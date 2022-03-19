TVN24 | TVN24 po ukraińsku

«Така тяжка тема, - куди вони їх забирають, навіщо, що від них хочуть, що з ними роблять»

19 marca 2022, 18:39

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
tvn24.pl
Ewakuowany kilkadziesiąt osób, teraz potrzebna jest pomoc
Ewakuowany kilkadziesiąt osób, teraz potrzebna jest pomoc TVN24
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TVN24Ewakuowany kilkadziesiąt osób, teraz potrzebna jest pomoc

Кілька десятків пацієнтів з медичного закладу з міста Хмельницький в Україні знайшли притулок у колишній психіатричній лікарні в Торуні.  Це люди, серед іншого, з вадами інтелектуального розвитку та з синдромом Дауна. Пережили тяжкий переїзд. Вони – не в змозі зрозуміти, куди їх везуть, для чого, що від них хочуть та що з ними зроблять. Це нормально, що вони хочуть додому, - сказала директор закладу у Хмельницькому.

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60 пацієнтів було евакуйовані з медичного закладу 0міста Хмельницький в Україні  . Це люди, серед іншого, з вадами інтелектуального розвитку, для яких будь-які зміни є величезним випробуванням. Тим часом через напад Росії на Україну їм довелося швидко втікати з дому. Дві доби  вони їхали до Польщі звичайним автобусом. Однак на цьому їхня подорож не закінчилась.

Спочатку вони поїхали до молодіжного туристичного центру в Смержині, а потім до гостинного дому в Біскупіні Куявсько-Поморського воєводства. Хоча вони зустріли багато людей, які хотіли їм допомогти, виявилося, що ці місця не пристосовані до необхідного професійного піклування. Врешті, завдяки ініціативі представників місцевого самоврядування Куявсько-Поморського воєводства, їм вдалося знайти притулок у колишній психіатричній лікарні в Торуні.

Де і як шукати безпечне житло в Польщі?

Евакуація пацієнтів з медичного закладу в місті Хмельницький в УкраїніTVN24

Потрібні волонтери

Пані Люба, директор закладу у Хмельницькому, розповіла, що поїздка обійшлася мешканцям центру дуже дорого.

- Вони не звикли до такого. Вони – не в змозі зрозуміти, куди їх везуть, для чого, що від них хочуть та що з ними зроблять. Це нормально, що вони хочуть додому, - сказала вона в інтерв'ю TVN24. – Ми всі дуже переживаємо за рідну землю, за те, що відбувається в Україні, але я думаю, що ми тут довго не будемо, скоро повернемось додому, і все закінчиться, – додала вона.

Евакуйовані декілька десятків пацієнтівTVN24

Заклад у Торуні просить допомоги волонтерів, які спеціалізуються в піклуванні особами з інтелектуальними вадами. Нагадують, що потрібна професійна допомога. Пацієнти, що прибули, є інтелектуально постраждалими людьми, і тому такі зміни можуть стати приводом для проявів агресії, з якою волонтерам потрібно впоратись.

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Zaślepka materiału TVN24GO

Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Pomoc dla Ukrainy
Ukraina
Wojna w Ukrainie
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momo/
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eŁKa/kab,
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ps
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asty/kab
Źródło:
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red.
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js/kab
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Autor:
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Lesiecki
Źródło:
tvn24.pl
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Po rosyjskim ataku na Ukrainę wiele osób zastanawia się, jak może wesprzeć Ukrainę i jej obywateli. Słowa otuchy, wyrazy wsparcia, udział w protestach to sposoby na wyrażenie poparcia dla Ukrainy. Są jednak i inne, znacznie bardziej realne formy pomocy. Fundusze i dary rzeczowe zbierają zarówno organizacje polskie, jak i zagraniczne. Organizowana jest także pomoc medyczna, prawna, opiekuńcza. Część inicjatyw skierowana jest na pomoc ukraińskim dzieciom. Polacy nie zapominają o zwierzętach przybywających wraz z uciekinierami z Ukrainy. Sprawdź, jak możesz pomóc.

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asty,
wini,
MAK/
tam
Źródło:
TVN24, PAP

Razem z Ukrainą! – to serwis specjalny, który powstał po ataku Rosji na Ukrainę. Publikowane są tu treści związane z pomocą Ukrainie i jej obywatelom, porady prawne, listy zbiórek oraz organizacji pomocowych. Część treści będzie ukazywała się również po ukraińsku. Partnerem serwisu jest Ambasada Ukrainy w Rzeczpospolitej Polskiej oraz Polska Akcja Humanitarna.  

Razem z Ukrainą! - specjalny serwis, którego partnerami są Ambasada Ukrainy i Polska Akcja Humanitarna

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Ред.
Źródło:
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19 marca 2022, 12:03

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Autor:
momo/kab
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Na krzesełkach kolei linowej w Wiśle Malince (Śląskie) utknęło w sobotę wczesnym popołudniem 10 turystów, w tym czworo dzieci. Jak poinformowała po godzinie 16 straż pożarna, ewakuacja tych osób już się zakończyła. Nikt nie wymagał pomocy medycznej.

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MAK
Źródło:
PAP/TVN24

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Autor:
MAK
Źródło:
tvn24.pl