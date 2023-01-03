Найголовніші зміни, які нас чекають у системі охорони здоров’я

3 stycznia 2023, 19:09
Autor:
Anna
Wilczyńska
Źródło:
TVN24
Zmiany w ochronie zdrowia
Zmiany w ochronie zdrowia
TVN24
TVN24Zmiany w ochronie zdrowia

У МОЗ заявляють, що до кінця червня кожна лікарня, де є відділення невідкладної допомоги (SOR), має також організувати поруч відділення медичної допомоги у нічний час та вихідні, в якому допомогу отримуватимуть пацієнти в легшому стані. Це не єдині зміни у функціонуванні охорони здоров’я в Польщі - повинні запрацювати Національна онкологічна мережа, скоординована первинна медична допомога та електронна реєстрація. Матеріал програми "Польща і світ'.

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Міністерство здоров'я повідомляє, що до кінця червня кожен шпиталь, де є відділення невідкладної допомоги (SOR), має також організувати поруч відділення медичної допомоги у нічний час та вихідні, в якому допомогу отримуватимуть пацієнти в легшому стані.

- Розміщення нічної допомоги біля SOR дозволить без перешкод перенаправити туди пацієнта, а з іншого боку, якщо хтось звернеться у нічну допомогу, і це буде більш важкий випадок, бо такі випадки теж бувають, то звичайно його передадуть в SOR, - пояснює міністр здоров'я Адам Нєдзєльський.

Національна онкологічна мережа - пріоритет уряду

Мета на 2023 рік - розвантажити шпитальній рятункові відділення (SOR). Оголошують таку мету не вперше - може, цього року вдасться. Пріоритетом для Міністерства здоров'я у найближчі місяці є Національна онкологічна мережа, яка, згідно з планами, мала запрацювати з початку року, однак законопроект подадуть на розгляд уряду лише цього тижня.

- Національна онкологічна мережа має бути рішенням, яке розділить заклади на різні категорії, і пацієнтів, залежно від типу новоутворення, залежно від його стадії, буде переведено між цими контрольними рівнями, - пояснює Олександра Куровська, головний редактор порталу cowzdrowiu.pl.

Fakty TVN

Міністерство здоров'я хоче розвантажити лікарів-спеціалістів

2023 рік також має стати часом для розвитку так званої координованої допомоги на первинній ланці охорони здоров’я. Частину пацієнтів, які лікуються у спеціалістів, планують перенаправити до сімейних лікарів, а клінікам первинної медичної допомоги надати, зокрема, ширший пакетом обстежень.

- Частину досліджень, за якими доводилося звертатися до лікарів-спеціалістів, уже можна зробити на первинній ланці. Вам не потрібно йти до спеціаліста, отримувати направлення, знову стояти в черзі, щоб прийти на прийом, бо ці результати вже є, - пояснює Куровська.

Наразі до скоординованої допомоги долучаються бажаючі заклади первинки. Уряд розраховує, що це рішення допоможе скоротити черги до спеціалістів.

Робота над електронною реєстрацією

Впорядкувати черги до лікарів допоміг би й так званий електронний запис (e-rejestracja). У 2022 році пілотну програму реалізували, зокрема, у Седльцях - робота триває, а враження від пілотного етапу неоднозначні.

- Немає інтеграції з центральною системою е-здоров’я, а лише така інтеграція обох систем, обох баз даних дозволила б правильно зареєструвати пацієнта, – вважає Маріуш Мьодуський, член правління Мазовецької воєводської лікарні в Седльцях.

- Перед електронним рецептом, електронним лікарняним тремтіло стільки польських експертів у сфері охорони здоров’я, а потім приїжджали німці, щоб зрозуміти, чому це працює в нас, а в них не працює, - каже Артур Прусачик, віце-президент Лікувально-діагностичного центру.

Jacek Szydłowski / Forum

Реорганізація фінансування охорони здоров'я

Наступний рік покаже, як вплинула на доступ до лікарів реорганізація системи фінансування охорони здоров’я. Змінений закон про професії лікаря та стоматолога поставив додаткові завдання перед Національним фондом здоров’я, але за завданнями не прийшло більше грошей.

- Тут йдеться про суму понад 12,6 мільярдів злотих, яку тепер доведеться покрити з поточного бюджету Національного фонду здоров’я, - зазначає головний економіст Федерації польських підприємців Лукаш Козловський.

Мова йде, поміж іншим, про фінансування екстреної медичної допомоги, закупівлю вакцин, ліків для людей похилого віку та вагітних, на що раніше була додаткова субвенція з державного бюджету.

Експерти побоюються, що це обмежить доступ до медичних послуг.  - Бюджет Національного фонду здоров’я не гумовий, і він має десь знайти ці кошти, - наголошує Лукаш Козловський.

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Autor:Anna Wilczyńska

Źródło: TVN24

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Ochrona zdrowia
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