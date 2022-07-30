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Намет з харчами для біженців на Центральному вокзалі працюватиме лише до кінця липня

30 lipca 2022, 13:12

TVN24 | TVN24 po ukraińsku

Autor:
Ред.
Źródło:
Kontakt 24, PAP
Sytuacja na Dworcu Centralnym w sobotę 2 kwietnia
Tomasz Zieliński, tvnwarszawa.plSytuacja na Dworcu Centralnym w sobotę 2 kwietnia

Намет з продовольством для біженців з України на Центральному вокзалі функціонує  останні дні. Мазовецький воєвода, порадившись із державною компанією KGHM, яка фінансувала ініціативу, наприкінці липня вирішив її закрити.

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На «Контакт24» надійшов сигнал від читача, який повідомив, що незабаром на Центральному залізничному вокзалі зникне намет-їдальня, де  біженці, які прибувають з України могли отримати харчування.

"Щойно повернувся з розвезення біженцям з України хліба та булочок. Я роблю це щосереди протягом кількох місяців. І, здається, це був мій останній рейс", - сумує читач і додає, що від співробітника дізнався, що з 1 серпня намету на цьому місці не буде. "Лише сьогодні (четвер – ред.) намет відвідало близько 4 тисяч осіб. Відомо, що якщо хтось приходить пообідати в таке місце (що вже саме по собі незручно), то в нього немає фінансової можливості зробити це деінде. За крихітним обідом з 13:00 до 15:00 часто стоять великі черги, про те, щоб зайняти місце і посидіти в наметі, можна тільки мріяти. Неозброєним оком видно, що це місце не просто потрібне, воно - порятунок, оазис, надія на виживання", - відзначає читач.  "На виході з Центрального вокзалу я зустрів бабусю та маму з трьома дітьми, які йшли до намету. Прибули з Херсону. Вчора дізналися про ліквідацію намету. Вже думають чи не вертатися додому? Але, як вона сказала, повертатися нікуди. Їхнього будинку не існує, а місто окуповане російськими військами. Плачучи, запитувала, що мають робити", - підсумовує він.

Працюватиме до кінця липня

Про ліквідацію намету ми запитали прес-службу мазовецького воєводи Костянтина Радзивіла. У відповіді читаємо, що продуктовий намет, встановлений на автостоянці на Центральному вокзалі, ініціювало та профінансувало державне підприємство KGHM.

«Повідомляємо, що відповідно до домовленостей між Мазовецьким воєводою та KGHM, у зв’язку зі зменшенням кількості біженців, які прибувають на Центральний залізничний вокзал, наприкінці липня цього року було прийнято рішення припинити роботу намету до кінця липня поточного року», - написала прес-служба у відповідь.

"Хочемо підкреслити, що Мазовецький воєвода й надалі опікуватиметься інформаційним пунктом на Центральному залізничному вокзалі. Також доступний безкоштовний транспорт до місця тимчасового розміщення біженців Ptak Warsaw Expo у Надажині, де можна отримати нічліг, харчування та надається цілодобова медична допомога», - підсумовують у повідомленні.

Namiot gastronomiczny przed Dworcem Centralnym

Працює з березня

Намет поставили на паркінгу біля Центрального вокзалу в березні цього року, після того, як до Варшави почало прибувати все більше біженців із охопленої війною України. Тут кожен міг розраховувати на гаряче харчування. До допомоги також долучилися варшавські ресторани, які забезпечили кейтеринг.

На сайті KGHM Polska Miedź читаємо, що компанія запустила намет у співпраці з державною залізницею. «Пункт одночасно може прийняти до 400 осіб. Гаряче харчування для біженців з України видає компанія Lubinpex. Допомагають й столичні ресторани та їдальні», - повідомляли в березні.

Прикордонна служба: понад п'ять мільйонів українців

"З 24 лютого прикордонники пропустили 5,081 млн осіб на пунктах пропуску з України до Польщі", - йдеться у повідомленні прикордонної служби у Twitter. У ньому зазначено, що за останню добу було 22,5 тис. перетинів, тоді як у четвер до 7.00 ранку було зафіксовано 7,2 тис.

У середу з Польщі в Україну пропустили 24 тис. осіб, а з початку війни вже понад 3 мільйони людей.

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Autor:Ред.

Źródło: Kontakt 24, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Mateusz Szmelter / tvnwarszawa.pl

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