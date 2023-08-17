Наступ шахраїв триває. Видають себе за перевізника та великий банк
"Наукова та академічна комп'ютерна мережа" (NASK) застерігає від шахраїв, які видають себе за PKP Intercity. Кіберзлочинці спочатку надсилають електронні листи із закликом взяти участь в опитуванні, а потім намагаються виманити дані вашої кредитної картки. NASK також застерігає від шахрайства, в якому використовується зображення Bank Pekao - адресатам надсилаються повідомлення зі шкідливим програмним забезпеченням.
NASK повідомила, що команда CERT Polska (Computer Emergency Response Team) спостерігає за кампанією, в якій використовують імідж компанії PKP Intercity.
Шахраї видають себе за PKP Intercity
"Основним способом атаки є електронні повідомлення, які закликають взяти участь в опитуванні щодо задоволеності клієнтів. На наступному кроці учаснику опитування повідомляґть, що він виграв грошовий приз як подяку за участь", - повідомили в NASK.
Потім потенційну жертву перенаправляють на фейкову сторінку, що імітує платіжний сервіс Przelewy24. "Через цей веб-сайт шахраї виманюють дані кредитної картки разом із SMS-кодом для безпеки 3D-Secure", - поінформувала NASK.
Банк Pekao і фальшиві перекази
У NASK також повідомили, що команда CERT Polska спостерігала за кампанією розсилки електронних листів, метою якої є зараження комп’ютерів шкідливим програмним забезпеченням сімейства Remcos. Для шахрайства використовують Імідж банку Pekao S.A.
"Потенційні жертви отримують електронні листи з повідомленням про отримання переказу. Повідомлення містить вкладення, яке нібито є підтвердженням переказу. Насправді це архів із виконуваним файлом EXE. Коли вкладення відкрити, встановлюється зловмисне програмне забезпечення, яке надає зловмиснику віддалений доступ до комп'ютера", - пояснили у NASK.
Експерти мережі підкреслили, що спочатку програмне забезпечення з сімейства Remcos було інструментом для тестування безпеки, але з часом його почали використовувати в шкідливих кампаніях.
Інтернет-шахрайство
На початку серпня команда з кібербезпеки Управління фінансового нагляду Польщі (KNF CSIRT) застерегла від шахраїв, які видають себе за PKO BP. Кіберзлочинці створюють підроблені веб-сайти банку і намагаються виманити дані клієнтів.
У свою чергу ING Bank Śląski звернув увагу на діяльність шахраїв, які через рекламу поширюють неправдиву інформацію про криптовалюти. Раніше mBank також повідомляв, що інвестиції в криптовалюти, як і на ринку форекс, в принципі законні, але шахраї, використовуючи фейкові сайти, видають себе за посередників і пропонують інвестиційні послуги.
Źródło: PAP, TVN24 Biznes
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