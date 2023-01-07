Найкращі міста світу. Є польський акцент

7 stycznia 2023, 15:52
Autor:
red.
Źródło:
PAP
Niesamowity pokaz sztucznych ogni nad Londynem
Niesamowity pokaz sztucznych ogni nad LondynemReuters
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ReutersNiesamowity pokaz sztucznych ogni nad Londynem

Лондон очолив список "Найкращих міст світу", який підготувала консалтингова компанія Resonance Consultancy. Британська столиця випередила в рейтингу Париж і Нью-Йорк. Серед 100 найкращих міст Варшава посіла 38 місце. Почесне звання цьогоріч також було присвоєно столиці України.

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Автори рейтингу найкращих міст світу взяли до уваги лише ті, населення яких сягає не менше одного мільйона жителів. Для відбору найкращих враховували наступні критерії: безпека, рівень зайнятості та наявність пропозицій роботи, економічна ситуація, інфраструктура, культурні та кулінарні заклади та туристичні об’єкти.

Опублікований список показує, що звання найкращого міста світу виборов Лондон, випередивши на подіумі Париж і Нью-Йорк. У топ-10 також увійшли: Токіо, Дубай, Барселона, Рим, Мадрид, Сінгапур і Амстердам.

ЛондонShutterstock

Варшава в рейтингу "Найкращі міста світу"

Мешканці Варшави також можуть мати підстави для задоволення. Столиця Польщі посіла 38 місце серед 100 найкращих міст світу. Цією відносно високою позицією Варшава завдячує, серед іншого, численним туристичним об’єктам, чудовій кулінарії, постійному розвитку інфраструктури та, як відзначають аналітики, високому рівню освіти своїх жителів.

В цьогорічному рейтингу було присуджено також почесну відзнаку. Хоча Київ не потрапив до загального рейтингу через війну, автори звіту вирішили, що столиця України заслуговує на почесне звання найкращого міста світу.

"Історична столиця України, як і вся Україна, є місцем невичерпної мужності перед лицем щоденних трагедій", - йдеться у висновку.

Ця нагорода не залишилася без уваги мера Києва. "Завдяки стійкості, незламності мешканців Києва та хоробрості перед обличчям війни експерти агенції присудили столиці почесне звання "Найкращого міста 2023 року" у рейтингу "100 найкращих міст світу". Київ сьогодні - це серце Європи. Яке продовжує битися - за життя, за розвиток, за красу міста і комфорт його мешканців

 «Завдяки стійкості, незламності киян і мужності перед обличчям війни експерти агентства присвоїли столиці почесне звання найкращого міста 2023 року в рейтингу 100 найкращих міст світу. Сьогодні Київ – це серце Європи, яке досі б’ється – для життя, розвитку, краси та комфорту її мешканців», – написав Віталій Кличко у Telegram.

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Autor:red.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Londyn
Warszawa
Nowy Jork
Paryż
Kijów
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Aktualizacja: 5 stycznia 2023, 18:51
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Autor:
tmw/kg
Źródło:
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