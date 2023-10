Найпопулярніші способи оплати онлайн. Визначився один лідер

czytaj dalej

My idziemy w niedzielę po zwycięstwo. Nie dla naszej satysfakcji, nie po to żeby zdobyć władzę dla władzy. My idziemy w niedzielę po zwycięstwo, żeby zakończyć ten koszmar władzy do cna zepsutej, skorumpowanej, przemocowej - mówił w piątek w Pruszkowie lider Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk.