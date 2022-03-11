Найкращі казки українською мовою в Player. Безкоштовно і без потреби реєструватися

Сервіс Player зробить доступними безкоштовно та без реєстрації найкращі мультфільми з українським дубляжем та субтитрами українською мовою. До збірки «Казки по-українськи» увійшли «Дора пізнає світ», «Щенячий патруль» та «Губка Боб Квадратні Штани».

Українське телебачення в прямому ефірі Безкоштовно та без реєстрації Ukraińska telewizja na żywo Bezpłatnie i bez rejestracji. 1+1 w TVN24 GO Ukraina 24 w PLAYER

На сайті Player представлена ​​збірка казок з озвученням та субтитрами українською мовою. Це стало можливим завдяки медіа групі Paramount (раніше Viacom CBS), яка абсолютно безкоштовно ділилася продукцією, відомою з каналу Nickelodeon.

Найкращі казки українською мовою в Player Player.pl

Українські новинні канали в Player і TVN24 GO

Це ще одна ініціатива TVN Group Discovery, адресована людям з України, які в результаті російської агресії опинилися в Польщі. Player безкоштовно і без авторизації надає можливість дивитися найбільший український новинний канал «Україна 24». А на платформі TVN24 GO доступна пряма трансляція українського телеканалу 1+1 - також без входу та безкоштовно.

Для передплатників TVN24 GO підготовлено низку вартих уваги документальних фільмів, завдяки яким можна краще зрозуміти історію Росії та України за останні три десятиліття.

«Привид війни. Драма в Україні» — двосерійний документальний фільм 2021 року, присвячений питанню безпеки України в європейському контексті. «Привид війни...» включає не лише інтерв’ю з президентом України Володимиром Зеленським, а й розмови з американськими, російськими та європейськими політиками, журналістами та оглядачами, які допомагають зрозуміти, наскільки важливе майбутнє України для безпеки Європи.

У бібліотеці TVN24 GO також можна знайти двосерійний документальний фільм Еви Еварт «Горбачов. Людина, яка змінила світ». У відвертій розмові Горбачов розповідає про тривалий процес приходу до влади, розмірковує над фундаментальними змінами, які відбулися в країні в результаті реформ. У стрічці також висловлюються відомі політики, давні друзі та вороги головного героя. Фільм отримав престижну нагороду на Всесвітньому фестивалі в Банфі (Канада) і Золотий глобус на Всесвітньому фестивалі в Гамбурзі.

Autor:Ред

Źródło: tvn24.pl