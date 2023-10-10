Найпопулярніші способи оплати онлайн. Визначився один лідер

BLIK є найпопулярнішою формою онлайн-платежів згідно зі звітом Tpay "Як поляки купують онлайн 2023. Розсудливий споживач у непевні часи". Таку форму оплати обирають 70 відсотків респондентів.

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У звіті додано, що на другому місці - швидкий переказ (23%), а на третьому - оплата карткою (19%).

Які способи оплати обирають поляки?

У звіті йдеться, що більшість поляків користуються BLIK (70%). Порівняно з 2022 роком це зростання на 9 відсоткових пунктів і 11 відсоткових пунктів - порівняно з 2020 роком. Іншим методом, про використання якого кажуть польські онлайн-споживачі, є швидкий переказ із результатом 23%, демонструючи зниження на 7 процентних пунктів порівняно з минулим роком та на 4 відсоткових пункти - у порівнянні з 2020 роком. На третьому місці - карткові платежі - 19%. Тут також спостерігаємо падіння: на 4 відсоткових пункти порівняно з 2022 роком та на 6 відсоткових пунктів - порівняно з 2020-м.

Звіт також показує, що респонденти найбільше люблять розплачуватися за допомогою BLIK при замовленні підписки на послуги (59%) і при оренді самоката, скутера або велосипеда (58%). У свою чергу, оплата карткою лідирує як переважний спосіб серед людей, які роблять ставки в букмекерських конторах (26%), а швидкий переказ особливо популярний при замовленні підписки та купівлі квитків на культурні заходи (по 14%).

Зазначають, що з року в рік серед онлайн-покупців зростає як обізнаність, так і вимоги до електронних платежів. Протягом трьох досліджень Tpay (2023, 2022 та 2020) відсоток людей, які перевіряють доступні способи оплати в інтернет-магазині перед здійсненням онлайн-покупок, зріс на 5 відсоткових пунктів (у 3-му - 81%, у 2-му - 77%, а в 1-му - 76%).

"Дедалі ширший діапазон методів оплати відповідає потребам електронних споживачів, дозволяючи їм платити саме так, як їм найбільше подобається.

Орієнтація на клієнта - це тенденція, яка спостерігається в електронній комерції протягом багатьох років, і її основним елементом є турбота про кожну конкретну групу покупців. Купівельні звички відрізняються залежно від сегмента ринку, але, перш за все - від профілю клієнта", - сказав цитований у релізі Давід Ціхий з Tpay.

Відчуття безпеки

У звіті також зазначено, що протягом останніх трьох років споживачі почувалися найбезпечніше, користуючись готівкою при доставці (75% відповідей цього року, те ж саме у 2020 році та 60% у 2022 році). Більшість респондентів (64%) вказали відстрочку платежу як спосіб, з яким мали попередній позитивний досвід - це на 19 відсоткових пунктів більше ніж минулого року.

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Autor:Ред. //mrz

Źródło: PAP