Найкращі міста світу. Є польський акцент

- Samochód policyjny to nie jest taksówka - zauważył we "Wstajesz i weekend" dr Piotr Kładoczny z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Odniósł się w ten sposób do zdarzenia w miejscowości Dawidy Bankowe, gdzie radiowóz przewożący dwie nastolatki uderzył w drzewo. - Zupełnie niedopuszczalne jest nieudzielenie pomocy przez funkcjonariuszy - skomentował prawnik.