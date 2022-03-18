TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Напад Росії на Україну. Перша леді Агата Корнхаузер-Дуда хоче створити дружинну коаліцію для жертв війни

18 marca 2022, 9:34

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Źródło:
PAP
Pierwsza dama: cały świat powinien poznać prawdę o tragedii, która rozgrywa się teraz na Ukrainie
Pierwsza dama: cały świat powinien poznać prawdę o tragedii, która rozgrywa się teraz na UkrainieKancelaria Prezydenta
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Kancelaria PrezydentaPierwsza dama: cały świat powinien poznać prawdę o tragedii, która rozgrywa się teraz na Ukrainie

Перша леді Агата Корнхаузер-Дуда вже кілька днів розмовляє з дружинами світових лідерів про гуманітарну допомогу Україні та її жителям, які тікають з цієї країни. Замір – створити коаліцію дружин та об’єднати дії на благо жертв війни, – повідомили в канцелярії президента.

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 Канцелярія президента Республіки Польща повідомила, що «у середу перша леді провела відеорозмови з дружиною президента Мальти Міріам Велла та президентом Угорської Республіки Анітою Герчег». «Вона також зв’язалася по телефону з президентом Німеччини Ельке Бюденбендер. Жінки порозовляли про зміни потреб людей, які залишилися в Україні, та про заплановані заходи допомоги біженцям у зв’язку з прогнозованим збільшенням кількості людей, що втікають з охопленої війною країни», - було написано.

«Перші леді говорили про потреби біженців та про те, як забезпечити їм безпечне місце та догляд, зокрема медичний, психологічний та догляд за дітьми. Важливим питанням, яке обговорювалося під час усіх переговорів, була координація діяльності цих громад серед евакуйованих, які потребують спеціального піклування. Говорилося про маленьких пацієнтів з онкологією, діалізом та рідкісними захворюваннями, які потрапляють під опіку польських та зарубіжних медичних закладів. Іншими групами, які потребують особливої ​​підтримки, є люди з різними типами інвалідності, у тому числі з тяжкими пошкодженнями - як дорослі, так і діти. Такі люди потребують спеціального транспорту, спеціалізованого обладнання та професійного догляду. Особливого догляду потребують також ті, хто знаходиться в виховаво- соціальних закладах», - підкреслили в КПРП.

Agata Kornhauser-DudaMarek Borawski/KPRP

"Дружини президентів обговорили можливі рішення, міжнародне співробітництво та координацію дій. Перші леді Мальти, Угорщини та Німеччини розповіли про заходи, які їхні країни вже зреалізували щодо України та біженців", - йдеться у повідомленні.

У канцелярії повідомили, що метою першої леді є створення Коаліції Дружин та поєднання діяльності на користь жертв війни в Україні.

Заклик Олени Зеленської до мирної боротьби за правду

Агата Корнхаузер-Дуда також звернула увагу на заклик Олени Зеленської до людей доброї волі в усьому світі, особливо жінок, долучитися до мирної боротьби за правду. «Президент України докладає зусиль, щоб увесь світ дізнався правду про трагедію, яка зараз відбувається в Україні, про невинних жертв війни, особливо дітей», – йдеться у повідомленні.

Ołena ZełenskaAnna Moneymaker/Getty Images

Канцелярія президента також повідомляє, що наразі через польсько-український кордон пройшли понад 1,8 мільйона біженців. «Перша леді Республіки Польща розповіла про допомогу тим, хто вирішив залишитися в нашій країні. Агата Корнхаузер-Дуда відвідує центри, де проживають переважно жінки, матері та діти. Сьогодні вона показала свої звіти та власні спостереження. Вона запевнила, що Польща не припиняє зусиль зупинити війну та подбати про всіх, хто потребує», – підкреслила.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Marek Borawski/KPRP

Tagi:
Ukraina
Ołena Zełenska
Agata Kornhauser-Duda
Raporty:
Wojna na Ukrainie
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Źródło:
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Autor:
asty//now
Źródło:
PAP, TVN24, Reuters

Atak Rosji na Ukrainę spowodował reakcję NATO. W państwach na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego jest ponad 25 tysięcy żołnierzy z innych krajów NATO, w tym 10,5 tysiąca w Polsce. W czwartek kwatera główna Sojuszu na opublikowanej infografice podsumowała podjęte działania. Wyjaśniamy, co kryje się za tymi danymi.

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mjz
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Polska

Autor:
js//now
Źródło:
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Kultura i styl

Autor:
tmw\mtom
Źródło:
tvn24.pl

Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy pomocy. Fundusze i dary rzeczowe zbierają zarówno organizacje polskie, jak i zagraniczne. Organizowana jest także pomoc medyczna, prawna, opiekuńcza. Część inicjatyw skierowana jest na pomoc ukraińskim dzieciom. Polacy nie zapominają o zwierzętach przybywających wraz z uciekinierami z Ukrainy. Sprawdź, jak możesz pomóc.

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Autor:
asty,
wini,
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Księżna Yorku Sarah Ferguson odwiedziła Warszawę, by wesprzeć uchodźców z Ukrainy. Wspólnie z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim była w jeden z punktów pomocowych. Za pośrednictwem fundacji księżnej do Polski przekazywane są darowizny zbierane w Wielkiej Brytanii na rzecz Ukraińców.

