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Вителі з України знайдуть роботу в міських школах та дитсадках

6 kwietnia 2022, 10:12

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvnwarszawa.pl
Stolica zatrudni 200 nauczycieli z Ukrainy
Stolica zatrudni 200 nauczycieli z UkrainyTVN24
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TVN24Stolica zatrudni 200 nauczycieli z Ukrainy

У міських школах та дитсадках столиця працевлаштує вчителів з України. Це стане можливим завдяки угоді, підписаній з Польським Центром Міжнародної Допомоги. Фонд покриває витрати на їхню роботу завдяки пожертвуванням донорів із США. Планується створити 200 місць праці. Біженці працюватимуть асистентами, підтримуючи українських дітей при інтеграції до навчальнихі закладів.

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Як повідомив міський голова Рафал Тшасковський, у понеділок місто підписало угоду з Польським Центром Міжнародної Допомоги щодо програми «Готівка за роботу», за якою можна буде працевлаштувати вчителів з України в міських дитсадках та школах. «Донори США від CARE покриватимуть витрати на працевлаштування», - додав він. – Фонд виплачуватиме вчителям зарплату та покриватиме витрати на податки, та внески на страхування, – перераховував він. Він також зазначив, що програма базується на головних принципах Організації Об'єднаних Націй.

Президент пояснив, що українські вчителі працюватимуть у комунальних закладах асистентами польських вчителів. Їхні завдання окреслюватиме завуч даної школи чи дитсадка. – Найближчими днями та тижнями будуть підписані перші контракти з біженцями, які знайдуть роботу в наших закладах. «Ми хотіли б працевлаштувати 200 вчителів з України», — заявив він. Як він пояснив, скільки вчителів піде до того чи іншого закладу, залежатиме від того, скільки учнів з України було прийнято до нього за останній час.

Згідно позиції мерії, працевлаштування вчителів з України допоможе учням-біженцям у процесі інтеграції з польськими однолітками, а водночас підтримає дорослих в питанні джерела їхніх доходів.

Президент Польського Центру Міжнародної Допомоги Войцех Вільк пояснив, що фонд підтримуватиме вчителів у короткостроковому працевлаштуванні, що допоможе їм знайти своє місце в новій реальності. – На початку ми говоримо про термін три місяці. Пізніше разом із міською владою розглянемо, чи потрібно продовжувати період працевлаштування, наприклад на акцію «Літо в місті», чи на наступний навчальний рік, - зазначив він.

Конференція столичної мерії що до працевлаштування вчителів з України

У навчальних закладах - вже 15 тисяч дітей та молоді з України

– Зараз у Варшаві є 300 тисяч біженців з України, з них - 100 тисяч молодих людей, які хочуть і повинні ходити до школи. 15 000 дітей та підлітків вже відвідують варшавські школи. Ми глибоко переконані, що значна частина з них має навчатися дистанційно, за українською програмою, до цього також заохочує Міністерство освіти України. Звичайно, ми хочемо допомогти у цьому процесі. Це величезний виклик для всіх нас, на місяці чи навіть роки, сказав президент столиці.

Він також повідомив, що на разі створено понад 140 підготовчих груп для учнів з України у 87 міських школах.

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Казновська: 47 вчителів з України вже подали заяви

Під час прес-конференції віце-президент міста Рената Казновська пригадала, що ще до війни в Україні Варшава боролася з проблемою вакансій.

– Перед нами - величезний виклик та величезні фінансові потреби, – наголосила вона. - У мерії підрахували, що до кінця року необхідно мати приблизно 450 мільйонів злотих, щоб забезпечити українським учням освіту за польською основною програмою, або підтримку тих учнів, які дистанційно продовжують українську програму, але потребують відповідних приміщень та обладнання.

Вона також додала, що дані про українських вчителів, готових працювати в міських школах або підтримувати учнів, які продовжують освіту дистанційно, збираються в пункті обслуговування українців у бюро зайнятості за адресою Marszałkowska 77/79. – У службу зайнятості зголосилося вже 47 вчителів. Ми будемо використовувати цей ресурс. З’являється все більша іпотреба і все більше людей. Сподіваємося, що асистенти в першу чергу підтримають підготовчі групи, а також стануть відмінною підтримкою в організованих закладах дистанційного навчання, - підкреслила Казновська.

Zaślepka materiału TVN24GO

Autor:Ред.

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Ukraina
Wojna w Ukrainie
Pomoc dla Ukrainy
Edukacja
Raporty:
Atak Rosji na Ukrainę
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Imię, nazwisko, numery telefonów na plecach dziecka. Wołodymyr Zełenski: wiecie, dlaczego matki to robią?

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Autor:
akr/adso
Źródło:
tvn24.pl, TVN24, "Evening Standard"

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Autor:
tas/adso
Źródło:
Radio Swoboda, UNIAN, PAP

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Autor:
mb/ams
Źródło:
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Autor:
mkm/adso
Źródło:
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