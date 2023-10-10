Найважливіші польські воєначальники подали у відставку

10 października 2023, 14:45
Autor:
Ред.
Źródło:
"Rzeczpospolita", tvn24.pl
Najważniejsi generałowie rezygnują. Zemke: sytuacja bez precedensu
Najważniejsi generałowie rezygnują. Zemke: sytuacja bez precedensu TVN24
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TVN24Najważniejsi generałowie rezygnują. Zemke: sytuacja bez precedensu

Начальник Генерального штабу Війська Польського генерал Раймунд Анджейчак і оперативний командувач родів Збройних сил генерал броні Томаш Пьотровський подали у відставку.

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Першою про це повідомила "Rzeczpospolita". За даними видання, прохання про відставку обох командувачів подані президенту. За інформацією "Rzeczpospolita", причиною звільнень є "накопичення дій, з якими офіцери з певного часу не погоджувалися".

Відставку Анджейчака підтвердила речниця Генерального штабу полковник Йоанна Клейшміт. Вона підкреслила, що генерал Анджейчак, як і кожен військовий, має право піти у відставку зі службової посади без пояснення причини такого рішення. Підполковник Яцек Горишевський, прес-секретар Оперативного командування, підтвердив, що генерал Пьотровський подав заяву про звільнення.

Конфлікт з Блащаком

Причиною відставки генералів називають, серед іншого, конфлікт із міністром оборони Маріушем Блащаком, який набуває обертів з травня, коли міністр публічно звинуватив Пьотровського в недбалості у справі про ракету, що впала під Бидгощею.

Газета пише, що відтоді міністр оминає Оперативне командування Збройних сил, вживаючи, зокрема, заходів щодо польсько-білоруського кордону чи евакуації поляків з Ізраїлю, і спрямовує завдання безпосередньо до Генерального Командування родів Збройних сил.

"Не без значення" для конфлікту - як стверджує видання - також було використання армії міністром Блащаком у виборчій кампанії.

Warszawa, 18.05.2023. Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Rajmund Andrzejczak (L) i dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Tomasz PiotrowskiPaweł Supernak/PAP

Autor:Ред.

Źródło: "Rzeczpospolita", tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP

Wojsko Polskie
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