opublikowało nagranie z okolic Kijowa, gdzie w czwartek ukraińskie wojsko walczyło z siłami rosyjskimi. Analizował je w piątek na antenie TVN24 Mariusz Cielma z "Nowej Techniki Wojskowej" i portalu dziennikzbrojny.pl. - Widać, że to jest zorganizowana, profesjonalna operacja, raczej dobrze zgranego pododdziału - powiedział.

Okolice Kijowa. Nagranie z akcji ukraińskich żołnierzy. "Zorganizowana, profesjonalna operacja"

Świat

Okolice Kijowa. Nagranie z akcji ukraińskich żołnierzy. "Zorganizowana, profesjonalna operacja"

11 marca 2022, 12:59

Świat

Autor:
js/gp
Źródło:
TVN24, Reuters

Ukraińskie służby przechwyciły rozmowę rosyjskiego żołnierza, który z Ukrainy zadzwonił do swojej dziewczyny. Mężczyzna mówił między innymi o siedmiuset zabitych Rosjanach, nieudanej ewakuacji oraz że okupanci ukrywają się w zrujnowanej szkole i szabrują sklepy.

Rosyjski żołnierz dzwoni do dziewczyny. "Tu była apokalipsa, siedemset naszych trupów, wszystkie rozerwane"

Świat

Rosyjski żołnierz dzwoni do dziewczyny. "Tu była apokalipsa, siedemset naszych trupów, wszystkie rozerwane"

11 marca 2022, 12:27

Świat

Autor:
wini//az
Źródło:
TVN24 Kraków / gazeta.ua / PAP

PKO Bank Polski nie wycofuje się z Ukrainy - podał bank we wpisie w mediach społecznościowych. Największy bank w Polsce dodał, że działa ponad połowa oddziałów Kredobanku, który od środy został włączony do listy systemowych banków Ukrainy.

Największy bank w Polsce informuje, że nie wycofuje się z Ukrainy

Ze świata

Największy bank w Polsce informuje, że nie wycofuje się z Ukrainy

11 marca 2022, 14:31

Ze świata

Autor:
kris/ams
Źródło:
PAP

W ciągu 16 dni inwazji Rosja wystrzeliła na ukraińskie miasta i wsie 328 rakiet operacyjno-taktycznych - poinformował w piątek naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny. Rosyjskie pociski uderzają nie tylko na cele wojskowe, ale także na osiedla mieszkalne, szkoły i szpitale. WHO podsumowało, że od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę doszło do 26 ataków na obiekty opieki zdrowotnej w tym kraju.

Generał Załużny: Rosja wystrzeliła na ukraińskie miasta i wsie 328 rakiet operacyjno-taktycznych

Świat

Generał Załużny: Rosja wystrzeliła na ukraińskie miasta i wsie 328 rakiet operacyjno-taktycznych

11 marca 2022, 12:48

Świat

Autor:
momo//now
Źródło:
PAP

Morale żołnierzy ukraińskich jest doskonałe. Nie ma czegoś takiego, że oni się zastanawiają, czy pójść, czy nie. Słyszałem wielokrotnie zdanie, że "albo obronimy Kijów, albo zginiemy" - mówił w TVN24 Mateusz Lachowski, wolontariusz, dokumentalista, który przebywa w Kijowie wraz z jednym z oddziałów ukraińskiej armii.

"Oni wiedzą, za co się biją, i nie chcą się tylko bronić"

Świat

"Oni wiedzą, za co się biją, i nie chcą się tylko bronić"

11 marca 2022, 10:58

Świat

Autor:
js/gp
Źródło:
TVN24

Rezygnacja z działalności na rynku rosyjskim nie byłaby praktyczna. Musimy zadbać o tamtejszych klientów - powiedział w rozmowie z CNBC dyrektor finansowy Deutsche Banku James von Moltke. Kontrowersyjna deklaracja przedstawiciela DB pojawia się w momencie, gdy z Rosji wycofują się kolejne duże firmy i instytucje.

Bankowy gigant broni decyzji o pozostaniu w Rosji

Ze świata

Bankowy gigant broni decyzji o pozostaniu w Rosji

11 marca 2022, 10:52

Ze świata

Autor:
mp/ToL
Źródło:
CNBC

Tomasz Szatkowski, stały przedstawiciel Polski przy NATO, przekazywał na antenie TVN24, że Sojusz uruchomił swoje plany obronne. - Zarówno terytorium, jak i przestrzeń powietrzna chroniona jest ze szczególną czujnością - powiedział. Dodał, że do Ukraińców walczących z najeźdźcą płynie pomoc od poszczególnych członków sojuszu, choć NATO jako organizacja nie bierze w tym udziału. Gość TVN24 przekazał, że kwestia ewentualnego przekazania polskich myśliwców do USA została już "zamknięta".