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kk/b
Źródło:
PAP

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eŁKa/az
Źródło:
TVN24/change.org/Reuters

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PAP, tvn24.pl

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Źródło:
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TVN24 po ukraińsku

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17 marca 2022, 22:44

TVN24 po ukraińsku

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

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TVN24 po ukraińsku

Обмежений обмін гривні в найбільшому польському банку. Зміни можливі вже наступного тижня

17 marca 2022, 18:18

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Пан Аркадіуш узяв під свій дах сім'ю з України з семи осіб. Коли почалася війна, вони відпочивали в Єгипті. Повернутись додому не змогли, тож одразу полетіли до Польщі. Інша родина, з Одеси, яку прийняв пан Ігор, втекла по дорозі через Молдову та Румунію, перетнула польський кордон у Словаччині. Вони обрали цей шлях, бо «було легше і не хотіли пробиратися через територію, яку бомбардували». Проте всі ці люди не перетинали польсько-український кордон безпосередньо, тому на них не поширюється дія Закону про допомогу біженцям з України.

Вони були у відпустці, коли почалася війна. Додому повернутися не можуть, у Польщі «залишаються поза системою»

TVN24 po ukraińsku

Вони були у відпустці, коли почалася війна. Додому повернутися не можуть, у Польщі «залишаються поза системою»

17 marca 2022, 11:51

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl

Українці, що перебувають у Польщі, від тепер можуть подати заявку на номер PESEL. Завдяки цьому біженці зможуть користуватися соціальною та медичною допомогою, та системою освіти. В Ольштині біженці з України вишикувалися в чергу на видачу номерів PESEL настільки тісно, ​​що менш ніж за годину отримали номери для обслуговування на цілий тиждень. Декілька сотень громадян України в середу вишикувалися в чергу перед відкриттям адміністрації міста Щечіна, щоб подати заявку на отримання номера PESEL.

Тепер українці можуть подати заявку на номер PESEL. Потужні черги

TVN24 po ukraińsku

Тепер українці можуть подати заявку на номер PESEL. Потужні черги

16 marca 2022, 17:56

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Медичний центр післядипломної освіти розпочинає медичний курс польської мови, в т.ч. для лікарів, стоматологів, медсестер і рятівників, - повідомили в Міністерстві здоров’я.

Починаються безкоштовні курси польської мови для медиків з України

TVN24 po ukraińsku

Починаються безкоштовні курси польської мови для медиків з України

16 marca 2022, 13:22

TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
PAP, tvn24.pl

Pomagają uchodźcom z Ukrainy uciekającym przed wojną znaleźć bezpieczne schronienie. Dzięki współpracy kilkudziesięciu wolontariuszy powstała platforma uaSOS.org. Mogą z niej skorzystać Ukraińcy, którzy szukają noclegu i osoby, które takiego schronienia chciałyby udzielić.

Uchodźcy z Ukrainy szukają mieszkań. "Zgłoszeń z mniejszych miejscowości praktycznie nie ma"

Polska

Uchodźcy z Ukrainy szukają mieszkań. "Zgłoszeń z mniejszych miejscowości praktycznie nie ma"

17 marca 2022, 18:03

Polska

Autor:
FC/gp
Źródło:
TVN 24

Wielu ludzi ucieka z Ukrainy, jednak część zostaje. W cyklu rozmów Arlety Zalewskiej zwykli ludzie, którzy mimo strachu postanowili zostać w objętej wojną Ukrainie, opowiadają o tym, jak wygląda ich codzienne życie czy sytuacja w ich miastach. Przesyłają też nagrania - z zakupów bądź ucieczek do schronów. Jedna z bohaterek takich rozmów to Olie Fiedorowa - artystka z Charkowa.

Cykl rozmów Arlety Zalewskiej z ludźmi, którzy nie wyjechali. Olie Fiedorowa została w Charkowie

Świat

Cykl rozmów Arlety Zalewskiej z ludźmi, którzy nie wyjechali. Olie Fiedorowa została w Charkowie

17 marca 2022, 13:48

Świat

Autor:
red.
Źródło:
TVN24

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polska Akcja Humanitarna.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

Ciekawostki

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

28 lutego 2022, 14:11

Ciekawostki

Autor:
red.
Źródło:
TVN24
Anna Zalewska: polscy rodzice nie wybaczyliby nam, gdybyśmy rozwalili system edukacji ich dzieci

Premium

Anna Zalewska: polscy rodzice nie wybaczyliby nam, gdybyśmy rozwalili system edukacji ich dzieci

17 marca 2022, 18:42
Justyna
Suchecka

Premium

Autor:
Justyna
Suchecka
Źródło:
tvn24.pl
Premium

TVN Grupa Discovery i Polska Akcja Humanitarna podjęły współpracę, aby pomóc uciekającym przed wojną oraz osobom wciąż potrzebującym wsparcia w Ukrainie. Grupa jako patron medialny wspomoże PAH w długofalowym zbieraniu funduszy na kluczowe w perspektywie kolejnych miesięcy działania pomocowe.

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

Polska

TVN Grupa Discovery rozpoczyna współpracę z Polską Akcją Humanitarną

9 marca 2022, 20:06

Polska

Autor:
red.
Źródło:
TVN24