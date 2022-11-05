Найпопулярніші університети та напрями навчання 2022/2023. Міністерство оприлюднило дані

Згідно з даними Міністерства освіти і науки щодо цьогорічного набору, найсильнішу облогу серед державних вишів студенти влаштували Варшавській політехніці, а серед недержавних - Вищій школі банківської справи у Познані. Що ж до найпопулярнішоно напряму навчання - це інформатика (сфера ІТ - ред.). Загалом цього року до підконтрольних міністерству вишів було прийнято майже 430 тисяч осіб.

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Наприкінці жовтня МОіН оприлюднило результати набору на 2022/2023 навчальний рік у підпорядкованих йому університетах. За даними міністерства, загалом на навчання першого та другого ступеня, а також на повну магістратуру було зараховано 429 817 осіб. У цій групі 326 349 осіб розпочали навчання на першому ступені та єдиній магістратурі, 103 468 осіб – на другому ступені.

У поточному навчальному році освіту в державних університетах здобували 291 853 студенти, з них 71 744 були зараховані на навчання другого ступеня. Серед цієї групи 235 085 осіб вчаться за денною формою навчання, включаючи з навчанням другого ступеня.

У недержавних вишах по всій країні цього навчального року було зареєстровано 137 964 студенти. З них 31724 навчаються на другому ступені навчання. Понад 52 тисячі студентів недержавних вишів навчаються на очній формі навчання, а трохи більше 8тисяч - в заочному режимі.

Найпопулярніші напрямки освіти в Польщі

Міністерство освіти і науки, подаючи загальну кількість заяв на денну форму навчання першого ступеня та єдину магістратуру згрупувало напрями підготовки за дисциплінами. Найпопулярнішим з них є наука про управління та якість, на відповідні факультети подали документи 76 047 осіб. Також великий інтерес був до: ІТ та телекомунікацій (67 524 заяви), економіки та фінансів (52 661), мовознавства (49 814), машинобудування (42 954).

За даними міністерства, ІТ були найпопулярнішим напрямком під час нещодавно завершеного набору. Бажали навчатися 44 163 людини. На другому місці - психологія (40 642), на третьому – менеджмент (36 532). Наступні позиції посіли юриспруденція (22 066) і медицина (21 017 - без даних медичних університетів, підпорядкованих міністру охорони здоров'я). МОіН додає, що популярними напрямками навчання залишаються: економіка, будівництво, фінанси та бухгалтерський облік, англійська філологія та логістика.

Найбільше людей подали документи на вищезазначені спеціальності. Проте, якщо говорити про кількість кандидатів на місце, то найпопулярнішими напрямами навчання стали: кореєзнавство (25,4 людини на місце), соціальна інформатика (24,8), сходознавство-кореєзнавство (24), зелені технології (22) та корейська філологія (17.7).

Інші напрямки навчання, в яких було багато кандидатів на одне місце, це: ІТ та інтелектуальні системи, інженерію Інтернету речей, управління та право в бізнесі, візуальна комунікація, штучний інтелект/мистецький інтелект, механіка та проектування механізмів.

Найпопулярніші державні університети

Найпопулярнішим серед польських вишів у наборі на 2022/2023 навчальний рік став Варшавський університет. До нього було подано 45 234 заяви. У категорії політехніки лідирував ще один столичний університет – Варшавська політехніка (48 011). Серед академій найбільш чисельною була група охочих вступити до Гірничо-металургійної академії ім. Станіслава Сташіца в Кракові (27 515), а серед державних професійних університетів - Академія прикладних наук у Тарнові (1 576).

Найпопулярніші недержавні вищі

Недержавним університетом, який найчастіше обирають кандидати на денну форму навчання, є Вища школа банківської справи у Познані, до якої подали документи 6836 осіб. Наступні позиції зайняли: Університет економіки та гуманітарних наук у Варшаві (6475), Університет гуманітарних та соціальних наук SWPS у Варшаві (5856), Вища школа банківської справи у Гданську (4352), Академія фінансів та бізнесу Vistula (4214).

Найпопулярнішим недержавним університетом серед студентів-заочників став Collegium Humanum у Варшаві - Головна школа менеджменту, до якої зголосилися 7640 осіб. Кандидати на заочне навчання також охоче обирали: Вищу школу банківської справи Познані (7 605), Вищу школу банківської справи у Гданську (5 532), Вищу школу банківської справи у Вроцлаві (5 165), Академію гуманітарних наук та економіки у Варшаві (4 595) .

Найменш популярні напрями навчання

Міністерство не повідомило, які факультети та університети опинилися на іншому полюсі, тобто які були найменш заповнені кандидатами. Проте такі дані оприлюднили деякі університети. Минулого року у Варшавському університеті було кілька факультетів, на яких місць було більше аніж охочих вчитися. Серед них переважали філологічні та культурологічні дисципліни, але була й одна, яку частково можна віднести до точних наук.

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Źródło: TVN24