Ambasador RP przy NATO: Sojusz uruchomił plany obronne

Polska

Ambasador RP przy NATO: Sojusz uruchomił plany obronne

11 marca 2022, 10:23

Polska

Autor:
bż//rzw
Źródło:
TVN24 Łódź

"Częścią bycia w NATO jest to, że mamy pewien model, którego się trzymamy: atak na jednego członka NATO jest atakiem na wszystkich. Stany Zjednoczone bardzo poważnie traktują to zobowiązanie" - powiedziała w piątek wiceprezydent USA Kamala Harris podczas spotkania z amerykańskimi i polskimi żołnierzami.

Kamala Harris spotkała się z żołnierzami. "Dziękuję za waszą służbę, poświęcenie, oddanie i patriotyzm"

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Kamala Harris spotkała się z żołnierzami. "Dziękuję za waszą służbę, poświęcenie, oddanie i patriotyzm"

11 marca 2022, 10:16
Aktualizacja: 11 marca 2022, 10:44

Najnowsze

Autor:
kk/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl / PAP

Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy pomocy. Fundusze i dary rzeczowe zbierają zarówno organizacje polskie, jak i zagraniczne. Organizowana jest także pomoc medyczna, prawna, opiekuńcza. Część inicjatyw skierowana jest na pomoc ukraińskim dzieciom. Polacy nie zapominają o zwierzętach przybywających wraz z uciekinierami z Ukrainy. Sprawdź, jak możesz pomóc.

Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

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Jak pomóc Ukrainie? Lista zbiórek i akcji charytatywnych

26 lutego 2022, 8:15

Najnowsze

Autor:
asty,
wini,
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Ceny ropy rosną na giełdach w Nowym Jorku i Londynie. Dobiega końca tydzień z najsilniejszymi zmianami notowań ropy od czasu historycznego spadku cen poniżej zera w kwietniu 2020 roku. Trwająca od 24 lutego wojna Rosji z Ukrainą wywołuje gwałtowne wzrosty cen kluczowych surowców.

Szalony tydzień na globalnych rynkach ropy. Eksperci mają złe informacje

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Szalony tydzień na globalnych rynkach ropy. Eksperci mają złe informacje

11 marca 2022, 8:32

Rynki

Autor:
/ToL
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

Prezydent Chin Xi Jinping jest zaniepokojony rosyjską agresją na Ukrainę, po części z powodu zwiększonej jedności Zachodu, a po części dlatego, że - jak się wydaje - jego służby nie przewidziały, że do inwazji dojdzie - ocenił dyrektor CIA William Burns. Jak dodał, Rosja przeliczyła się, mając nadzieję na pomoc Chin w związku z sankcjami.

Dyrektor CIA: wydaje się, że chińskie służby nie przewidziały rosyjskiej inwazji

Świat

Dyrektor CIA: wydaje się, że chińskie służby nie przewidziały rosyjskiej inwazji

11 marca 2022, 8:02

Świat

Autor:
pqv//now
Źródło:
PAP

Kolejny dzień trwają poszukiwania mężczyzny, który może mieć związek z zabójstwem trzech chłopców w Płocku. Jak słyszymy w tamtejszej policji, służby pracują całą dobę. - To dla nas priorytet - mówi rzeczniczka płockich funkcjonariuszy.

Może mieć związek z zabójstwem trzech chłopców. Znaleźli samochód, kierowcy szukają psy i nurkowie

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Może mieć związek z zabójstwem trzech chłopców. Znaleźli samochód, kierowcy szukają psy i nurkowie

11 marca 2022, 11:18
Aktualizacja: 11 marca 2022, 12:07

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Autor:
kz/r
Źródło:
tvnwarszawa.pl

Play może przejąć UPC. Zgodę w tej sprawie wydała Komisja Europejska. Wartość transakcji wyniesie 7 miliardów złotych. Sfinalizowanie umowy ma nastąpić w drugim kwartale 2022 roku.

Play przejmie UPC. Jest decyzja Komisji Europejskiej

Z kraju

Play przejmie UPC. Jest decyzja Komisji Europejskiej

10 marca 2022, 20:11

Z kraju

Autor:
/dap
Źródło:
PAP, TVN24 Biznes

"Do Obywateli. Którzy znajdą ten list. Niech wiedzą, że owego czasu, czyli 28 II 1972 rządy sprawował tow. Gierek. Za niego właśnie został położony ten parkiet za cenę 4.40 zł m2. To był bezsens. Robili to parkieciarze, którzy mówiąc szczerze nie popierali tych rządów. Robotnikom nie było tak dobrze jak to sobie inni wyobrażali. Mówcy byli nastawieni po to, aby zaćmić lud aby nie przyszedł Gdańsk" - list takiej treści znaleziono pod parkietem w kamienicy w Bielsku-Białej.

50 lat temu układali parkiet w kamienicy, ukryli list

Katowice

50 lat temu układali parkiet w kamienicy, ukryli list

10 marca 2022, 15:03

Katowice

Autor:
mag/gp
Źródło:
TVN24 Katowice

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polska Akcja Humanitarna.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Українці, які втекли від російської агресії до Польщі, можуть працювати в нашій країні. Пропозиції для них з’являються як у бюро зайнятості, так і на приватних сайтах з підбору персоналу. Де шукати оголошення про роботу? Яку допомогу в працевлаштуванні можна отримати в Польщі? Пояснюємо.

