«Така тяжка тема, - куди вони їх забирають, навіщо, що від них хочуть, що з ними роблять»

Кілька десятків пацієнтів з медичного закладу з міста Хмельницький в Україні знайшли притулок у колишній психіатричній лікарні в Торуні. Це люди, серед іншого, з вадами інтелектуального розвитку та з синдромом Дауна. Пережили тяжкий переїзд. Вони – не в змозі зрозуміти, куди їх везуть, для чого, що від них хочуть та що з ними зроблять. Це нормально, що вони хочуть додому, - сказала директор закладу у Хмельницькому.

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60 пацієнтів було евакуйовані з медичного закладу 0міста Хмельницький в Україні . Це люди, серед іншого, з вадами інтелектуального розвитку, для яких будь-які зміни є величезним випробуванням. Тим часом через напад Росії на Україну їм довелося швидко втікати з дому. Дві доби вони їхали до Польщі звичайним автобусом. Однак на цьому їхня подорож не закінчилась.

Спочатку вони поїхали до молодіжного туристичного центру в Смержині, а потім до гостинного дому в Біскупіні Куявсько-Поморського воєводства. Хоча вони зустріли багато людей, які хотіли їм допомогти, виявилося, що ці місця не пристосовані до необхідного професійного піклування. Врешті, завдяки ініціативі представників місцевого самоврядування Куявсько-Поморського воєводства, їм вдалося знайти притулок у колишній психіатричній лікарні в Торуні.

Евакуація пацієнтів з медичного закладу в місті Хмельницький в Україні TVN24

Потрібні волонтери

Пані Люба, директор закладу у Хмельницькому, розповіла, що поїздка обійшлася мешканцям центру дуже дорого.

- Вони не звикли до такого. Вони – не в змозі зрозуміти, куди їх везуть, для чого, що від них хочуть та що з ними зроблять. Це нормально, що вони хочуть додому, - сказала вона в інтерв'ю TVN24. – Ми всі дуже переживаємо за рідну землю, за те, що відбувається в Україні, але я думаю, що ми тут довго не будемо, скоро повернемось додому, і все закінчиться, – додала вона.

Евакуйовані декілька десятків пацієнтів TVN24

Заклад у Торуні просить допомоги волонтерів, які спеціалізуються в піклуванні особами з інтелектуальними вадами. Нагадують, що потрібна професійна допомога. Пацієнти, що прибули, є інтелектуально постраждалими людьми, і тому такі зміни можуть стати приводом для проявів агресії, з якою волонтерам потрібно впоратись.

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Autor:Ред.

Źródło: tvn24.pl