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Нарада з президентом в БНБ. Солох: розмови про розширення НАТО та перспективи України

20 maja 2022, 17:05

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP
Szef BBN o naradzie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami rządu w BBN
TVN24Szef BBN o naradzie prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami rządu w BBN

Голова Бюро національної безпеки Павел Солох повідомив, що темами четвергової зустрічі президента з представниками уряду в Бюро національної безпеки були, зокрема, розширення НАТО через вступ Фінляндії та Швеції, підготовка альянсу до нових загроз, європейські перспективи України та сценарії, пов'язані з війною в Україні.

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Голова Бюро національної безпеки Павел Солох повідомив журналістам в четвер після наради президента з представниками уряду, що нарада є поверненням до аналогічних регулярних зустрічей, організованих раніше. 

- Президент звернувся до прем'єр-міністра та міністрів у зв'язку з необхідністю підбити підсумки останніх подій, - сказав Павел Солох.

Він додав, що президент їде в Давос, де йтиметься про допомогу Україні, а також він провів низку міжнародних зустрічей.

Теми наради в БНБ

Глава БНБ підтвердив, що темою зустрічі було також питання розширення НАТО за рахунок включення Фінляндії та Швеції. Солох поточнив, що під час зустрічі не йшлося чи підтримувати цей процес, тому що підтримка очевидна. Говорили про те «як саме».

- Це одна з тем, а друга – продовження адаптації НАТО до загроз, які виникли внаслідок агресії Росії проти України, - зазначив він. 

- Справа в тому, що розширення НАТО за рахунок Фінляндії та Швеції не повинно посунути вбік потребу посилення військової присутності НАТО на східному фланзі, - додав він.

Солоч: За потреби президент розмовлятиме з Ердоганом

Відповідаючи на запитання про спротив Туреччини та можливе залучення президента Анджея Дуди до переговорів з турецьким лідером Реджепом Тайіпом Ердоганом, Солох відповів: "Сполучені Штати вже розмовляли з Туреччиною. Якщо буде потрібно, президент, звичайно, буде говорити безпосередньо з президентом Ердоганом".

Голова Бюро національної безпеки Павло СолохTVN24

– Це не категоричне турецьке вето. Це ті умови, які Туреччина хоче поставити Швеції, Фінляндії та самому НАТО, відтак це дискусія всередині Альянсу, - додав він.

Солох: ми хочемо, щоб Україна отримала економічну підтримку

Він визнав, що темою наради була також допомога Україні та європейські прагнення цієї країни. 

- Ми хочемо, щоб Україна отримала статус кандидата та отримала економічну та системну підтримку від Європейського Союзу, - сказав Солох.

Темою зустрічі, за його словами, була ще й проблема біженців, а також "сценарії на майбутнє". 

- Як довго нам доведеться мати справу з цією війною, які будуть її наслідки для нас і для всієї Європи, - пояснив він.

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Autor:Ред.

Źródło: PAP

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Tagi:
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Ukraina
Andrzej Duda
NATO
Raporty:
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