Робота для українців. Які правила? Де шукати пропозиції?

Najnowsze

Робота для українців. Які правила? Де шукати пропозиції?

11 marca 2022, 9:34

Najnowsze

Autor:
Ред
Źródło:
TVN24 Biznes, PAP

Війна в Україні триває вже більше двох тижнів. Діти біженців, якізнайшли притулок у Польщі, вступають до польських шкіл і з дня на деньпочинають навчання в абсолютно новому місці. – Діти, які не знають польської мови, спочатку потрапляють на підготовчі відділення. Для них це найбільш комфортна ситуація, – каже Марек Корбанек, директор Комплексу шкільної та дошкільної освіти №12 у Познані.

Українські діти вже навчаються в польських школах. «Михочемо мінімізувати відчуття тимчасовості»

TVN24 po ukraińsku

Українські діти вже навчаються в польських школах. «Михочемо мінімізувати відчуття тимчасовості»

11 marca 2022, 8:28

TVN24 po ukraińsku

Autor:
momo
Źródło:
tvn24.pl

Польське Агентство Інвестицій і Торгівлі (PAIH) допоможе українським підприємцям перенести свої компанії до Польщі, заявив міністр розвитку і технологій Пьотр Новак. Він додав, що агентство підтримує підприємців у пошуку офісних і складських приміщень, а також у перенесенні виробничих ліній.

Держагентство допоможе українцям перевести компанії до Польщі

TVN24 po ukraińsku

Держагентство допоможе українцям перевести компанії до Польщі

10 marca 2022, 13:14

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Де і як шукати притулку відразу після приїзду до Польщі? Публікуємо список сайтів, телефонів довіри та фондів, які будуть корисні біженцям з України які шукають квартиру в Польщі.

Втікають від війни, у Польщі шукають даху над головою. Де і як знайти притулок

TVN24 po ukraińsku

Втікають від війни, у Польщі шукають даху над головою. Де і як знайти притулок

10 marca 2022, 11:21

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Publiczna szkoła podstawowa, w rejonie której mieszka dziecko z Ukrainy, po wniosku rodziców, musi je przyjąć z urzędu. Inne publiczne podstawówki i szkoły ponadpodstawowe zrobią to w miarę posiadania wolnych miejsc. Jeśli w wybranej placówce ich nie ma, należy skontaktować się z urzędem gminy, który musi w tej sprawie pomóc. Do 11 marca do polskich szkół zapisano około 24 tys. dzieci uciekających przed wojną w Ukrainie.

Jak zapisać dziecko z Ukrainy do polskiej szkoły lub przedszkola?

Polska

Jak zapisać dziecko z Ukrainy do polskiej szkoły lub przedszkola?

11 marca 2022, 11:53

Polska

Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl

Broń chemiczna to taka, która oddziałuje przede wszystkim za pomocą toksycznych związków chemicznych. Broń biologiczna do rażenia wykorzystuje głównie mikroorganizmy lub wirusy. Jedna i druga jest zakazana przez międzynarodowe traktaty. Obie należą do broni masowego rażenia.

Broń chemiczna i biologiczna. Co to jest i jak działa

Świat

Broń chemiczna i biologiczna. Co to jest i jak działa

10 marca 2022, 15:46

Świat

Autor:
ral//now
Źródło:
tvn24.pl

TVN Grupa Discovery i Polska Akcja Humanitarna podjęły współpracę, aby pomóc uciekającym przed wojną oraz osobom wciąż potrzebującym wsparcia w Ukrainie. Grupa jako patron medialny wspomoże PAH w długofalowym zbieraniu funduszy na kluczowe w perspektywie kolejnych miesięcy działania pomocowe.

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

Polska

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

9 marca 2022, 20:06

Polska

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Ruszyła rejestracja dla sprzedawców do rządowego programu dofinansowania do zakupu odbiornika cyfrowego - podał w czwartek Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ma to związek ze zmianą standardu nadawania telewizji.

Dofinansowanie na zakup dekodera. Ruszyła rejestracja dla sprzedawców

Z kraju

Dofinansowanie na zakup dekodera. Ruszyła rejestracja dla sprzedawców

10 marca 2022, 12:41

Z kraju

Autor:
mp
Źródło:
PAP

Co zostawi rzaz: siekiera, motyka, piłka czy szklanka? Na to pytanie w "Milionerach" odpowiadał pan Łukasz Zdrojkowski z Warszawy.

Co zostawi rzaz? Pytanie z "Milionerów"

Ciekawostki

Co zostawi rzaz? Pytanie z "Milionerów"

10 marca 2022, 21:05

Ciekawostki

Autor:
mw
/ pw
Źródło:
Milionerzy TVN