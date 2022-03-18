Напад Росії на Україну. Перша леді Агата Корнхаузер-Дуда хоче створити дружинну коаліцію для жертв війни

Перша леді Агата Корнхаузер-Дуда вже кілька днів розмовляє з дружинами світових лідерів про гуманітарну допомогу Україні та її жителям, які тікають з цієї країни. Замір – створити коаліцію дружин та об’єднати дії на благо жертв війни, – повідомили в канцелярії президента.

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Канцелярія президента Республіки Польща повідомила, що «у середу перша леді провела відеорозмови з дружиною президента Мальти Міріам Велла та президентом Угорської Республіки Анітою Герчег». «Вона також зв’язалася по телефону з президентом Німеччини Ельке Бюденбендер. Жінки порозовляли про зміни потреб людей, які залишилися в Україні, та про заплановані заходи допомоги біженцям у зв’язку з прогнозованим збільшенням кількості людей, що втікають з охопленої війною країни», - було написано.

«Перші леді говорили про потреби біженців та про те, як забезпечити їм безпечне місце та догляд, зокрема медичний, психологічний та догляд за дітьми. Важливим питанням, яке обговорювалося під час усіх переговорів, була координація діяльності цих громад серед евакуйованих, які потребують спеціального піклування. Говорилося про маленьких пацієнтів з онкологією, діалізом та рідкісними захворюваннями, які потрапляють під опіку польських та зарубіжних медичних закладів. Іншими групами, які потребують особливої ​​підтримки, є люди з різними типами інвалідності, у тому числі з тяжкими пошкодженнями - як дорослі, так і діти. Такі люди потребують спеціального транспорту, спеціалізованого обладнання та професійного догляду. Особливого догляду потребують також ті, хто знаходиться в виховаво- соціальних закладах», - підкреслили в КПРП.

Agata Kornhauser-Duda Marek Borawski/KPRP

"Дружини президентів обговорили можливі рішення, міжнародне співробітництво та координацію дій. Перші леді Мальти, Угорщини та Німеччини розповіли про заходи, які їхні країни вже зреалізували щодо України та біженців", - йдеться у повідомленні.

У канцелярії повідомили, що метою першої леді є створення Коаліції Дружин та поєднання діяльності на користь жертв війни в Україні.

Заклик Олени Зеленської до мирної боротьби за правду

Агата Корнхаузер-Дуда також звернула увагу на заклик Олени Зеленської до людей доброї волі в усьому світі, особливо жінок, долучитися до мирної боротьби за правду. «Президент України докладає зусиль, щоб увесь світ дізнався правду про трагедію, яка зараз відбувається в Україні, про невинних жертв війни, особливо дітей», – йдеться у повідомленні.

Ołena Zełenska Anna Moneymaker/Getty Images

Канцелярія президента також повідомляє, що наразі через польсько-український кордон пройшли понад 1,8 мільйона біженців. «Перша леді Республіки Польща розповіла про допомогу тим, хто вирішив залишитися в нашій країні. Агата Корнхаузер-Дуда відвідує центри, де проживають переважно жінки, матері та діти. Сьогодні вона показала свої звіти та власні спостереження. Вона запевнила, що Польща не припиняє зусиль зупинити війну та подбати про всіх, хто потребує», – підкреслила.

Źródło: PAP